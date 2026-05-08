Highlights Warwickshire vs Yorkshire First class County Championship 08.05.2026
Barnard to Bairstow, 0 runs
Barnard to Bairstow, 0 runs
Barnard to Bairstow, 4 runs
Barnard to Bairstow, 0 runs
Barnard to Bairstow, 4 runs
Barnard to Bairstow, 0 runs
Thompson to Bairstow, 1 run
Thompson to Wharton, appeal, wicket (caught - Wharton)
Thompson to Wharton, 0 runs
Thompson to Wharton, 4 runs
Thompson to Brook, 1 run
Thompson to Brook, 0 runs
Barnard to Brook, 1 run
Barnard to Brook, 0 runs
Barnard to Brook, 0 runs
Barnard to Brook, appeal
Barnard to Brook, 0 runs
Barnard to Brook, 0 runs
Thompson to Wharton, 4 runs
Thompson to Wharton, 0 runs
Thompson to Brook, 1 run
Thompson to Brook, 0 runs
Thompson to Wharton, 1 run
Thompson to Brook, 1 run
Barnard to Wharton, 4 byes
Barnard to Wharton, 0 runs
Barnard to Wharton, 0 runs
Barnard to Wharton, appeal
Barnard to Wharton, 0 runs
Barnard to Wharton, 4 runs
Booth to Brook, 0 runs
Booth to Brook, 4 runs
Booth to Brook, 4 byes
Booth to Brook, 4 runs
Booth to Wharton, 1 run
Booth to Wharton, 0 runs
Barnard to Brook, 0 runs
Barnard to Brook, 0 runs
Barnard to Brook, 0 runs
Barnard to Brook, 0 runs
Barnard to Wharton, 1 run
Barnard to Wharton, 0 runs
Booth to Brook, 6 runs
Booth to Brook, 0 runs
Booth to Brook, 0 runs
Booth to Brook, 0 runs
Booth to Wharton, 1 run
Booth to Wharton, 0 runs
Barnard to Brook, 0 runs
Barnard to Brook, 4 runs
Barnard to Brook, 0 runs
Barnard to Brook, 0 runs
Barnard to Brook, 0 runs
Barnard to Brook, 0 runs
Booth to Brook, 1 run
Booth to Brook, 0 runs
Booth to Brook, 0 runs
Booth to Brook, 0 runs
Booth to Brook, 0 runs
Booth to Brook, 4 byes
Barnard to Wharton, 0 runs
Barnard to Wharton, 0 runs
Barnard to Wharton, 0 runs
Barnard to Wharton, 0 runs
Barnard to Wharton, 0 runs
Barnard to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Brook, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 1 run
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 4 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Bamber to Brook, 4 runs
Bamber to Brook, 0 runs
Bamber to Brook, 2 runs
Bamber to Brook, 0 runs
Bamber to Wharton, 1 run
Bamber to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Revis, wicket (lbw - Revis)
Hannon-Dalby to Wharton, 1 run
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 2 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Bamber to Revis, 0 runs
Bamber to Revis, 0 runs
Bamber to Revis, appeal
Bamber to Revis, appeal
Bamber to Revis, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 2 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 4 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Bamber to Revis, 0 runs
Bamber to Revis, 0 runs
Bamber to Revis, 0 runs
Bamber to Revis, 4 runs
Bamber to Revis, 0 runs
Bamber to Revis, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 2 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 4 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Bamber to Revis, 0 runs
Bamber to Revis, 0 runs
Bamber to Revis, 0 runs
Bamber to Revis, 0 runs
Bamber to Wharton, 1 run
Bamber to Revis, 1 run
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 2 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Bamber to Revis, 0 runs
Bamber to Bean, appeal, wicket (caught - Bean)
Bamber to Bean, 0 runs
Bamber to Bean, 0 runs
Bamber to Bean, 0 runs
Bamber to Bean, 4 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs
Hannon-Dalby to Lyth, appeal, wicket (caught - Lyth)
Hannon-Dalby to Lyth, 0 runs
Hannon-Dalby to Bean, 1 run
Bamber to Lyth, 0 runs
Bamber to Lyth, 0 runs
Bamber to Lyth, 0 runs
Bamber to Lyth, 0 runs
Bamber to Lyth, 0 runs
Bamber to Bean, 3 runs
Hannon-Dalby to Bean, 1 run
Hannon-Dalby to Bean, 0 runs
Hannon-Dalby to Lyth, 1 run
Hannon-Dalby to Lyth, 0 runs
Hannon-Dalby to Lyth, 0 runs
Hannon-Dalby to Lyth, 0 runs
Bamber to Bean, appeal
Bamber to Bean, 4 runs
Bamber to Lyth, 1 run
Bamber to Lyth, 0 runs
Bamber to Lyth, appeal
Bamber to Lyth, 0 runs
