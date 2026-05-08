Highlights Warwickshire vs Yorkshire First class County Championship 08.05.2026

First class

WAR
WAR

147

YOR
YOR

(25 ov.) 110/4

24.6
.

Barnard to Bairstow, 0 runs

24.5
.

Barnard to Bairstow, 0 runs

24.4
4

Barnard to Bairstow, 4 runs

24.3
.

Barnard to Bairstow, 0 runs

24.2
4

Barnard to Bairstow, 4 runs

24.1
.

Barnard to Bairstow, 0 runs

23.6
1

Thompson to Bairstow, 1 run

23.5
W

Thompson to Wharton, appeal, wicket (caught - Wharton)

23.4
.

Thompson to Wharton, 0 runs

23.3
4

Thompson to Wharton, 4 runs

23.2
1

Thompson to Brook, 1 run

23.1
.

Thompson to Brook, 0 runs

22.6
1

Barnard to Brook, 1 run

22.5
.

Barnard to Brook, 0 runs

22.4
.

Barnard to Brook, 0 runs

22.3
.

Barnard to Brook, appeal

22.2
.

Barnard to Brook, 0 runs

22.1
.

Barnard to Brook, 0 runs

21.6
4

Thompson to Wharton, 4 runs

21.5
.

Thompson to Wharton, 0 runs

21.4
1

Thompson to Brook, 1 run

21.3
.

Thompson to Brook, 0 runs

21.2
1

Thompson to Wharton, 1 run

21.1
1

Thompson to Brook, 1 run

20.6
4

Barnard to Wharton, 4 byes

20.5
.

Barnard to Wharton, 0 runs

20.4
.

Barnard to Wharton, 0 runs

20.3
.

Barnard to Wharton, appeal

20.2
.

Barnard to Wharton, 0 runs

20.1
4

Barnard to Wharton, 4 runs

19.6
.

Booth to Brook, 0 runs

19.5
4

Booth to Brook, 4 runs

19.4
4

Booth to Brook, 4 byes

19.3
4

Booth to Brook, 4 runs

19.2
1

Booth to Wharton, 1 run

19.1
.

Booth to Wharton, 0 runs

18.6
.

Barnard to Brook, 0 runs

18.5
.

Barnard to Brook, 0 runs

18.4
.

Barnard to Brook, 0 runs

18.3
.

Barnard to Brook, 0 runs

18.2
1

Barnard to Wharton, 1 run

18.1
.

Barnard to Wharton, 0 runs

17.6
6

Booth to Brook, 6 runs

17.5
.

Booth to Brook, 0 runs

17.4
.

Booth to Brook, 0 runs

17.3
.

Booth to Brook, 0 runs

17.2
1

Booth to Wharton, 1 run

17.1
.

Booth to Wharton, 0 runs

16.6
.

Barnard to Brook, 0 runs

16.5
4

Barnard to Brook, 4 runs

16.4
.

Barnard to Brook, 0 runs

16.3
.

Barnard to Brook, 0 runs

16.2
.

Barnard to Brook, 0 runs

16.1
.

Barnard to Brook, 0 runs

15.6
1

Booth to Brook, 1 run

15.5
.

Booth to Brook, 0 runs

15.4
.

Booth to Brook, 0 runs

15.3
.

Booth to Brook, 0 runs

15.2
.

Booth to Brook, 0 runs

15.1
4

Booth to Brook, 4 byes

14.6
.

Barnard to Wharton, 0 runs

14.5
.

Barnard to Wharton, 0 runs

14.4
.

Barnard to Wharton, 0 runs

14.3
.

Barnard to Wharton, 0 runs

14.2
.

Barnard to Wharton, 0 runs

14.1
.

Barnard to Wharton, 0 runs

13.6
.

Hannon-Dalby to Brook, 0 runs

13.5
1

Hannon-Dalby to Wharton, 1 run

13.4
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

13.3
4

Hannon-Dalby to Wharton, 4 runs

13.2
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

13.1
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

12.6
4

Bamber to Brook, 4 runs

12.5
.

Bamber to Brook, 0 runs

12.4
2

Bamber to Brook, 2 runs

12.3
.

