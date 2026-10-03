Squads Himachal Pradesh vs Rajasthan First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

HIM
HIM
RAJ
RAJ

Playing

HIM
HIM
RAJ
RAJ
First TeamSecond Team
Bains Ankush

wicket keeper

Dagar Mayank

all rounder

Changra Mohit

no information yet

Chauhan Shiva

all rounder

Chelani Amol Sanjay

no information yet

Choudhary M

wicket keeper

Negi Mukul

batsman

Hooda Deepak

all rounder

Sen Ekant

batsman

Lomror Mahipal

all rounder

Sharma Divesh

all rounder

Sharma Vipin

no information yet

Roy Hrituraj

no information yet

Surroch Mridul

no information yet

Sharma Kartik

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Singh Kukna Ajay

all rounder

Bench

HIM
HIM
RAJ
RAJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet