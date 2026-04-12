Ellen Lily Watson

Ellen Lily Watson

batsman

Full name:Ellen Lily Watson
Nationality:Scotland
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Leicestershire Foxes Women

Scotland Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches183
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches183
Innings143
Not outs40
Runs9444
Balls Faced14423
Avg9.414.66
SR65.27191.3
Fours87
Fifties00
Sixies00
Highest3039
Hundreds00

Ellen Lily Watson Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Faisal, Maryam

Faisal, Maryam

McColl, Megan

McColl, Megan

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Shaikh, Nayma

Shaikh, Nayma

Robertson-Jack, Niamh

Robertson-Jack, Niamh

Lister, Ailsa

Lister, Ailsa

Carter, Darcey

Carter, Darcey

Rainey, Hannah

Rainey, Hannah

Maqsood, Abtaha

Maqsood, Abtaha

Fraser, Katherine

Fraser, Katherine