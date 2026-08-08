Squads Singapore vs Uganda List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 15.08.2026

List a

SIN
SIN
UGA
UGA

Playing

SIN
SIN
UGA
UGA
First TeamSecond Team
Achelam Fred

wicket keeper

Bharadwaj Harsha

no information yet

Dhawan Raghav

no information yet

Desai Aman

wicket keeper

Hassan Bilal

no information yet

Gulecha Suryansh

no information yet

Kukreja Hari

no information yet

Miyagi Juma

no information yet

Naik Riaan

no information yet

Nakrani Dinesh

all rounder

Prakash Janka

all rounder

Sawney Ishaan

all rounder

Ramjani Alpesh

all rounder

Shah Riazat Ali

all rounder

Singh Manpreet

wicket keeper

Bench

SIN
SIN
UGA
UGA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet