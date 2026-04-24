Highlights Yorkshire vs Sussex First class County Championship 24.04.2026
van Beek to Simpson, 1 run
van Beek to Simpson, 4 runs
van Beek to Simpson, 4 runs
van Beek to Simpson, 0 runs
van Beek to Simpson, 0 runs
van Beek to Simpson, 4 runs
Richardson to Hudson-Prentice, 0 runs
Richardson to Simpson, 1 run
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Hudson-Prentice, 3 runs
Richardson to Hudson-Prentice, 0 runs
Richardson to Simpson, 3 runs
van Beek to Hudson-Prentice, 0 runs
van Beek to Simpson, 1 run
van Beek to Hudson-Prentice, 1 run
van Beek to Hudson-Prentice, 0 runs
van Beek to Simpson, 1 run
van Beek to Simpson, 0 runs
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Hudson-Prentice, leg bye, appeal
Richardson to Hudson-Prentice, 0 runs
Richardson to Simpson, 1 run
van Beek to Hudson-Prentice, 0 runs
van Beek to Hudson-Prentice, 0 runs
van Beek to Simpson, 1 run
van Beek to Hudson-Prentice, 1 run
van Beek to Simpson, 1 run
van Beek to Simpson, 0 runs
Richardson to Hudson-Prentice, 0 runs
Richardson to Simpson, 2 runs
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Simpson, 4 runs
Richardson to Simpson, 0 runs
van Beek to Hudson-Prentice, 2 runs
van Beek to Hudson-Prentice, 4 runs
van Beek to Hudson-Prentice, 2 runs
van Beek to Hudson-Prentice, 0 runs
van Beek to Hudson-Prentice, 1 run
van Beek to Hudson-Prentice, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
White to Hudson-Prentice, 0 runs
White to Hudson-Prentice, 0 runs
White to Hudson-Prentice, 0 runs
White to Hudson-Prentice, 4 runs
White to Hudson-Prentice, 0 runs
White to Hudson-Prentice, 0 runs
Hill to Hudson-Prentice, 1 run
Hill to Hudson-Prentice, 0 runs
Hill to Simpson, 4 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 1 run
Hill to Simpson, 0 runs
White to Simpson, 0 runs
White to Simpson, 0 runs
White to Simpson, 0 runs
White to Simpson, 0 runs
White to Simpson, 0 runs
White to Simpson, 0 runs
Hill to Hudson-Prentice, 0 runs
Hill to Hudson-Prentice, 0 runs
Hill to Simpson, leg bye
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 2 runs
White to Hudson-Prentice, 0 runs
White to Hudson-Prentice, 0 runs
White to Hudson-Prentice, 0 runs
White to Price, appeal, wicket (caught - Price)
White to Simpson, 1 run
White to Simpson, 0 runs
Hill to Price, 0 runs
Hill to Price, 0 runs
Hill to Price, 2 runs
Hill to Price, 4 runs
Hill to Price, 0 runs
Hill to Price, 0 runs
White to Price, 1 run
White to Price, 0 runs
White to Simpson, 1 run
White to Simpson, 0 runs
White to Price, leg bye, appeal
White to Price, 0 runs
Root to Simpson, 0 runs
Root to Simpson, 0 runs
Root to Simpson, 0 runs
Root to Simpson, 0 runs
Root to Simpson, 4 runs
Root to Price, 1 run
Bess to Simpson, 0 runs
Bess to Simpson, 0 runs
Bess to Price, 1 run
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Root to Simpson, 0 runs
Root to Simpson, 0 runs
Root to Price, 0 runs
Root to Price, 0 runs
Root to Price, 0 runs
Root to Simpson, 1 run
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Simpson, 1 run
Root to Price, 0 runs
Root to Price, 0 runs
Root to Simpson, 1 run
Root to Simpson, appeal
Root to Simpson, 0 runs
Root to Simpson, 0 runs
Bess to Simpson, 1 run
Bess to Simpson, 4 runs
Bess to Simpson, appeal
Bess to Price, 1 run
Bess to Simpson, 1 run
Bess to Simpson, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 4 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
Bess to Simpson, 0 runs
Bess to Simpson, 2 runs
Bess to Simpson, 0 runs
Bess to Simpson, 0 runs
Bess to Price, 1 run
Bess to Price, 0 runs
van Beek to Simpson, 0 runs
van Beek to Simpson, 0 runs
van Beek to Price, 1 run
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 4 runs
van Beek to Simpson, 1 run
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Simpson, 1 run
Bess to Simpson, 0 runs
Bess to Simpson, 0 runs
Bess to Simpson, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
Bess to Price, 1 run
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Simpson, 1 run
Bess to Simpson, 4 runs
Bess to Simpson, 0 runs
Hill to Price, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Price, 1 run
Hill to Price, 0 runs
Hill to Price, 0 runs
Hill to Price, 0 runs
Bess to Simpson, 0 runs
Bess to Price, 1 run
Bess to Price, 1 run
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Simpson, 1 run
Hill to Price, 0 runs
Hill to Simpson, 1 run
