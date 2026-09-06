Highlights Middlesex vs Glamorgan List a One-Day Cup, League 2, Women 06.09.2026

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MID
MID
GLA
GLA

(0 ov.) 81/7

24.1
W

Horley to Porter, appeal, wicket (bowled - Porter)

23.6
1

Davis to Porter, 1 run

23.5
.

Davis to Porter, 0 runs

23.4
1

Davis to Jackson, 1 run

23.3
.

Davis to Jackson, 0 runs

23.2
.

Davis to Jackson, 0 runs

23.1
.

Davis to Jackson, 0 runs

22.6
.

Horley to Porter, 0 runs

22.6
5

Horley to Porter, 5 wides

22.5
.

Horley to Porter, 0 runs

22.4
.

Horley to Porter, 0 runs

22.3
.

Horley to Porter, 0 runs

22.2
.

Horley to Porter, 0 runs

22.1
.

Horley to Porter, 0 runs

21.6
.

Davis to Jackson, 0 runs

21.5
.

Davis to Jackson, 0 runs

21.4
1

Davis to Porter, 1 run

21.3
3

Davis to Jackson, 3 runs

21.2
.

Davis to Jackson, 0 runs

21.1
.

Davis to Jackson, 0 runs

20.6
.

Horley to Porter, 0 runs

20.5
.

Horley to Porter, 0 runs

20.4
W

Horley to Gammon, wicket (lbw - Gammon)

20.3
1

Horley to Jackson, 1 run

20.2
.

Horley to Jackson, 0 runs

20.1
.

Horley to Jackson, 0 runs

19.6
.

Davis to Gammon, 0 runs

19.5
.

Davis to Jackson, 0 runs

19.4
1

Jackson defends for a single run.

19.3
.

Davis to Jackson, 0 runs

19.2
.

Davis to Jackson, 0 runs

19.1
1

Davis to Gammon, 1 run

18.6
2

Horley to Jackson, 2 runs

18.5
1

Horley to Gammon, 1 run

18.4
.

Horley to Gammon, 0 runs

18.3
4

Horley to Gammon, 4 runs

18.2
.

Horley to Gammon, 0 runs

18.1
4

Horley to Gammon, 4 runs

17.6
.

Cambampaty to Jackson, 0 runs

17.5
.

Cambampaty to Jackson, 0 runs

17.4
.

Cambampaty to Jackson, 0 runs

17.3
.

Cambampaty to Jackson, 0 runs

17.2
.

Cambampaty to Jackson, 0 runs

17.1
1

Cambampaty to Gammon, 1 run

16.6
.

Horley to Jackson, 0 runs

16.5
.

Horley to Jackson, 0 runs

16.4
.

Horley to Jackson, 0 runs

16.3
.

Horley to Jackson, 0 runs

16.2
.

Horley to Jackson, 0 runs

16.1
.

Horley to Jackson, 0 runs

15.6
1

Cambampaty to Jackson, 1 run

15.5
1

Cambampaty to Gammon, 1 run

15.4
1

Cambampaty to Jackson, 1 run

15.3
W

Cambampaty to McColl, appeal, wicket (caught - McColl)

15.2
1

Cambampaty to Gammon, 1 run

15.1
.

Cambampaty to Gammon, 0 runs

14.6
.

Horley to McColl, 0 runs

14.5
4

Horley to McColl, 4 runs

14.4
1

Horley to Gammon, 1 run

14.3
.

Horley to Gammon, 0 runs

14.2
.

Horley to Gammon, 0 runs

14.1
.

Horley to Gammon, 0 runs

13.6
1

Cambampaty to Gammon, 1 run

13.5
2

Cambampaty to Gammon, 2 runs

13.4
.

Cambampaty to Gammon, 0 runs

13.3
1

Cambampaty to McColl, 1 run

13.2
.

Cambampaty to McColl, 0 runs

13.1
1

Cambampaty to Gammon, 1 run

12.6
1

Turner to Gammon, 1 run

12.5
.

Turner to Gammon, 0 runs

12.4
.

Turner to Gammon, 0 runs

12.3
.

Turner to Gammon, 0 runs

12.2
.

Turner to Gammon, 0 runs

12.1
.

