Squads Italy vs Hong Kong, China List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 17.08.2026

List a

ITA
ITA
HKG
HKG

Playing

ITA
ITA
HKG
HKG
First TeamSecond Team
Ali Zain

all rounder

Ali Zeeshan

wicket keeper

Berg Gareth

all rounder

Barkat Waqas

all rounder

Draca Thomas

no information yet

Khan Aizaz

all rounder

Maiolo Nicholas

all rounder

Khan Nizakat

all rounder

Meade Gian

batsman

Singh Jaspreet

all rounder

Murtaza Yasim

all rounder

Stewart Grant

all rounder

Pascoe Daniel

all rounder

Bench

ITA
ITA
HKG
HKG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet