H2h Yorkshire vs Sussex First class County Championship 24.04.2026

First class

YOR
YOR
SUS
SUS

(96 ov.) 373/6

Yorkshire vs Sussex

First class, County Championship

SUSSussex

YORYorkshire

List a, One-Day Cup

SUSSussex

284

YORYorkshire

286

First class, County Championship

YORYorkshire

SUSSussex

(96 ov.) 210/9