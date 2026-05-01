H2h Somerset vs Yorkshire First class County Championship 01.05.2026

First class

SOM
SOM

(50 ov.) 201/3

YOR
YOR

162

Somerset vs Yorkshire

First class, County Championship

SOMSomerset

(42 ov.) 155/3

YORYorkshire

List a, One-Day Cup

YORYorkshire

247

SOMSomerset

252