Highlights Northamptonshire Steelbacks vs Worcestershire Rapids List a One-Day Cup, League 2, Women 16.08.2026

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NOR
NOR
WOR
WOR

(17 ov.) 88/3

16.6
.

Marriott to Beech, 0 runs

16.5
1

Marriott to Claridge, 1 run

16.5
1

Marriott to Claridge, wide

16.4
2

Marriott to Claridge, 2 runs

16.3
1

Marriott to Beech, 1 run

16.2
.

Marriott to Beech, 0 runs

16.1
1

Marriott to Claridge, 1 run

15.6
.

Sims to Beech, 0 runs

15.5
.

Sims to Beech, 0 runs

15.4
.

Sims to Beech, 0 runs

15.3
2

Sims to Beech, 2 runs

15.2
.

Sims to Beech, 0 runs

15.1
1

Sims to Claridge, 1 run

14.6
W

Marriott to Davies, appeal, wicket (bowled - Davies)

14.5
4

Marriott to Davies, 4 runs

14.4
.

Marriott to Davies, 0 runs

14.3
1

Marriott to Claridge, 1 run

14.2
.

Marriott to Claridge, 0 runs

14.1
.

Marriott to Claridge, 0 runs

13.6
1

Kemp to Claridge, 1 run

13.6
1

Kemp to Claridge, wide

13.5
.

Kemp to Claridge, 0 runs

13.4
.

Kemp to Claridge, 0 runs

13.3
.

Kemp to Claridge, 0 runs

13.2
.

Kemp to Claridge, 0 runs

13.1
1

Kemp to Davies, 1 run

12.6
1

Marriott to Davies, 1 run

12.5
.

Marriott to Davies, 0 runs

12.4
.

Marriott to Davies, 0 runs

12.3
1

Marriott to Claridge, 1 run

12.2
.

Marriott to Claridge, 0 runs

12.1
.

Marriott to Claridge, 0 runs

11.6
1

Kemp to Davies, 1 run

11.5
1

Davies defends for one run.

11.4
.

Kemp to Davies, 0 runs

11.3
.

Kemp to Davies, 0 runs

11.3
1

Kemp to Davies, no ball

11.2
4

Kemp to Davies, 4 runs

11.1
.

Kemp to Davies, 0 runs

10.6
.

Marriott to Claridge, 0 runs

10.5
1

Marriott to Davies, 1 run

10.4
.

Marriott to Davies, 0 runs

10.4
1

Marriott to Davies, wide

10.3
4

Marriott to Davies, 4 runs

10.2
.

Marriott to Davies, 0 runs

10.1
.

Marriott to Davies, 0 runs

9.6
4

Kemp to Claridge, 4 runs

9.6
1

Kemp to Claridge, wide

9.5
4

Kemp to Claridge, 4 runs

9.4
.

Kemp to Claridge, 0 runs

9.3
.

Kemp to Claridge, 0 runs

9.3
1

Kemp to Claridge, wide

9.2
W

appeal, wicket (caught - Windeatt)

9.1
.

Kemp to Windeatt, 0 runs

8.6
.

Reid to Davies, 0 runs

8.5
.

Reid to Davies, 0 runs

8.4
.

Reid to Davies, 0 runs

8.3
.

Reid to Davies, 0 runs

8.2
.

Reid to Davies, 0 runs

8.1
.

Reid to Davies, 0 runs

7.6
.

Kemp to Windeatt, 0 runs

7.5
2

Kemp to Windeatt, 2 runs

7.4
.

Kemp to Windeatt, 0 runs

7.3
.

Kemp to Windeatt, 0 runs

7.3
1

no ball

7.2
4

Kemp to Windeatt, 4 runs

7.1
.

Kemp to Windeatt, 0 runs

6.6
1

Reid to Windeatt, 1 run

6.5
.

Reid to Windeatt, 0 runs

6.4
1

Reid to Davies, 1 run

6.3
1

Reid to Windeatt, 1 run

6.2
.

Reid to Windeatt, 0 runs

6.1
.

Reid to Windeatt, 0 runs

5.6
.

Carpenter to Davies, 0 runs

5.6
1

Carpenter to Davies, wide

5.5
4

Carpenter to Davies, 4 runs

5.4
1

Carpenter to Windeatt, 1 run

5.3
3

Carpenter to Davies, 3 runs

5.2
.

Carpenter to Davies, 0 runs

5.1
.

Carpenter to Davies, 0 runs

4.6
.

Reid to Windeatt, 0 runs

4.5
.

Reid to Windeatt, 0 runs

4.4
.

Reid to Windeatt, 0 runs

4.3
.

Reid to Windeatt, 0 runs

4.3
1

Reid to Windeatt, wide

4.2
1

Reid to Davies, 1 run

4.1
2

Reid to Davies, 2 runs

4.1
1

Reid to Davies, wide

3.6
1

Carpenter to Davies, 1 run

3.5
.

Carpenter to Davies, 0 runs

3.4
.

Carpenter to Davies, 0 runs

3.3
4

Carpenter to Davies, 4 runs

3.2
.

Carpenter to Davies, 0 runs

3.1
1

Carpenter to Windeatt, 1 run

3.1
1

Carpenter to Windeatt, wide

3.1
1

Carpenter to Windeatt, wide

2.6
.

Reid to Davies, 0 runs

2.5
.

Reid to Davies, 0 runs

2.4
.

Reid to Davies, 0 runs

2.3
4

Reid to Davies, 4 runs

2.2
.

Reid to Davies, 0 runs

2.1
.

Reid to Davies, 0 runs

1.6
.

Carpenter to Windeatt, 0 runs

1.5
W

Carpenter to Boycott, appeal, wicket (bowled - Boycott)

1.4
.

Carpenter to Boycott, 0 runs

1.3
.

Carpenter to Boycott, 0 runs

1.3
5w

Wide. Boycott defends for 5 wides.

1.2
.

Carpenter to Boycott, 0 runs

1.1
.

Carpenter to Boycott, 0 runs

0.6
.

Reid to Davies, 0 runs

0.5
.

Reid to Davies, 0 runs

0.4
1

Reid to Boycott, 1 run

0.3
1

Reid to Davies, 1 run

0.2
2

Reid to Davies, 2 runs

0.1
.

Reid to Davies, 0 runs

0.1
1

Reid to Davies, wide