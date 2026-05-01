Highlights Surrey vs Sussex First class County Championship 01.05.2026

First class

SUR
SUR

(10 ov.) 19/0

SUS
SUS

358

9.6
.

Crocombe to Burns, 0 runs

9.5
3

Crocombe to Sibley, 3 runs

9.4
.

Crocombe to Sibley, 0 runs

9.3
.

Crocombe to Sibley, 0 runs

9.2
.

Crocombe to Sibley, 0 runs

9.1
.

Crocombe to Sibley, appeal

8.6
.

Hudson-Prentice to Burns, 0 runs

8.5
.

Hudson-Prentice to Burns, 0 runs

8.4
1

Hudson-Prentice to Sibley, 1 run

8.3
.

Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs

8.2
.

Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs

8.1
.

Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs

7.6
.

Crocombe to Burns, 0 runs

7.5
.

Crocombe to Burns, 0 runs

7.4
.

Crocombe to Burns, 0 runs

7.3
.

Crocombe to Burns, 0 runs

7.2
.

Crocombe to Burns, 0 runs

7.1
.

Crocombe to Burns, 0 runs

6.6
.

Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs

6.5
.

Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs

6.4
.

Hudson-Prentice to Sibley, appeal

6.3
1

Hudson-Prentice to Burns, 1 run

6.2
.

Hudson-Prentice to Burns, 0 runs

6.1
.

Hudson-Prentice to Burns, 0 runs

5.6
1

OE Robinson to Burns, 1 run

5.5
.

OE Robinson to Burns, 0 runs

5.4
1

OE Robinson to Sibley, 1 run

5.3
.

OE Robinson to Sibley, 0 runs

5.2
1

OE Robinson to Burns, 1 run

5.1
.

OE Robinson to Burns, 0 runs

4.6
1

Hudson-Prentice to Burns, 1 run

4.5
.

Hudson-Prentice to Burns, 0 runs

4.4
1

Hudson-Prentice to Sibley, 1 run

4.3
.

Hudson-Prentice to Sibley, appeal

4.2
.

Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs

4.1
.

Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs

3.6
.

OE Robinson to Burns, 0 runs

3.5
.

OE Robinson to Burns, 0 runs

3.4
.

OE Robinson to Burns, appeal

3.3
.

OE Robinson to Burns, 0 runs

3.2
.

OE Robinson to Burns, 0 runs

3.1
1

OE Robinson to Sibley, 1 run

2.6
.

Hudson-Prentice to Burns, 0 runs

2.5
1

Hudson-Prentice to Sibley, 1 run

2.4
.

Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs

2.3
4

Hudson-Prentice to Sibley, 4 runs

2.2
.

Hudson-Prentice to Sibley, appeal

2.1
.

Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs

1.6
.

OE Robinson to Burns, 0 runs

1.5
1

OE Robinson to Sibley, 1 run

1.4
.

OE Robinson to Sibley, 0 runs

1.3
.

OE Robinson to Sibley, 0 runs

1.2
1

OE Robinson to Burns, 1 run

1.1
.

OE Robinson to Burns, 0 runs

0.6
.

Hudson-Prentice to Sibley, 0 runs

0.5
1

Hudson-Prentice to Burns, 1 run

0.4
.

Hudson-Prentice to Burns, 0 runs

0.3
.

Hudson-Prentice to Burns, 0 runs

0.2
.

Hudson-Prentice to Burns, 0 runs

0.1
.

Hudson-Prentice to Burns, 0 runs

83.2
6

Clark to OE Robinson, 6 runs

83.1
.

Clark to OE Robinson, 0 runs

82.6
.

Fisher to Crocombe, 0 runs

82.5
.

Fisher to Crocombe, 0 runs

82.4
1

Fisher to OE Robinson, 1 run

82.3
.

Fisher to OE Robinson, 0 runs

82.2
.

Fisher to OE Robinson, 0 runs

82.1
1

Fisher to Crocombe, 1 run

81.6
4

Clark to OE Robinson, 4 runs

81.5
.

Clark to OE Robinson, 0 runs

81.4
4

Clark to OE Robinson, 4 runs

81.3
.

