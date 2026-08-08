Match details Singapore vs Uganda List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 15.08.2026
Match Info
|Match:
|ICC Cricket World Cup, Challenge League 24-26
|Date:
|Wednesday, September 25, 2024 - Thursday, December 31, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, August 15, 2026 09:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Singapore Squad
|Players
|Baskaran Vinoth, Bharadwaj Harsha, Chaudhry Aryaveer, Desai Aman, Gulecha Suryansh, Kaul Amartya, Krishnan Pranav Sudarshan Rajesh, Kukreja Hari, Naik Riaan, Omaidurai Thilipan, Prakash Janka, Sawney Ishaan, Sharma Raoul, Singh Manpreet
|Bench
|no information yet
Uganda Squad
|Players
|Achelam Fred, Baguma Joseph, Dhawan Raghav, Hassan Bilal, Kakuru Cyrus Nshekanabo, Kyewuta Cosmas, Mangela Shrideep, Miyagi Juma, Nakrani Dinesh, Nsubuga Frank, Obuya Robinson, Ramjani Alpesh, Shah Riazat Ali, Ssenyondo Henry, Waiswa Kenneth
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet