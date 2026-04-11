Bess Alice May Heath

Bess Alice May Heath

wicket keeper

Full name:Bess Alice May Heath
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Durham Women

England Women

Sunrisers Leeds Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20
Matches117
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueOdiT20
Matches117
Innings115
Not outs02
Runs21174
Balls Faced14182
Avg2113.38
SR15095.6
Fours218
Fifties00
Sixies12
Highest2137
Hundreds00

Bess Alice May Heath Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Series England vs New Zealand, Women

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

T20 Series England vs New Zealand, Women

County Ground, Derby

ENG

ENG

140

NZL

NZL

136

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

T20 Series England vs New Zealand, Women

St Lawrence Ground, Kent

ENG

ENG

156

NZL

NZL

170

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

T20 Series England vs New Zealand, Women

County Cricket Ground, Hove

ENG

ENG

81

NZL

NZL

80

T20 Blast, Women

ICC T20 World Cup, Women

ResultEngland vs Sri Lanka

England vs Sri Lanka

ICC T20 World Cup, Women

Edgbaston Cricket Ground, Birmingham

ENG

ENG

219

SRI

SRI

132

ResultEngland vs Ireland

England vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

119

IRL

IRL

118

ResultEngland vs Scotland

England vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

ENG

ENG

200

SCO

SCO

162

ResultEngland vs West Indies

England vs West Indies

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

186

WIN

WIN

148

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ICC T20 World Cup, Women

The Oval, London

ENG

ENG

164

NZL

NZL

163

The Hundred, Women

Another Players

Langston, Beth

Langston, Beth

Gaur, Mahika

Gaur, Mahika

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Campbell, Ami

Campbell, Ami

Shrubsole, Anya

Shrubsole, Anya

George, Katie

George, Katie

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Jones, Amy

Jones, Amy

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Pavely, Charis

Pavely, Charis