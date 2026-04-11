Emily Windsor

Emily Windsor

batsman

Full name:Emily Windsor
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Durham Women

Welsh Fire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings4
Not outs1
Runs177
Balls Faced151
Avg59
SR117.21
Fours21
Fifties2
Sixies0
Highest85
Hundreds0

Emily Windsor Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Green, Maddy

Green, Maddy

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Ellis, Bethan

Ellis, Bethan

Morris, Fi

Morris, Fi

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Luus, Sune

Luus, Sune

Griffiths, Alex

Griffiths, Alex

Jonassen, Jess

Jonassen, Jess

Nicholas, Claire

Nicholas, Claire

Coppack, Kate Louise

Coppack, Kate Louise