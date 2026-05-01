Squads Somerset vs Yorkshire First class County Championship 01.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Thomas Joshua F
all rounder
Lyth Adam
batsman
Vaughan Archie M
no information yet
Bean Finlay
wicket keeper
Lammonby Tom
batsman
Wharton James Henry
batsman
Rew James
wicket keeper
Root Joe
batsman
Abell Tom
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Smeed Will
batsman
Revis Matthew L
batsman
Rew Thomas
no information yet
Hill George
all rounder
Gregory Lewis
all rounder
Bess Dom
bowler
Overton Craig
bowler
van Beek Logan
bowler
Pretorius Migael
bowler
Richardson Jhye
bowler
White Curtley-Jack
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ball Jake
bowler
Agarwal Mayank
batsman
Banton Tom
batsman
Akhtar Jawad
no information yet
Goldsworthy Lewis
all rounder
Ali Moeen
all rounder
Hill Finley James
all rounder
Bennison Will
no information yet
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Buckingham Jordan
bowler
Leach Jack
bowler
Chohan Jafer
all rounder
Meredith Riley
bowler
Cliff Benjamin Michael
bowler
Roberts Kian
no information yet
Coad Ben
bowler
Sams Daniel
all rounder
Duke Harry
wicket keeper
Shaw Josh
bowler
Edwards Mickey
bowler
Theedom James
no information yet
Ferreira Donovan
wicket keeper