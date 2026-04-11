Charlotte Lambert

Charlotte Lambert

bowler

Full name:Charlotte Lambert
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Glamorgan Women

Surrey Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings4
Overs11.0
Balls-
Maidens0
Runs63
Wickets2
Avg31.5
SR33
Eco5.72
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings3
Not outs2
Runs13
Balls Faced10
Avg13
SR130
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest8
Hundreds0

Charlotte Lambert Schedule & Results

One-Day Cup, Women

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Harris, Grace

Harris, Grace

Gregory, Danielle

Gregory, Danielle

Dunkley, Sophia

Dunkley, Sophia

Franklin, Phoebe

Franklin, Phoebe

Wyatt, Danielle

Wyatt, Danielle

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Miles, Bethan

Miles, Bethan

Chatterji, Priyanaz

Chatterji, Priyanaz

Farrant, Tash

Farrant, Tash

Cranstone, Aylish

Cranstone, Aylish