Turner to Gammon, 0 runs

11.6
1

Nanavati to Gammon, 1 run

11.5
4

Nanavati to Gammon, 4 runs

11.4
1

Nanavati to McColl, 1 run

11.3
.

Nanavati to McColl, 0 runs

11.2
W

wicket (caught - Sturge)

11.1
.

Nanavati to Sturge, 0 runs

10.6
.

Turner to Gammon, 0 runs

10.5
1

Turner to Sturge, 1 run

10.4
.

Turner to Sturge, 0 runs

10.3
.

Turner to Sturge, 0 runs

10.2
.

Turner to Sturge, 0 runs

10.1
.

Turner to Sturge, 0 runs

9.6
.

Nanavati to Gammon, 0 runs

9.5
1

Nanavati to Sturge, 1 run

9.4
.

Nanavati to Sturge, 0 runs

9.3
1

Nanavati to Gammon, 1 run

9.2
.

Nanavati to Gammon, 0 runs

9.1
1

Nanavati to Sturge, 1 run

8.6
.

Turner to Gammon, 0 runs

8.5
1

Turner to Sturge, 1 run

8.4
1

Turner to Gammon, leg bye

8.3
1

Turner to Sturge, 1 run

8.2
.

Turner to Sturge, 0 runs

8.1
4

Turner to Sturge, 4 runs

7.6
.

Nanavati to Gammon, 0 runs

7.5
1

Nanavati to Sturge, 1 run

7.4
.

Nanavati to Sturge, 0 runs

7.3
.

Nanavati to Sturge, 0 runs

7.2
1

Nanavati to Gammon, 1 run

7.1
W

Nanavati to Sturge, appeal, wicket (run out - Bethan Ellis)

6.6
1

Turner to Sturge, 1 run

6.5
.

Turner to Sturge, 0 runs

6.4
.

Turner to Sturge, 0 runs

6.3
1

Turner to Bethan Ellis, 1 run

6.2
W

Turner to Parfitt, appeal, wicket (bowled - Parfitt)

6.1
.

Turner to Parfitt, 0 runs

5.6
.

Nanavati to Sturge, 0 runs

5.5
1

Nanavati to Parfitt, 1 run

5.4
.

Nanavati to Parfitt, 0 runs

5.3
.

Nanavati to Parfitt, 0 runs

5.2
.

Nanavati to Parfitt, 0 runs

5.1
.

Nanavati to Parfitt, 0 runs

4.6
.

Turner to Sturge, 0 runs

4.5
.

Turner to Sturge, 0 runs

4.4
.

Turner to Sturge, 0 runs

4.3
.

Turner to Sturge, 0 runs

4.2
.

Turner to Sturge, 0 runs

4.1
.

Turner to Sturge, 0 runs

3.6
.

Nanavati to Parfitt, 0 runs

3.5
1

Nanavati to Sturge, 1 run

3.4
.

Nanavati to Sturge, 0 runs

3.3
.

Nanavati to Sturge, 0 runs

3.2
W

Nanavati to Jeanes, appeal, wicket (caught - Jeanes)

3.1
1

Nanavati to Parfitt, 1 run

2.6
4

Turner to Jeanes, 4 runs

2.5
.

Turner to Jeanes, 0 runs

2.4
4

Turner to Jeanes, 4 runs

2.3
.

Turner to Jeanes, 0 runs

2.2
1

Turner to Parfitt, 1 run

2.1
.

Turner to Parfitt, 0 runs

1.6
1

Nanavati to Parfitt, 1 run

1.5
.

Nanavati to Parfitt, 0 runs

1.4
.

Nanavati to Parfitt, 0 runs

1.3
.

Nanavati to Parfitt, 0 runs

1.2
.

Nanavati to Parfitt, 0 runs

1.1
.

Nanavati to Parfitt, 0 runs

0.6
1

Turner to Parfitt, 1 run

0.5
.

Turner to Parfitt, 0 runs

0.4
1

Turner to Jeanes, 1 run

0.3
.

Turner to Jeanes, 0 runs

0.2
4

Turner to Jeanes, 4 runs

0.1
.

Turner to Jeanes, 0 runs