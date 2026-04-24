Highlights Nottinghamshire vs Warwickshire First class County Championship 24.04.2026

First class

NOT
NOT
WAR
WAR

(96 ov.) 375/8

95.6
.

Patterson-White to Booth, 0 runs

95.5
.

Patterson-White to Booth, 0 runs

95.4
.

Patterson-White to Booth, 0 runs

95.3
.

Patterson-White to Booth, 0 runs

95.2
1

Patterson-White to Barnard, 1 run

95.1
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

94.6
.

Pennington to Booth, 0 runs

94.6
1

Pennington to Booth, wide

94.5
.

Pennington to Booth, 0 runs

94.4
.

Pennington to Booth, 0 runs

94.3
1

Pennington to Barnard, 1 run

94.2
4

Pennington to Barnard, 4 runs

94.1
.

Pennington to Barnard, 0 runs

93.6
.

Patterson-White to Booth, 0 runs

93.5
.

Patterson-White to Booth, 0 runs

93.4
.

Patterson-White to Booth, 0 runs

93.3
.

Patterson-White to Booth, 0 runs

93.2
1

Patterson-White to Barnard, 1 run

93.1
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

92.6
.

Pennington to Booth, 0 runs

92.5
.

Pennington to Booth, 0 runs

92.4
.

Pennington to Booth, 0 runs

92.3
.

Pennington to Booth, 0 runs

92.2
.

Pennington to Booth, 0 runs

92.1
.

Pennington to Booth, 0 runs

91.6
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

91.5
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

91.4
1

Patterson-White to Booth, 1 run

91.3
.

Patterson-White to Booth, 0 runs

91.2
.

Patterson-White to Booth, 0 runs

91.1
1

Patterson-White to Barnard, 1 run

90.6
.

Pennington to Booth, 0 runs

90.5
1

Pennington to Barnard, 1 run

90.4
.

Pennington to Barnard, 0 runs

90.3
.

Pennington to Barnard, 0 runs

90.2
.

Pennington to Barnard, 0 runs

90.1
.

Pennington to Barnard, 0 runs

89.6
.

Hutton to Booth, 0 runs

89.5
4

Hutton to Booth, 4 runs

89.4
.

Hutton to Booth, 0 runs

89.3
.

Hutton to Booth, 0 runs

89.2
.

Hutton to Booth, 0 runs

89.1
4

Hutton to Booth, 4 runs

88.6
1

Pennington to Booth, 1 run

88.5
.

Pennington to Booth, 0 runs

88.4
.

Pennington to Booth, 0 runs

88.3
4

Pennington to Booth, 4 runs

88.2
.

Pennington to Booth, 0 runs

88.1
.

Pennington to Booth, 0 runs

87.6
1

Hutton to Booth, 1 run

87.5
4

Hutton to Booth, 4 runs

87.4
.

Hutton to Booth, 0 runs

87.3
1

Hutton to Barnard, 1 run

87.2
.

Hutton to Barnard, 0 runs

87.1
2

Hutton to Barnard, 2 runs

86.6
.

Tongue to Booth, 0 runs

86.5
4

Tongue to Booth, 4 runs

86.4
.

Tongue to Booth, 0 runs

86.3
.

Tongue to Booth, 0 runs

86.2
.

Tongue to Booth, 0 runs

86.1
.

Tongue to Booth, 0 runs

85.6
.

Hutton to Barnard, 0 runs

85.5
.

Hutton to Barnard, 0 runs

85.4
3

Hutton to Booth, 3 runs

85.3
.

Hutton to Booth, 0 runs

85.2
.

Hutton to Booth, 0 runs

85.1
1

Hutton to Barnard, 1 run

84.6
.

Tongue to Booth, 0 runs

84.5
W

Tongue to Thompson, appeal, wicket (caught - Thompson)

84.4
.

Tongue to Thompson, 0 runs

84.4
2

Tongue to Thompson, 2 no balls

84.3
1

Tongue to Barnard, 1 run

84.2
.

Tongue to Barnard, 0 runs

84.1
.

Tongue to Barnard, 0 runs

83.6
1

Hutton to Barnard, 1 run

83.5
.

Hutton to Barnard, 0 runs

83.4
.

