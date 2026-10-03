Squads Haryana vs Himachal Pradesh First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Baloda Tanmay
no information yet
Arora Vaibhav
bowler
Dalal Lakshya Suman
no information yet
Bains Ankush
wicket keeper
Dalal Yashvardhan
no information yet
Dagar Mayank
all rounder
Hooda Kapil
bowler
Gangta Nikhil
batsman
Kamboj Anshul
all rounder
Guleria Arpit
bowler
Kashyap Nikhil
no information yet
Kalsi Ankit
batsman
Kumar Aman
bowler
Mahajan Innesh
batsman
Kumar Ankit
batsman
Mann Pukhraj
batsman
Kumar Sumit
no information yet
Negi Mukul
batsman
Rana Amit
bowler
Purohit Sidhant Rajeev
batsman
Rathee Rahul Pawan
no information yet
Sen Ekant
batsman
Rohilla Bhuwan
bowler
Sharma Divesh
all rounder
Shandilya Mayank
all rounder
Sharma Vipin
no information yet
Sindhu Nishant
all rounder
Singh Aryaman
bowler
Singh Dheeru
no information yet
Surroch Mridul
no information yet
Singh Yuvraj
no information yet
Thakur Ravi
batsman
Thakral Anuj Hira
batsman
Vasisht Akash
all rounder
Vats Parth Shiv
bowler
Match has not started yet