Clark to OE Robinson, 0 runs

81.2
.

Clark to OE Robinson, 0 runs

81.1
2

Clark to OE Robinson, 2 runs

80.6
.

Fisher to Crocombe, 0 runs

80.5
.

Fisher to Crocombe, 0 runs

80.4
.

Fisher to Crocombe, 0 runs

80.3
W

Fisher to Carson, appeal, wicket (caught - Carson)

80.2
2

Fisher to Carson, 2 runs

80.1
.

Fisher to Carson, 0 runs

79.6
1

Lawrence to Carson, 1 run

79.5
.

Lawrence to Carson, 0 runs

79.4
.

Lawrence to Carson, 0 runs

79.3
1

Lawrence to OE Robinson, 1 run

79.2
1

Lawrence to Carson, 1 run

79.1
.

Lawrence to Carson, 0 runs

78.6
.

Topley to OE Robinson, 0 runs

78.5
4

Topley to OE Robinson, 4 leg byes

78.4
1

Topley to Carson, 1 run

78.3
.

Topley to Carson, 0 runs

78.2
.

Topley to Carson, 0 runs

78.1
.

Topley to Carson, 0 runs

77.6
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

77.5
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

77.4
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

77.3
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

77.2
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

77.1
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

76.6
.

Topley to Carson, 0 runs

76.5
.

Topley to Carson, 0 runs

76.4
1

Topley to OE Robinson, 1 run

76.3
.

Topley to OE Robinson, 0 runs

76.2
.

Topley to OE Robinson, 0 runs

76.1
1

Topley to Carson, 1 run

75.6
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

75.5
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

75.4
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

75.3
1

Lawrence to Carson, 1 run

75.2
.

Lawrence to Carson, 0 runs

75.1
.

Lawrence to Carson, 0 runs

74.6
1

Topley to Carson, 1 run

74.5
2

Topley to Carson, 2 runs

74.4
1

Topley to OE Robinson, 1 run

74.3
.

Topley to OE Robinson, 0 runs

74.2
.

Topley to OE Robinson, appeal

74.1
3

Topley to Carson, 3 runs

73.6
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

73.5
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

73.4
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

73.3
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

73.2
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

73.1
1

Lawrence to Carson, 1 run

72.6
1

Topley to Carson, 1 run

72.5
1

Topley to OE Robinson, 1 run

72.4
1

Topley to Carson, 1 run

72.3
2

Topley to Carson, 2 runs

72.2
.

Topley to Carson, 0 runs

72.1
.

Topley to Carson, 0 runs

71.6
1

Abbott to Carson, 1 run

71.5
4

Abbott to Carson, 4 runs

71.4
.

Abbott to Carson, 0 runs

71.3
.

Abbott to Carson, 0 runs

71.2
1

Abbott to OE Robinson, 1 run

71.1
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

70.6
.

Fisher to Carson, appeal

70.5
4

Fisher to Carson, 4 runs

70.4
.

Fisher to Carson, 0 runs

70.3
4

Fisher to Carson, 4 runs

70.2
.

Fisher to Carson, 0 runs

70.1
.

Fisher to Carson, 0 runs

69.6
4

Abbott to OE Robinson, 4 runs

69.5
1

Abbott to Carson, 1 run

69.4
1

Abbott to OE Robinson, 1 run

69.3
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

69.2
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

69.1
4

Abbott to OE Robinson, 4 runs

68.6
.

Fisher to Carson, 0 runs

68.5
.

Fisher to Carson, 0 runs

68.4
1

Fisher to OE Robinson, 1 run

68.3
1

Fisher to Carson, 1 run

68.2
.

Fisher to Carson, 0 runs

68.1
1

Fisher to OE Robinson, 1 run

67.6
.

Clark to Carson, 0 runs

67.5
.

Clark to Carson, 0 runs

67.4
.

Clark to Carson, 0 runs

67.3
.

Clark to Carson, 0 runs

67.2
4

Clark to Carson, 4 runs

67.1
.

Clark to Carson, 0 runs

66.6
.

Fisher to OE Robinson, 0 runs

66.5
.

Fisher to OE Robinson, 0 runs

66.4
.

Fisher to OE Robinson, 0 runs

66.3
.

Fisher to OE Robinson, 0 runs

66.2
1

Fisher to Carson, 1 run

66.1
.

Fisher to Carson, 0 runs

65.6
1

Clark to Carson, 1 run

65.5
.

Clark to Carson, 0 runs

65.4
1

Clark to OE Robinson, 1 run

65.3
1

Clark to Carson, 1 run

65.2
.

Clark to Carson, 0 runs

65.1
1

Clark to OE Robinson, 1 run

64.6
.

Fisher to Carson, 0 runs

64.5
.

Fisher to Carson, 0 runs

64.4
.

Fisher to Carson, 0 runs

64.3
4

Fisher to Carson, 4 runs

64.2
.

Fisher to Carson, 0 runs

64.1
.

Fisher to Carson, 0 runs

63.6
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

63.5
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

63.4
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

63.3
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

63.2
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

63.1
1

Lawrence to Carson, 1 run

62.6
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

62.5
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

62.4
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

62.3
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

62.2
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

62.1
1

Abbott to Carson, 1 run

61.6
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

61.5
1

Lawrence to Carson, 1 run

61.4
1

Lawrence to OE Robinson, 1 run

61.3
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

61.2
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

61.1
1

Lawrence to Carson, 1 run

60.6
4

Abbott to OE Robinson, 4 runs

60.5
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

60.4
4

Abbott to OE Robinson, 4 runs

60.3
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

60.2
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

60.1
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

60.1
1

Abbott to OE Robinson, wide

59.6
.

Lawrence to Carson, 0 runs

59.5
.

Lawrence to Carson, 0 runs

59.4
.

Lawrence to Carson, 0 runs

59.3
.

Lawrence to Carson, 0 runs

59.2
1

Lawrence to OE Robinson, 1 run

59.1
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

58.6
.

Abbott to Carson, 0 runs

58.5
.

Abbott to Carson, 0 runs

58.4
.

Abbott to Carson, 0 runs

58.3
4

Abbott to Carson, 4 runs

58.2
.

Abbott to Carson, 0 runs

58.1
.

Abbott to Carson, 0 runs

57.6
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

57.5
4

Lawrence to OE Robinson, 4 runs

57.4
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

57.3
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

57.2
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

57.1
1

Lawrence to Carson, 1 run

56.6
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

56.5
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

56.4
4

Abbott to OE Robinson, 4 runs

56.3
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

56.2
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

56.1
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

55.6
.

Lawrence to Carson, 0 runs

55.5
1

Lawrence to OE Robinson, 1 run

55.4
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

55.3
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

55.2
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

55.1
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

54.6
.

Fisher to Carson, 0 runs

54.5
.

Fisher to Carson, 0 runs

54.3
.

Fisher to OE Robinson, 0 runs

54.2
4

Fisher to OE Robinson, 4 runs

54.2
2

Fisher to Carson, 2 wides

54.1
.

Fisher to Carson, 0 runs

53.6
1

Lawrence to Carson, 1 run

53.5
.

Lawrence to Carson, 0 runs

53.4
1

Lawrence to OE Robinson, 1 run

53.3
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

53.2
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

53.1
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

52.6
1

Fisher to OE Robinson, 1 run

52.5
.

Fisher to OE Robinson, 0 runs

52.4
.

Fisher to OE Robinson, 0 runs

52.3
1

Fisher to Carson, 1 run

52.2
3

Fisher to OE Robinson, 3 runs

52.1
2

Fisher to OE Robinson, 2 runs

51.6
.

Lawrence to Carson, 0 runs

51.5
1

Lawrence to OE Robinson, 1 run

51.4
1

Lawrence to Carson, 1 run

51.3
.

Lawrence to Carson, 0 runs

51.2
.

Lawrence to Carson, 0 runs

51.1
1

Lawrence to OE Robinson, 1 run

50.6
1

Fisher to OE Robinson, 1 run

50.5
.

Fisher to OE Robinson, 0 runs

50.4
.

Fisher to OE Robinson, 0 runs

50.3
4

Fisher to OE Robinson, 4 runs

50.2
1

Fisher to Carson, 1 run

50.1
.

Fisher to Carson, 0 runs

49.6
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

49.5
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

49.4
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

49.3
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

49.2
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

49.1
.

Lawrence to OE Robinson, 0 runs

48.6
.

Fisher to Carson, 0 runs

48.5
.

Fisher to Carson, 0 runs

48.4
.

Fisher to Carson, 0 runs

48.3
.

Fisher to Carson, 0 runs

48.2
.

Fisher to Carson, 0 runs

48.1
1

Fisher to OE Robinson, 1 run

47.6
1

Patel to OE Robinson, 1 run

47.5
.

Patel to OE Robinson, 0 runs

47.4
.

Patel to OE Robinson, 0 runs

47.3
.

Patel to OE Robinson, 0 runs

47.2
1

Patel to Carson, 1 run

47.1
.

Patel to Carson, 0 runs

46.6
.

Topley to OE Robinson, 0 runs

46.5
.

Topley to OE Robinson, 0 runs

46.4
1

Topley to Carson, 1 run

46.3
.

Topley to Carson, 0 runs

46.2
.

Topley to Carson, 0 runs

46.1
.

Topley to Carson, 0 runs

45.6
.

Patel to OE Robinson, 0 runs

45.5
.

Patel to OE Robinson, 0 runs

45.4
1

Patel to Carson, 1 run

45.3
1

Patel to OE Robinson, 1 run

45.2
.

Patel to OE Robinson, 0 runs

45.1
2

Patel to OE Robinson, 2 runs

44.6
.

Topley to Carson, 0 runs

44.5
1

Topley to OE Robinson, 1 run

44.4
.

Topley to OE Robinson, 0 runs

44.3
1

Topley to Carson, 1 run

44.2
.

Topley to Carson, 0 runs

44.1
1

Topley to OE Robinson, 1 run

43.6
.

Clark to Carson, 0 runs

43.5
2

Clark to Carson, 2 runs

43.4
.

Clark to Carson, 0 runs

43.3
3

Clark to OE Robinson, 3 runs

43.2
1

Clark to Carson, 1 run

43.1
.

Clark to Carson, 0 runs

42.6
1

Topley to Carson, 1 run

42.5
1

Topley to OE Robinson, 1 run

42.4
1

Topley to Carson, 1 run

42.3
4

Topley to Carson, 4 runs

42.2
.

Topley to Carson, 0 runs

42.1
.

Topley to Carson, 0 runs

41.6
.

Clark to OE Robinson, 0 runs

41.5
2

Clark to OE Robinson, 2 runs

41.4
4

Clark to OE Robinson, 4 runs

41.3
4

Clark to OE Robinson, 4 runs

41.2
.

Clark to OE Robinson, 0 runs

41.1
1

Clark to Carson, 1 run

40.4
4

Topley to Carson, 4 runs

40.3
1

Topley to OE Robinson, 1 run

40.2
.

Topley to OE Robinson, 0 runs

40.1
.

Topley to OE Robinson, 0 runs

39.6
1

Clark to OE Robinson, 1 run

39.5
.

Clark to OE Robinson, 0 runs

39.4
1

Clark to Carson, 1 run

39.3
.

Clark to Carson, 0 runs

39.2
.

Clark to Carson, 0 runs

39.1
1

Clark to OE Robinson, 1 run

38.6
.

Fisher to Carson, 0 runs

38.5
1

Fisher to OE Robinson, 1 run

38.4
.

Fisher to OE Robinson, 0 runs

38.3
.

Fisher to OE Robinson, appeal

38.2
1

Fisher to Carson, 1 run

38.1
.

Fisher to Carson, 0 runs

37.6
.

Abbott to OE Robinson, appeal

37.5
.

Abbott to OE Robinson, 0 runs

37.4
1

Abbott to Carson, 1 run

37.3
.

Abbott to Carson, 0 runs

37.2
4

Abbott to Carson, 4 runs

37.1
1

Abbott to OE Robinson, 1 run

36.4
.

Fisher to OE Robinson, 0 runs

36.3
.

Fisher to OE Robinson, 0 runs

36.2
.

Fisher to OE Robinson, 0 runs

36.1
W

Fisher to Hudson-Prentice, appeal, wicket (caught - Hudson-Prentice)

35.6
.

Abbott to Carson, 0 runs

35.5
4

Abbott to Carson, 4 runs

35.4
2

Abbott to Carson, 2 runs

35.3
.

Abbott to Carson, 0 runs

35.2
.

Abbott to Carson, appeal

35.1
1

Abbott to Hudson-Prentice, 1 run

35.1
1

Abbott to Hudson-Prentice, wide

34.6
1

Fisher to Hudson-Prentice, 1 run, appeal

34.5
.

Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs

34.4
.

Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs

34.3
.

Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs

34.2
.

Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs

34.1
.

Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs

33.6
4

Abbott to Carson, 4 runs

33.5
.

Abbott to Carson, 0 runs

33.4
2

Abbott to Carson, 2 leg byes

33.3
.

Abbott to Carson, 0 runs

33.2
1

Abbott to Hudson-Prentice, 1 run

33.1
1

Abbott to Carson, 1 run

32.6
.

Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs

32.5
.

Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs

32.4
4

Fisher to Hudson-Prentice, 4 runs

32.3
.

Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs

32.2
6

Fisher to Hudson-Prentice, 6 runs

32.1
4

Fisher to Hudson-Prentice, 4 runs

31.6
.

Clark to Carson, 0 runs

31.5
.

Clark to Carson, 0 runs

31.4
1

Clark to Hudson-Prentice, 1 run

31.3
.

Clark to Hudson-Prentice, 0 runs

31.2
2

Clark to Hudson-Prentice, 2 runs

31.1
.

Clark to Hudson-Prentice, 0 runs

30.6
1

Abbott to Hudson-Prentice, 1 run

30.5
.

Abbott to Hudson-Prentice, 0 runs

30.4
.

Abbott to Hudson-Prentice, 0 runs

30.3
4

Abbott to Hudson-Prentice, 4 runs

30.2
4

Abbott to Hudson-Prentice, 4 runs

30.2
6

Abbott to Hudson-Prentice, 2 no balls + 4 runs

30.1
.

Abbott to Hudson-Prentice, 0 runs

29.6
.

Clark to Carson, 0 runs

29.5
.

Clark to Carson, 0 runs

29.4
1

Clark to Hudson-Prentice, 1 run

29.3
.

Clark to Hudson-Prentice, 0 runs

29.2
4

Clark to Hudson-Prentice, 4 runs

29.1
.

Clark to Hudson-Prentice, 0 runs

28.6
4

Abbott to Carson, 4 runs

28.5
1

Abbott to Hudson-Prentice, 1 run

28.4
.

Abbott to Hudson-Prentice, 0 runs

28.3
.

Abbott to Hudson-Prentice, 0 runs

28.3
2

Abbott to Hudson-Prentice, 2 no balls

28.2
.

Abbott to Hudson-Prentice, 0 runs

28.1
.

Abbott to Hudson-Prentice, 0 runs

27.6
.

Clark to Carson, 0 runs

27.5
.

Clark to Carson, 0 runs

27.4
1

Clark to Hudson-Prentice, 1 run

27.3
.

Clark to Hudson-Prentice, 0 runs

27.2
.

Clark to Hudson-Prentice, 0 runs

27.1
.

Clark to Hudson-Prentice, 0 runs

26.6
4

Fisher to Carson, 4 runs

26.5
4

Fisher to Carson, 4 runs

26.4
.

Fisher to Carson, 0 runs

26.3
.

Fisher to Carson, 0 runs

26.2
.

Fisher to Carson, 0 runs

26.1
.

Fisher to Carson, 0 runs

25.6
.

Clark to Hudson-Prentice, 0 runs

25.5
.

Clark to Hudson-Prentice, 0 runs

25.2
.

