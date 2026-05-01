Highlights Surrey vs Sussex First class County Championship 01.05.2026
Crocombe to Burns, 0 runs
Crocombe to Sibley, 3 runs
Crocombe to Sibley, 0 runs
Crocombe to Sibley, 0 runs
Crocombe to Sibley, 0 runs
Crocombe to Sibley, appeal
Hudson-Prentice to Burns, 0 runs
Hudson-Prentice to Burns, 0 runs
Hudson-Prentice to Sibley, 1 run
Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs
Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs
Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs
Crocombe to Burns, 0 runs
Crocombe to Burns, 0 runs
Crocombe to Burns, 0 runs
Crocombe to Burns, 0 runs
Crocombe to Burns, 0 runs
Crocombe to Burns, 0 runs
Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs
Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs
Hudson-Prentice to Sibley, appeal
Hudson-Prentice to Burns, 1 run
Hudson-Prentice to Burns, 0 runs
Hudson-Prentice to Burns, 0 runs
OE Robinson to Burns, 1 run
OE Robinson to Burns, 0 runs
OE Robinson to Sibley, 1 run
OE Robinson to Sibley, 0 runs
OE Robinson to Burns, 1 run
OE Robinson to Burns, 0 runs
Hudson-Prentice to Burns, 1 run
Hudson-Prentice to Burns, 0 runs
Hudson-Prentice to Sibley, 1 run
Hudson-Prentice to Sibley, appeal
Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs
Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs
OE Robinson to Burns, 0 runs
OE Robinson to Burns, 0 runs
OE Robinson to Burns, appeal
OE Robinson to Burns, 0 runs
OE Robinson to Burns, 0 runs
OE Robinson to Sibley, 1 run
Hudson-Prentice to Burns, 0 runs
Hudson-Prentice to Sibley, 1 run
Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs
Hudson-Prentice to Sibley, 4 runs
Hudson-Prentice to Sibley, appeal
Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs
OE Robinson to Burns, 0 runs
OE Robinson to Sibley, 1 run
OE Robinson to Sibley, 0 runs
OE Robinson to Sibley, 0 runs
OE Robinson to Burns, 1 run
OE Robinson to Burns, 0 runs
Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs
Hudson-Prentice to Burns, 1 run
Hudson-Prentice to Burns, 0 runs
Hudson-Prentice to Burns, 0 runs
Hudson-Prentice to Burns, 0 runs
Hudson-Prentice to Burns, 0 runs
Clark to OE Robinson, 6 runs
Clark to OE Robinson, 0 runs
Fisher to Crocombe, 0 runs
Fisher to Crocombe, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 1 run
Fisher to OE Robinson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 0 runs
Fisher to Crocombe, 1 run
Clark to OE Robinson, 4 runs
Clark to OE Robinson, 0 runs
Clark to OE Robinson, 4 runs
Clark to OE Robinson, 0 runs
Clark to OE Robinson, 0 runs
Clark to OE Robinson, 2 runs
Fisher to Crocombe, 0 runs
Fisher to Crocombe, 0 runs
Fisher to Crocombe, 0 runs
Fisher to Carson, appeal, wicket (caught - Carson)
Fisher to Carson, 2 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Lawrence to Carson, 1 run
Lawrence to Carson, 0 runs
Lawrence to Carson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 1 run
Lawrence to Carson, 1 run
Lawrence to Carson, 0 runs
Topley to OE Robinson, 0 runs
Topley to OE Robinson, 4 leg byes
Topley to Carson, 1 run
Topley to Carson, 0 runs
Topley to Carson, 0 runs
Topley to Carson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Topley to Carson, 0 runs
Topley to Carson, 0 runs
Topley to OE Robinson, 1 run
Topley to OE Robinson, 0 runs
Topley to OE Robinson, 0 runs
Topley to Carson, 1 run
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to Carson, 1 run
Lawrence to Carson, 0 runs
Lawrence to Carson, 0 runs
Topley to Carson, 1 run
Topley to Carson, 2 runs
Topley to OE Robinson, 1 run
Topley to OE Robinson, 0 runs
Topley to OE Robinson, appeal
Topley to Carson, 3 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to Carson, 1 run
Topley to Carson, 1 run
Topley to OE Robinson, 1 run
Topley to Carson, 1 run
Topley to Carson, 2 runs
Topley to Carson, 0 runs
Topley to Carson, 0 runs
Abbott to Carson, 1 run
Abbott to Carson, 4 runs
Abbott to Carson, 0 runs
Abbott to Carson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, 1 run
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Fisher to Carson, appeal
Fisher to Carson, 4 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Carson, 4 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, 4 runs
Abbott to Carson, 1 run
Abbott to OE Robinson, 1 run
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, 4 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 1 run
Fisher to Carson, 1 run
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 1 run
Clark to Carson, 0 runs
Clark to Carson, 0 runs
Clark to Carson, 0 runs
Clark to Carson, 0 runs
Clark to Carson, 4 runs
Clark to Carson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 0 runs
Fisher to Carson, 1 run
Fisher to Carson, 0 runs
Clark to Carson, 1 run
Clark to Carson, 0 runs
Clark to OE Robinson, 1 run
Clark to Carson, 1 run
Clark to Carson, 0 runs
Clark to OE Robinson, 1 run
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Carson, 4 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to Carson, 1 run
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to Carson, 1 run
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to Carson, 1 run
Lawrence to OE Robinson, 1 run
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to Carson, 1 run
Abbott to OE Robinson, 4 runs
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, 4 runs
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, wide
Lawrence to Carson, 0 runs
Lawrence to Carson, 0 runs
Lawrence to Carson, 0 runs
Lawrence to Carson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 1 run
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Abbott to Carson, 0 runs
Abbott to Carson, 0 runs
Abbott to Carson, 0 runs
Abbott to Carson, 4 runs
Abbott to Carson, 0 runs
Abbott to Carson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 4 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to Carson, 1 run
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, 4 runs
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to Carson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 1 run
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 4 runs
Fisher to Carson, 2 wides
Fisher to Carson, 0 runs
Lawrence to Carson, 1 run
Lawrence to Carson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 1 run
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 1 run
Fisher to OE Robinson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 0 runs
Fisher to Carson, 1 run
Fisher to OE Robinson, 3 runs
Fisher to OE Robinson, 2 runs
Lawrence to Carson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 1 run
Lawrence to Carson, 1 run
Lawrence to Carson, 0 runs
Lawrence to Carson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 1 run
Fisher to OE Robinson, 1 run
Fisher to OE Robinson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 4 runs
Fisher to Carson, 1 run
Fisher to Carson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Lawrence to OE Robinson, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 1 run
Patel to OE Robinson, 1 run
Patel to OE Robinson, 0 runs
Patel to OE Robinson, 0 runs
Patel to OE Robinson, 0 runs
Patel to Carson, 1 run
Patel to Carson, 0 runs
Topley to OE Robinson, 0 runs
Topley to OE Robinson, 0 runs
Topley to Carson, 1 run
Topley to Carson, 0 runs
Topley to Carson, 0 runs
Topley to Carson, 0 runs
Patel to OE Robinson, 0 runs
Patel to OE Robinson, 0 runs
Patel to Carson, 1 run
Patel to OE Robinson, 1 run
Patel to OE Robinson, 0 runs
Patel to OE Robinson, 2 runs
Topley to Carson, 0 runs
Topley to OE Robinson, 1 run
Topley to OE Robinson, 0 runs
Topley to Carson, 1 run
Topley to Carson, 0 runs
Topley to OE Robinson, 1 run
Clark to Carson, 0 runs
Clark to Carson, 2 runs
Clark to Carson, 0 runs
Clark to OE Robinson, 3 runs
Clark to Carson, 1 run
Clark to Carson, 0 runs
Topley to Carson, 1 run
Topley to OE Robinson, 1 run
Topley to Carson, 1 run
Topley to Carson, 4 runs
Topley to Carson, 0 runs
Topley to Carson, 0 runs
Clark to OE Robinson, 0 runs
Clark to OE Robinson, 2 runs
Clark to OE Robinson, 4 runs
Clark to OE Robinson, 4 runs
Clark to OE Robinson, 0 runs
Clark to Carson, 1 run
Topley to Carson, 4 runs
Topley to OE Robinson, 1 run
Topley to OE Robinson, 0 runs
Topley to OE Robinson, 0 runs
Clark to OE Robinson, 1 run
Clark to OE Robinson, 0 runs
Clark to Carson, 1 run
Clark to Carson, 0 runs
Clark to Carson, 0 runs
Clark to OE Robinson, 1 run
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 1 run
Fisher to OE Robinson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, appeal
Fisher to Carson, 1 run
Fisher to Carson, 0 runs
Abbott to OE Robinson, appeal
Abbott to OE Robinson, 0 runs
Abbott to Carson, 1 run
Abbott to Carson, 0 runs
Abbott to Carson, 4 runs
Abbott to OE Robinson, 1 run
Fisher to OE Robinson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 0 runs
Fisher to OE Robinson, 0 runs
Fisher to Hudson-Prentice, appeal, wicket (caught - Hudson-Prentice)
Abbott to Carson, 0 runs
Abbott to Carson, 4 runs
Abbott to Carson, 2 runs
Abbott to Carson, 0 runs
Abbott to Carson, appeal
Abbott to Hudson-Prentice, 1 run
Abbott to Hudson-Prentice, wide
Fisher to Hudson-Prentice, 1 run, appeal
Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs
Abbott to Carson, 4 runs
Abbott to Carson, 0 runs
Abbott to Carson, 2 leg byes
Abbott to Carson, 0 runs
Abbott to Hudson-Prentice, 1 run
Abbott to Carson, 1 run
Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 4 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 6 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 4 runs
Clark to Carson, 0 runs
Clark to Carson, 0 runs
Clark to Hudson-Prentice, 1 run
Clark to Hudson-Prentice, 0 runs
Clark to Hudson-Prentice, 2 runs
Clark to Hudson-Prentice, 0 runs
Abbott to Hudson-Prentice, 1 run
Abbott to Hudson-Prentice, 0 runs
Abbott to Hudson-Prentice, 0 runs
Abbott to Hudson-Prentice, 4 runs
Abbott to Hudson-Prentice, 4 runs
Abbott to Hudson-Prentice, 2 no balls + 4 runs
Abbott to Hudson-Prentice, 0 runs
Clark to Carson, 0 runs
Clark to Carson, 0 runs
Clark to Hudson-Prentice, 1 run
Clark to Hudson-Prentice, 0 runs
Clark to Hudson-Prentice, 4 runs
Clark to Hudson-Prentice, 0 runs
Abbott to Carson, 4 runs
Abbott to Hudson-Prentice, 1 run
Abbott to Hudson-Prentice, 0 runs
Abbott to Hudson-Prentice, 0 runs
Abbott to Hudson-Prentice, 2 no balls
Abbott to Hudson-Prentice, 0 runs
Abbott to Hudson-Prentice, 0 runs
Clark to Carson, 0 runs
Clark to Carson, 0 runs
Clark to Hudson-Prentice, 1 run
Clark to Hudson-Prentice, 0 runs
Clark to Hudson-Prentice, 0 runs
Clark to Hudson-Prentice, 0 runs
Fisher to Carson, 4 runs
Fisher to Carson, 4 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Clark to Hudson-Prentice, 0 runs
Clark to Hudson-Prentice, 0 runs
Clark to Hudson-Prentice, 0 runs
Clark to Hudson-Prentice, 0 runs
Fisher to Carson, 0 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 1 run
Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 2 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs
Clark to Leaning, appeal, wicket (caught - Leaning)
Clark to Leaning, 0 runs
Clark to Hudson-Prentice, 1 run
Clark to Hudson-Prentice, 4 runs
Clark to Hudson-Prentice, 0 runs
Clark to Hudson-Prentice, 0 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 3 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs
Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs
Fisher to Tear, appeal, wicket (bowled - Tear)
Fisher to Tear, 0 runs
Fisher to Tear, 0 runs
Clark to Leaning, 0 runs
Clark to Leaning, 0 runs
Clark to Leaning, 0 runs
Clark to Leaning, 0 runs
Clark to Leaning, 0 runs
Clark to Leaning, 0 runs
Fisher to Tear, 0 runs
Fisher to Tear, 0 runs
Fisher to Tear, 0 runs
Fisher to Tear, 0 runs
Fisher to Tear, 0 runs
Fisher to Leaning, 1 run
Clark to Tear, 0 runs
Clark to Simpson, appeal, wicket (caught - Simpson)
Clark to Simpson, 0 runs
Clark to Coles, appeal, wicket (bowled - Coles)
Clark to Coles, 0 runs
Clark to Coles, 0 runs
Fisher to Leaning, 0 runs
Fisher to Leaning, 0 runs
Fisher to Coles, 1 run
Fisher to Coles, 0 runs
Fisher to Coles, 0 runs
Fisher to Leaning, 1 run
Clark to Coles, 0 runs
Clark to Coles, 4 runs
Clark to Leaning, 1 run
Clark to Clark, appeal, wicket (caught - Clark)
Clark to Clark, 4 leg byes, appeal
Clark to Clark, 0 runs
Topley to Clark, leg bye, appeal
Topley to Clark, 0 runs
Topley to Clark, 2 no balls + 4 runs
Topley to Clark, 0 runs
Topley to Coles, 1 run
Topley to Clark, leg bye
Topley to Clark, 0 runs
Clark to Coles, 0 runs
Clark to Coles, 0 runs
Clark to Hughes, appeal, wicket (lbw - Hughes)
Clark to Hughes, 0 runs
Clark to Clark, 1 run
Clark to Clark, 0 runs
Topley to Hughes, 0 runs
Topley to Clark, 1 run
Topley to Clark, 0 runs
Topley to Clark, 0 runs
Topley to Clark, 0 runs
Topley to Clark, appeal
Clark to Hughes, 0 runs
Clark to Hughes, 0 runs
Clark to Hughes, 2 runs
Clark to Clark, 1 run
Clark to Clark, 0 runs
Clark to Clark, 0 runs
Topley to Hughes, 4 runs
Topley to Hughes, 4 runs
Topley to Clark, 1 run
Topley to Clark, 0 runs
Topley to Clark, 4 runs
Topley to Clark, 0 runs
Abbott to Clark, 1 run
Abbott to Clark, 0 runs
Abbott to Clark, 0 runs
Abbott to Clark, 0 runs
Abbott to Clark, 0 runs
Abbott to Hughes, bye
Topley to Clark, 0 runs
Topley to Clark, 0 runs
Topley to Clark, 4 runs
Topley to Clark, 0 runs
Topley to Clark, 0 runs
Topley to Clark, 4 runs
Abbott to Hughes, 0 runs
Abbott to Hughes, 0 runs
Abbott to Clark, 1 run
Abbott to Clark, 0 runs
Abbott to Clark, 4 runs
Abbott to Clark, 0 runs
Fisher to Hughes, 0 runs
Fisher to Hughes, 0 runs
Fisher to Hughes, 0 runs
Fisher to Hughes, 4 runs
Fisher to Hughes, 2 runs
Fisher to Hughes, 0 runs
Abbott to Clark, 4 runs
Abbott to Clark, appeal
Abbott to Clark, 0 runs
Abbott to Clark, 0 runs
Abbott to Hughes, 1 run
Abbott to Hughes, 0 runs
Fisher to Clark, 0 runs
Fisher to Clark, 0 runs
Fisher to Clark, 0 runs
Fisher to Clark, appeal
Fisher to Clark, 4 runs
Fisher to Clark, 0 runs
Abbott to Clark, 1 run
Abbott to Clark, 0 runs
Abbott to Clark, 0 runs
Abbott to Clark, 0 runs
Abbott to Clark, 2 runs
Abbott to Clark, 0 runs
Fisher to Hughes, 4 runs
Fisher to Clark, 1 run
Fisher to Clark, 0 runs
Fisher to Clark, 0 runs
Fisher to Clark, 0 runs
Abbott to Hughes, 0 runs
Abbott to Clark, 3 runs
Abbott to Hughes, 1 run
Abbott to Clark, 1 run
Abbott to Clark, appeal
Abbott to Clark, 0 runs
Fisher to Hughes, 0 runs
Fisher to Hughes, 0 runs
Fisher to Hughes, 0 runs
Fisher to Hughes, 0 runs
Fisher to Hughes, 0 runs
Fisher to Clark, 1 run
Abbott to Clark, 1 run
Abbott to Clark, 0 runs
Abbott to Clark, appeal
Abbott to Clark, 0 runs
Abbott to Haines, appeal, wicket (caught - Haines)
Abbott to Haines, 0 runs
Fisher to Hughes, appeal
Fisher to Hughes, 0 runs
Fisher to Hughes, 0 runs
Fisher to Hughes, 0 runs
Fisher to Hughes, 0 runs
Fisher to Hughes, 0 runs