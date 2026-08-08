Match details Singapore vs Uganda List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 15.08.2026

List a

SIN
SIN
UGA
UGA

Match Info

Match:ICC Cricket World Cup, Challenge League 24-26
Date:Wednesday, September 25, 2024 - Thursday, December 31, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, August 15, 2026 09:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Singapore Squad

PlayersBaskaran Vinoth, Bharadwaj Harsha, Chaudhry Aryaveer, Desai Aman, Gulecha Suryansh, Kaul Amartya, Krishnan Pranav Sudarshan Rajesh, Kukreja Hari, Naik Riaan, Omaidurai Thilipan, Prakash Janka, Sawney Ishaan, Sharma Raoul, Singh Manpreet
Benchno information yet

Uganda Squad

PlayersAchelam Fred, Baguma Joseph, Dhawan Raghav, Hassan Bilal, Kakuru Cyrus Nshekanabo, Kyewuta Cosmas, Mangela Shrideep, Miyagi Juma, Nakrani Dinesh, Nsubuga Frank, Obuya Robinson, Ramjani Alpesh, Shah Riazat Ali, Ssenyondo Henry, Waiswa Kenneth
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet