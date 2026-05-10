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One-Day Cup, League 2, Women
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Kent vs Glamorgan
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H2h
H2h Kent vs Glamorgan List a One-Day Cup, League 2, Women 10.05.2026
May 10, 2026
List a
09:30
AM
KEN
314
GLA
354
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Kent vs Glamorgan
Aug 16, 2025
List a, One-Day Cup, League 2, Women
Kent
227
Glamorgan
228
Jul 18, 2025
T20, T20 Blast, Women
Glamorgan
132
Kent
133