Bamber to Brook, 0 runs

12.2
1

Bamber to Wharton, 1 run

12.1
.

Bamber to Wharton, 0 runs

11.6
W

Hannon-Dalby to Revis, wicket (lbw - Revis)

11.5
1

Hannon-Dalby to Wharton, 1 run

11.4
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

11.3
2

Hannon-Dalby to Wharton, 2 runs

11.2
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

11.1
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

10.5
.

Bamber to Revis, 0 runs

10.4
.

Bamber to Revis, 0 runs

10.3
.

Bamber to Revis, appeal

10.2
.

Bamber to Revis, appeal

10.1
.

Bamber to Revis, 0 runs

9.4
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

9.3
2

Hannon-Dalby to Wharton, 2 runs

9.2
4

Hannon-Dalby to Wharton, 4 runs

9.1
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

8.6
.

Bamber to Revis, 0 runs

8.5
.

Bamber to Revis, 0 runs

8.4
.

Bamber to Revis, 0 runs

8.3
4

Bamber to Revis, 4 runs

8.2
.

Bamber to Revis, 0 runs

8.1
.

Bamber to Revis, 0 runs

7.6
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

7.5
2

Hannon-Dalby to Wharton, 2 runs

7.4
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

7.3
4

Hannon-Dalby to Wharton, 4 runs

7.2
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

7.1
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

6.6
.

Bamber to Revis, 0 runs

6.5
.

Bamber to Revis, 0 runs

6.4
.

Bamber to Revis, 0 runs

6.3
.

Bamber to Revis, 0 runs

6.2
1

Bamber to Wharton, 1 run

6.1
1

Bamber to Revis, 1 run

5.6
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

5.5
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

5.4
2

Hannon-Dalby to Wharton, 2 runs

5.3
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

5.2
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

5.1
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

4.6
.

Bamber to Revis, 0 runs

4.5
W

Bamber to Bean, appeal, wicket (caught - Bean)

4.4
.

Bamber to Bean, 0 runs

4.3
.

Bamber to Bean, 0 runs

4.2
.

Bamber to Bean, 0 runs

4.1
4

Bamber to Bean, 4 runs

3.6
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

3.5
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

3.4
.

Hannon-Dalby to Wharton, 0 runs

3.3
W

Hannon-Dalby to Lyth, appeal, wicket (caught - Lyth)

3.2
.

Hannon-Dalby to Lyth, 0 runs

3.1
1

Hannon-Dalby to Bean, 1 run

2.6
.

Bamber to Lyth, 0 runs

2.5
.

Bamber to Lyth, 0 runs

2.4
.

Bamber to Lyth, 0 runs

2.3
.

Bamber to Lyth, 0 runs

2.2
.

Bamber to Lyth, 0 runs

2.1
3

Bamber to Bean, 3 runs

1.6
1

Hannon-Dalby to Bean, 1 run

1.5
.

Hannon-Dalby to Bean, 0 runs

1.4
1

Hannon-Dalby to Lyth, 1 run

1.3
.

Hannon-Dalby to Lyth, 0 runs

1.2
.

Hannon-Dalby to Lyth, 0 runs

1.1
.

Hannon-Dalby to Lyth, 0 runs

0.6
.

Bamber to Bean, appeal

0.5
4

Bamber to Bean, 4 runs

0.4
1

Bamber to Lyth, 1 run

0.3
.

Bamber to Lyth, 0 runs

0.2
.

Bamber to Lyth, appeal

0.1
.

Bamber to Lyth, 0 runs

54.6
W

White to Bamber, wicket (lbw - Bamber)

54.5
.

White to Bamber, 0 runs

54.4
.

White to Bamber, 0 runs

54.3
1

White to Hannon-Dalby, 1 run

54.2
.

White to Hannon-Dalby, 0 runs

54.1
1

White to Bamber, 1 run

53.6
.

Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs

53.5
.

Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs

53.4
.

Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs

53.3
.

Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs

53.2
.

Cliff to Hannon-Dalby, appeal

53.1
.

Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs

52.6
1

White to Hannon-Dalby, 1 run

52.5
1

White to Bamber, 1 run

52.4
.

White to Bamber, 0 runs

52.3
.

White to Bamber, 0 runs

52.2
4

White to Bamber, 4 runs

52.1
4

White to Bamber, 4 runs

51.6
.

Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs

51.5
.

Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs

51.4
.

Cliff to Hannon-Dalby, 0 runs

51.3
1

Cliff to Bamber, 1 run

51.2
.

Cliff to Bamber, 0 runs

51.1
.

Cliff to Bamber, 0 runs

50.6
.

Hill to Hannon-Dalby, 0 runs

50.5
.

Hill to Hannon-Dalby, 0 runs

50.4
.

Hill to Hannon-Dalby, 0 runs

50.3
2

Hill to Hannon-Dalby, 2 runs

50.2
2

Hill to Hannon-Dalby, 2 runs

50.1
1

Hill to Bamber, 1 run

49.6
.

van Beek to Hannon-Dalby, 0 runs

49.5
.

van Beek to Hannon-Dalby, 0 runs

49.4
.

van Beek to Hannon-Dalby, 0 runs

49.3
.

van Beek to Hannon-Dalby, 0 runs

49.2
1

van Beek to Bamber, 1 run

49.1
6

van Beek to Bamber, 6 runs

48.6
.

Hill to Hannon-Dalby, 0 runs

48.5
.

Hill to Hannon-Dalby, 0 runs

48.4
.

Hill to Hannon-Dalby, 0 runs

48.3
.

Hill to Hannon-Dalby, 0 runs

48.2
1

Hill to Bamber, 1 run

48.1
.

Hill to Bamber, 0 runs

47.4
.

van Beek to Bamber, 0 runs

47.3
.

van Beek to Bamber, 0 runs

47.2
.

van Beek to Bamber, 0 runs

47.1
.

van Beek to Bamber, 0 runs

46.6
.

Hill to Hannon-Dalby, appeal

46.5
.

Hill to Hannon-Dalby, 0 runs

46.4
2

Hill to Hannon-Dalby, 2 runs

46.3
.

Hill to Hannon-Dalby, 0 runs

46.2
.

Hill to Hannon-Dalby, 0 runs

46.1
.

Hill to Hannon-Dalby, 0 runs

45.6
1

van Beek to Hannon-Dalby, 1 run

45.5
.

van Beek to Hannon-Dalby, 0 runs

45.4
.

van Beek to Hannon-Dalby, appeal

45.3
.

van Beek to Hannon-Dalby, 0 runs

45.2
W

van Beek to Thompson, wicket (lbw - Thompson)

45.1
.

van Beek to Thompson, 0 runs

44.6
.

Hill to Bamber, 0 runs

44.5
1

Hill to Thompson, 1 run

44.4
.

Hill to Thompson, 0 runs

44.3
.

Hill to Thompson, 0 runs

44.2
.

Hill to Thompson, 0 runs

44.1
.

Hill to Thompson, 0 runs

43.6
6

van Beek to Bamber, 6 runs

43.5
.

van Beek to Bamber, 0 runs

43.4
.

van Beek to Bamber, 0 runs

43.3
.

van Beek to Bamber, 0 runs

43.2
.

van Beek to Bamber, 0 runs

43.1
.

van Beek to Bamber, 0 runs

42.6
.

Hill to Thompson, 0 runs

42.5
1

Hill to Bamber, 1 run

42.4
.

Hill to Bamber, 0 runs

42.3
.

Hill to Bamber, 0 runs

42.2
W

Hill to Booth, appeal, wicket (caught - Booth)

42.1
.

Hill to Booth, 0 runs

41.6
.

van Beek to Thompson, 0 runs

41.5
.

van Beek to Thompson, 0 runs

41.4
.

van Beek to Thompson, 0 runs

41.3
.

van Beek to Thompson, 0 runs

41.2
.

van Beek to Thompson, 0 runs

41.1
.

van Beek to Thompson, 0 runs

40.6
.

Hill to Booth, appeal

40.5
1

Hill to Thompson, 1 run

40.4
.

Hill to Thompson, 0 runs

40.3
.

Hill to Thompson, 0 runs

40.2
.

Hill to Thompson, 0 runs

40.1
.

Hill to Thompson, appeal

39.6
.

van Beek to Booth, 0 runs

39.5
1

van Beek to Thompson, bye

39.4
.

van Beek to Thompson, 0 runs

39.3
.

van Beek to Thompson, 0 runs

39.2
.

van Beek to Thompson, 0 runs

39.1
.

van Beek to Thompson, 0 runs

38.6
.

White to Booth, 0 runs

38.5
.

White to Booth, 0 runs

38.4
.

White to Booth, 0 runs

38.3
.

White to Booth, 0 runs

38.2
.

White to Booth, 0 runs

38.1
2

White to Booth, 2 runs

37.6
.

Cliff to Thompson, 0 runs

37.5
.

Cliff to Thompson, 0 runs

37.4
.

Cliff to Thompson, 0 runs

37.3
1

Cliff to Booth, 1 run

37.2
1

Cliff to Thompson, 1 run

37.1
.

Cliff to Thompson, 0 runs

36.6
.

White to Booth, 0 runs

36.5
.

White to Booth, 0 runs

36.4
.

White to Booth, 0 runs

36.3
.

White to Booth, 0 runs

36.2
.

White to Booth, 0 runs

36.1
1

White to Thompson, 1 run

35.6
.

Cliff to Booth, 0 runs

35.5
.

Cliff to Booth, 0 runs

35.4
.

Cliff to Booth, 0 runs

35.3
.

Cliff to Booth, 0 runs

35.2
W

Cliff to Malik, appeal, wicket (caught - Malik)

35.1
4

Cliff to Malik, 4 runs

34.6
.

White to Thompson, 0 runs

34.5
.

White to Thompson, 0 runs

34.4
4

White to Thompson, 4 runs

34.3
W

White to Hain, appeal, wicket (caught - Hain)

34.2
2

White to Hain, 2 runs

34.1
.

White to Hain, 0 runs

33.6
4

Cliff to Malik, 4 runs

33.5
.

Cliff to Malik, 0 runs

33.4
.

Cliff to Malik, 0 runs

33.3
.

Cliff to Malik, 0 runs

33.2
1

Cliff to Hain, 1 run

33.1
.

Cliff to Hain, 0 runs

32.6
.

White to Malik, 0 runs

32.5
1

White to Hain, 1 run

32.4
.

White to Hain, 0 runs

32.3
.

White to Hain, 0 runs

32.2
.

White to Hain, 0 runs

32.1
.

White to Hain, 0 runs

31.6
1

Cliff to Hain, 1 run

31.5
.

Cliff to Hain, 0 runs

31.4
.

Cliff to Hain, 0 runs

31.3
.

Cliff to Hain, 0 runs

31.2
.

Cliff to Hain, 0 runs

31.1
.

Cliff to Hain, 0 runs

30.6
.

White to Malik, 0 runs

30.5
1

White to Hain, 1 run

30.4
.

White to Hain, 0 runs

30.3
2

White to Hain, 2 runs

30.2
.

White to Hain, 0 runs

30.1
2

White to Hain, 2 runs

29.6
.

Cliff to Malik, 0 runs

29.5
.

Cliff to Malik, 0 runs

29.4
.

Cliff to Malik, 0 runs

29.3
.

Cliff to Malik, 0 runs

29.2
.

Cliff to Malik, 0 runs

29.1
.

Cliff to Malik, 0 runs

28.6
.

White to Hain, 0 runs

28.5
.

White to Hain, 0 runs

28.4
.

White to Hain, appeal

28.3
.

White to Hain, 0 runs

28.2
.

White to Hain, 0 runs

28.1
.

White to Hain, 0 runs

27.6
.

Cliff to Malik, 0 runs

27.5
.

Cliff to Malik, 0 runs

27.4
.

Cliff to Malik, 0 runs

27.3
.

Cliff to Malik, 0 runs

27.2
.

Cliff to Malik, 0 runs

27.1
1

Cliff to Hain, 1 run

26.6
.

