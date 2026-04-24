Highlights Yorkshire vs Sussex First class County Championship 24.04.2026

First class

YOR
YOR
SUS
SUS

(96 ov.) 373/6

95.6
1

van Beek to Simpson, 1 run

95.5
4

van Beek to Simpson, 4 runs

95.4
4

van Beek to Simpson, 4 runs

95.3
.

van Beek to Simpson, 0 runs

95.2
.

van Beek to Simpson, 0 runs

95.1
4

van Beek to Simpson, 4 runs

94.6
.

Richardson to Hudson-Prentice, 0 runs

94.5
1

Richardson to Simpson, 1 run

94.4
.

Richardson to Simpson, 0 runs

94.3
3

Richardson to Hudson-Prentice, 3 runs

94.2
.

Richardson to Hudson-Prentice, 0 runs

94.1
3

Richardson to Simpson, 3 runs

93.6
.

van Beek to Hudson-Prentice, 0 runs

93.5
1

van Beek to Simpson, 1 run

93.4
1

van Beek to Hudson-Prentice, 1 run

93.3
.

van Beek to Hudson-Prentice, 0 runs

93.2
1

van Beek to Simpson, 1 run

93.1
.

van Beek to Simpson, 0 runs

92.6
1

Richardson to Simpson, 0 runs

92.5
.

Richardson to Simpson, 0 runs

92.4
.

Richardson to Simpson, 0 runs

92.3
1lb

Richardson to Hudson-Prentice, leg bye, appeal

92.2
.

Richardson to Hudson-Prentice, 0 runs

92.1
1

Richardson to Simpson, 1 run

91.6
.

van Beek to Hudson-Prentice, 0 runs

91.5
.

van Beek to Hudson-Prentice, 0 runs

91.4
1

van Beek to Simpson, 1 run

91.3
1

van Beek to Hudson-Prentice, 1 run

91.2
1

van Beek to Simpson, 1 run

91.1
.

van Beek to Simpson, 0 runs

90.5
.

Richardson to Hudson-Prentice, 0 runs

90.4
1

Richardson to Simpson, 2 runs

90.3
.

Richardson to Simpson, 0 runs

90.2
4

Richardson to Simpson, 4 runs

90.1
.

Richardson to Simpson, 0 runs

89.6
2

van Beek to Hudson-Prentice, 2 runs

89.5
4

van Beek to Hudson-Prentice, 4 runs

89.4
2

van Beek to Hudson-Prentice, 2 runs

89.3
.

van Beek to Hudson-Prentice, 0 runs

89.2
2

van Beek to Hudson-Prentice, 1 run

89.1
.

van Beek to Hudson-Prentice, 0 runs

88.6
.

Hill to Simpson, 0 runs

88.5
.

Hill to Simpson, 0 runs

88.4
.

Hill to Simpson, 0 runs

88.3
.

Hill to Simpson, 0 runs

88.2
.

Hill to Simpson, 0 runs

88.1
.

Hill to Simpson, 0 runs

87.6
.

White to Hudson-Prentice, 0 runs

87.5
.

White to Hudson-Prentice, 0 runs

87.4
.

White to Hudson-Prentice, 0 runs

87.3
4

White to Hudson-Prentice, 4 runs

87.2
.

White to Hudson-Prentice, 0 runs

87.1
.

White to Hudson-Prentice, 0 runs

86.6
1

Hill to Hudson-Prentice, 1 run

86.5
.

Hill to Hudson-Prentice, 0 runs

86.4
4

Hill to Simpson, 4 runs

86.3
.

Hill to Simpson, 0 runs

86.2
1

Hill to Simpson, 1 run

86.1
.

Hill to Simpson, 0 runs

85.6
1

White to Simpson, 0 runs

85.5
.

White to Simpson, 0 runs

85.4
.

White to Simpson, 0 runs

85.3
.

White to Simpson, 0 runs

85.2
.

White to Simpson, 0 runs

85.1
.

White to Simpson, 0 runs

84.6
.

Hill to Hudson-Prentice, 0 runs

84.5
.

Hill to Hudson-Prentice, 0 runs

84.4
1

Hill to Simpson, leg bye

84.3
.

Hill to Simpson, 0 runs

84.2
.

