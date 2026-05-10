H2h Kent vs Glamorgan List a One-Day Cup, League 2, Women 10.05.2026

List a

KEN
KEN

314

GLA
GLA

354

Kent vs Glamorgan

List a, One-Day Cup, League 2, Women

KENKent

227

GLAGlamorgan

228

T20, T20 Blast, Women

GLAGlamorgan

132

KENKent

133