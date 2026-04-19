Results Score Glamorgan vs Leicestershire Foxes List a One-Day Cup, League 2, Women 19.04.2026

List a

GLA
GLA

263

LEI
LEI

210

Best Players

batterRB4s6sSR
Watson Ellenbatsman60795175.95
Brooker Rebeccabatsman45785057.69
bowlerOMRWECOWDNB
Walker Poppy1003913.940
Lambert Charlottebowler924314.7861

Latest Highlights

46.4
W

Ellis to Herathge, appeal, wicket (bowled - Herathge)

46.3
1

Ellis to Thatcher, 1 run

46.2
.

Ellis to Thatcher, 0 runs

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