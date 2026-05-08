H2h Warwickshire vs Yorkshire First class County Championship 08.05.2026

First class

WAR
WAR

147

YOR
YOR

(25 ov.) 110/4

Warwickshire vs Yorkshire

List a, One-Day Cup

YORYorkshire

140

WARWarwickshire

137

T20, T20 Blast

YORYorkshire

173

WARWarwickshire

205

T20, T20 Blast

WARWarwickshire

168

YORYorkshire

164
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