White to Malik, 0 runs

26.5
3

White to Hain, 3 runs

26.4
.

White to Hain, appeal

26.3
1

White to Malik, 1 run

26.2
1

White to Hain, 1 run

26.1
.

White to Hain, 0 runs

25.6
1

Cliff to Hain, 1 run

25.5
.

Cliff to Hain, 0 runs

25.4
.

Cliff to Hain, 0 runs

25.3
.

Cliff to Hain, 0 runs

25.2
.

Cliff to Hain, 0 runs

25.1
.

Cliff to Hain, 0 runs

24.6
.

White to Malik, appeal

24.5
.

White to Malik, 0 runs

24.4
.

White to Malik, 0 runs

24.3
.

White to Malik, 0 runs

24.2
.

White to Malik, 0 runs

24.1
1

White to Hain, 1 run

23.6
.

Cliff to Malik, 0 runs

23.5
.

Cliff to Malik, 0 runs

23.4
.

Cliff to Malik, 0 runs

23.3
.

Cliff to Malik, 0 runs

23.2
.

Cliff to Malik, 0 runs

23.1
.

Cliff to Malik, 0 runs

22.6
.

van Beek to Hain, 0 runs

22.5
.

van Beek to Hain, 0 runs

22.4
.

van Beek to Hain, 0 runs

22.3
1

van Beek to Malik, 1 run

22.2
.

van Beek to Malik, 0 runs

22.1
.

van Beek to Malik, 0 runs

21.6
.

Hill to Hain, 0 runs

21.5
.

Hill to Hain, 0 runs

21.4
.

Hill to Hain, 0 runs

21.3
.

Hill to Hain, 0 runs

21.2
.

Hill to Hain, 0 runs

21.1
.

Hill to Hain, 0 runs

20.6
.

van Beek to Malik, 0 runs

20.5
.

van Beek to Malik, 0 runs

20.4
W

van Beek to Barnard, appeal, wicket (caught - Barnard)

20.3
.

van Beek to Barnard, 0 runs

20.2
.

van Beek to Barnard, 0 runs

20.1
3

van Beek to Hain, 3 runs

19.6
1

Hill to Hain, 1 run

19.5
.

Hill to Hain, 0 runs

19.4
.

Hill to Hain, 0 runs

19.3
.

Hill to Hain, 0 runs

19.2
.

Hill to Hain, 0 runs

19.1
.

Hill to Hain, 0 runs

18.6
.

van Beek to Barnard, 0 runs

18.5
.

van Beek to Barnard, 0 runs

18.4
4

van Beek to Barnard, 4 byes

18.3
.

van Beek to Barnard, 0 runs

18.2
1

van Beek to Hain, 1 run

18.1
1

van Beek to Barnard, 1 run

17.6
1

Hill to Barnard, 1 run

17.5
.

Hill to Barnard, 0 runs

17.4
1

Hill to Hain, 1 run

17.3
.

Hill to Hain, 0 runs

17.2
1

Hill to Barnard, 1 run

17.1
.

Hill to Barnard, 0 runs

16.6
.

van Beek to Hain, 0 runs

16.5
.

van Beek to Hain, 0 runs

16.4
4

van Beek to Hain, 4 runs

16.3
.

van Beek to Hain, 0 runs

16.2
4

van Beek to Hain, 4 runs

16.1
.

van Beek to Hain, 0 runs

15.6
.

Hill to Barnard, 0 runs

15.5
.

Hill to Barnard, 0 runs

15.4
.

Hill to Barnard, 0 runs

15.3
.

Hill to Barnard, 0 runs

15.2
W

Hill to Webster, appeal, wicket (bowled - Webster)

15.1
.

Hill to Webster, 0 runs

14.6
.

van Beek to Hain, 0 runs

14.5
.

van Beek to Hain, 0 runs

14.4
1

van Beek to Webster, 1 run

14.3
.

van Beek to Webster, 0 runs

14.2
.

van Beek to Webster, 0 runs

14.1
.

van Beek to Webster, 0 runs

13.6
.

Hill to Hain, 0 runs

13.5
4

Hill to Hain, 4 runs

13.4
.

Hill to Hain, appeal

13.3
.

Hill to Hain, 0 runs

13.2
.

Hill to Hain, 0 runs

13.1
.

Hill to Hain, 0 runs

12.5
1

van Beek to Webster, 1 run

12.4
.

van Beek to Webster, 0 runs

12.3
.

van Beek to Webster, 0 runs

12.2
1

van Beek to Hain, 1 run

12.1
.

van Beek to Hain, 0 runs

11.6
.

Hill to Webster, 0 runs

11.5
1

Hill to Hain, 1 run

11.4
.

Hill to Hain, 0 runs

11.3
2

Hill to Hain, 2 runs

11.2
.

Hill to Hain, 0 runs

11.1
.

Hill to Hain, 0 runs

10.6
.

White to Webster, 0 runs

10.5
.

White to Webster, 0 runs

10.4
.

White to Webster, 0 runs

10.3
.

White to Webster, 0 runs

10.2
.

White to Webster, 0 runs

10.1
.

White to Webster, 0 runs

9.6
4

Hill to Hain, 4 runs

9.5
.

Hill to Hain, 0 runs

9.4
1

Hill to Webster, 1 run

9.3
.

Hill to Webster, 0 runs

9.2
.

Hill to Webster, 0 runs

9.1
.

Hill to Webster, 0 runs

8.6
1

White to Webster, 1 run

8.5
.

White to Webster, 0 runs

8.4
.

White to Webster, 0 runs

8.3
W

White to Mousley, appeal, wicket (caught - Mousley)

8.2
.

White to Mousley, 0 runs

8.1
.

White to Mousley, 0 runs

7.6
.

Cliff to Hain, 0 runs

7.5
1

Cliff to Mousley, 1 run

7.4
1

Cliff to Hain, 1 run

7.3
4

Cliff to Hain, 4 runs

7.2
.

Cliff to Hain, 0 runs

7.1
.

Cliff to Hain, 0 runs

6.6
4

White to Mousley, 4 runs

6.5
.

White to Mousley, 0 runs

6.4
.

White to Mousley, 0 runs

6.3
4

White to Mousley, 4 runs

6.2
.

White to Mousley, 0 runs

6.1
.

White to Mousley, 0 runs

5.6
4

Cliff to Hain, 4 runs

5.5
.

Cliff to Hain, 0 runs

5.4
.

Cliff to Hain, 0 runs

5.3
.

Cliff to Hain, 0 runs

5.2
.

Cliff to Hain, 0 runs

5.1
.

Cliff to Hain, 0 runs

4.6
.

White to Mousley, 0 runs

4.5
.

White to Mousley, 0 runs

4.4
.

White to Mousley, 0 runs

4.3
.

White to Mousley, 0 runs

4.2
.

White to Mousley, 0 runs

4.1
.

White to Mousley, 0 runs

3.6
.

Cliff to Hain, 0 runs

3.5
.

Cliff to Hain, 0 runs

3.4
.

Cliff to Hain, appeal

3.3
4

Cliff to Hain, 4 runs

3.2
W

Cliff to Yates, appeal, wicket (caught - Yates)

3.1
.

Cliff to Yates, 0 runs

2.6
.

White to Mousley, appeal

2.5
.

White to Mousley, 0 runs

2.4
.

White to Mousley, 0 runs

2.3
.

White to Mousley, 0 runs

2.2
.

White to Mousley, 0 runs

2.1
.

White to Mousley, 0 runs

1.6
.

Cliff to Yates, 0 runs

1.5
.

Cliff to Yates, 0 runs

1.4
4

Cliff to Yates, 4 runs

1.3
.

Cliff to Yates, 0 runs

1.2
.

Cliff to Yates, 0 runs

1.1
.

Cliff to Yates, 0 runs

0.6
.

White to Mousley, 0 runs

0.5
W

White to Davies, appeal, wicket (caught - Davies)

0.4
.

White to Davies, 0 runs

0.3
4

White to Davies, 4 runs

0.2
3

White to Yates, 3 runs

0.1
.

White to Yates, 0 runs