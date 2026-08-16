Highlights Sussex Sharks vs Derbyshire Falcons List a One-Day Cup, League 2, Women 16.08.2026
Andrews to Wilkinson, 1 run
Andrews to Wilkinson, 0 runs
Andrews to Wilkinson, 0 runs
Andrews to Wilkinson, 4 runs
Andrews to Wilkinson, 0 runs
Andrews to Wilkinson, 4 runs
Clarke to Collis, 0 runs
Clarke to Collis, wide
Clarke to Collis, appeal
Clarke to Wilkinson, 1 run
Clarke to Wilkinson, 2 runs
Clarke to Wilkinson, wide
Clarke to Wilkinson, 0 runs
Clarke to Wilkinson, 4 runs
Andrews to Wilkinson, 1 run
Andrews to Collis, 1 run
Andrews to Collis, 0 runs
Andrews to Collis, 0 runs
Andrews to Collis, 0 runs
Andrews to Collis, 0 runs
Clarke to Wilkinson, 4 runs
Clarke to Wilkinson, 4 runs
Clarke to Collis, 1 run
Clarke to Wilkinson, 1 run
Clarke to Wilkinson, 0 runs
Clarke to Wilkinson, 0 runs
Andrews to Wilkinson, 1 run
Andrews to Wilkinson, 0 runs
Andrews to Wilkinson, wide
Andrews to Wilkinson, 0 runs
FOUR! Wilkinson plays a defensive stroke for four runs.
Andrews to Wilkinson, 0 runs
Andrews to Wilkinson, 0 runs
Clarke to Collis, 0 runs
Clarke to Collis, 0 runs
Clarke to Collis, 0 runs
Clarke to Wilkinson, 1 run
Clarke to Wilkinson, 0 runs
Clarke to Wilkinson, wide
Clarke to Wilkinson, wide
Clarke to Wilkinson, 0 runs
Andrews to Collis, 4 runs
Andrews to Collis, 0 runs
Andrews to Collis, 4 runs
Andrews to Collis, 0 runs
Andrews to Collis, 0 runs
Andrews to Collis, 2 runs
Clarke to Adams, appeal, wicket (caught - Adams)
Clarke to Adams, 0 runs
Clarke to Adams, 4 runs
Clarke to Collis, 1 run
Clarke to Adams, 1 run
Clarke to Adams, wide
Clarke to Adams, 2 runs
0 runs
0 runs
0 runs
Collis plays a defensive stroke for a couple of runs.
0 runs
Adams defends for a single run.
Adams plays a defensive stroke for a run.
0 runs
0 runs
Collis plays a defensive stroke for a single run.
Adams defends for one run.
Collis defends for a run.
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Adams, 4 runs
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Collis, 1 run
Kenvyn to Adams, 0 runs
Kenvyn to Adams, 0 runs
Collis plays a defensive stroke for a leg bye.
Kenvyn to Collis, 0 runs
Kenvyn to Collis, 0 runs
Kenvyn to Collis, 0 runs
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Collis, 1 run
Tennakoon to Collis, 0 runs
Tennakoon to Collis, 4 runs
Kenvyn to Adams, 0 runs
Kenvyn to Adams, 0 runs
Kenvyn to Adams, 0 runs
Kenvyn to Collis, 3 runs
Kenvyn to Collis, 0 runs
Kenvyn to Collis, 0 runs
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Collis, 1 run
Kenvyn to Adams, 0 runs
Kenvyn to Adams, 0 runs
Kenvyn to Adams, 4 runs
Kenvyn to Adams, 0 runs
Collis defends for 1 leg bye.
Kenvyn to Collis, 0 runs
Tennakoon to Collis, 1 run
Tennakoon to Collis, 4 runs
Tennakoon to Adams, 1 run
Tennakoon to Collis, leg bye
Tennakoon to Collis, 0 runs
Tennakoon to Collis, 0 runs
Kenvyn to Collis, 1 run
Kenvyn to Collis, 0 runs
Kenvyn to Collis, 4 runs
Kenvyn to Collis, 0 runs
Kenvyn to Collis, 0 runs
Kenvyn to Collis, 0 runs
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Adams, 2 runs
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Collis, 1 run
Tennakoon to Collis, wide
Tennakoon to Adams, leg bye
Tennakoon to Adams, 0 runs
Kenvyn to Collis, 0 runs
Kenvyn to Collis, 0 runs
Kenvyn to Adams, 1 run
Kenvyn to Adams, 0 runs
Kenvyn to Adams, 4 runs
Kenvyn to Collis, 1 run