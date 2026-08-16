Highlights Sussex Sharks vs Derbyshire Falcons List a One-Day Cup, League 2, Women 16.08.2026

Live
List a

SUS
SUS

(20 ov.) 108/1

DER
DER
19.6
1

Andrews to Wilkinson, 1 run

19.5
.

Andrews to Wilkinson, 0 runs

19.4
.

Andrews to Wilkinson, 0 runs

19.3
4

Andrews to Wilkinson, 4 runs

19.2
.

Andrews to Wilkinson, 0 runs

19.1
4

Andrews to Wilkinson, 4 runs

18.6
.

Clarke to Collis, 0 runs

18.6
1

Clarke to Collis, wide

18.5
.

Clarke to Collis, appeal

18.4
1

Clarke to Wilkinson, 1 run

18.3
2

Clarke to Wilkinson, 2 runs

18.3
1

Clarke to Wilkinson, wide

18.2
.

Clarke to Wilkinson, 0 runs

18.1
4

Clarke to Wilkinson, 4 runs

17.6
1

Andrews to Wilkinson, 1 run

17.5
1

Andrews to Collis, 1 run

17.4
.

Andrews to Collis, 0 runs

17.3
.

Andrews to Collis, 0 runs

17.2
.

Andrews to Collis, 0 runs

17.1
.

Andrews to Collis, 0 runs

16.6
4

Clarke to Wilkinson, 4 runs

16.5
4

Clarke to Wilkinson, 4 runs

16.4
1

Clarke to Collis, 1 run

16.3
1

Clarke to Wilkinson, 1 run

16.2
.

Clarke to Wilkinson, 0 runs

16.1
.

Clarke to Wilkinson, 0 runs

15.6
1

Andrews to Wilkinson, 1 run

15.5
.

Andrews to Wilkinson, 0 runs

15.5
1

Andrews to Wilkinson, wide

15.4
.

Andrews to Wilkinson, 0 runs

15.3
4

FOUR! Wilkinson plays a defensive stroke for four runs.

15.2
.

Andrews to Wilkinson, 0 runs

15.1
.

Andrews to Wilkinson, 0 runs

14.6
.

Clarke to Collis, 0 runs

14.5
.

Clarke to Collis, 0 runs

14.4
.

Clarke to Collis, 0 runs

14.3
1

Clarke to Wilkinson, 1 run

14.2
.

Clarke to Wilkinson, 0 runs

14.2
1

Clarke to Wilkinson, wide

14.2
1

Clarke to Wilkinson, wide

14.1
.

Clarke to Wilkinson, 0 runs

13.6
4

Andrews to Collis, 4 runs

13.5
.

Andrews to Collis, 0 runs

13.4
4

Andrews to Collis, 4 runs

13.3
.

Andrews to Collis, 0 runs

13.2
.

Andrews to Collis, 0 runs

13.1
2

Andrews to Collis, 2 runs

12.6
W

Clarke to Adams, appeal, wicket (caught - Adams)

12.5
.

Clarke to Adams, 0 runs

12.4
4

Clarke to Adams, 4 runs

12.3
1

Clarke to Collis, 1 run

12.2
1

Clarke to Adams, 1 run

12.2
1

Clarke to Adams, wide

12.1
2

Clarke to Adams, 2 runs

11.6
.

0 runs

11.5
.

0 runs

11.4
.

0 runs

11.3
2

Collis plays a defensive stroke for a couple of runs.

11.2
.

0 runs

11.1
1

Adams defends for a single run.

10.6
1

Adams plays a defensive stroke for a run.

10.5
.

0 runs

10.4
.

0 runs

10.3
1

Collis plays a defensive stroke for a single run.

10.2
1

Adams defends for one run.

10.1
1

Collis defends for a run.

9.6
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

9.5
4

Tennakoon to Adams, 4 runs

9.4
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

9.3
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

9.2
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

9.1
1

Tennakoon to Collis, 1 run

8.6
.

Kenvyn to Adams, 0 runs

8.5
.

Kenvyn to Adams, 0 runs

8.4
1lb

Collis plays a defensive stroke for a leg bye.

8.3
.

Kenvyn to Collis, 0 runs

8.2
.

Kenvyn to Collis, 0 runs

8.1
.

Kenvyn to Collis, 0 runs

7.6
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

7.5
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

7.4
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

7.3
1

Tennakoon to Collis, 1 run

7.2
.

Tennakoon to Collis, 0 runs

7.1
4

Tennakoon to Collis, 4 runs

6.6
.

Kenvyn to Adams, 0 runs

6.5
.

Kenvyn to Adams, 0 runs

6.4
.

Kenvyn to Adams, 0 runs

6.3
3

Kenvyn to Collis, 3 runs

6.2
.

Kenvyn to Collis, 0 runs

6.1
.

Kenvyn to Collis, 0 runs

5.6
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

5.5
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

5.4
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

5.3
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

5.2
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

5.1
1

Tennakoon to Collis, 1 run

4.6
.

Kenvyn to Adams, 0 runs

4.5
.

Kenvyn to Adams, 0 runs

4.4
4

Kenvyn to Adams, 4 runs

4.3
.

Kenvyn to Adams, 0 runs

4.2
1lb

Collis defends for 1 leg bye.

4.1
.

Kenvyn to Collis, 0 runs

3.6
1

Tennakoon to Collis, 1 run

3.5
4

Tennakoon to Collis, 4 runs

3.4
1

Tennakoon to Adams, 1 run

3.3
1

Tennakoon to Collis, leg bye

3.2
.

Tennakoon to Collis, 0 runs

3.1
.

Tennakoon to Collis, 0 runs

2.6
1

Kenvyn to Collis, 1 run

2.5
.

Kenvyn to Collis, 0 runs

2.4
4

Kenvyn to Collis, 4 runs

2.3
.

Kenvyn to Collis, 0 runs

2.2
.

Kenvyn to Collis, 0 runs

2.1
.

Kenvyn to Collis, 0 runs

1.6
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

1.5
2

Tennakoon to Adams, 2 runs

1.4
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

1.3
1

Tennakoon to Collis, 1 run

1.3
1

Tennakoon to Collis, wide

1.2
1

Tennakoon to Adams, leg bye

1.1
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

0.6
.

Kenvyn to Collis, 0 runs

0.5
.

Kenvyn to Collis, 0 runs

0.4
1

Kenvyn to Adams, 1 run

0.3
.

Kenvyn to Adams, 0 runs

0.2
4

Kenvyn to Adams, 4 runs

0.1
1

Kenvyn to Collis, 1 run