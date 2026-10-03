Squads Himachal Pradesh vs Rajasthan First class Ranji Trophy 02.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Vaibhav
bowler
Ahmed Khaleel
bowler
Bains Ankush
wicket keeper
Chahar Deepak
bowler
Dagar Mayank
all rounder
Chahar Rahul
bowler
Gangta Nikhil
batsman
Changra Mohit
no information yet
Guleria Arpit
bowler
Chauhan Shiva
all rounder
Kalsi Ankit
batsman
Chelani Amol Sanjay
no information yet
Mahajan Innesh
batsman
Choudhary Deepak
bowler
Mann Pukhraj
batsman
Choudhary M
wicket keeper
Negi Mukul
batsman
Godara Sumit
batsman
Purohit Sidhant Rajeev
batsman
Hooda Deepak
all rounder
Sen Ekant
batsman
Lomror Mahipal
all rounder
Sharma Divesh
all rounder
Rathore Kunal Singh Ajay
wicket keeper
Sharma Vipin
no information yet
Roy Hrituraj
no information yet
Singh Aryaman
bowler
Sharma Ashok
bowler
Surroch Mridul
no information yet
Sharma Kartik
no information yet
Thakur Ravi
batsman
Singh Jaideep
bowler
Vasisht Akash
all rounder
Singh Kukna Ajay
all rounder
Match has not started yet