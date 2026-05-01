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H2h
H2h Surrey vs Sussex First class County Championship 01.05.2026
May 01, 2026
First class
10:00
AM
SUR
(10 ov.) 19/0
SUS
358
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Points Table
Surrey vs Sussex
Jul 18, 2025
T20, T20 Blast
Sussex
197
Surrey
204
Jun 18, 2025
T20, T20 Blast
Surrey
210
Sussex
162
Apr 18, 2025
First class, County Championship
Sussex
(53 ov.) 227/2
Surrey