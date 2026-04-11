Emily Windsor

One-Day Cup, Women
Durham vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
DUR
154
LAT
303
Durham vs Essex
One-Day Cup, Women
DUR
311
ESS
288
Surrey vs Durham
One-Day Cup, Women
SUR
258
DUR
256
Hampshire vs Durham
One-Day Cup, Women
HAM
121
DUR
118
Yorkshire vs Durham
One-Day Cup, Women
YOR
290
DUR
290
Durham vs The Blaze
One-Day Cup, Women
DUR
148
BLA
240
Warwickshire vs Durham
One-Day Cup, Women
WAR
289
DUR
290
Durham vs Somerset
One-Day Cup, Women
DUR
292
SOM
172
Essex vs Durham
One-Day Cup, Women
ESS
245
DUR
291
Durham vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
DUR
193
YOR
194
Durham vs Surrey
One-Day Cup, Women
DUR
183
SUR
179
The Blaze vs Durham
One-Day Cup, Women
BLA
DUR
Somerset vs Durham
One-Day Cup, Women
SOM
DUR
Durham vs Hampshire
One-Day Cup, Women
DUR
HAM
Lancashire Thunder vs Durham
One-Day Cup, Women
LAT
DUR
Durham vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
DUR
WAR