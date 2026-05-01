Squads Surrey vs Sussex First class County Championship 01.05.2026

First class

SUR
SUR

(10 ov.) 19/0

SUS
SUS

358

Playing

SUR
SUR
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Burns Rory

batsman

Haines Tom

batsman

Smith Jamie

wicket keeper

Clark Tom

batsman

Pope Ollie

batsman

Patel Ryan

batsman

Simpson John

wicket keeper

Thomas Adam Roger George

no information yet

Tear Charlie

wicket keeper

Clark Jordan

all rounder

Bench

SUR
SUR
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Albert Ralphie

no information yet

Alsop Tom

wicket keeper

Blake Josh

batsman

Foakes Ben

wicket keeper

Carter Oliver

wicket keeper

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Foreman Bertie

all rounder

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Henry Troy

no information yet