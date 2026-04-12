Highlights Leicestershire Foxes vs Sussex Sharks List a One-Day Cup, League 2, Women 12.04.2026

List a

LEI
LEI

107

SUS
SUS

152

14.4
2

Buckle to Phillips, 2 runs

14.3
1

Buckle to Western, 1 run

14.2
1

Buckle to Phillips, 1 run

14.1
.

Buckle to Phillips, 0 runs

13.6
1

Tulloch to Phillips, 1 run

13.5
.

Tulloch to Phillips, 0 runs

13.4
.

Tulloch to Phillips, 0 runs

13.3
1

Tulloch to Western, 1 run

13.3
1

Tulloch to Western, wide

13.2
1

Tulloch to Phillips, 1 run

13.1
1

Tulloch to Western, 1 run

12.6
.

Lee to Phillips, 0 runs

12.5
4

Lee to Phillips, 4 runs

12.4
1

Lee to Western, 1 run

12.3
4

Lee to Western, 4 runs

12.2
1

Lee to Phillips, 1 run

12.1
4

Lee to Phillips, 4 runs

11.6
1

Johnson to Phillips, 1 run

11.5
.

Johnson to Phillips, 0 runs

11.4
4

Johnson to Phillips, 4 runs

11.3
W

Johnson to Sheikh, appeal, wicket (bowled - Sheikh)

11.2
1

Johnson to Western, 1 run

11.1
4

Johnson to Western, 4 runs

10.6
W

Green to Chissell, appeal, wicket (caught - Chissell)

10.5
2

Green to Chissell, 2 runs

10.4
1

Green to Western, 1 run

10.3
1

Green to Chissell, 1 run

10.2
4

Green to Chissell, 4 runs

10.1
1

Green to Western, 1 run

9.6
.

Tulloch to Chissell, 0 runs

9.5
1

Tulloch to Western, 1 run

9.5
1

Tulloch to Western, wide

9.4
1

Tulloch to Chissell, 1 run

9.3
4

Tulloch to Chissell, 4 runs

9.2
1

Tulloch to Western, 1 run

9.1
1

Tulloch to Chissell, 1 run

8.6
1

Lee to Chissell, 1 run

8.5
1

Lee to Western, 1 run

8.4
4

Lee to Western, 4 runs

8.3
1

Lee to Chissell, 1 run

8.2
1

Lee to Western, 1 run

8.1
1

Lee to Chissell, 1 run

7.6
1

Lewis to Chissell, 1 run

7.5
1

Lewis to Western, 1 run

7.4
2

Lewis to Western, 2 runs

7.3
.

Lewis to Western, 0 runs

7.2
1

Lewis to Chissell, 1 run

7.2
1

Lewis to Chissell, wide

7.1
1

Lewis to Western, 1 run

6.6
.

Buckle to Chissell, 0 runs

6.5
4

Buckle to Chissell, 4 runs

6.4
1

Buckle to Western, 1 run

6.3
1

Buckle to Chissell, 1 run

6.2
.

Buckle to Chissell, 0 runs

6.1
1

Buckle to Western, 1 run

5.6
4

Johnson to Chissell, 4 runs

5.5
1

Johnson to Western, 1 run

5.4
1

Johnson to Chissell, 1 run

5.3
1

Johnson to Western, 1 run

5.2
.

Johnson to Western, 0 runs

5.1
1

Johnson to Chissell, 1 run

4.6
4

Buckle to Western, 4 runs

4.6
nb

Buckle to Chissell, no ball + 1 run

4.5
W

Buckle to Weston, appeal, wicket (caught - Weston)

4.4
.

Buckle to Weston, 0 runs

4.3
1

Buckle to Western, 1 run

4.2
1

Buckle to Weston, 1 run

4.1
1

Buckle to Western, 1 run

3.6
1

Tulloch to Western, 1 run

3.5
W

Tulloch to Thanawala, appeal, wicket (caught - Thanawala)

3.4
1

Tulloch to Weston, 1 run

3.3
1

Tulloch to Thanawala, 1 run

3.2
.

Tulloch to Thanawala, 0 runs

3.2
nb

Tulloch to Weston, no ball + 1 run

3.1
W

Tulloch to Brooker, appeal, wicket (bowled - Brooker)

2.6
.

Green to Thanawala, 0 runs

2.5
1

Green to Brooker, 1 run

2.4
1

Green to Thanawala, 1 run

2.2
.

Green to Thanawala, 0 runs

2.1
.

