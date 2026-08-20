Highlights Warwickshire vs Sussex First class County Championship 20.08.2026

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First class

WAR
WAR
SUS
SUS

(13 ov.) 50/1

12.6
.

Bamber to Clark, 0 runs

12.5
4

Bamber to Clark, 4 runs

12.4
.

Bamber to Clark, 0 runs

12.3
.

Bamber to Clark, 0 runs

12.2
1

Bamber to Haines, 1 run

12.1
.

Bamber to Haines, 0 runs

11.6
1

Woakes to Haines, 1 run

11.5
.

Woakes to Haines, 0 runs

11.4
.

Woakes to Haines, 0 runs

11.3
4

Woakes to Haines, 4 runs

11.2
.

Woakes to Haines, 0 runs

11.1
4

Woakes to Haines, 4 runs

10.6
1

Bamber to Haines, 1 run

10.5
.

Bamber to Haines, 0 runs

10.4
.

Bamber to Haines, 0 runs

10.3
.

Bamber to Haines, 0 runs

10.2
.

Bamber to Haines, 0 runs

10.1
.

Bamber to Clark, 0 runs

9.6
1

Haines defends for a run.

9.5
.

Woakes to Haines, 0 runs

9.4
.

Woakes to Haines, 0 runs

9.3
.

Woakes to Haines, 0 runs

9.2
.

Woakes to Haines, 0 runs

9.1
4

Woakes to Haines, 4 runs

8.6
.

Bamber to Clark, 0 runs

8.5
.

Bamber to Clark, 0 runs

8.4
.

Bamber to Clark, appeal

8.3
.

Bamber to Clark, 0 runs

8.2
.

Bamber to Clark, 0 runs

8.1
.

Bamber to Clark, 0 runs

7.6
.

Woakes to Haines, 0 runs

7.5
.

Woakes to Haines, 0 runs

7.4
.

Woakes to Haines, 0 runs

7.3
.

Woakes to Haines, 0 runs

7.2
.

Woakes to Haines, 0 runs

7.1
.

Woakes to Haines, 0 runs

6.6
.

Bamber to Clark, 0 runs

6.5
2

Bamber to Clark, 2 runs

6.4
.

Bamber to Clark, 0 runs

6.3
.

Bamber to Clark, 0 runs

6.2
1

Bamber to Haines, 1 run

6.1
.

Bamber to Haines, appeal

5.6
4

Woakes to Clark, 4 runs

5.5
.

Woakes to Clark, 0 runs

5.4
.

Woakes to Clark, 0 runs

5.3
1

Woakes to Haines, 1 run

5.2
.

Woakes to Haines, 0 runs

5.1
1

Woakes to Clark, 1 run

4.6
.

Bamber to Haines, 0 runs

4.5
.

Bamber to Haines, 0 runs

4.4
.

Bamber to Haines, 0 runs

4.3
.

Bamber to Haines, 0 runs

4.2
.

Bamber to Haines, appeal

4.1
.

Bamber to Haines, 0 runs

3.6
.

Woakes to Clark, 0 runs

3.5
.

Woakes to Clark, 0 runs

3.4
W

appeal, wicket (caught - Hughes)

3.3
1

Woakes to Haines, 1 run

3.2
4

Woakes to Haines, 4 runs

3.1
.

Woakes to Haines, 0 runs

2.6
4

Bamber to Hughes, 4 runs

2.5
.

Bamber to Hughes, 0 runs

2.4
2

Bamber to Hughes, 2 runs

2.3
.

Bamber to Hughes, 0 runs

2.2
4

Bamber to Hughes, 4 runs

2.1
.

Bamber to Hughes, 0 runs

1.6
1

Woakes to Hughes, 1 run

1.5
1

Woakes to Haines, 1 run

1.4
.

Woakes to Haines, 0 runs

1.3
.

Woakes to Haines, 0 runs

1.2
4

Woakes to Haines, 4 runs

1.1
.

Woakes to Haines, appeal

0.6
.

Bamber to Hughes, appeal

0.5
.

Bamber to Hughes, 0 runs

0.4
.

Bamber to Hughes, appeal

0.3
.

Bamber to Hughes, 0 runs

0.2
.

Bamber to Hughes, 0 runs

0.1
.

Bamber to Hughes, appeal