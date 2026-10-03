Squads Railways vs Uttarakhand First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

RAI
RAI
UTT
UTT

Playing

RAI
RAI
UTT
UTT
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

Chaudhari Ayan B

no information yet

Harsh Vishal

all rounder

khan Zubair Ali

all rounder

Mahajan Aarav

no information yet

Mishra Mayank

all rounder

Sharma Rahul

all rounder

Patwal Harsh Dhirendar

no information yet

Singh Ashish

no information yet

Raichandani Lakshya

no information yet

Singh Vivek

all rounder

Rawat Saurabh

wicket keeper

Yadav Ansh

no information yet

Yadav Kunal

no information yet

Yadav Upendra

wicket keeper

Bench

RAI
RAI
UTT
UTT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet