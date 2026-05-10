H2h Northamptonshire Steelbacks vs Sussex Sharks List a One-Day Cup, League 2, Women 10.05.2026

List a

NOR
NOR

192

SUS
SUS

268

Northamptonshire Steelbacks vs Sussex Sharks

List a, One-Day Cup, League 2, Women

NORNorthamptonshire Steelbacks

171

SUSSussex Sharks

114