Hill to Simpson, 0 runs

84.1
2

Hill to Simpson, 2 runs

83.6
.

White to Hudson-Prentice, 0 runs

83.5
.

White to Hudson-Prentice, 0 runs

83.4
.

White to Hudson-Prentice, 0 runs

83.3
W

White to Price, appeal, wicket (caught - Price)

83.2
1

White to Simpson, 1 run

83.1
.

White to Simpson, 0 runs

82.6
.

Hill to Price, 0 runs

82.5
.

Hill to Price, 0 runs

82.4
2

Hill to Price, 2 runs

82.3
4

Hill to Price, 4 runs

82.2
.

Hill to Price, 0 runs

82.1
.

Hill to Price, 0 runs

81.6
1

White to Price, 1 run

81.5
.

White to Price, 0 runs

81.4
1

White to Simpson, 1 run

81.3
.

White to Simpson, 0 runs

81.2
1lb

White to Price, leg bye, appeal

81.1
.

White to Price, 0 runs

80.6
.

Root to Simpson, 0 runs

80.5
.

Root to Simpson, 0 runs

80.4
.

Root to Simpson, 0 runs

80.3
.

Root to Simpson, 0 runs

80.2
4

Root to Simpson, 4 runs

80.1
1

Root to Price, 1 run

79.6
.

Bess to Simpson, 0 runs

79.5
.

Bess to Simpson, 0 runs

79.4
1

Bess to Price, 1 run

79.3
.

Bess to Price, 0 runs

79.2
.

Bess to Price, 0 runs

79.1
.

Bess to Price, 0 runs

78.6
.

Root to Simpson, 0 runs

78.5
.

Root to Simpson, 0 runs

78.4
1

Root to Price, 0 runs

78.3
.

Root to Price, 0 runs

78.2
.

Root to Price, 0 runs

78.1
1

Root to Simpson, 1 run

77.6
.

Bess to Price, 0 runs

77.5
.

Bess to Price, 0 runs

77.4
.

Bess to Price, 0 runs

77.3
.

Bess to Price, 0 runs

77.2
.

Bess to Price, 0 runs

77.1
1

Bess to Simpson, 1 run

76.6
.

Root to Price, 0 runs

76.5
.

Root to Price, 0 runs

76.4
1

Root to Simpson, 1 run

76.3
.

Root to Simpson, appeal

76.2
.

Root to Simpson, 0 runs

76.1
.

Root to Simpson, 0 runs

75.6
1

Bess to Simpson, 1 run

75.5
4

Bess to Simpson, 4 runs

75.4
.

Bess to Simpson, appeal

75.3
1

Bess to Price, 1 run

75.2
1

Bess to Simpson, 1 run

75.1
.

Bess to Simpson, 0 runs

74.6
.

van Beek to Price, 0 runs

74.5
4

van Beek to Price, 4 runs

74.4
.

van Beek to Price, 0 runs

74.3
.

van Beek to Price, 0 runs

74.2
.

van Beek to Price, 0 runs

74.1
.

van Beek to Price, 0 runs

73.6
.

Bess to Simpson, 0 runs

73.5
2

Bess to Simpson, 2 runs

73.4
.

Bess to Simpson, 0 runs

73.3
.

Bess to Simpson, 0 runs

73.2
1

Bess to Price, 1 run

73.1
.

Bess to Price, 0 runs

72.6
.

van Beek to Simpson, 0 runs

72.5
.

van Beek to Simpson, 0 runs

72.4
1

van Beek to Price, 1 run

72.3
.

van Beek to Price, 0 runs

72.2
4

van Beek to Price, 4 runs

72.1
1

van Beek to Simpson, 1 run

71.6
.

Bess to Price, 0 runs

71.5
.

Bess to Price, 0 runs

71.4
1

Bess to Simpson, 1 run

71.3
.

Bess to Simpson, 0 runs

71.2
.

Bess to Simpson, 0 runs

71.1
.

Bess to Simpson, 0 runs

70.6
.

van Beek to Price, 0 runs

70.5
.

van Beek to Price, 0 runs

70.4
.

van Beek to Price, 0 runs

70.3
.

van Beek to Price, 0 runs

70.2
.

van Beek to Price, 0 runs

70.1
.

van Beek to Price, 0 runs

69.6
1

Bess to Price, 1 run

69.5
.

Bess to Price, 0 runs

69.4
.

Bess to Price, 0 runs

69.3
1

Bess to Simpson, 1 run

69.2
4

Bess to Simpson, 4 runs

69.1
.

Bess to Simpson, 0 runs

68.6
.

Hill to Price, 0 runs

68.5
1

Hill to Simpson, 0 runs

68.4
1

Hill to Price, 1 run

68.3
.

Hill to Price, 0 runs

68.2
.

Hill to Price, 0 runs

68.1
.

Hill to Price, 0 runs

67.6
.

Bess to Simpson, 0 runs

67.5
1

Bess to Price, 1 run

67.4
2

Bess to Price, 1 run

67.3
.

Bess to Price, 0 runs

67.2
.

Bess to Price, 0 runs

67.1
1

Bess to Simpson, 1 run

66.6
.

Hill to Price, 0 runs

66.5
1

Hill to Simpson, 1 run

66.4
.

Hill to Simpson, 0 runs

66.3
1

Hill to Price, 1 run

66.2
.

Hill to Price, 0 runs

66.1
1

Hill to Simpson, 1 run

65.6
.

Bess to Price, 0 runs

65.5
.

Bess to Price, 0 runs

65.4
.

Bess to Price, 0 runs

65.3
.

Bess to Price, 0 runs

65.2
.

Bess to Price, 0 runs

65.1
1

Bess to Simpson, 1 run

64.6
4

Hill to Price, 0 runs

64.5
.

Hill to Price, 0 runs

64.4
4

Hill to Price, 4 runs

64.3
.

Hill to Price, 0 runs

64.2
.

Hill to Price, 0 runs

64.1
1

Hill to Simpson, 1 run

63.6
.

Bess to Price, 0 runs

63.5
.

Bess to Price, 0 runs

63.4
.

Bess to Price, 0 runs

63.3
.

Bess to Price, 0 runs

63.2
.

Bess to Price, 0 runs

63.1
1

Bess to Simpson, 1 run

62.6
.

Root to Price, 0 runs

62.5
1

Root to Simpson, 1 run

62.4
.

Root to Simpson, 0 runs

62.3
.

Root to Simpson, 0 runs

62.2
.

Root to Simpson, 0 runs

62.1
.

Root to Simpson, 0 runs

61.6
.

Bess to Price, 0 runs

61.5
.

Bess to Price, 0 runs

61.4
1

Bess to Simpson, 1 run

61.3
1

Bess to Price, 1 run

61.2
1

Bess to Simpson, 1 run

61.1
.

Bess to Simpson, 0 runs

60.6
.

Root to Price, 0 runs

60.5
.

Root to Price, 0 runs

60.4
4

Root to Price, 4 runs

60.3
.

Root to Price, 0 runs

60.2
4

Root to Price, 4 runs

60.1
1

Root to Simpson, 1 run

59.6
.

Bess to Price, 0 runs

59.5
1

Bess to Simpson, 1 run

59.4
.

Bess to Simpson, 0 runs

59.3
1

Bess to Price, 0 runs

59.2
.

Bess to Price, 0 runs

59.1
.

Bess to Price, 1 run

58.6
.

Richardson to Simpson, 0 runs

58.5
4

Richardson to Simpson, 4 runs

58.4
.

Richardson to Simpson, 1 run

58.3
.

Richardson to Simpson, 0 runs

58.2
.

Richardson to Simpson, 0 runs

58.2
2

Richardson to Simpson, 2 no balls

58.1
.

Richardson to Simpson, 0 runs

57.6
.

Bess to Price, 0 runs

57.5
.

Bess to Price, 0 runs

57.4
.

Bess to Price, 0 runs

57.3
.

Bess to Price, 0 runs

57.2
.

Bess to Price, 0 runs

57.1
.

Bess to Price, 0 runs

56.6
1

Richardson to Price, 1 run

56.5
4

Richardson to Price, 4 runs

56.4
4

Richardson to Price, 4 runs

56.3
.

Richardson to Price, 0 runs

56.2
.

Richardson to Price, 0 runs

56.2
2

Richardson to Price, 2 no balls

56.1
.

