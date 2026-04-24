Highlights Nottinghamshire vs Warwickshire First class County Championship 24.04.2026
Patterson-White to Booth, 0 runs
Patterson-White to Booth, 0 runs
Patterson-White to Booth, 0 runs
Patterson-White to Booth, 0 runs
Patterson-White to Barnard, 1 run
Patterson-White to Barnard, 0 runs
Pennington to Booth, 0 runs
Pennington to Booth, wide
Pennington to Booth, 0 runs
Pennington to Booth, 0 runs
Pennington to Barnard, 1 run
Pennington to Barnard, 4 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Patterson-White to Booth, 0 runs
Patterson-White to Booth, 0 runs
Patterson-White to Booth, 0 runs
Patterson-White to Booth, 0 runs
Patterson-White to Barnard, 1 run
Patterson-White to Barnard, 0 runs
Pennington to Booth, 0 runs
Pennington to Booth, 0 runs
Pennington to Booth, 0 runs
Pennington to Booth, 0 runs
Pennington to Booth, 0 runs
Pennington to Booth, 0 runs
Patterson-White to Barnard, 0 runs
Patterson-White to Barnard, 0 runs
Patterson-White to Booth, 1 run
Patterson-White to Booth, 0 runs
Patterson-White to Booth, 0 runs
Patterson-White to Barnard, 1 run
Pennington to Booth, 0 runs
Pennington to Barnard, 1 run
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Hutton to Booth, 0 runs
Hutton to Booth, 4 runs
Hutton to Booth, 0 runs
Hutton to Booth, 0 runs
Hutton to Booth, 0 runs
Hutton to Booth, 4 runs
Pennington to Booth, 1 run
Pennington to Booth, 0 runs
Pennington to Booth, 0 runs
Pennington to Booth, 4 runs
Pennington to Booth, 0 runs
Pennington to Booth, 0 runs
Hutton to Booth, 1 run
Hutton to Booth, 4 runs
Hutton to Booth, 0 runs
Hutton to Barnard, 1 run
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 2 runs
Tongue to Booth, 0 runs
Tongue to Booth, 4 runs
Tongue to Booth, 0 runs
Tongue to Booth, 0 runs
Tongue to Booth, 0 runs
Tongue to Booth, 0 runs
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Booth, 3 runs
Hutton to Booth, 0 runs
Hutton to Booth, 0 runs
Hutton to Barnard, 1 run
Tongue to Booth, 0 runs
Tongue to Thompson, appeal, wicket (caught - Thompson)
Tongue to Thompson, 0 runs
Tongue to Thompson, 2 no balls
Tongue to Barnard, 1 run
Tongue to Barnard, 0 runs
Tongue to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 1 run
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Thompson, 1 run
Hutton to Barnard, 1 run
Tongue to Thompson, 0 runs
Tongue to Thompson, 6 runs
Tongue to Thompson, 0 runs
Tongue to Thompson, 0 runs
Tongue to Thompson, 0 runs
Tongue to Barnard, 1 run
Hutton to Barnard, 1 run
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 2 runs
Tongue to Thompson, 0 runs
Tongue to Barnard, 1 run
Tongue to Thompson, 1 run
Tongue to Thompson, 4 runs
Tongue to Thompson, 4 runs
Tongue to Thompson, 2 no balls, appeal
Tongue to Barnard, 1 run
Patterson-White to Thompson, 4 runs
Patterson-White to Thompson, 0 runs
Patterson-White to Thompson, 0 runs
Patterson-White to Thompson, 0 runs
Patterson-White to Barnard, 1 run
Patterson-White to Thompson, 1 run
Tongue to Barnard, 4 runs
Tongue to Barnard, 0 runs
Tongue to Thompson, leg bye, appeal
Tongue to Woakes, appeal, wicket (bowled - Woakes)
Tongue to Barnard, bye
Tongue to Woakes, 1 run
Patterson-White to Barnard, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 1 run
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Barnard, 1 run
Patterson-White to Barnard, 0 runs
Patterson-White to Barnard, 0 runs
Tongue to Woakes, 0 runs
Tongue to Woakes, 0 runs
Tongue to Barnard, 1 run
Tongue to Woakes, 1 run
Tongue to Woakes, 0 runs
Tongue to Woakes, 2 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Woakes, leg bye
Patterson-White to Woakes, 1 run
Patterson-White to Barnard, 1 run
Patterson-White to Woakes, 1 run
Patterson-White to Barnard, 1 run
Patterson-White to Barnard, 0 runs
Patterson-White to Barnard, 0 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Woakes, 4 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Barnard, 1 run
James to Barnard, appeal
James to Barnard, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Woakes, 1 run
James to Woakes, 0 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Barnard, 1 run
Patterson-White to Woakes, 4 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Barnard, 1 run
Patterson-White to Barnard, 0 runs
Patterson-White to Barnard, 0 runs
Pennington to Woakes, 0 runs
Pennington to Woakes, 4 runs
Pennington to Woakes, 0 runs
Pennington to Woakes, 0 runs
Pennington to Woakes, 0 runs
Pennington to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 1 run
Patterson-White to Barnard, 3 runs
Patterson-White to Barnard, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 1 run
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 4 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 4 runs
Patterson-White to Barnard, 1 run
Patterson-White to Barnard, 0 runs
Patterson-White to Barnard, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 1 run
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Woakes, 1 run
Pennington to Barnard, 1 run
Pennington to Barnard, 4 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Barnard, 1 run
Patterson-White to Barnard, 0 runs
Tongue to Woakes, 0 runs
Tongue to Woakes, 0 runs
Tongue to Woakes, 0 runs
Tongue to Barnard, 1 run
Tongue to Barnard, 0 runs
Tongue to Woakes, 1 run
Patterson-White to Barnard, appeal
Patterson-White to Barnard, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 1 run
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Tongue to Barnard, 0 runs
Tongue to Woakes, 1 run
Tongue to Barnard, 1 run
Tongue to Barnard, 4 runs
Tongue to Barnard, 0 runs
Tongue to Barnard, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, appeal
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 4 runs
Tongue to Barnard, 0 runs
Tongue to Barnard, 0 runs
Tongue to Woakes, 1 run
Tongue to Woakes, 0 runs
Tongue to Barnard, 1 run
Tongue to Barnard, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 4 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Barnard, 1 run
Patterson-White to Woakes, 1 run
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, appeal
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
Patterson-White to Woakes, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 4 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Woakes, 1 run
Pennington to Woakes, 1 run
Pennington to Woakes, 4 runs
Pennington to Woakes, 0 runs
Pennington to Woakes, 4 runs
Pennington to Barnard, 1 run
Pennington to Barnard, 4 runs
James to Woakes, 4 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Barnard, 1 run
James to Woakes, 1 run
James to Barnard, 1 run
James to Barnard, 0 runs
Pennington to Woakes, 0 runs
Pennington to Woakes, 0 runs
Pennington to Woakes, 0 runs
Pennington to Woakes, 0 runs
Pennington to Woakes, 0 runs
Pennington to Barnard, 1 run
James to Woakes, 0 runs
James to Woakes, 4 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Barnard, 1 run
Hutton to Woakes, 0 runs
Hutton to Barnard, 1 run
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 0 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Woakes, 4 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Barnard, 1 run
Hutton to Woakes, 0 runs
Hutton to Woakes, 0 runs
Hutton to Woakes, 0 runs
Hutton to Barnard, 1 run
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 0 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Woakes, 0 runs
James to Barnard, 1 run
Hutton to Woakes, 0 runs
Hutton to Woakes, 0 runs
Hutton to Woakes, 0 runs
Hutton to Woakes, 4 runs
Hutton to Malik, appeal, wicket (caught - Malik)
Hutton to Barnard, 1 run
Tongue to Malik, 0 runs
Tongue to Barnard, 1 run
Tongue to Barnard, 4 runs
Tongue to Barnard, 0 runs
Tongue to Barnard, 0 runs
Tongue to Barnard, 0 runs
Hutton to Malik, 0 runs
Hutton to Malik, 4 runs
Hutton to Malik, 0 runs
Hutton to Barnard, 3 runs
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 4 runs
Tongue to Malik, 0 runs
Tongue to Malik, 0 runs
Tongue to Malik, 0 runs
Tongue to Malik, 0 runs
Tongue to Malik, 0 runs
Tongue to Barnard, 1 run
Hutton to Malik, 0 runs
Hutton to Barnard, 1 run
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 0 runs
Hutton to Barnard, 4 runs
Tongue to Malik, 0 runs
Tongue to Malik, 0 runs
Tongue to Barnard, 1 run
Tongue to Barnard, 0 runs
Tongue to Barnard, 0 runs
Tongue to Barnard, 4 runs
Hutton to Malik, 0 runs
Hutton to Malik, 0 runs
Hutton to Malik, 0 runs
Hutton to Malik, 0 runs
Hutton to Malik, 0 runs
Hutton to Barnard, 1 run
Tongue to Malik, 0 runs
Tongue to Malik, 0 runs
Tongue to Malik, 0 runs
Tongue to Malik, 0 runs
Tongue to Malik, 0 runs
Tongue to Barnard, leg bye, appeal
Pennington to Malik, 0 runs
Pennington to Barnard, 1 run
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 4 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 4 runs
Tongue to Webster, appeal, wicket (bowled - Webster)
Tongue to Barnard, 1 run
Tongue to Barnard, 0 runs
Tongue to Barnard, 0 runs
Tongue to Barnard, 0 runs
Tongue to Webster, 2 no balls + 1 run
Tongue to Webster, 0 runs
Pennington to Barnard, 4 runs
Pennington to Webster, 1 run
Pennington to Barnard, 1 run
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 4 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
James to Webster, 4 runs
James to Webster, 0 runs
James to Webster, 0 runs
James to Barnard, 1 run
James to Barnard, 0 runs
James to Webster, 1 run
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
James to Webster, 0 runs
James to Webster, 0 runs
James to Webster, 0 runs
James to Barnard, 1 run
James to Barnard, 4 runs
James to Barnard, 0 runs
Pennington to Webster, 0 runs
Pennington to Webster, 0 runs
Pennington to Webster, 0 runs
Pennington to Webster, 4 runs
Pennington to Webster, 0 runs
Pennington to Webster, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Webster, 1 run
James to Webster, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Barnard, 0 runs
Pennington to Webster, 1 run
Pennington to Webster, 0 runs
Pennington to Webster, 4 runs
Pennington to Webster, 0 runs
James to Barnard, 6 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, appeal
Pennington to Webster, 0 runs
Pennington to Webster, 0 runs
Pennington to Webster, 0 runs
Pennington to Webster, 0 runs
Pennington to Webster, 0 runs
Pennington to Webster, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Barnard, 0 runs
James to Webster, 1 run
James to Barnard, 1 run
James to Hain, appeal, wicket (lbw - Hain)
James to Webster, 1 run
Hutton to Hain, 0 runs
Hutton to Hain, 0 runs
Hutton to Hain, 2 runs
Hutton to Hain, 0 runs
Hutton to Hain, 0 runs
Hutton to Hain, 0 runs
James to Webster, 0 runs
James to Webster, 0 runs
James to Webster, 0 runs
James to Hain, 1 run
James to Hain, 0 runs
James to Hain, 0 runs
Hutton to Webster, 0 runs
