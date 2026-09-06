Highlights Middlesex vs Glamorgan List a One-Day Cup, League 2, Women 06.09.2026
Horley to Porter, appeal, wicket (bowled - Porter)
Davis to Porter, 1 run
Davis to Porter, 0 runs
Davis to Jackson, 1 run
Davis to Jackson, 0 runs
Davis to Jackson, 0 runs
Davis to Jackson, 0 runs
Horley to Porter, 0 runs
Horley to Porter, 5 wides
Horley to Porter, 0 runs
Horley to Porter, 0 runs
Horley to Porter, 0 runs
Horley to Porter, 0 runs
Horley to Porter, 0 runs
Davis to Jackson, 0 runs
Davis to Jackson, 0 runs
Davis to Porter, 1 run
Davis to Jackson, 3 runs
Davis to Jackson, 0 runs
Davis to Jackson, 0 runs
Horley to Porter, 0 runs
Horley to Porter, 0 runs
Horley to Gammon, wicket (lbw - Gammon)
Horley to Jackson, 1 run
Horley to Jackson, 0 runs
Horley to Jackson, 0 runs
Davis to Gammon, 0 runs
Davis to Jackson, 0 runs
Jackson defends for a single run.
Davis to Jackson, 0 runs
Davis to Jackson, 0 runs
Davis to Gammon, 1 run
Horley to Jackson, 2 runs
Horley to Gammon, 1 run
Horley to Gammon, 0 runs
Horley to Gammon, 4 runs
Horley to Gammon, 0 runs
Horley to Gammon, 4 runs
Cambampaty to Jackson, 0 runs
Cambampaty to Jackson, 0 runs
Cambampaty to Jackson, 0 runs
Cambampaty to Jackson, 0 runs
Cambampaty to Jackson, 0 runs
Cambampaty to Gammon, 1 run
Horley to Jackson, 0 runs
Horley to Jackson, 0 runs
Horley to Jackson, 0 runs
Horley to Jackson, 0 runs
Horley to Jackson, 0 runs
Horley to Jackson, 0 runs
Cambampaty to Jackson, 1 run
Cambampaty to Gammon, 1 run
Cambampaty to Jackson, 1 run
Cambampaty to McColl, appeal, wicket (caught - McColl)
Cambampaty to Gammon, 1 run
Cambampaty to Gammon, 0 runs
Horley to McColl, 0 runs
Horley to McColl, 4 runs
Horley to Gammon, 1 run
Horley to Gammon, 0 runs
Horley to Gammon, 0 runs
Horley to Gammon, 0 runs
Cambampaty to Gammon, 1 run
Cambampaty to Gammon, 2 runs
Cambampaty to Gammon, 0 runs
Cambampaty to McColl, 1 run
Cambampaty to McColl, 0 runs
Cambampaty to Gammon, 1 run
Turner to Gammon, 1 run
Turner to Gammon, 0 runs
Turner to Gammon, 0 runs
Turner to Gammon, 0 runs
Turner to Gammon, 0 runs
Turner to Gammon, 0 runs
Nanavati to Gammon, 1 run
Nanavati to Gammon, 4 runs
Nanavati to McColl, 1 run
Nanavati to McColl, 0 runs
wicket (caught - Sturge)
Nanavati to Sturge, 0 runs
Turner to Gammon, 0 runs
Turner to Sturge, 1 run
Turner to Sturge, 0 runs
Turner to Sturge, 0 runs
Turner to Sturge, 0 runs
Turner to Sturge, 0 runs
Nanavati to Gammon, 0 runs
Nanavati to Sturge, 1 run
Nanavati to Sturge, 0 runs
Nanavati to Gammon, 1 run
Nanavati to Gammon, 0 runs
Nanavati to Sturge, 1 run
Turner to Gammon, 0 runs
Turner to Sturge, 1 run
Turner to Gammon, leg bye
Turner to Sturge, 1 run
Turner to Sturge, 0 runs
Turner to Sturge, 4 runs
Nanavati to Gammon, 0 runs
Nanavati to Sturge, 1 run
Nanavati to Sturge, 0 runs
Nanavati to Sturge, 0 runs
Nanavati to Gammon, 1 run
Nanavati to Sturge, appeal, wicket (run out - Bethan Ellis)
Turner to Sturge, 1 run
Turner to Sturge, 0 runs
Turner to Sturge, 0 runs
Turner to Bethan Ellis, 1 run
Turner to Parfitt, appeal, wicket (bowled - Parfitt)
Turner to Parfitt, 0 runs
Nanavati to Sturge, 0 runs
Nanavati to Parfitt, 1 run
Nanavati to Parfitt, 0 runs
Nanavati to Parfitt, 0 runs
Nanavati to Parfitt, 0 runs
Nanavati to Parfitt, 0 runs
Turner to Sturge, 0 runs
Turner to Sturge, 0 runs
Turner to Sturge, 0 runs
Turner to Sturge, 0 runs
Turner to Sturge, 0 runs
Turner to Sturge, 0 runs
Nanavati to Parfitt, 0 runs
Nanavati to Sturge, 1 run
Nanavati to Sturge, 0 runs
Nanavati to Sturge, 0 runs
Nanavati to Jeanes, appeal, wicket (caught - Jeanes)
Nanavati to Parfitt, 1 run
Turner to Jeanes, 4 runs
Turner to Jeanes, 0 runs
Turner to Jeanes, 4 runs
Turner to Jeanes, 0 runs
Turner to Parfitt, 1 run
Turner to Parfitt, 0 runs
Nanavati to Parfitt, 1 run
Nanavati to Parfitt, 0 runs
Nanavati to Parfitt, 0 runs
Nanavati to Parfitt, 0 runs
Nanavati to Parfitt, 0 runs
Nanavati to Parfitt, 0 runs
Turner to Parfitt, 1 run
Turner to Parfitt, 0 runs
Turner to Jeanes, 1 run
Turner to Jeanes, 0 runs
Turner to Jeanes, 4 runs
Turner to Jeanes, 0 runs