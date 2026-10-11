Ajit Chahal

Ajit Chahal

all rounder

Full name:Ajit Chahal
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Haryana

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches25107
Innings42107
Overs502.563.122.0
Balls---
Maidens8280
Runs1681313176
Wickets7487
Avg22.7139.1225.14
SR40.7747.3718.85
Eco3.344.958
BB843
4w010
5w500
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches25107
Innings3784
Not outs952
Runs4154230
Balls Faced9538223
Avg14.821415
SR43.5451.21130.43
Fours4431
Fifties000
Sixies1102
Highest341512
Hundreds000

Ajit Chahal Schedule & Results

Ranji Trophy

ResultHaryana vs Himachal Pradesh

Haryana vs Himachal Pradesh

Ranji Trophy

CH Bansi Lal Cricket Stadium

HAR

HAR

HIM

HIM

Another Players

Rohilla, Sarvesh

Rohilla, Sarvesh

Kumar, Sumit

Kumar, Sumit

Bishnoi, Chaitanya

Bishnoi, Chaitanya

Patel, Harshal

Patel, Harshal

Sharma, Yashu

Sharma, Yashu

Chahal, Yuzvendra

Chahal, Yuzvendra

Yadav, Jayant

Yadav, Jayant

Paliwal, Rajat

Paliwal, Rajat

Rana, Himanshu

Rana, Himanshu

Kamboj, Anshul

Kamboj, Anshul