Richardson to Price, 0 runs

55.6
1

White to Price, 1 run

55.5
4

White to Price, 4 runs

55.4
1

White to Simpson, 1 run

55.3
4

White to Simpson, 4 runs

55.2
.

White to Simpson, 0 runs

55.1
1

White to Price, 1 run

54.6
1

Richardson to Price, 1 run

54.5
.

Richardson to Price, 0 runs

54.4
6

Richardson to Price, 0 runs

54.3
4

Richardson to Price, 4 runs

54.2
.

Richardson to Price, 0 runs

54.1
.

Richardson to Price, 0 runs

53.6
.

White to Simpson, 0 runs

53.5
.

White to Simpson, 0 runs

53.4
.

White to Simpson, 0 runs

53.3
2

White to Simpson, 2 runs

53.2
.

White to Simpson, 0 runs

53.1
.

White to Simpson, 0 runs

52.6
.

Bess to Price, 0 runs

52.5
4

Bess to Price, 4 runs

52.4
.

Bess to Price, 0 runs

52.3
.

Bess to Price, 0 runs

52.2
.

Bess to Price, 0 runs

52.1
.

Bess to Price, 0 runs

51.6
.

White to Simpson, 0 runs

51.5
.

White to Price, 0 runs

51.4
.

White to Simpson, appeal

51.3
4

White to Simpson, 4 runs

51.2
1

White to Price, 1 run

51.1
.

White to Price, 0 runs

50.6
.

Bess to Simpson, 0 runs

50.5
2

Bess to Simpson, 2 leg byes

50.4
1

Bess to Price, 1 run

50.3
.

Bess to Price, 1 run

50.2
1

Bess to Simpson, 1 run

50.1
.

Bess to Simpson, 0 runs

49.6
.

van Beek to Price, 0 runs

49.5
1

van Beek to Simpson, 1 run

49.4
.

van Beek to Simpson, 0 runs

49.3
.

van Beek to Simpson, 0 runs

49.2
1

van Beek to Price, 1 run

49.1
.

van Beek to Price, 0 runs

48.6
.

Bess to Simpson, 0 runs

48.5
1

Bess to Price, 1 run

48.4
.

Bess to Price, 0 runs

48.3
.

Bess to Price, 0 runs

48.2
.

Bess to Price, 0 runs

48.1
.

Bess to Price, 0 runs

47.6
.

van Beek to Simpson, 0 runs

47.5
.

van Beek to Simpson, 0 runs

47.4
1

van Beek to Price, 1 run

47.3
1

van Beek to Simpson, 0 runs

47.2
.

van Beek to Simpson, 0 runs

47.1
.

van Beek to Simpson, 0 runs

46.6
1

Bess to Simpson, 1 run

46.5
.

Bess to Simpson, appeal

46.4
4

Bess to Simpson, 4 runs

46.3
1

Bess to Price, 1 run

46.2
.

Bess to Price, 0 runs

46.1
.

Bess to Price, 0 runs

45.6
.

van Beek to Simpson, 0 runs

45.5
.

van Beek to Simpson, 0 runs

45.4
.

van Beek to Simpson, 0 runs

45.3
1

van Beek to Price, 1 run

45.2
.

van Beek to Price, 0 runs

45.1
.

van Beek to Price, 0 runs

44.6
.

Hill to Simpson, 0 runs

44.5
2

Hill to Simpson, 2 runs

44.4
1

Hill to Price, 1 run

44.3
.

Hill to Price, 0 runs

44.2
.

Hill to Price, 0 runs

44.1
.

Hill to Price, 0 runs

43.6
.

van Beek to Simpson, 0 runs

43.5
.

van Beek to Simpson, 0 runs

43.4
1

van Beek to Price, 0 runs

43.3
.

van Beek to Price, 0 runs

43.2
.

van Beek to Price, 0 runs

43.1
4

van Beek to Price, 4 runs

42.6
.

Hill to Simpson, 0 runs

42.5
.

Hill to Simpson, 0 runs

42.4
.

Hill to Simpson, 0 runs

42.3
.

Hill to Simpson, 0 runs

42.2
.

Hill to Simpson, 0 runs

42.1
.

Hill to Simpson, 0 runs

41.6
.

van Beek to Price, 0 runs

41.5
.

van Beek to Price, 0 runs

41.4
.

van Beek to Price, 0 runs

41.3
.

van Beek to Price, 0 runs

41.2
.

van Beek to Price, 0 runs

41.1
.

van Beek to Price, 0 runs

40.6
.

Hill to Simpson, 0 runs

40.5
.

Hill to Simpson, 0 runs

40.4
1

Hill to Price, 1 run

40.3
4

Hill to Price, 4 runs

40.2
.

Hill to Price, 0 runs

40.1
.

Hill to Price, 0 runs

39.6
.

Richardson to Simpson, 0 runs

39.5
.

Richardson to Simpson, 0 runs

39.4
.

Richardson to Simpson, 0 runs

39.3
.

Richardson to Simpson, 0 runs

39.2
.

Richardson to Simpson, 0 runs

39.1
4

Richardson to Simpson, 4 runs

38.6
.

Hill to Price, 0 runs

38.5
.

Hill to Price, 0 runs

38.4
.

Hill to Price, 0 runs

38.3
.

Hill to Price, 0 runs

38.2
.

Hill to Price, 0 runs

38.1
W

Hill to Coles, appeal, wicket (caught - Coles)

37.6
.

Richardson to Simpson, 0 runs

37.5
.

Richardson to Simpson, 0 runs

37.4
4

Richardson to Simpson, 4 runs

37.3
.

Richardson to Simpson, 0 runs

37.2
.

Richardson to Simpson, 0 runs

37.1
1

Richardson to Coles, 1 run

36.6
.

Hill to Simpson, 0 runs

36.5
.

Hill to Simpson, 0 runs

36.4
W

Hill to Leaning, appeal, wicket (caught - Leaning)

36.3
.

Hill to Leaning, 0 runs

36.2
.

Hill to Leaning, 0 runs

36.1
.

Hill to Leaning, 0 runs

35.6
1

Richardson to Leaning, 1 run

35.5
.

Richardson to Leaning, 0 runs

35.4
.

Richardson to Leaning, 0 runs

35.3
.

Richardson to Leaning, 0 runs

35.2
.

Richardson to Leaning, 0 runs

35.1
1

Richardson to Coles, 1 run

34.6
.

Hill to Leaning, 0 runs

34.5
.

Hill to Leaning, 0 runs

34.4
4

Hill to Leaning, 4 runs

34.3
1

Hill to Coles, 1 run

34.2
1

Hill to Leaning, 0 runs

34.1
.

Hill to Leaning, 0 runs

33.6
.

White to Coles, 0 runs

33.5
.

White to Coles, 0 runs

33.4
.

White to Coles, 0 runs

33.3
.

White to Coles, appeal

33.2
.

White to Coles, 0 runs

33.1
.

White to Coles, 0 runs

32.6
4

Richardson to Leaning, 4 runs

32.5
.

Richardson to Leaning, 0 runs

32.4
.

Richardson to Leaning, 0 runs

32.3
1

Richardson to Coles, 1 run

32.2
4

Richardson to Coles, 4 runs

32.1
4

Richardson to Coles, 4 runs

31.6
.

White to Leaning, 0 runs

31.5
.

White to Leaning, 0 runs

31.4
.

White to Leaning, 0 runs

31.3
1

White to Coles, 1 run

31.2
.

White to Coles, 0 runs

30.6
.

Richardson to Coles, 0 runs

30.5
1

Richardson to Coles, 0 runs

30.4
.

Richardson to Coles, 0 runs

30.3
4

Richardson to Coles, 4 runs

30.2
.

Richardson to Coles, 0 runs

30.1
.

Richardson to Coles, 0 runs

29.6
.

White to Leaning, 0 runs

29.5
.

White to Leaning, 0 runs

29.4
1

White to Coles, leg bye

29.3
.

White to Coles, 0 runs

29.2
.

White to Coles, 0 runs

28.6
.

Richardson to Leaning, 0 runs

28.5
.

Richardson to Leaning, 0 runs

28.4
.

Richardson to Leaning, 0 runs

28.3
4

Richardson to Leaning, 4 runs

28.2
1

Richardson to Coles, 1 run

28.1
4

Richardson to Coles, 4 runs

27.6
.

White to Leaning, 0 runs

27.5
.

White to Leaning, 0 runs

27.4
.

White to Leaning, 0 runs

27.3
4

White to Leaning, 4 runs

27.2
.

White to Leaning, 0 runs

27.1
1

White to Coles, leg bye

26.6
.

Bess to Leaning, 0 runs

26.5
2

Bess to Leaning, 2 runs

26.4
1

Bess to Coles, 1 run

26.3
.

Bess to Coles, 0 runs

26.2
.

Bess to Coles, 0 runs

26.1
.

Bess to Coles, 0 runs

25.6
1

van Beek to Coles, 1 run

25.5
.

van Beek to Coles, 0 runs

25.4
4

van Beek to Coles, 4 runs

25.3
.

van Beek to Coles, 0 runs

25.2
4

van Beek to Coles, 4 runs

25.1
.

van Beek to Coles, 0 runs

24.6
W

Bess to Haines, wicket (lbw - Haines)

24.5
.

Bess to Haines, 0 runs

24.4
.

Bess to Haines, 0 runs

24.3
.

Bess to Haines, 0 runs

24.2
.

Bess to Haines, 0 runs

24.1
.

Bess to Haines, 0 runs

23.6
.

van Beek to Coles, 0 runs

23.5
.

van Beek to Coles, 0 runs

23.4
1

van Beek to Haines, 1 run

23.3
1

van Beek to Coles, 1 run

23.2
.

van Beek to Coles, 0 runs

23.1
.

van Beek to Coles, 0 runs

22.6
4

Revis to Haines, 4 runs

22.5
4

Revis to Haines, 4 runs

22.2
4

Revis to Haines, 4 runs

22.1
.

Revis to Haines, 0 runs

21.6
.

van Beek to Coles, 0 runs

21.5
.

van Beek to Coles, 0 runs

21.4
.

van Beek to Coles, 0 runs

21.3
.

van Beek to Coles, 0 runs

21.2
.

van Beek to Coles, appeal

21.1
.

van Beek to Coles, 0 runs

20.6
.

Revis to Haines, 0 runs

20.5
.

Revis to Haines, 0 runs

20.4
.

Revis to Haines, 0 runs

20.3
4

Revis to Haines, 4 runs

20.2
.

Revis to Haines, 0 runs

20.1
.

Revis to Haines, 0 runs

19.6
.

van Beek to Coles, 0 runs

19.5
4

van Beek to Coles, 4 runs

19.4
4

van Beek to Coles, 4 runs

19.3
.

van Beek to Coles, 0 runs

19.2
.

van Beek to Coles, 0 runs

19.1
.

van Beek to Coles, 0 runs

18.6
.

Hill to Haines, 0 runs

18.5
.

Hill to Haines, 0 runs

18.4
.

Hill to Haines, 0 runs

18.3
.

Hill to Haines, 0 runs

18.2
.

Hill to Haines, 0 runs

18.1
4

Hill to Haines, 4 runs

17.6
.

van Beek to Coles, 0 runs

17.5
.

van Beek to Coles, 0 runs

17.4
.

van Beek to Coles, 0 runs

17.3
.

van Beek to Coles, 0 runs

17.2
.

van Beek to Coles, 0 runs

17.1
.

van Beek to Coles, 0 runs

16.6
.

Hill to Haines, 0 runs

16.5
1

Hill to Coles, 1 run

16.4
.

Hill to Coles, 0 runs

16.3
.

Hill to Coles, 0 runs

16.2
.

Hill to Coles, 0 runs

16.1
.

Hill to Coles, 0 runs

15.6
4

van Beek to Haines, 4 runs

15.5
.

van Beek to Haines, 0 runs

15.4
.

van Beek to Haines, 0 runs

15.3
4

van Beek to Haines, 0 runs

15.2
4

van Beek to Haines, 4 runs

15.1
.

van Beek to Haines, 0 runs

14.6
.

Hill to Coles, 0 runs

14.5
.

Hill to Coles, 0 runs

14.4
.

Hill to Coles, 0 runs

14.4
6

Hill to Coles, 4 runs

14.3
.

Hill to Coles, 0 runs

14.2
.

Hill to Coles, 0 runs

14.1
.

Hill to Coles, 0 runs

13.6
.

White to Haines, 0 runs

13.5
.

White to Haines, 0 runs

13.4
.

White to Haines, 0 runs

13.3
.

White to Haines, 0 runs

13.2
.

White to Haines, 0 runs

13.1
.

White to Haines, 0 runs

12.6
1

Hill to Haines, 1 run

12.5
.

Hill to Haines, appeal

12.4
.

Hill to Haines, 0 runs

12.3
.

Hill to Haines, 0 runs

12.2
.

Hill to Haines, 0 runs

12.1
.

Hill to Haines, 0 runs

11.6
.

White to Coles, 0 runs

11.5
W

White to Clark, wicket (lbw - Clark)

11.4
.

White to Clark, 0 runs

11.3
.

White to Clark, 0 runs

11.2
.

White to Clark, 0 runs

11.1
W

White to Hughes, wicket (caught - Hughes)

10.6
.

Hill to Haines, 0 runs

10.5
.

Hill to Haines, 0 runs

10.4
.

Hill to Haines, 0 runs

10.2
.

Hill to Haines, appeal

10.1
.

Hill to Haines, 0 runs

9.6
.

White to Hughes, 0 runs

9.5
4

White to Hughes, 4 runs

9.4
4

White to Hughes, 4 runs

9.3
1

White to Haines, 1 run

9.2
.

White to Haines, 0 runs

9.1
.

White to Haines, 0 runs

8.6
.

Hill to Hughes, 0 runs

8.5
.

Hill to Hughes, 0 runs

8.4
.

Hill to Hughes, 0 runs

8.3
1

Hill to Haines, leg bye

8.2
.

Hill to Haines, 0 runs

8.1
.

Hill to Haines, 0 runs

7.6
.

White to Hughes, 0 runs

7.5
.

White to Hughes, 0 runs

7.4
.

White to Hughes, 0 runs

7.3
1

White to Haines, 1 run

7.2
1

White to Hughes, 1 run

7.1
.

White to Hughes, appeal

6.6
4

Richardson to Haines, 4 runs

6.5
.

Richardson to Haines, 0 runs

6.4
4

Richardson to Haines, 4 runs

6.3
.

Richardson to Haines, 0 runs

6.2
.

Richardson to Haines, 0 runs

6.1
4

Richardson to Haines, 4 runs

5.6
.

White to Hughes, 0 runs

5.5
.

White to Hughes, 0 runs

5.4
.

White to Hughes, 0 runs

5.3
.

White to Hughes, 0 runs

5.2
.

White to Hughes, 0 runs

5.1
.

White to Hughes, 0 runs

4.6
.

Richardson to Haines, 0 runs

4.5
4

Richardson to Haines, 4 runs

4.4
.

Richardson to Haines, 0 runs

4.3
.

Richardson to Haines, 0 runs

4.2
.

Richardson to Haines, 0 runs

4.1
.

Richardson to Haines, 0 runs

3.6
.

White to Hughes, appeal

3.5
.

White to Hughes, 0 runs

3.4
.

White to Hughes, 0 runs

3.3
.

White to Hughes, 0 runs

3.2
.

White to Hughes, 0 runs

3.1
.

White to Hughes, 0 runs

2.6
.

Richardson to Haines, 0 runs

2.5
.

Richardson to Haines, 0 runs

2.4
4

Richardson to Haines, 4 runs

2.3
.

Richardson to Haines, 0 runs

2.2
.

Richardson to Haines, 0 runs

2.1
.

Richardson to Haines, 0 runs

1.6
.

White to Hughes, 0 runs

1.5
.

White to Hughes, 0 runs

1.4
.

White to Hughes, 0 runs

1.3
.

White to Hughes, 0 runs

1.2
.

White to Hughes, 0 runs

1.1
.

White to Hughes, 0 runs

0.6
4

Richardson to Haines, 4 runs

0.5
.

Richardson to Haines, 0 runs

0.4
1

Richardson to Hughes, 1 run

0.3
.

Richardson to Hughes, 0 runs

0.2
.

Richardson to Hughes, 0 runs

0.1
.

Richardson to Hughes, 0 runs