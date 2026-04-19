Results Score Glamorgan vs Leicestershire Foxes List a One-Day Cup, League 2, Women 19.04.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Watson Ellenbatsman
|60
|79
|5
|1
|75.95
|Brooker Rebeccabatsman
|45
|78
|5
|0
|57.69
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Walker Poppy
|10
|0
|39
|1
|3.9
|4
|0
|Lambert Charlottebowler
|9
|2
|43
|1
|4.78
|6
|1
Latest Highlights
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46.4
W
Ellis to Herathge, appeal, wicket (bowled - Herathge)
46.3
1
Ellis to Thatcher, 1 run
46.2
.
Ellis to Thatcher, 0 runs