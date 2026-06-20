Dega Nischal

Dega Nischal

batsman

Full name:Dega Nischal
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Bengaluru Blasters

Nagaland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches16
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches16
Innings29
Not outs1
Runs952
Balls Faced2611
Avg34
SR36.46
Fours85
Fifties3
Sixies1
Highest195
Hundreds4

Dega Nischal Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Mahesh, Aashish

Mahesh, Aashish

Zhimomi, Vino

Zhimomi, Vino

Ngullie, Oren

Ngullie, Oren

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj

Pradeep, T

Pradeep, T

Agarwal, Mayank

Agarwal, Mayank

Christie, Aaron

Christie, Aaron

Ozukum, Joshua Ben

Ozukum, Joshua Ben

Deshpande, Pavan

Deshpande, Pavan