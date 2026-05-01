Squads Surrey vs Sussex First class County Championship 01.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Burns Rory
batsman
Hughes Daniel
batsman
Sibley Dominic
batsman
Haines Tom
batsman
Smith Jamie
wicket keeper
Clark Tom
batsman
Pope Ollie
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Lawrence Dan
batsman
Leaning Jack
batsman
Patel Ryan
batsman
Simpson John
wicket keeper
Thomas Adam Roger George
no information yet
Tear Charlie
wicket keeper
Clark Jordan
all rounder
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Abbott Sean
bowler
Carson Jack
bowler
Fisher Matthew
bowler
Robinson Oliver
bowler
Topley Reece
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Albert Ralphie
no information yet
Alsop Tom
wicket keeper
Barnwell Nathan
bowler
Archer Jofra
bowler
Blake Josh
batsman
Chahar Rahul
bowler
Briggs Danny
bowler
Ealham Thomas Mark
all rounder
Campbell Jack
bowler
Foakes Ben
wicket keeper
Carter Oliver
wicket keeper
French Alex
bowler
Currie Bradley
bowler
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Finn Steven
bowler
Lawes Thomas Edward
all rounder
Foreman Bertie
all rounder
Majid Yousef
bowler
Goodman Dominic Charles
bowler
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Henry Troy
no information yet
Taylor James
bowler
Hunt Sean Frank
bowler