Hutton to Barnard, 0 runs

83.3
.

Hutton to Barnard, 0 runs

83.2
1

Hutton to Thompson, 1 run

83.1
1

Hutton to Barnard, 1 run

82.6
.

Tongue to Thompson, 0 runs

82.5
6

Tongue to Thompson, 6 runs

82.4
.

Tongue to Thompson, 0 runs

82.3
.

Tongue to Thompson, 0 runs

82.2
.

Tongue to Thompson, 0 runs

82.1
1

Tongue to Barnard, 1 run

81.6
1

Hutton to Barnard, 1 run

81.5
.

Hutton to Barnard, 0 runs

81.4
.

Hutton to Barnard, 0 runs

81.3
.

Hutton to Barnard, 0 runs

81.2
.

Hutton to Barnard, 0 runs

81.1
2

Hutton to Barnard, 2 runs

80.6
.

Tongue to Thompson, 0 runs

80.5
1

Tongue to Barnard, 1 run

80.4
1

Tongue to Thompson, 1 run

80.3
4

Tongue to Thompson, 4 runs

80.2
4

Tongue to Thompson, 4 runs

80.2
2

Tongue to Thompson, 2 no balls, appeal

80.1
1

Tongue to Barnard, 1 run

79.6
4

Patterson-White to Thompson, 4 runs

79.5
.

Patterson-White to Thompson, 0 runs

79.4
.

Patterson-White to Thompson, 0 runs

79.3
.

Patterson-White to Thompson, 0 runs

79.2
1

Patterson-White to Barnard, 1 run

79.1
1

Patterson-White to Thompson, 1 run

78.6
4

Tongue to Barnard, 4 runs

78.5
.

Tongue to Barnard, 0 runs

78.4
1lb

Tongue to Thompson, leg bye, appeal

78.3
W

Tongue to Woakes, appeal, wicket (bowled - Woakes)

78.2
1

Tongue to Barnard, bye

78.1
1

Tongue to Woakes, 1 run

77.6
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

77.5
1

Patterson-White to Woakes, 1 run

77.4
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

77.3
1

Patterson-White to Barnard, 1 run

77.2
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

77.1
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

76.6
.

Tongue to Woakes, 0 runs

76.5
.

Tongue to Woakes, 0 runs

76.4
1

Tongue to Barnard, 1 run

76.3
1

Tongue to Woakes, 1 run

76.2
.

Tongue to Woakes, 0 runs

76.1
2

Tongue to Woakes, 2 runs

75.6
.

James to Barnard, 0 runs

75.5
.

James to Barnard, 0 runs

75.4
.

James to Barnard, 0 runs

75.3
.

James to Barnard, 0 runs

75.2
.

James to Barnard, 0 runs

75.1
1

James to Woakes, leg bye

74.6
1

Patterson-White to Woakes, 1 run

74.5
1

Patterson-White to Barnard, 1 run

74.4
1

Patterson-White to Woakes, 1 run

74.3
1

Patterson-White to Barnard, 1 run

74.2
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

74.1
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

73.6
.

James to Woakes, 0 runs

73.5
4

James to Woakes, 4 runs

73.4
.

James to Woakes, 0 runs

73.3
1

James to Barnard, 1 run

73.2
.

James to Barnard, appeal

73.1
.

James to Barnard, 0 runs

72.6
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

72.5
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

72.4
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

72.3
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

72.2
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

72.1
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

71.6
.

James to Barnard, 0 runs

71.5
1

James to Woakes, 1 run

71.4
.

James to Woakes, 0 runs

71.3
.

James to Woakes, 0 runs

71.2
.

James to Woakes, 0 runs

71.1
1

James to Barnard, 1 run

70.6
4

Patterson-White to Woakes, 4 runs

70.5
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

70.4
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

70.3
1

Patterson-White to Barnard, 1 run

70.2
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

70.1
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

69.6
.

Pennington to Woakes, 0 runs

69.5
4

Pennington to Woakes, 4 runs

69.4
.

Pennington to Woakes, 0 runs

69.3
.

Pennington to Woakes, 0 runs

69.2
.

Pennington to Woakes, 0 runs

69.1
.