Green to Thanawala, 0 runs

1.6
4

Tulloch to Brooker, 4 runs

1.5
.

Tulloch to Brooker, 0 runs

1.3
.

Tulloch to Brooker, 0 runs

1.2
4

Tulloch to Brooker, 4 leg byes

1.1
.

Tulloch to Brooker, 0 runs

0.6
1

Green to Brooker, 1 run

0.5
.

Green to Brooker, 0 runs

0.4
.

Green to Brooker, 0 runs

0.2
.

Green to Brooker, 0 runs

0.1
.

Green to Brooker, 0 runs

37.4
.

Singh to Gentry, 0 runs

37.3
.

Singh to Gentry, 0 runs

37.2
1

Singh to Johnson, 1 run

37.1
.

Singh to Johnson, 0 runs

36.6
.

Ketan to Gentry, 0 runs

36.5
1

Ketan to Johnson, 1 run

36.4
1

Ketan to Gentry, 1 run

36.3
.

Ketan to Gentry, 0 runs

36.2
1

Ketan to Johnson, 1 run

36.1
4

Ketan to Johnson, 4 runs

35.7
.

Thanawala to Gentry, 0 runs

35.6
.

Thanawala to Gentry, 0 runs

35.5
4

Thanawala to Gentry, 4 runs

35.4
.

Thanawala to Gentry, 0 runs

35.3
1

Thanawala to Johnson, 1 run

35.2
1

Thanawala to Gentry, 1 run

35.1
.

Thanawala to Gentry, 0 runs

34.6
1

Ketan to Gentry, 1 run

34.5
2

Ketan to Gentry, 2 runs

34.4
.

Ketan to Gentry, 0 runs

34.3
1

Ketan to Johnson, 1 run

34.2
1

Ketan to Gentry, 1 run

34.1
1

Ketan to Johnson, 1 run

33.6
.

Thanawala to Gentry, 0 runs

33.4
.

Thanawala to Gentry, 0 runs

33.3
1

Thanawala to Johnson, 1 run

33.2
.

Thanawala to Johnson, 0 runs

33.1
1

Thanawala to Gentry, 1 run

33.1
1

Thanawala to Gentry, wide

32.6
.

Ketan to Johnson, 0 runs

32.5
4

Ketan to Johnson, 4 runs

32.4
.

Ketan to Johnson, 0 runs

32.2
4

Ketan to Johnson, 4 runs

32.1
4

Ketan to Johnson, 4 runs

31.6
2

Thanawala to Gentry, 2 runs

31.5
1

Thanawala to Johnson, 1 run

31.4
1

Thanawala to Gentry, 1 run

31.3
.

Thanawala to Gentry, 0 runs

31.2
.

Thanawala to Gentry, 0 runs

31.1
1

Thanawala to Johnson, 1 run

30.6
W

Ketan to Lee, appeal, wicket (bowled - Lee)

30.5
.

Ketan to Lee, 0 runs

30.4
.

Ketan to Lee, 0 runs

30.3
.

Ketan to Lee, 0 runs

30.2
1

Ketan to Johnson, 1 run

30.1
.

Ketan to Johnson, 0 runs

30.1
3

Ketan to Johnson, 3 wides

29.6
.

Thanawala to Lee, 0 runs

29.6
1

Thanawala to Lee, wide

29.5
.

Thanawala to Lee, 0 runs

29.5
1

Thanawala to Lee, wide

29.4
1

Thanawala to Johnson, 1 run

29.3
1

Thanawala to Lee, 1 run

29.2
.

Thanawala to Lee, 0 runs

29.1
.

Thanawala to Lee, 0 runs

28.6
2

Sheikh to Johnson, 2 runs

28.5
4

Sheikh to Johnson, 4 runs

28.4
1

Sheikh to Lee, 1 run

28.3
.

Sheikh to Lee, 0 runs

28.2
W

Sheikh to Tulloch, appeal, wicket (caught - Tulloch)

28.1
.

Sheikh to Tulloch, 0 runs

27.6
.

Thanawala to Johnson, 0 runs

27.5
.

Thanawala to Johnson, 0 runs

27.4
.

Thanawala to Johnson, 0 runs

27.3
.

Thanawala to Johnson, 0 runs

27.2
1

Thanawala to Tulloch, 1 run

27.1
.

Thanawala to Tulloch, 0 runs

26.6
.

Sheikh to Johnson, 0 runs

26.5
.

Sheikh to Johnson, 0 runs

26.4
.

Sheikh to Johnson, 0 runs

26.3
1

Sheikh to Tulloch, 1 run

26.2
4

Sheikh to Tulloch, 4 runs

26.1
1

Sheikh to Johnson, 1 run

25.6
.

Thanawala to Tulloch, 0 runs

25.4
.

Thanawala to Tulloch, 0 runs

25.3
2

Thanawala to Tulloch, 2 runs

25.2
.

Thanawala to Tulloch, 0 runs

25.1
1

Thanawala to Johnson, 1 run

24.6
.

Sheikh to Tulloch, 0 runs

24.5
.

Sheikh to Tulloch, 0 runs

24.4
3

Sheikh to Johnson, 3 runs

24.3
.

Sheikh to Johnson, 0 runs

24.2
1

Sheikh to Tulloch, 1 run

24.1
1

Sheikh to Johnson, 1 run

23.6
.

Thanawala to Tulloch, 0 runs

23.5
.

Thanawala to Tulloch, 0 runs

23.5
1

Thanawala to Tulloch, wide

23.4
.

Thanawala to Tulloch, 0 runs

23.3
2

Thanawala to Tulloch, 2 runs

23.2
.

Thanawala to Tulloch, 0 runs

23.1
1

Thanawala to Johnson, 1 run

22.6
.

Sheikh to Tulloch, 0 runs

22.5
1

Sheikh to Johnson, 1 run

22.4
1

Sheikh to Tulloch, 1 run

22.3
1

Sheikh to Johnson, 1 run

22.2
.

Sheikh to Johnson, 0 runs

22.1
.

Sheikh to Johnson, 0 runs

21.6
.

Chissell to Tulloch, 0 runs

21.5
.

Chissell to Johnson, 0 runs

21.4
1

Chissell to Johnson, 0 runs

21.3
1

Chissell to Tulloch, 1 run

21.2
.

Chissell to Tulloch, 0 runs

21.2
1

Chissell to Tulloch, wide

21.1
.

Chissell to Tulloch, 0 runs

20.6
.

Sheikh to Johnson, 0 runs

20.5
1

Sheikh to Tulloch, 1 run

20.4
1

Sheikh to Johnson, 1 run

20.3
.

Sheikh to Johnson, 0 runs

20.2
.

Sheikh to Johnson, 0 runs

20.1
.

Sheikh to Johnson, 0 runs

19.6
.

Chissell to Tulloch, 0 runs

19.5
.

Chissell to Tulloch, 0 runs

19.4
.

Chissell to Tulloch, 0 runs

19.4
1

Chissell to Tulloch, wide

19.3
1

Chissell to Johnson, 1 run

19.2
.

Chissell to Johnson, 0 runs

19.1
.

Chissell to Johnson, 0 runs

18.6
2

Sheikh to Tulloch, 2 runs

18.5
.

Sheikh to Tulloch, 0 runs

18.4
W

Sheikh to Green, appeal, wicket (bowled - Green)

18.3
1

Sheikh to Johnson, 1 run

18.2
1

Sheikh to Green, 1 run

18.1
.

Sheikh to Green, 0 runs

17.6
1

Chissell to Green, 1 run

17.5
.

Chissell to Green, 0 runs

17.4
.

Chissell to Green, 0 runs

17.3
1

Chissell to Johnson, 1 run

17.2
1

Chissell to Green, 1 run

17.1
1

Chissell to Johnson, 1 run

16.6
1

Singh to Johnson, 1 run

16.5
.

Singh to Johnson, 0 runs

16.5
1

Singh to Johnson, wide

16.4
2

Singh to Johnson, 2 runs

16.3
.

Singh to Johnson, 0 runs

16.2
.

Singh to Johnson, 0 runs

16.2
1

Singh to Johnson, wide

16.1
.

Singh to Johnson, 0 runs

15.6
1

Chissell to Johnson, 1 run

15.5
.

Chissell to Johnson, 0 runs

15.4
.

Chissell to Johnson, 0 runs

15.4
1

Chissell to Johnson, wide

15.3
1

Chissell to Green, 1 run

15.2
.

Chissell to Green, 0 runs

15.1
.

Chissell to Green, 0 runs

14.6
1

Singh to Green, leg bye

14.5
.

Singh to Green, 0 runs

14.5
1

Singh to Green, no ball

14.4
.

Singh to Green, 0 runs

14.3
1

Singh to Johnson, 1 run

14.2
1

Singh to Green, 1 run

14.1
1

Singh to Johnson, 1 run

13.6
.

