Squads Somerset vs Yorkshire First class County Championship 01.05.2026

First class

SOM
SOM

(50 ov.) 201/3

YOR
YOR

162

Playing

SOM
SOM
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Thomas Joshua F

all rounder

Lyth Adam

batsman

Vaughan Archie M

no information yet

Bean Finlay

wicket keeper

Rew James

wicket keeper

Root Joe

batsman

Abell Tom

batsman

Bairstow Jonny

wicket keeper

Smeed Will

batsman

Rew Thomas

no information yet

Hill George

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Bess Dom

bowler

Bench

SOM
SOM
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Ball Jake

bowler

Banton Tom

batsman

Akhtar Jawad

no information yet

Ali Moeen

all rounder

Bennison Will

no information yet

Chohan Jafer

all rounder

Roberts Kian

no information yet

Coad Ben

bowler

Sams Daniel

all rounder

Duke Harry

wicket keeper

Shaw Josh

bowler

Theedom James

no information yet

Ferreira Donovan

wicket keeper