Pennington to Woakes, 0 runs

68.6
1

Patterson-White to Woakes, 1 run

68.5
3

Patterson-White to Barnard, 3 runs

68.4
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

68.3
1

Patterson-White to Woakes, 1 run

68.2
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

68.1
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

67.6
.

Pennington to Barnard, 0 runs

67.5
.

Pennington to Barnard, 0 runs

67.4
.

Pennington to Barnard, 0 runs

67.3
4

Pennington to Barnard, 4 runs

67.2
.

Pennington to Barnard, 0 runs

67.1
4

Pennington to Barnard, 4 runs

66.6
1

Patterson-White to Barnard, 1 run

66.5
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

66.4
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

66.3
1

Patterson-White to Woakes, 1 run

66.2
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

66.1
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

65.6
.

Pennington to Barnard, 0 runs

65.5
.

Pennington to Barnard, 0 runs

65.4
.

Pennington to Barnard, 0 runs

65.3
1

Pennington to Woakes, 1 run

65.2
1

Pennington to Barnard, 1 run

65.1
4

Pennington to Barnard, 4 runs

64.6
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

64.5
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

64.4
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

64.3
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

64.2
1

Patterson-White to Barnard, 1 run

64.1
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

63.6
.

Tongue to Woakes, 0 runs

63.5
.

Tongue to Woakes, 0 runs

63.4
.

Tongue to Woakes, 0 runs

63.3
1

Tongue to Barnard, 1 run

63.2
.

Tongue to Barnard, 0 runs

63.1
1

Tongue to Woakes, 1 run

62.6
.

Patterson-White to Barnard, appeal

62.5
.

Patterson-White to Barnard, 0 runs

62.4
1

Patterson-White to Woakes, 1 run

62.3
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

62.2
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

62.1
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

61.6
.

Tongue to Barnard, 0 runs

61.5
1

Tongue to Woakes, 1 run

61.4
1

Tongue to Barnard, 1 run

61.3
4

Tongue to Barnard, 4 runs

61.2
.

Tongue to Barnard, 0 runs

61.1
.

Tongue to Barnard, 0 runs

60.6
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

60.5
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

60.4
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

60.3
.

Patterson-White to Woakes, appeal

60.2
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

60.1
4

Patterson-White to Woakes, 4 runs

59.6
.

Tongue to Barnard, 0 runs

59.5
.

Tongue to Barnard, 0 runs

59.4
1

Tongue to Woakes, 1 run

59.3
.

Tongue to Woakes, 0 runs

59.2
1

Tongue to Barnard, 1 run

59.1
.

Tongue to Barnard, 0 runs

58.6
4

Patterson-White to Woakes, 4 runs

58.5
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

58.4
1

Patterson-White to Barnard, 1 run

58.3
1

Patterson-White to Woakes, 1 run

58.2
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

58.1
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

57.6
.

James to Barnard, 0 runs

57.5
.

James to Barnard, 0 runs

57.4
.

James to Barnard, 0 runs

57.3
.

James to Barnard, 0 runs

57.2
.

James to Barnard, 0 runs

57.1
.

James to Barnard, 0 runs

56.6
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

56.5
.

Patterson-White to Woakes, appeal

56.4
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

56.3
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

56.2
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

56.1
.

Patterson-White to Woakes, 0 runs

55.6
.

James to Barnard, 0 runs

55.5
.

James to Barnard, 0 runs

55.4
.

James to Barnard, 0 runs

55.3
4

James to Barnard, 4 runs

55.2
.

James to Barnard, 0 runs

55.1
1

James to Woakes, 1 run

54.6
1

Pennington to Woakes, 1 run

54.5
4

Pennington to Woakes, 4 runs

54.4
.

Pennington to Woakes, 0 runs

54.3
4

Pennington to Woakes, 4 runs

54.2
1

Pennington to Barnard, 1 run

54.1
4

Pennington to Barnard, 4 runs

53.6
4

James to Woakes, 4 runs

53.5
.

James to Woakes, 0 runs

53.4
1

James to Barnard, 1 run

53.3
1

James to Woakes, 1 run

53.2
1

James to Barnard, 1 run

53.1
.

James to Barnard, 0 runs

52.6
.

Pennington to Woakes, 0 runs

52.5
.

Pennington to Woakes, 0 runs

52.4
.

Pennington to Woakes, 0 runs

52.3
.

Pennington to Woakes, 0 runs

52.2
.

Pennington to Woakes, 0 runs

52.1
1

Pennington to Barnard, 1 run

51.6
.

James to Woakes, 0 runs

51.5
4

James to Woakes, 4 runs

51.4
.

James to Woakes, 0 runs

51.3
.

James to Woakes, 0 runs

51.2
.

James to Woakes, 0 runs

51.1
1

James to Barnard, 1 run

50.6
.

Hutton to Woakes, 0 runs

50.5
1

Hutton to Barnard, 1 run

50.4
.

Hutton to Barnard, 0 runs

50.3
.

Hutton to Barnard, 0 runs

50.2
.

Hutton to Barnard, 0 runs

50.1
.

Hutton to Barnard, 0 runs

49.6
.

James to Woakes, 0 runs

49.5
4

James to Woakes, 4 runs

49.4
.

James to Woakes, 0 runs

49.3
.

James to Woakes, 0 runs

49.2
.

James to Woakes, 0 runs

49.1
1

James to Barnard, 1 run

48.6
.

Hutton to Woakes, 0 runs

48.5
.

Hutton to Woakes, 0 runs

48.4
.

Hutton to Woakes, 0 runs

48.3
1

Hutton to Barnard, 1 run

48.2
.

Hutton to Barnard, 0 runs

48.1
.

Hutton to Barnard, 0 runs

47.6
.

James to Woakes, 0 runs

47.5
.

James to Woakes, 0 runs

47.4
.

James to Woakes, 0 runs

47.3
.

James to Woakes, 0 runs

47.2
.

James to Woakes, 0 runs

47.1
1

James to Barnard, 1 run

46.6
.

Hutton to Woakes, 0 runs

46.5
.

Hutton to Woakes, 0 runs

46.4
.

Hutton to Woakes, 0 runs

46.3
4

Hutton to Woakes, 4 runs

46.2
W

Hutton to Malik, appeal, wicket (caught - Malik)

46.1
1

Hutton to Barnard, 1 run

45.6
.

Tongue to Malik, 0 runs

45.5
1

Tongue to Barnard, 1 run

45.4
4

Tongue to Barnard, 4 runs

45.3
.

Tongue to Barnard, 0 runs

45.2
.

Tongue to Barnard, 0 runs

45.1
.

Tongue to Barnard, 0 runs

44.6
.

Hutton to Malik, 0 runs

44.5
4

Hutton to Malik, 4 runs

44.4
.

Hutton to Malik, 0 runs

44.3
3

Hutton to Barnard, 3 runs

44.2
.

Hutton to Barnard, 0 runs

44.1
4

Hutton to Barnard, 4 runs

43.6
.

Tongue to Malik, 0 runs

43.5
.

Tongue to Malik, 0 runs

43.4
.

Tongue to Malik, 0 runs

43.3
.

Tongue to Malik, 0 runs

43.2
.

Tongue to Malik, 0 runs

43.1
1

Tongue to Barnard, 1 run

42.6
.

Hutton to Malik, 0 runs

42.5
1

Hutton to Barnard, 1 run

42.4
.

Hutton to Barnard, 0 runs

42.3
.

Hutton to Barnard, 0 runs

42.2
.

Hutton to Barnard, 0 runs

42.1
4

Hutton to Barnard, 4 runs

41.6
.

Tongue to Malik, 0 runs

41.5
.

Tongue to Malik, 0 runs

41.4
1

Tongue to Barnard, 1 run

41.3
.

Tongue to Barnard, 0 runs

41.2
.

Tongue to Barnard, 0 runs

41.1
4

Tongue to Barnard, 4 runs

40.6
.

Hutton to Malik, 0 runs

40.5
.

Hutton to Malik, 0 runs

40.4
.

Hutton to Malik, 0 runs

40.3
.

Hutton to Malik, 0 runs

40.2
.

Hutton to Malik, 0 runs

40.1
1

Hutton to Barnard, 1 run

39.6
.

Tongue to Malik, 0 runs

39.5
.

Tongue to Malik, 0 runs

39.4
.

Tongue to Malik, 0 runs

39.3
.

Tongue to Malik, 0 runs

39.2
.

Tongue to Malik, 0 runs

39.1
1lb

Tongue to Barnard, leg bye, appeal

38.6
.

Pennington to Malik, 0 runs

38.5
1

Pennington to Barnard, 1 run

38.4
.

Pennington to Barnard, 0 runs

38.3
4

Pennington to Barnard, 4 runs

38.2
.

Pennington to Barnard, 0 runs

38.1
4

Pennington to Barnard, 4 runs

37.6
W

Tongue to Webster, appeal, wicket (bowled - Webster)

37.5
1

Tongue to Barnard, 1 run

37.4
.

Tongue to Barnard, 0 runs

37.3
.

Tongue to Barnard, 0 runs

37.2
.

Tongue to Barnard, 0 runs

37.2
3

Tongue to Webster, 2 no balls + 1 run

37.1
.

Tongue to Webster, 0 runs

36.6
4

Pennington to Barnard, 4 runs

36.5
1

Pennington to Webster, 1 run

36.4
1

Pennington to Barnard, 1 run

36.3
.

Pennington to Barnard, 0 runs

36.2
4

Pennington to Barnard, 4 runs

36.1
.

Pennington to Barnard, 0 runs

35.6
4

James to Webster, 4 runs

35.5
.

James to Webster, 0 runs

35.4
.

James to Webster, 0 runs

35.3
1

James to Barnard, 1 run

35.2
.

James to Barnard, 0 runs

35.1
1

James to Webster, 1 run

34.6
.

Pennington to Barnard, 0 runs

34.5
.

Pennington to Barnard, 0 runs

34.4
.

Pennington to Barnard, 0 runs

34.3
.

Pennington to Barnard, 0 runs

34.2
.

Pennington to Barnard, 0 runs

34.1
.

Pennington to Barnard, 0 runs

33.6
.

James to Webster, 0 runs

33.5
.

James to Webster, 0 runs

33.4
.

James to Webster, 0 runs

33.3
1

James to Barnard, 1 run

33.2
4

James to Barnard, 4 runs

33.1
.

James to Barnard, 0 runs

32.6
.

Pennington to Webster, 0 runs

32.5
.

Pennington to Webster, 0 runs

32.4
.

Pennington to Webster, 0 runs

32.3
4

Pennington to Webster, 4 runs

32.2
.

Pennington to Webster, 0 runs

32.1
.

Pennington to Webster, 0 runs

31.6
.

James to Barnard, 0 runs

31.5
.

James to Barnard, 0 runs

31.4
.

James to Barnard, 0 runs

31.3
.

James to Barnard, 0 runs

31.2
1

James to Webster, 1 run

31.1
.

James to Webster, 0 runs

30.6
.

Pennington to Barnard, 0 runs

30.5
.

Pennington to Barnard, 0 runs

30.4
1

Pennington to Webster, 1 run

30.3
.

Pennington to Webster, 0 runs

30.2
4

Pennington to Webster, 4 runs

30.1
.

Pennington to Webster, 0 runs

29.6
6

James to Barnard, 6 runs

29.5
.

James to Barnard, 0 runs

29.4
.

James to Barnard, 0 runs

29.3
.

James to Barnard, 0 runs

29.2
.

James to Barnard, 0 runs

29.1
.

James to Barnard, appeal

28.6
.

Pennington to Webster, 0 runs

28.5
.

Pennington to Webster, 0 runs

28.4
.

Pennington to Webster, 0 runs

28.3
.

Pennington to Webster, 0 runs

28.2
.

Pennington to Webster, 0 runs

28.1
.

Pennington to Webster, 0 runs

27.6
.

James to Barnard, 0 runs

27.5
.

James to Barnard, 0 runs

27.4
1

James to Webster, 1 run

27.3
1

James to Barnard, 1 run

27.2
W

James to Hain, appeal, wicket (lbw - Hain)

27.1
1

James to Webster, 1 run

26.6
.

Hutton to Hain, 0 runs

26.5
.

Hutton to Hain, 0 runs

26.4
2

Hutton to Hain, 2 runs

26.3
.