White to Bamber, wicket (lbw - Bamber)
White to Bamber, 0 runs
White to Bamber, 0 runs
White to Hannon-Dalby, 1 run
White to Hannon-Dalby, 0 runs
White to Bamber, 1 run
Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs
Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs
Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs
Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs
Cliff to Hannon-Dalby, appeal
Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs
White to Hannon-Dalby, 1 run
White to Bamber, 1 run
White to Bamber, 0 runs
White to Bamber, 0 runs
White to Bamber, 4 runs
White to Bamber, 4 runs
Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs
Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs
Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs
Cliff to Bamber, 1 run
Cliff to Bamber, 0 runs
Cliff to Bamber, 0 runs
Hill to Hannon-Dalby, 0 runs
Hill to Hannon-Dalby, 0 runs
Hill to Hannon-Dalby, 0 runs
Hill to Hannon-Dalby, 2 runs
Hill to Hannon-Dalby, 2 runs
Hill to Bamber, 1 run
van Beek to Hannon-Dalby, 0 runs
van Beek to Hannon-Dalby, 0 runs
van Beek to Hannon-Dalby, 0 runs
van Beek to Hannon-Dalby, 0 runs
van Beek to Bamber, 1 run
van Beek to Bamber, 6 runs
Hill to Hannon-Dalby, 0 runs
Hill to Hannon-Dalby, 0 runs
Hill to Hannon-Dalby, 0 runs
Hill to Hannon-Dalby, 0 runs
Hill to Bamber, 1 run
Hill to Bamber, 0 runs
van Beek to Bamber, 0 runs
van Beek to Bamber, 0 runs
van Beek to Bamber, 0 runs
van Beek to Bamber, 0 runs
Hill to Hannon-Dalby, appeal
Hill to Hannon-Dalby, 0 runs
Hill to Hannon-Dalby, 2 runs
Hill to Hannon-Dalby, 0 runs
Hill to Hannon-Dalby, 0 runs
Hill to Hannon-Dalby, 0 runs
van Beek to Hannon-Dalby, 1 run
van Beek to Hannon-Dalby, 0 runs
van Beek to Hannon-Dalby, appeal
van Beek to Hannon-Dalby, 0 runs
van Beek to Thompson, wicket (lbw - Thompson)
van Beek to Thompson, 0 runs
Hill to Bamber, 0 runs
Hill to Thompson, 1 run
Hill to Thompson, 0 runs
Hill to Thompson, 0 runs
Hill to Thompson, 0 runs
Hill to Thompson, 0 runs
van Beek to Bamber, 6 runs
van Beek to Bamber, 0 runs
van Beek to Bamber, 0 runs
van Beek to Bamber, 0 runs
van Beek to Bamber, 0 runs
van Beek to Bamber, 0 runs
Hill to Thompson, 0 runs
Hill to Bamber, 1 run
Hill to Bamber, 0 runs
Hill to Bamber, 0 runs
Hill to Booth, appeal, wicket (caught - Booth)
Hill to Booth, 0 runs
van Beek to Thompson, 0 runs
van Beek to Thompson, 0 runs
van Beek to Thompson, 0 runs
van Beek to Thompson, 0 runs
van Beek to Thompson, 0 runs
van Beek to Thompson, 0 runs
Hill to Booth, appeal
Hill to Thompson, 1 run
Hill to Thompson, 0 runs
Hill to Thompson, 0 runs
Hill to Thompson, 0 runs
Hill to Thompson, appeal
van Beek to Booth, 0 runs
van Beek to Thompson, bye
van Beek to Thompson, 0 runs
van Beek to Thompson, 0 runs
van Beek to Thompson, 0 runs
van Beek to Thompson, 0 runs
White to Booth, 0 runs
White to Booth, 0 runs
White to Booth, 0 runs
White to Booth, 0 runs
White to Booth, 0 runs
White to Booth, 2 runs
Cliff to Thompson, 0 runs
Cliff to Thompson, 0 runs
Cliff to Thompson, 0 runs
Cliff to Booth, 1 run
Cliff to Thompson, 1 run
Cliff to Thompson, 0 runs
White to Booth, 0 runs
White to Booth, 0 runs
White to Booth, 0 runs
White to Booth, 0 runs
White to Booth, 0 runs
White to Thompson, 1 run
Cliff to Booth, 0 runs
Cliff to Booth, 0 runs
Cliff to Booth, 0 runs
Cliff to Booth, 0 runs
Cliff to Malik, appeal, wicket (caught - Malik)
Cliff to Malik, 4 runs
White to Thompson, 0 runs
White to Thompson, 0 runs
White to Thompson, 4 runs
White to Hain, appeal, wicket (caught - Hain)
White to Hain, 2 runs
White to Hain, 0 runs
Cliff to Malik, 4 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Hain, 1 run
Cliff to Hain, 0 runs
White to Malik, 0 runs
White to Hain, 1 run
White to Hain, 0 runs
White to Hain, 0 runs
White to Hain, 0 runs
White to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 1 run
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
White to Malik, 0 runs
White to Hain, 1 run
White to Hain, 0 runs
White to Hain, 2 runs
White to Hain, 0 runs
White to Hain, 2 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
White to Hain, 0 runs
White to Hain, 0 runs
White to Hain, appeal
White to Hain, 0 runs
White to Hain, 0 runs
White to Hain, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Hain, 1 run
White to Malik, 0 runs
White to Hain, 3 runs
White to Hain, appeal
White to Malik, 1 run
White to Hain, 1 run
White to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 1 run
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
White to Malik, appeal
White to Malik, 0 runs
White to Malik, 0 runs
White to Malik, 0 runs
White to Malik, 0 runs
White to Hain, 1 run
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
Cliff to Malik, 0 runs
van Beek to Hain, 0 runs
van Beek to Hain, 0 runs
van Beek to Hain, 0 runs
van Beek to Malik, 1 run
van Beek to Malik, 0 runs
van Beek to Malik, 0 runs
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Hain, 0 runs
van Beek to Malik, 0 runs
van Beek to Malik, 0 runs
van Beek to Barnard, appeal, wicket (caught - Barnard)
van Beek to Barnard, 0 runs
van Beek to Barnard, 0 runs
van Beek to Hain, 3 runs
Hill to Hain, 1 run
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Hain, 0 runs
van Beek to Barnard, 0 runs
van Beek to Barnard, 0 runs
van Beek to Barnard, 4 byes
van Beek to Barnard, 0 runs
van Beek to Hain, 1 run
van Beek to Barnard, 1 run
Hill to Barnard, 1 run
Hill to Barnard, 0 runs
Hill to Hain, 1 run
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Barnard, 1 run
Hill to Barnard, 0 runs
van Beek to Hain, 0 runs
van Beek to Hain, 0 runs
van Beek to Hain, 4 runs
van Beek to Hain, 0 runs
van Beek to Hain, 4 runs
van Beek to Hain, 0 runs
Hill to Barnard, 0 runs
Hill to Barnard, 0 runs
Hill to Barnard, 0 runs
Hill to Barnard, 0 runs
Hill to Webster, appeal, wicket (bowled - Webster)
Hill to Webster, 0 runs
van Beek to Hain, 0 runs
van Beek to Hain, 0 runs
van Beek to Webster, 1 run
van Beek to Webster, 0 runs
van Beek to Webster, 0 runs
van Beek to Webster, 0 runs
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Hain, 4 runs
Hill to Hain, appeal
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Hain, 0 runs
van Beek to Webster, 1 run
van Beek to Webster, 0 runs
van Beek to Webster, 0 runs
van Beek to Hain, 1 run
van Beek to Hain, 0 runs
Hill to Webster, 0 runs
Hill to Hain, 1 run
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Hain, 2 runs
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Hain, 0 runs
White to Webster, 0 runs
White to Webster, 0 runs
White to Webster, 0 runs
White to Webster, 0 runs
White to Webster, 0 runs
White to Webster, 0 runs
Hill to Hain, 4 runs
Hill to Hain, 0 runs
Hill to Webster, 1 run
Hill to Webster, 0 runs
Hill to Webster, 0 runs
Hill to Webster, 0 runs
White to Webster, 1 run
White to Webster, 0 runs
White to Webster, 0 runs
White to Mousley, appeal, wicket (caught - Mousley)
White to Mousley, 0 runs
White to Mousley, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Mousley, 1 run
Cliff to Hain, 1 run
Cliff to Hain, 4 runs
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
White to Mousley, 4 runs
White to Mousley, 0 runs
White to Mousley, 0 runs
White to Mousley, 4 runs
White to Mousley, 0 runs
White to Mousley, 0 runs
Cliff to Hain, 4 runs
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
White to Mousley, 0 runs
White to Mousley, 0 runs
White to Mousley, 0 runs
White to Mousley, 0 runs
White to Mousley, 0 runs
White to Mousley, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, 0 runs
Cliff to Hain, appeal
Cliff to Hain, 4 runs
Cliff to Yates, appeal, wicket (caught - Yates)
Cliff to Yates, 0 runs
White to Mousley, appeal
White to Mousley, 0 runs
White to Mousley, 0 runs
White to Mousley, 0 runs
White to Mousley, 0 runs
White to Mousley, 0 runs
Cliff to Yates, 0 runs
Cliff to Yates, 0 runs
Cliff to Yates, 4 runs
Cliff to Yates, 0 runs
Cliff to Yates, 0 runs
Cliff to Yates, 0 runs
White to Mousley, 0 runs
White to Davies, appeal, wicket (caught - Davies)
White to Davies, 0 runs
White to Davies, 4 runs
White to Yates, 3 runs
White to Yates, 0 runs