Squads Italy vs Hong Kong, China List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 17.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Zain
all rounder
Ali Zeeshan
wicket keeper
Berg Gareth
all rounder
Barkat Waqas
all rounder
Campopiano Marcus
batsman
Coetzee Martin
batsman
di Bartolomeo Stefano
all rounder
Ghazanfar Mohammad
bowler
Draca Thomas
no information yet
Hayat Babar
batsman
Hasan Rakibul
bowler
Iqbal Ateeq
bowler
Kalugamage Crishan
batsman
Khan Aizaz
all rounder
Madsen Wayne
batsman
Khan Ehsan
bowler
Maiolo Nicholas
all rounder
Khan Nizakat
all rounder
Meade Gian
batsman
Mathur Shiv
batsman
Mosca Anthony Joseph
batsman
Mehmood Adil
bowler
Mosca Justin
batsman
Mohammad Arshad
bowler
Singh Jaspreet
all rounder
Murtaza Yasim
all rounder
Stewart Grant
all rounder
Pascoe Daniel
all rounder
Match has not started yet