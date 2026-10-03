Squads Haryana vs Himachal Pradesh First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

HAR
HAR
HIM
HIM

Playing

HAR
HAR
HIM
HIM
First TeamSecond Team
Baloda Tanmay

no information yet

Dalal Lakshya Suman

no information yet

Bains Ankush

wicket keeper

Dalal Yashvardhan

no information yet

Dagar Mayank

all rounder

Kamboj Anshul

all rounder

Kashyap Nikhil

no information yet

Kumar Sumit

no information yet

Negi Mukul

batsman

Rana Amit

bowler

Rathee Rahul Pawan

no information yet

Sen Ekant

batsman

Sharma Divesh

all rounder

Shandilya Mayank

all rounder

Sharma Vipin

no information yet

Sindhu Nishant

all rounder

Singh Dheeru

no information yet

Surroch Mridul

no information yet

Singh Yuvraj

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Bench

HAR
HAR
HIM
HIM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet