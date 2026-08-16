Highlights Northamptonshire Steelbacks vs Worcestershire Rapids List a One-Day Cup, League 2, Women 16.08.2026
Marriott to Beech, 0 runs
Marriott to Claridge, 1 run
Marriott to Claridge, wide
Marriott to Claridge, 2 runs
Marriott to Beech, 1 run
Marriott to Beech, 0 runs
Marriott to Claridge, 1 run
Sims to Beech, 0 runs
Sims to Beech, 0 runs
Sims to Beech, 0 runs
Sims to Beech, 2 runs
Sims to Beech, 0 runs
Sims to Claridge, 1 run
Marriott to Davies, appeal, wicket (bowled - Davies)
Marriott to Davies, 4 runs
Marriott to Davies, 0 runs
Marriott to Claridge, 1 run
Marriott to Claridge, 0 runs
Marriott to Claridge, 0 runs
Kemp to Claridge, 1 run
Kemp to Claridge, wide
Kemp to Claridge, 0 runs
Kemp to Claridge, 0 runs
Kemp to Claridge, 0 runs
Kemp to Claridge, 0 runs
Kemp to Davies, 1 run
Marriott to Davies, 1 run
Marriott to Davies, 0 runs
Marriott to Davies, 0 runs
Marriott to Claridge, 1 run
Marriott to Claridge, 0 runs
Marriott to Claridge, 0 runs
Kemp to Davies, 1 run
Davies defends for one run.
Kemp to Davies, 0 runs
Kemp to Davies, 0 runs
Kemp to Davies, no ball
Kemp to Davies, 4 runs
Kemp to Davies, 0 runs
Marriott to Claridge, 0 runs
Marriott to Davies, 1 run
Marriott to Davies, 0 runs
Marriott to Davies, wide
Marriott to Davies, 4 runs
Marriott to Davies, 0 runs
Marriott to Davies, 0 runs
Kemp to Claridge, 4 runs
Kemp to Claridge, wide
Kemp to Claridge, 4 runs
Kemp to Claridge, 0 runs
Kemp to Claridge, 0 runs
Kemp to Claridge, wide
appeal, wicket (caught - Windeatt)
Kemp to Windeatt, 0 runs
Reid to Davies, 0 runs
Reid to Davies, 0 runs
Reid to Davies, 0 runs
Reid to Davies, 0 runs
Reid to Davies, 0 runs
Reid to Davies, 0 runs
Kemp to Windeatt, 0 runs
Kemp to Windeatt, 2 runs
Kemp to Windeatt, 0 runs
Kemp to Windeatt, 0 runs
no ball
Kemp to Windeatt, 4 runs
Kemp to Windeatt, 0 runs
Reid to Windeatt, 1 run
Reid to Windeatt, 0 runs
Reid to Davies, 1 run
Reid to Windeatt, 1 run
Reid to Windeatt, 0 runs
Reid to Windeatt, 0 runs
Carpenter to Davies, 0 runs
Carpenter to Davies, wide
Carpenter to Davies, 4 runs
Carpenter to Windeatt, 1 run
Carpenter to Davies, 3 runs
Carpenter to Davies, 0 runs
Carpenter to Davies, 0 runs
Reid to Windeatt, 0 runs
Reid to Windeatt, 0 runs
Reid to Windeatt, 0 runs
Reid to Windeatt, 0 runs
Reid to Windeatt, wide
Reid to Davies, 1 run
Reid to Davies, 2 runs
Reid to Davies, wide
Carpenter to Davies, 1 run
Carpenter to Davies, 0 runs
Carpenter to Davies, 0 runs
Carpenter to Davies, 4 runs
Carpenter to Davies, 0 runs
Carpenter to Windeatt, 1 run
Carpenter to Windeatt, wide
Carpenter to Windeatt, wide
Reid to Davies, 0 runs
Reid to Davies, 0 runs
Reid to Davies, 0 runs
Reid to Davies, 4 runs
Reid to Davies, 0 runs
Reid to Davies, 0 runs
Carpenter to Windeatt, 0 runs
Carpenter to Boycott, appeal, wicket (bowled - Boycott)
Carpenter to Boycott, 0 runs
Carpenter to Boycott, 0 runs
Wide. Boycott defends for 5 wides.
Carpenter to Boycott, 0 runs
Carpenter to Boycott, 0 runs
Reid to Davies, 0 runs
Reid to Davies, 0 runs
Reid to Boycott, 1 run
Reid to Davies, 1 run
Reid to Davies, 2 runs
Reid to Davies, 0 runs
Reid to Davies, wide