H2h Essex vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 17.06.2026

List a

ESS
ESS

245

HAM
HAM

246

Essex vs Hampshire

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

100

HAMHampshire

155

T20, T20 Blast, Women

HAMHampshire

160

ESSEssex

137

List a, One-Day Cup, Women

HAMHampshire

266

ESSEssex

265
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