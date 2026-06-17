Squads Essex vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 17.06.2026

List a

ESS
ESS

245

HAM
HAM

246

Playing

ESS
ESS
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Scrivens Grace

all rounder

Dowse Ariana

wicket keeper

Bosch Anneke

all rounder

Southby Rhianna

wicket keeper

Gardner Joana

all rounder

Sweet Francesca

no information yet

Dattani Naomi

all rounder

Tulloch Poppy

no information yet

Gray Eva

bowler

Hardwick Hannah

all rounder

Bench

ESS
ESS
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Carr Amara

wicket keeper

Gibb Daisy

no information yet

Lee Ava Georgina

all rounder

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper