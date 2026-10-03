Squads Railways vs Uttarakhand First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahuja Suraj
wicket keeper
Chandela Kunal
batsman
Chaudhari Ayan B
no information yet
Chaudhary Yuvraj
bowler
Chaudhary Shivam
batsman
Chopra Prashant
batsman
Harsh Vishal
all rounder
Dangwal Shashwat Keshav
batsman
khan Zubair Ali
all rounder
Joshi Janmejay
bowler
Merai Bhargav
batsman
Kumar Rajan
bowler
Pandey Akash
bowler
Lalwani Bhupen
batsman
Saif Mohammad
batsman
Mahajan Aarav
no information yet
Sangwan Himanshu
bowler
Mishra Mayank
all rounder
Sharma Karn
bowler
Nagarkoti Jagmohan
all rounder
Sharma Rahul
all rounder
Negi Abhay
bowler
Singh Adarsh Pushpendra
all rounder
Patwal Harsh Dhirendar
no information yet
Singh Ashish
no information yet
Raichandani Lakshya
no information yet
Singh Pratham
batsman
Rawat Sagar
batsman
Singh Vivek
all rounder
Rawat Saurabh
wicket keeper
Yadav Ansh
no information yet
Suchith Jagadeesha
bowler
Yadav Kunal
no information yet
Sudha Avneesh
batsman
Yadav Upendra
wicket keeper
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Match has not started yet