Hutton to Hain, 0 runs

26.2
.

Hutton to Hain, 0 runs

26.1
.

Hutton to Hain, 0 runs

25.6
.

James to Webster, 0 runs

25.5
.

James to Webster, 0 runs

25.4
.

James to Webster, 0 runs

25.3
1

James to Hain, 1 run

25.2
.

James to Hain, 0 runs

25.1
.

James to Hain, 0 runs

24.6
.

Hutton to Webster, 0 runs

24.5
.

Hutton to Webster, 0 runs

24.4
1

Hutton to Hain, 1 run

24.3
.

Hutton to Hain, 0 runs

24.2
4

Hutton to Hain, 4 runs

24.1
1

Hutton to Webster, 1 run

23.6
.

James to Hain, 0 runs

23.5
1

James to Webster, 1 run

23.4
.

James to Webster, 0 runs

23.3
1

James to Hain, 1 run

23.2
.

James to Hain, appeal

23.1
.

James to Hain, 0 runs

22.6
.

Hutton to Webster, 0 runs

22.5
.

Hutton to Webster, 0 runs

22.4
.

Hutton to Webster, 0 runs

22.3
.

Hutton to Webster, 0 runs

22.2
.

Hutton to Webster, 0 runs

22.1
.

Hutton to Webster, 0 runs

21.6
.

Tongue to Hain, 0 runs

21.5
1

Tongue to Webster, 1 run

21.4
.

Tongue to Webster, 0 runs

21.1
1

Tongue to Webster, 1 run

20.6
.

Hutton to Hain, appeal

20.5
1

Hutton to Webster, 1 run

20.4
.

Hutton to Webster, 0 runs

20.3
.

Hutton to Webster, 0 runs

20.2
.

Hutton to Webster, 0 runs

20.1
.

Hutton to Webster, appeal

19.6
1

Tongue to Webster, 1 run, appeal

19.5
W

Tongue to Mousley, appeal, wicket (caught - Mousley)

19.4
1

Tongue to Hain, 1 run

19.3
.

Tongue to Hain, 0 runs

19.2
.

Tongue to Hain, 0 runs

19.1
4

Tongue to Hain, 4 runs

18.6
1

Pennington to Hain, 1 run

18.5
.

Pennington to Hain, 0 runs

18.4
.

Pennington to Hain, 0 runs

18.3
.

Pennington to Hain, 0 runs

18.2
.

Pennington to Hain, 0 runs

18.1
1

Pennington to Mousley, 1 run

17.7
.

Tongue to Hain, 0 runs

17.6
.

Tongue to Hain, 0 runs

17.5
.

Tongue to Mousley, 0 runs

17.4
nb

Tongue to Hain, no ball + 4 byes

17.3
W

Tongue to Yates, appeal, wicket (caught - Yates)

17.2
.

Tongue to Yates, 0 runs

17.1
1

Tongue to Mousley, 1 run, appeal

16.6
.

Pennington to Yates, 0 runs

16.5
.

Pennington to Yates, 0 runs

16.4
.

Pennington to Yates, 0 runs

16.3
.

Pennington to Yates, 0 runs

16.2
.

Pennington to Yates, 0 runs

16.1
.

Pennington to Yates, 0 runs

15.6
4

Tongue to Mousley, 4 runs

15.5
.

Tongue to Mousley, appeal

15.4
.

Tongue to Mousley, 0 runs

15.3
.

Tongue to Mousley, 0 runs

15.2
.

Tongue to Mousley, 0 runs

15.1
.

Tongue to Mousley, 0 runs

14.6
.

Pennington to Yates, 0 runs

14.5
4

Pennington to Yates, 4 runs

14.4
.

Pennington to Yates, 0 runs

14.3
.

Pennington to Yates, 0 runs

14.2
.

Pennington to Yates, appeal

14.1
.

Pennington to Yates, 0 runs

13.6
.

Tongue to Mousley, 0 runs

13.5
.

Tongue to Mousley, 0 runs

13.4
.

Tongue to Mousley, 0 runs

13.3
.

Tongue to Mousley, 0 runs

13.2
4

Tongue to Mousley, 4 runs

13.1
.

Tongue to Mousley, 0 runs

12.6
.

Pennington to Yates, 0 runs

12.5
.

Pennington to Yates, 0 runs

12.4
3

Pennington to Mousley, 3 runs

12.3
.

Pennington to Mousley, 0 runs

12.2
.

Pennington to Mousley, 0 runs

12.1
.

Pennington to Mousley, 0 runs

11.6
.

Tongue to Yates, 0 runs

11.5
1

Tongue to Mousley, 1 run

11.4
.

Tongue to Mousley, 0 runs

11.3
.

Tongue to Mousley, 0 runs

11.2
.

Tongue to Mousley, 0 runs

11.1
.

Tongue to Mousley, 0 runs

10.6
.

Pennington to Yates, 0 runs

10.5
.

Pennington to Yates, 0 runs

10.4
.

Pennington to Yates, 0 runs

10.2
.

Pennington to Yates, 0 runs

10.1
.

Pennington to Yates, 0 runs

9.6
4

Tongue to Mousley, 4 runs

9.5
.

Tongue to Mousley, 0 runs

9.4
2

Tongue to Mousley, 2 runs

9.3
.

Tongue to Mousley, 0 runs

9.2
.

Tongue to Mousley, 0 runs

9.1
1

Tongue to Yates, 1 run

8.6
.

Hutton to Mousley, 0 runs

8.5
2

Hutton to Mousley, 2 runs

8.4
2

Hutton to Mousley, 2 runs

8.3
.

Hutton to Mousley, 0 runs

8.2
.

Hutton to Mousley, 0 runs

8.1
4

Hutton to Mousley, 4 runs

7.6
.

Tongue to Yates, 0 runs

7.5
.

Tongue to Yates, 0 runs

7.4
.

Tongue to Yates, 0 runs

7.3
.

Tongue to Yates, 0 runs

7.2
.

Tongue to Yates, appeal

7.1
2

Tongue to Yates, 2 runs, appeal

6.6
.

Hutton to Mousley, 0 runs

6.5
.

Hutton to Mousley, 0 runs

6.4
.

Hutton to Mousley, 0 runs

6.3
4

Hutton to Mousley, 4 runs

6.2
.

Hutton to Mousley, 0 runs

6.1
4

Hutton to Mousley, 4 runs

5.6
2

Pennington to Yates, 2 runs

5.5
.

Pennington to Yates, 0 runs

5.4
1

Pennington to Mousley, 1 run

5.3
.

Pennington to Mousley, 0 runs

5.2
.

Pennington to Mousley, appeal

5.1
4

Pennington to Mousley, 4 runs

4.6
.

Hutton to Yates, 0 runs

4.5
4

Hutton to Yates, 4 runs

4.4
.

Hutton to Yates, 0 runs

4.3
.

Hutton to Yates, 0 runs

4.2
.

Hutton to Yates, 0 runs

4.1
.

Hutton to Yates, 0 runs

3.6
.

Pennington to Mousley, 0 runs

3.5
.

Pennington to Mousley, 0 runs

3.4
1

Pennington to Yates, 1 run

3.3
.

Pennington to Yates, 0 runs

3.2
.

Pennington to Yates, 0 runs

3.1
.

Pennington to Yates, 0 runs

2.6
4

Hutton to Mousley, 4 runs

2.5
4

Hutton to Mousley, 4 runs

2.4
W

Hutton to Davies, appeal, wicket (caught - Davies)

2.3
.

Hutton to Davies, 0 runs

2.2
.

Hutton to Davies, 0 runs

2.1
.

Hutton to Davies, 0 runs

1.6
2

Pennington to Yates, 2 runs

1.5
.

Pennington to Yates, 0 runs

1.4
.

Pennington to Yates, 0 runs

1.3
.

Pennington to Yates, 0 runs

1.2
1

Pennington to Davies, 1 run

1.1
1

Pennington to Yates, 1 run

0.6
.

Hutton to Davies, 0 runs

0.5
1

Hutton to Yates, 1 run

0.4
.

Hutton to Yates, 0 runs

0.3
.

Hutton to Yates, 0 runs

0.2
.

Hutton to Yates, 0 runs

0.1
.

Hutton to Yates, 0 runs