Hutton to Webster, 0 runs
Hutton to Hain, 1 run
Hutton to Hain, 0 runs
Hutton to Hain, 4 runs
Hutton to Webster, 1 run
James to Hain, 0 runs
James to Webster, 1 run
James to Webster, 0 runs
James to Hain, 1 run
James to Hain, appeal
James to Hain, 0 runs
Hutton to Webster, 0 runs
Hutton to Webster, 0 runs
Hutton to Webster, 0 runs
Hutton to Webster, 0 runs
Hutton to Webster, 0 runs
Hutton to Webster, 0 runs
Tongue to Hain, 0 runs
Tongue to Webster, 1 run
Tongue to Webster, 0 runs
Tongue to Webster, 1 run
Hutton to Hain, appeal
Hutton to Webster, 1 run
Hutton to Webster, 0 runs
Hutton to Webster, 0 runs
Hutton to Webster, 0 runs
Hutton to Webster, appeal
Tongue to Webster, 1 run, appeal
Tongue to Mousley, appeal, wicket (caught - Mousley)
Tongue to Hain, 1 run
Tongue to Hain, 0 runs
Tongue to Hain, 0 runs
Tongue to Hain, 4 runs
Pennington to Hain, 1 run
Pennington to Hain, 0 runs
Pennington to Hain, 0 runs
Pennington to Hain, 0 runs
Pennington to Hain, 0 runs
Pennington to Mousley, 1 run
Tongue to Hain, 0 runs
Tongue to Hain, 0 runs
Tongue to Mousley, 0 runs
Tongue to Hain, no ball + 4 byes
Tongue to Yates, appeal, wicket (caught - Yates)
Tongue to Yates, 0 runs
Tongue to Mousley, 1 run, appeal
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Tongue to Mousley, 4 runs
Tongue to Mousley, appeal
Tongue to Mousley, 0 runs
Tongue to Mousley, 0 runs
Tongue to Mousley, 0 runs
Tongue to Mousley, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 4 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, appeal
Pennington to Yates, 0 runs
Tongue to Mousley, 0 runs
Tongue to Mousley, 0 runs
Tongue to Mousley, 0 runs
Tongue to Mousley, 0 runs
Tongue to Mousley, 4 runs
Tongue to Mousley, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Mousley, 3 runs
Pennington to Mousley, 0 runs
Pennington to Mousley, 0 runs
Pennington to Mousley, 0 runs
Tongue to Yates, 0 runs
Tongue to Mousley, 1 run
Tongue to Mousley, 0 runs
Tongue to Mousley, 0 runs
Tongue to Mousley, 0 runs
Tongue to Mousley, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Tongue to Mousley, 4 runs
Tongue to Mousley, 0 runs
Tongue to Mousley, 2 runs
Tongue to Mousley, 0 runs
Tongue to Mousley, 0 runs
Tongue to Yates, 1 run
Hutton to Mousley, 0 runs
Hutton to Mousley, 2 runs
Hutton to Mousley, 2 runs
Hutton to Mousley, 0 runs
Hutton to Mousley, 0 runs
Hutton to Mousley, 4 runs
Tongue to Yates, 0 runs
Tongue to Yates, 0 runs
Tongue to Yates, 0 runs
Tongue to Yates, 0 runs
Tongue to Yates, appeal
Tongue to Yates, 2 runs, appeal
Hutton to Mousley, 0 runs
Hutton to Mousley, 0 runs
Hutton to Mousley, 0 runs
Hutton to Mousley, 4 runs
Hutton to Mousley, 0 runs
Hutton to Mousley, 4 runs
Pennington to Yates, 2 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Mousley, 1 run
Pennington to Mousley, 0 runs
Pennington to Mousley, appeal
Pennington to Mousley, 4 runs
Hutton to Yates, 0 runs
Hutton to Yates, 4 runs
Hutton to Yates, 0 runs
Hutton to Yates, 0 runs
Hutton to Yates, 0 runs
Hutton to Yates, 0 runs
Pennington to Mousley, 0 runs
Pennington to Mousley, 0 runs
Pennington to Yates, 1 run
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Hutton to Mousley, 4 runs
Hutton to Mousley, 4 runs
Hutton to Davies, appeal, wicket (caught - Davies)
Hutton to Davies, 0 runs
Hutton to Davies, 0 runs
Hutton to Davies, 0 runs
Pennington to Yates, 2 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Yates, 0 runs
Pennington to Davies, 1 run
Pennington to Yates, 1 run
Hutton to Davies, 0 runs
Hutton to Yates, 1 run
Hutton to Yates, 0 runs
Hutton to Yates, 0 runs
Hutton to Yates, 0 runs
Hutton to Yates, 0 runs