Clark to Hudson-Prentice, 0 runs

25.1
.

Clark to Hudson-Prentice, 0 runs

24.6
.

Fisher to Carson, 0 runs

24.5
1

Fisher to Hudson-Prentice, 1 run

24.4
.

Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs

24.3
2

Fisher to Hudson-Prentice, 2 runs

24.2
.

Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs

24.1
.

Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs

23.6
W

Clark to Leaning, appeal, wicket (caught - Leaning)

23.5
.

Clark to Leaning, 0 runs

23.4
1

Clark to Hudson-Prentice, 1 run

23.3
4

Clark to Hudson-Prentice, 4 runs

23.2
.

Clark to Hudson-Prentice, 0 runs

23.1
.

Clark to Hudson-Prentice, 0 runs

22.6
3

Fisher to Hudson-Prentice, 3 runs

22.5
.

Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs

22.4
.

Fisher to Hudson-Prentice, 0 runs

22.3
W

Fisher to Tear, appeal, wicket (bowled - Tear)

22.2
.

Fisher to Tear, 0 runs

22.1
.

Fisher to Tear, 0 runs

21.6
.

Clark to Leaning, 0 runs

21.5
.

Clark to Leaning, 0 runs

21.4
.

Clark to Leaning, 0 runs

21.3
.

Clark to Leaning, 0 runs

21.2
.

Clark to Leaning, 0 runs

21.1
.

Clark to Leaning, 0 runs

20.6
.

Fisher to Tear, 0 runs

20.5
.

Fisher to Tear, 0 runs

20.4
.

Fisher to Tear, 0 runs

20.3
.

Fisher to Tear, 0 runs

20.2
.

Fisher to Tear, 0 runs

20.1
1

Fisher to Leaning, 1 run

19.6
.

Clark to Tear, 0 runs

19.5
W

Clark to Simpson, appeal, wicket (caught - Simpson)

19.4
.

Clark to Simpson, 0 runs

19.3
W

Clark to Coles, appeal, wicket (bowled - Coles)

19.2
.

Clark to Coles, 0 runs

19.1
.

Clark to Coles, 0 runs

18.6
.

Fisher to Leaning, 0 runs

18.5
.

Fisher to Leaning, 0 runs

18.4
1

Fisher to Coles, 1 run

18.3
.

Fisher to Coles, 0 runs

18.2
.

Fisher to Coles, 0 runs

18.1
1

Fisher to Leaning, 1 run

17.6
.

Clark to Coles, 0 runs

17.5
4

Clark to Coles, 4 runs

17.4
1

Clark to Leaning, 1 run

17.3
W

Clark to Clark, appeal, wicket (caught - Clark)

17.2
4

Clark to Clark, 4 leg byes, appeal

17.1
.

Clark to Clark, 0 runs

16.6
1lb

Topley to Clark, leg bye, appeal

16.5
.

Topley to Clark, 0 runs

16.5
6

Topley to Clark, 2 no balls + 4 runs

16.4
.

Topley to Clark, 0 runs

16.3
1

Topley to Coles, 1 run

16.2
1

Topley to Clark, leg bye

16.1
.

Topley to Clark, 0 runs

15.6
.

Clark to Coles, 0 runs

15.5
.

Clark to Coles, 0 runs

15.4
W

Clark to Hughes, appeal, wicket (lbw - Hughes)

15.3
.

Clark to Hughes, 0 runs

15.2
1

Clark to Clark, 1 run

15.1
.

Clark to Clark, 0 runs

14.6
.

Topley to Hughes, 0 runs

14.5
1

Topley to Clark, 1 run

14.4
.

Topley to Clark, 0 runs

14.3
.

Topley to Clark, 0 runs

14.2
.

Topley to Clark, 0 runs

14.1
.

Topley to Clark, appeal

13.6
.

Clark to Hughes, 0 runs

13.5
.

Clark to Hughes, 0 runs

13.4
2

Clark to Hughes, 2 runs

13.3
1

Clark to Clark, 1 run

13.2
.

Clark to Clark, 0 runs

13.1
.

