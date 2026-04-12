Highlights Leicestershire Foxes vs Sussex Sharks List a One-Day Cup, League 2, Women 12.04.2026
Buckle to Phillips, 2 runs
Buckle to Western, 1 run
Buckle to Phillips, 1 run
Buckle to Phillips, 0 runs
Tulloch to Phillips, 1 run
Tulloch to Phillips, 0 runs
Tulloch to Phillips, 0 runs
Tulloch to Western, 1 run
Tulloch to Western, wide
Tulloch to Phillips, 1 run
Tulloch to Western, 1 run
Lee to Phillips, 0 runs
Lee to Phillips, 4 runs
Lee to Western, 1 run
Lee to Western, 4 runs
Lee to Phillips, 1 run
Lee to Phillips, 4 runs
Johnson to Phillips, 1 run
Johnson to Phillips, 0 runs
Johnson to Phillips, 4 runs
Johnson to Sheikh, appeal, wicket (bowled - Sheikh)
Johnson to Western, 1 run
Johnson to Western, 4 runs
Green to Chissell, appeal, wicket (caught - Chissell)
Green to Chissell, 2 runs
Green to Western, 1 run
Green to Chissell, 1 run
Green to Chissell, 4 runs
Green to Western, 1 run
Tulloch to Chissell, 0 runs
Tulloch to Western, 1 run
Tulloch to Western, wide
Tulloch to Chissell, 1 run
Tulloch to Chissell, 4 runs
Tulloch to Western, 1 run
Tulloch to Chissell, 1 run
Lee to Chissell, 1 run
Lee to Western, 1 run
Lee to Western, 4 runs
Lee to Chissell, 1 run
Lee to Western, 1 run
Lee to Chissell, 1 run
Lewis to Chissell, 1 run
Lewis to Western, 1 run
Lewis to Western, 2 runs
Lewis to Western, 0 runs
Lewis to Chissell, 1 run
Lewis to Chissell, wide
Lewis to Western, 1 run
Buckle to Chissell, 0 runs
Buckle to Chissell, 4 runs
Buckle to Western, 1 run
Buckle to Chissell, 1 run
Buckle to Chissell, 0 runs
Buckle to Western, 1 run
Johnson to Chissell, 4 runs
Johnson to Western, 1 run
Johnson to Chissell, 1 run
Johnson to Western, 1 run
Johnson to Western, 0 runs
Johnson to Chissell, 1 run
Buckle to Western, 4 runs
Buckle to Chissell, no ball + 1 run
Buckle to Weston, appeal, wicket (caught - Weston)
Buckle to Weston, 0 runs
Buckle to Western, 1 run
Buckle to Weston, 1 run
Buckle to Western, 1 run
Tulloch to Western, 1 run
Tulloch to Thanawala, appeal, wicket (caught - Thanawala)
Tulloch to Weston, 1 run
Tulloch to Thanawala, 1 run
Tulloch to Thanawala, 0 runs
Tulloch to Weston, no ball + 1 run
Tulloch to Brooker, appeal, wicket (bowled - Brooker)
Green to Thanawala, 0 runs
Green to Brooker, 1 run
Green to Thanawala, 1 run
Green to Thanawala, 0 runs
Green to Thanawala, 0 runs
Tulloch to Brooker, 4 runs
Tulloch to Brooker, 0 runs
Tulloch to Brooker, 0 runs
Tulloch to Brooker, 4 leg byes
Tulloch to Brooker, 0 runs
Green to Brooker, 1 run
Green to Brooker, 0 runs
Green to Brooker, 0 runs
Green to Brooker, 0 runs
Green to Brooker, 0 runs
Singh to Gentry, 0 runs
Singh to Gentry, 0 runs
Singh to Johnson, 1 run
Singh to Johnson, 0 runs
Ketan to Gentry, 0 runs
Ketan to Johnson, 1 run
Ketan to Gentry, 1 run
Ketan to Gentry, 0 runs
Ketan to Johnson, 1 run
Ketan to Johnson, 4 runs
Thanawala to Gentry, 0 runs
Thanawala to Gentry, 0 runs
Thanawala to Gentry, 4 runs
Thanawala to Gentry, 0 runs
Thanawala to Johnson, 1 run
Thanawala to Gentry, 1 run
Thanawala to Gentry, 0 runs
Ketan to Gentry, 1 run
Ketan to Gentry, 2 runs
Ketan to Gentry, 0 runs
Ketan to Johnson, 1 run
Ketan to Gentry, 1 run
Ketan to Johnson, 1 run
Thanawala to Gentry, 0 runs
Thanawala to Gentry, 0 runs
Thanawala to Johnson, 1 run
Thanawala to Johnson, 0 runs
Thanawala to Gentry, 1 run
Thanawala to Gentry, wide
Ketan to Johnson, 0 runs
Ketan to Johnson, 4 runs
Ketan to Johnson, 0 runs
Ketan to Johnson, 4 runs
Ketan to Johnson, 4 runs
Thanawala to Gentry, 2 runs
Thanawala to Johnson, 1 run
Thanawala to Gentry, 1 run
Thanawala to Gentry, 0 runs
Thanawala to Gentry, 0 runs
Thanawala to Johnson, 1 run
Ketan to Lee, appeal, wicket (bowled - Lee)
Ketan to Lee, 0 runs
Ketan to Lee, 0 runs
Ketan to Lee, 0 runs
Ketan to Johnson, 1 run
Ketan to Johnson, 0 runs
Ketan to Johnson, 3 wides
Thanawala to Lee, 0 runs
Thanawala to Lee, wide
Thanawala to Lee, 0 runs
Thanawala to Lee, wide
Thanawala to Johnson, 1 run
Thanawala to Lee, 1 run
Thanawala to Lee, 0 runs
Thanawala to Lee, 0 runs
Sheikh to Johnson, 2 runs
Sheikh to Johnson, 4 runs
Sheikh to Lee, 1 run
Sheikh to Lee, 0 runs
Sheikh to Tulloch, appeal, wicket (caught - Tulloch)
Sheikh to Tulloch, 0 runs
Thanawala to Johnson, 0 runs
Thanawala to Johnson, 0 runs
Thanawala to Johnson, 0 runs
Thanawala to Johnson, 0 runs
Thanawala to Tulloch, 1 run
Thanawala to Tulloch, 0 runs
Sheikh to Johnson, 0 runs
Sheikh to Johnson, 0 runs
Sheikh to Johnson, 0 runs
Sheikh to Tulloch, 1 run
Sheikh to Tulloch, 4 runs
Sheikh to Johnson, 1 run
Thanawala to Tulloch, 0 runs
Thanawala to Tulloch, 0 runs
Thanawala to Tulloch, 2 runs
Thanawala to Tulloch, 0 runs
Thanawala to Johnson, 1 run
Sheikh to Tulloch, 0 runs
Sheikh to Tulloch, 0 runs
Sheikh to Johnson, 3 runs
Sheikh to Johnson, 0 runs
Sheikh to Tulloch, 1 run
Sheikh to Johnson, 1 run
Thanawala to Tulloch, 0 runs
Thanawala to Tulloch, 0 runs
Thanawala to Tulloch, wide
Thanawala to Tulloch, 0 runs
Thanawala to Tulloch, 2 runs
Thanawala to Tulloch, 0 runs
Thanawala to Johnson, 1 run
Sheikh to Tulloch, 0 runs
Sheikh to Johnson, 1 run
Sheikh to Tulloch, 1 run
Sheikh to Johnson, 1 run
Sheikh to Johnson, 0 runs
Sheikh to Johnson, 0 runs
Chissell to Tulloch, 0 runs
Chissell to Johnson, 0 runs
Chissell to Johnson, 0 runs
Chissell to Tulloch, 1 run
Chissell to Tulloch, 0 runs
Chissell to Tulloch, wide
Chissell to Tulloch, 0 runs
Sheikh to Johnson, 0 runs
Sheikh to Tulloch, 1 run
Sheikh to Johnson, 1 run
Sheikh to Johnson, 0 runs
Sheikh to Johnson, 0 runs
Sheikh to Johnson, 0 runs
Chissell to Tulloch, 0 runs
Chissell to Tulloch, 0 runs
Chissell to Tulloch, 0 runs
Chissell to Tulloch, wide
Chissell to Johnson, 1 run
Chissell to Johnson, 0 runs
Chissell to Johnson, 0 runs
Sheikh to Tulloch, 2 runs
Sheikh to Tulloch, 0 runs
Sheikh to Green, appeal, wicket (bowled - Green)
Sheikh to Johnson, 1 run
Sheikh to Green, 1 run
Sheikh to Green, 0 runs
Chissell to Green, 1 run
Chissell to Green, 0 runs
Chissell to Green, 0 runs
Chissell to Johnson, 1 run
Chissell to Green, 1 run
Chissell to Johnson, 1 run
Singh to Johnson, 1 run
Singh to Johnson, 0 runs
Singh to Johnson, wide
Singh to Johnson, 2 runs
Singh to Johnson, 0 runs
Singh to Johnson, 0 runs
Singh to Johnson, wide
Singh to Johnson, 0 runs
Chissell to Johnson, 1 run
Chissell to Johnson, 0 runs
Chissell to Johnson, 0 runs
Chissell to Johnson, wide
Chissell to Green, 1 run
Chissell to Green, 0 runs
Chissell to Green, 0 runs
Singh to Green, leg bye
Singh to Green, 0 runs
Singh to Green, no ball
Singh to Green, 0 runs
Singh to Johnson, 1 run
Singh to Green, 1 run
Singh to Johnson, 1 run
Phillips to Green, 0 runs
Phillips to Johnson, 1 run
Phillips to Johnson, 0 runs
Phillips to Johnson, 0 runs
Phillips to Johnson, 0 runs
Phillips to Johnson, 0 runs
Singh to Johnson, 0 runs
Singh to Johnson, 0 runs
Singh to Green, 1 run
Singh to Johnson, 1 run
Singh to Green, 1 run
Singh to Johnson, 1 run
Singh to Johnson, wide
Singh to Johnson, 0 runs
Phillips to Green, 0 runs
Phillips to Green, 0 runs
Phillips to Green, 4 runs
Phillips to Green, 0 runs
Phillips to Johnson, 2 wides
Phillips to Johnson, 0 runs
Phillips to Johnson, 0 runs
Singh to Green, 0 runs
Singh to Johnson, 1 run
Singh to Green, 1 run
Singh to Green, 0 runs
Singh to Green, 0 runs
Singh to Green, 4 runs
Phillips to Johnson, 0 runs
Phillips to Johnson, 0 runs
Phillips to Johnson, 0 runs
Phillips to Green, 1 run
Phillips to Green, 0 runs
Phillips to Green, 0 runs
Thatcher to Johnson, 0 runs
Thatcher to Johnson, 0 runs
Thatcher to Johnson, 0 runs
Thatcher to Johnson, 0 runs
Thatcher to Johnson, 0 runs
Thatcher to Johnson, wide
Thatcher to Johnson, 0 runs
Phillips to Green, 0 runs
Phillips to Green, 0 runs
Phillips to Green, 0 runs
Phillips to Green, appeal
Phillips to Wilkinson, appeal, wicket (caught - Wilkinson)
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Thatcher to Johnson, 0 runs
Thatcher to Wilkinson, 1 run
Thatcher to Johnson, 1 run
Thatcher to Johnson, 4 runs
Thatcher to Johnson, 0 runs
Thatcher to Johnson, 0 runs
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Phillips to Wilkinson, wide
Phillips to Wilkinson, wide
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Thatcher to Johnson, 0 runs
Thatcher to Johnson, 4 runs
Thatcher to Wilkinson, leg bye
Thatcher to Johnson, 1 run
Thatcher to Johnson, 0 runs
Thatcher to Johnson, wide
Thatcher to Johnson, 0 runs
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Phillips to Wilkinson, 2 runs
Phillips to Wilkinson, 4 runs
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Phillips to Wilkinson, 2 runs
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Thatcher to Johnson, 0 runs
Thatcher to Johnson, 0 runs
Thatcher to Harman, appeal, wicket (caught - Harman)
Thatcher to Harman, 0 runs
Thatcher to Harman, 0 runs
Thatcher to Collis, wicket (lbw - Collis)
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Phillips to Wilkinson, 0 runs
Thatcher to Collis, 0 runs
Thatcher to Collis, 0 runs
Thatcher to Wilkinson, 1 run
Thatcher to Collis, 1 run
Thatcher to Collis, wide
Thatcher to Collis, wide
Thatcher to Collis, 0 runs
Thatcher to Collis, 0 runs