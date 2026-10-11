Ranji Trophy
Haryana vs Himachal Pradesh
Ranji Trophy
CH Bansi Lal Cricket Stadium
HAR
HIM
Haryana vs Chandigarh
Ranji Trophy
HAR
CHA
Mumbai vs Haryana
Ranji Trophy
MUM
HAR
Uttarakhand vs Haryana
Ranji Trophy
UTT
HAR
all rounder
|Full name:
|Ajit Chahal
|Nationality:
|India
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|10
|7
|Innings
|42
|10
|7
|Overs
|502.5
|63.1
|22.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|82
|8
|0
|Runs
|1681
|313
|176
|Wickets
|74
|8
|7
|Avg
|22.71
|39.12
|25.14
|SR
|40.77
|47.37
|18.85
|Eco
|3.34
|4.95
|8
|BB
|8
|4
|3
|4w
|0
|1
|0
|5w
|5
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|10
|7
|Innings
|37
|8
|4
|Not outs
|9
|5
|2
|Runs
|415
|42
|30
|Balls Faced
|953
|82
|23
|Avg
|14.82
|14
|15
|SR
|43.54
|51.21
|130.43
|Fours
|44
|3
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|11
|0
|2
|Highest
|34
|15
|12
|Hundreds
|0
|0
|0
Ranji Trophy
CH Bansi Lal Cricket Stadium
HAR
HIM
Ranji Trophy
HAR
CHA
Ranji Trophy
MUM
HAR
Ranji Trophy
UTT
HAR