Clark to Clark, 0 runs

12.6
4

Topley to Hughes, 4 runs

12.5
4

Topley to Hughes, 4 runs

12.4
1

Topley to Clark, 1 run

12.3
.

Topley to Clark, 0 runs

12.2
4

Topley to Clark, 4 runs

12.1
.

Topley to Clark, 0 runs

11.6
1

Abbott to Clark, 1 run

11.5
.

Abbott to Clark, 0 runs

11.4
.

Abbott to Clark, 0 runs

11.3
.

Abbott to Clark, 0 runs

11.2
.

Abbott to Clark, 0 runs

11.1
1

Abbott to Hughes, bye

10.6
.

Topley to Clark, 0 runs

10.5
.

Topley to Clark, 0 runs

10.4
4

Topley to Clark, 4 runs

10.3
.

Topley to Clark, 0 runs

10.2
.

Topley to Clark, 0 runs

10.1
4

Topley to Clark, 4 runs

9.6
.

Abbott to Hughes, 0 runs

9.5
.

Abbott to Hughes, 0 runs

9.4
1

Abbott to Clark, 1 run

9.3
.

Abbott to Clark, 0 runs

9.2
4

Abbott to Clark, 4 runs

9.1
.

Abbott to Clark, 0 runs

8.6
.

Fisher to Hughes, 0 runs

8.5
.

Fisher to Hughes, 0 runs

8.4
.

Fisher to Hughes, 0 runs

8.3
4

Fisher to Hughes, 4 runs

8.2
2

Fisher to Hughes, 2 runs

8.1
.

Fisher to Hughes, 0 runs

7.6
4

Abbott to Clark, 4 runs

7.5
.

Abbott to Clark, appeal

7.4
.

Abbott to Clark, 0 runs

7.3
.

Abbott to Clark, 0 runs

7.2
1

Abbott to Hughes, 1 run

7.1
.

Abbott to Hughes, 0 runs

6.6
.

Fisher to Clark, 0 runs

6.5
.

Fisher to Clark, 0 runs

6.4
.

Fisher to Clark, 0 runs

6.3
.

Fisher to Clark, appeal

6.2
4

Fisher to Clark, 4 runs

6.1
.

Fisher to Clark, 0 runs

5.6
1

Abbott to Clark, 1 run

5.5
.

Abbott to Clark, 0 runs

5.4
.

Abbott to Clark, 0 runs

5.3
.

Abbott to Clark, 0 runs

5.2
2

Abbott to Clark, 2 runs

5.1
.

Abbott to Clark, 0 runs

4.6
4

Fisher to Hughes, 4 runs

4.5
1

Fisher to Clark, 1 run

4.4
.

Fisher to Clark, 0 runs

4.3
.

Fisher to Clark, 0 runs

4.2
.

Fisher to Clark, 0 runs

3.6
.

Abbott to Hughes, 0 runs

3.5
3

Abbott to Clark, 3 runs

3.4
1

Abbott to Hughes, 1 run

3.3
1

Abbott to Clark, 1 run

3.2
.

Abbott to Clark, appeal

3.1
.

Abbott to Clark, 0 runs

2.6
.

Fisher to Hughes, 0 runs

2.5
.

Fisher to Hughes, 0 runs

2.4
.

Fisher to Hughes, 0 runs

2.3
.

Fisher to Hughes, 0 runs

2.2
.

Fisher to Hughes, 0 runs

2.1
1

Fisher to Clark, 1 run

1.6
1

Abbott to Clark, 1 run

1.5
.

Abbott to Clark, 0 runs

1.4
.

Abbott to Clark, appeal

1.3
.

Abbott to Clark, 0 runs

1.2
W

Abbott to Haines, appeal, wicket (caught - Haines)

1.1
.

Abbott to Haines, 0 runs

0.6
.

Fisher to Hughes, appeal

0.5
.

Fisher to Hughes, 0 runs

0.4
.

Fisher to Hughes, 0 runs

0.3
.

Fisher to Hughes, 0 runs

0.2
.

Fisher to Hughes, 0 runs

0.1
.

Fisher to Hughes, 0 runs