Squads Essex vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 17.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Scrivens Grace
all rounder
Bouchier Maia
batsman
Grewcock Jodie
bowler
McCaughan Ella
batsman
Dowse Ariana
wicket keeper
Norgrove Abigale
batsman
Bosch Anneke
all rounder
Adams Georgia
batsman
Miller Florence H
batsman
Southby Rhianna
wicket keeper
Gardner Joana
all rounder
Sweet Francesca
no information yet
Smale Sophia
bowler
Dattani Naomi
all rounder
Heap Liberty
bowler
Wellington Amanda
bowler
Coppack Kate Louise
all rounder
Tulloch Poppy
no information yet
Gray Eva
bowler
Hardwick Hannah
all rounder
MacGregor Esmae
bowler
Tyson Rebecca
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Carr Amara
wicket keeper
Bell Lauren
bowler
Griffith Cordelia
batsman
Gibb Daisy
no information yet
Harman Nancy
bowler
Kemp Freya
bowler
Macleod Alice
batsman
Lee Ava Georgina
all rounder
Maqsood Abtaha
bowler
Smith Linsey
bowler
Munro Sophie
bowler
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper