Squads Singapore vs Uganda List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 15.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Baskaran Vinoth
bowler
Achelam Fred
wicket keeper
Bharadwaj Harsha
no information yet
Baguma Joseph
bowler
Chaudhry Aryaveer
all rounder
Dhawan Raghav
no information yet
Desai Aman
wicket keeper
Hassan Bilal
no information yet
Gulecha Suryansh
no information yet
Kakuru Cyrus Nshekanabo
wicket keeper
Kaul Amartya
batsman
Kyewuta Cosmas
bowler
Mangela Shrideep
batsman
Kukreja Hari
no information yet
Miyagi Juma
no information yet
Naik Riaan
no information yet
Nakrani Dinesh
all rounder
Omaidurai Thilipan
all rounder
Nsubuga Frank
bowler
Prakash Janka
all rounder
Obuya Robinson
batsman
Sawney Ishaan
all rounder
Ramjani Alpesh
all rounder
Sharma Raoul
batsman
Shah Riazat Ali
all rounder
Singh Manpreet
wicket keeper
Ssenyondo Henry
bowler
Match has not started yet