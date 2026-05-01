H2h Surrey vs Sussex First class County Championship 01.05.2026

First class

SUR
SUR

(10 ov.) 19/0

SUS
SUS

358

Surrey vs Sussex

T20, T20 Blast

SUSSussex

197

SURSurrey

204

T20, T20 Blast

SURSurrey

210

SUSSussex

162

First class, County Championship

SUSSussex

(53 ov.) 227/2

SURSurrey