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Price, 1 run
Hill to Price, 0 runs
Hill to Simpson, 1 run
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Simpson, 1 run
Hill to Price, 0 runs
Hill to Price, 0 runs
Hill to Price, 4 runs
Hill to Price, 0 runs
Hill to Price, 0 runs
Hill to Simpson, 1 run
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Simpson, 1 run
Root to Price, 0 runs
Root to Simpson, 1 run
Root to Simpson, 0 runs
Root to Simpson, 0 runs
Root to Simpson, 0 runs
Root to Simpson, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Simpson, 1 run
Bess to Price, 1 run
Bess to Simpson, 1 run
Bess to Simpson, 0 runs
Root to Price, 0 runs
Root to Price, 0 runs
Root to Price, 4 runs
Root to Price, 0 runs
Root to Price, 4 runs
Root to Simpson, 1 run
Bess to Price, 0 runs
Bess to Simpson, 1 run
Bess to Simpson, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 1 run
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Simpson, 4 runs
Richardson to Simpson, 1 run
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Simpson, 2 no balls
Richardson to Simpson, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Richardson to Price, 1 run
Richardson to Price, 4 runs
Richardson to Price, 4 runs
Richardson to Price, 0 runs
Richardson to Price, 0 runs
Richardson to Price, 2 no balls
Richardson to Price, 0 runs
White to Price, 1 run
White to Price, 4 runs
White to Simpson, 1 run
White to Simpson, 4 runs
White to Simpson, 0 runs
White to Price, 1 run
Richardson to Price, 1 run
Richardson to Price, 0 runs
Richardson to Price, 0 runs
Richardson to Price, 4 runs
Richardson to Price, 0 runs
Richardson to Price, 0 runs
White to Simpson, 0 runs
White to Simpson, 0 runs
White to Simpson, 0 runs
White to Simpson, 2 runs
White to Simpson, 0 runs
White to Simpson, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 4 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
White to Simpson, 0 runs
White to Price, 0 runs
White to Simpson, appeal
White to Simpson, 4 runs
White to Price, 1 run
White to Price, 0 runs
Bess to Simpson, 0 runs
Bess to Simpson, 2 leg byes
Bess to Price, 1 run
Bess to Price, 1 run
Bess to Simpson, 1 run
Bess to Simpson, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Simpson, 1 run
van Beek to Simpson, 0 runs
van Beek to Simpson, 0 runs
van Beek to Price, 1 run
van Beek to Price, 0 runs
Bess to Simpson, 0 runs
Bess to Price, 1 run
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
van Beek to Simpson, 0 runs
van Beek to Simpson, 0 runs
van Beek to Price, 1 run
van Beek to Simpson, 0 runs
van Beek to Simpson, 0 runs
van Beek to Simpson, 0 runs
Bess to Simpson, 1 run
Bess to Simpson, appeal
Bess to Simpson, 4 runs
Bess to Price, 1 run
Bess to Price, 0 runs
Bess to Price, 0 runs
van Beek to Simpson, 0 runs
van Beek to Simpson, 0 runs
van Beek to Simpson, 0 runs
van Beek to Price, 1 run
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 2 runs
Hill to Price, 1 run
Hill to Price, 0 runs
Hill to Price, 0 runs
Hill to Price, 0 runs
van Beek to Simpson, 0 runs
van Beek to Simpson, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 4 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
van Beek to Price, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Price, 1 run
Hill to Price, 4 runs
Hill to Price, 0 runs
Hill to Price, 0 runs
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Simpson, 4 runs
Hill to Price, 0 runs
Hill to Price, 0 runs
Hill to Price, 0 runs
Hill to Price, 0 runs
Hill to Price, 0 runs
Hill to Coles, appeal, wicket (caught - Coles)
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Simpson, 4 runs
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Simpson, 0 runs
Richardson to Coles, 1 run
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Simpson, 0 runs
Hill to Leaning, appeal, wicket (caught - Leaning)
Hill to Leaning, 0 runs
Hill to Leaning, 0 runs
Hill to Leaning, 0 runs
Richardson to Leaning, 1 run
Richardson to Leaning, 0 runs
Richardson to Leaning, 0 runs
Richardson to Leaning, 0 runs
Richardson to Leaning, 0 runs
Richardson to Coles, 1 run
Hill to Leaning, 0 runs
Hill to Leaning, 0 runs
Hill to Leaning, 4 runs
Hill to Coles, 1 run
Hill to Leaning, 0 runs
Hill to Leaning, 0 runs
White to Coles, 0 runs
White to Coles, 0 runs
White to Coles, 0 runs
White to Coles, appeal
White to Coles, 0 runs
White to Coles, 0 runs
Richardson to Leaning, 4 runs
Richardson to Leaning, 0 runs
Richardson to Leaning, 0 runs
Richardson to Coles, 1 run
Richardson to Coles, 4 runs
Richardson to Coles, 4 runs
White to Leaning, 0 runs
White to Leaning, 0 runs
White to Leaning, 0 runs
White to Coles, 1 run
White to Coles, 0 runs
Richardson to Coles, 0 runs
Richardson to Coles, 0 runs
Richardson to Coles, 0 runs
Richardson to Coles, 4 runs
Richardson to Coles, 0 runs
Richardson to Coles, 0 runs
White to Leaning, 0 runs
White to Leaning, 0 runs
White to Coles, leg bye
White to Coles, 0 runs
White to Coles, 0 runs
Richardson to Leaning, 0 runs
Richardson to Leaning, 0 runs
Richardson to Leaning, 0 runs
Richardson to Leaning, 4 runs
Richardson to Coles, 1 run
Richardson to Coles, 4 runs
White to Leaning, 0 runs
White to Leaning, 0 runs
White to Leaning, 0 runs
White to Leaning, 4 runs
White to Leaning, 0 runs
White to Coles, leg bye
Bess to Leaning, 0 runs
Bess to Leaning, 2 runs
Bess to Coles, 1 run
Bess to Coles, 0 runs
Bess to Coles, 0 runs
Bess to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 1 run
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 4 runs
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 4 runs
van Beek to Coles, 0 runs
Bess to Haines, wicket (lbw - Haines)
Bess to Haines, 0 runs
Bess to Haines, 0 runs
Bess to Haines, 0 runs
Bess to Haines, 0 runs
Bess to Haines, 0 runs
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Haines, 1 run
van Beek to Coles, 1 run
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 0 runs
Revis to Haines, 4 runs
Revis to Haines, 4 runs
Revis to Haines, 4 runs
Revis to Haines, 0 runs
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, appeal
van Beek to Coles, 0 runs
Revis to Haines, 0 runs
Revis to Haines, 0 runs
Revis to Haines, 0 runs
Revis to Haines, 4 runs
Revis to Haines, 0 runs
Revis to Haines, 0 runs
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 4 runs
van Beek to Coles, 4 runs
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 0 runs
Hill to Haines, 0 runs
Hill to Haines, 0 runs
Hill to Haines, 0 runs
Hill to Haines, 0 runs
Hill to Haines, 0 runs
Hill to Haines, 4 runs
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 0 runs
van Beek to Coles, 0 runs
Hill to Haines, 0 runs
Hill to Coles, 1 run
Hill to Coles, 0 runs
Hill to Coles, 0 runs
Hill to Coles, 0 runs
Hill to Coles, 0 runs
van Beek to Haines, 4 runs
van Beek to Haines, 0 runs
van Beek to Haines, 0 runs
van Beek to Haines, 0 runs
van Beek to Haines, 4 runs
van Beek to Haines, 0 runs
Hill to Coles, 0 runs
Hill to Coles, 0 runs
Hill to Coles, 0 runs
Hill to Coles, 4 runs
Hill to Coles, 0 runs
Hill to Coles, 0 runs
Hill to Coles, 0 runs
White to Haines, 0 runs
White to Haines, 0 runs
White to Haines, 0 runs
White to Haines, 0 runs
White to Haines, 0 runs
White to Haines, 0 runs
Hill to Haines, 1 run
Hill to Haines, appeal
Hill to Haines, 0 runs
Hill to Haines, 0 runs
Hill to Haines, 0 runs
Hill to Haines, 0 runs
White to Coles, 0 runs
White to Clark, wicket (lbw - Clark)
White to Clark, 0 runs
White to Clark, 0 runs
White to Clark, 0 runs
White to Hughes, wicket (caught - Hughes)
Hill to Haines, 0 runs
Hill to Haines, 0 runs
Hill to Haines, 0 runs
Hill to Haines, appeal
Hill to Haines, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 4 runs
White to Hughes, 4 runs
White to Haines, 1 run
White to Haines, 0 runs
White to Haines, 0 runs
Hill to Hughes, 0 runs
Hill to Hughes, 0 runs
Hill to Hughes, 0 runs
Hill to Haines, leg bye
Hill to Haines, 0 runs
Hill to Haines, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Haines, 1 run
White to Hughes, 1 run
White to Hughes, appeal
Richardson to Haines, 4 runs
Richardson to Haines, 0 runs
Richardson to Haines, 4 runs
Richardson to Haines, 0 runs
Richardson to Haines, 0 runs
Richardson to Haines, 4 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
Richardson to Haines, 0 runs
Richardson to Haines, 4 runs
Richardson to Haines, 0 runs
Richardson to Haines, 0 runs
Richardson to Haines, 0 runs
Richardson to Haines, 0 runs
White to Hughes, appeal
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
Richardson to Haines, 0 runs
Richardson to Haines, 0 runs
Richardson to Haines, 4 runs
Richardson to Haines, 0 runs
Richardson to Haines, 0 runs
Richardson to Haines, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
White to Hughes, 0 runs
Richardson to Haines, 4 runs
Richardson to Haines, 0 runs
Richardson to Hughes, 1 run
Richardson to Hughes, 0 runs
Richardson to Hughes, 0 runs
Richardson to Hughes, 0 runs