Phillips to Green, 0 runs

13.5
1

Phillips to Johnson, 1 run

13.4
.

Phillips to Johnson, 0 runs

13.3
.

Phillips to Johnson, 0 runs

13.2
.

Phillips to Johnson, 0 runs

13.1
.

Phillips to Johnson, 0 runs

12.6
.

Singh to Johnson, 0 runs

12.5
.

Singh to Johnson, 0 runs

12.4
1

Singh to Green, 1 run

12.4
1

Singh to Johnson, 1 run

12.3
1

Singh to Green, 1 run

12.2
1

Singh to Johnson, 1 run

12.2
1

Singh to Johnson, wide

12.1
.

Singh to Johnson, 0 runs

11.6
.

Phillips to Green, 0 runs

11.5
.

Phillips to Green, 0 runs

11.4
4

Phillips to Green, 4 runs

11.3
.

Phillips to Green, 0 runs

11.3
2

Phillips to Johnson, 2 wides

11.2
.

Phillips to Johnson, 0 runs

11.1
.

Phillips to Johnson, 0 runs

10.6
.

Singh to Green, 0 runs

10.5
1

Singh to Johnson, 1 run

10.4
1

Singh to Green, 1 run

10.3
.

Singh to Green, 0 runs

10.2
.

Singh to Green, 0 runs

10.1
4

Singh to Green, 4 runs

9.6
.

Phillips to Johnson, 0 runs

9.5
.

Phillips to Johnson, 0 runs

9.4
.

Phillips to Johnson, 0 runs

9.3
1

Phillips to Green, 1 run

9.2
.

Phillips to Green, 0 runs

9.1
.

Phillips to Green, 0 runs

8.6
.

Thatcher to Johnson, 0 runs

8.5
.

Thatcher to Johnson, 0 runs

8.4
.

Thatcher to Johnson, 0 runs

8.3
.

Thatcher to Johnson, 0 runs

8.2
.

Thatcher to Johnson, 0 runs

8.2
1

Thatcher to Johnson, wide

8.1
.

Thatcher to Johnson, 0 runs

7.6
.

Phillips to Green, 0 runs

7.5
.

Phillips to Green, 0 runs

7.4
.

Phillips to Green, 0 runs

7.3
.

Phillips to Green, appeal

7.2
W

Phillips to Wilkinson, appeal, wicket (caught - Wilkinson)

7.1
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

6.6
.

Thatcher to Johnson, 0 runs

6.5
1

Thatcher to Wilkinson, 1 run

6.4
1

Thatcher to Johnson, 1 run

6.3
4

Thatcher to Johnson, 4 runs

6.2
.

Thatcher to Johnson, 0 runs

6.1
.

Thatcher to Johnson, 0 runs

5.6
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

5.5
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

5.4
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

5.4
1

Phillips to Wilkinson, wide

5.4
1

Phillips to Wilkinson, wide

5.3
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

5.2
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

5.1
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

4.6
.

Thatcher to Johnson, 0 runs

4.5
4

Thatcher to Johnson, 4 runs

4.4
1

Thatcher to Wilkinson, leg bye

4.3
1

Thatcher to Johnson, 1 run

4.2
.

Thatcher to Johnson, 0 runs

4.2
1

Thatcher to Johnson, wide

4.1
.

Thatcher to Johnson, 0 runs

3.6
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

3.5
2

Phillips to Wilkinson, 2 runs

3.4
4

Phillips to Wilkinson, 4 runs

3.3
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

3.2
2

Phillips to Wilkinson, 2 runs

3.1
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

2.6
.

Thatcher to Johnson, 0 runs

2.5
.

Thatcher to Johnson, 0 runs

2.4
W

Thatcher to Harman, appeal, wicket (caught - Harman)

2.3
.

Thatcher to Harman, 0 runs

2.2
.

Thatcher to Harman, 0 runs

2.1
W

Thatcher to Collis, wicket (lbw - Collis)

1.6
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

1.5
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

1.4
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

1.3
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

1.2
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

1.1
.

Phillips to Wilkinson, 0 runs

0.6
.

Thatcher to Collis, 0 runs

0.5
.

Thatcher to Collis, 0 runs

0.4
1

Thatcher to Wilkinson, 1 run

0.3
1

Thatcher to Collis, 1 run

0.3
1

Thatcher to Collis, wide

0.3
1

Thatcher to Collis, wide

0.2
.

Thatcher to Collis, 0 runs

0.1
.

Thatcher to Collis, 0 runs