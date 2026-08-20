Highlights Warwickshire vs Sussex First class County Championship 20.08.2026
Bamber to Clark, 0 runs
Bamber to Clark, 4 runs
Bamber to Clark, 0 runs
Bamber to Clark, 0 runs
Bamber to Haines, 1 run
Bamber to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 1 run
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 4 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 4 runs
Bamber to Haines, 1 run
Bamber to Haines, 0 runs
Bamber to Haines, 0 runs
Bamber to Haines, 0 runs
Bamber to Haines, 0 runs
Bamber to Clark, 0 runs
Haines defends for a run.
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 4 runs
Bamber to Clark, 0 runs
Bamber to Clark, 0 runs
Bamber to Clark, appeal
Bamber to Clark, 0 runs
Bamber to Clark, 0 runs
Bamber to Clark, 0 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Bamber to Clark, 0 runs
Bamber to Clark, 2 runs
Bamber to Clark, 0 runs
Bamber to Clark, 0 runs
Bamber to Haines, 1 run
Bamber to Haines, appeal
Woakes to Clark, 4 runs
Woakes to Clark, 0 runs
Woakes to Clark, 0 runs
Woakes to Haines, 1 run
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Clark, 1 run
Bamber to Haines, 0 runs
Bamber to Haines, 0 runs
Bamber to Haines, 0 runs
Bamber to Haines, 0 runs
Bamber to Haines, appeal
Bamber to Haines, 0 runs
Woakes to Clark, 0 runs
Woakes to Clark, 0 runs
appeal, wicket (caught - Hughes)
Woakes to Haines, 1 run
Woakes to Haines, 4 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Bamber to Hughes, 4 runs
Bamber to Hughes, 0 runs
Bamber to Hughes, 2 runs
Bamber to Hughes, 0 runs
Bamber to Hughes, 4 runs
Bamber to Hughes, 0 runs
Woakes to Hughes, 1 run
Woakes to Haines, 1 run
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 4 runs
Woakes to Haines, appeal
Bamber to Hughes, appeal
Bamber to Hughes, 0 runs
Bamber to Hughes, appeal
Bamber to Hughes, 0 runs
Bamber to Hughes, 0 runs
Bamber to Hughes, appeal