Highlights Essex vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 17.06.2026

List a

ESS
ESS

245

HAM
HAM

246

38.2
4

Gray to McCaughan, 4 runs

38.1
4

Gray to McCaughan, 4 runs

37.6
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

37.5
4

Scrivens to McCaughan, 4 runs

37.4
4

Scrivens to McCaughan, 4 runs

37.3
1

Scrivens to Bouchier, 1 run

37.2
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

37.1
.

Scrivens to McCaughan, 0 runs

36.6
.

Gray to Bouchier, 0 runs

36.5
1

Gray to McCaughan, 1 run

36.4
1

Gray to Bouchier, 1 run

36.3
4

Gray to Bouchier, 4 runs

36.2
1

Gray to McCaughan, 1 run

36.1
.

Gray to McCaughan, appeal

35.6
.

Scrivens to Bouchier, 0 runs

35.5
2

Scrivens to Bouchier, 2 runs

35.4
2

Free hit. Bouchier defends for a pair of runs.

35.3
4

FOUR! Bouchier defends for 4 runs.

35.2
4

Scrivens to Bouchier, 4 runs

35.1
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

34.6
1

Sophia Smale to McCaughan, 1 run

34.5
4

Sophia Smale to McCaughan, 4 runs

34.4
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

34.3
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

34.2
4

Sophia Smale to McCaughan, 4 runs

34.1
1

Sophia Smale to Bouchier, 1 run

33.6
1

MacGregor to Bouchier, 1 run

33.5
4

MacGregor to Bouchier, 4 runs

33.4
4

MacGregor to Bouchier, 4 runs

33.3
4

MacGregor to Bouchier, 4 runs

33.2
4

MacGregor to Bouchier, 4 runs

33.1
1

MacGregor to McCaughan, 1 run

32.6
2

Sophia Smale to Bouchier, 2 runs

32.5
.

Sophia Smale to Bouchier, 0 runs

32.4
1

Sophia Smale to McCaughan, 1 run

32.3
1

Sophia Smale to Bouchier, 1 run

32.2
1

Sophia Smale to McCaughan, 1 run

32.1
1

Sophia Smale to Bouchier, 1 run

31.6
1

MacGregor to Bouchier, 1 run

31.5
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

31.4
1

MacGregor to McCaughan, 1 run

31.3
1

MacGregor to Bouchier, 1 run

31.2
4

MacGregor to Bouchier, 4 runs

31.1
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

31.1
1

MacGregor to Bouchier, wide

30.6
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

30.5
.

Sophia Smale to McCaughan, appeal

30.4
1

Bouchier defends for a single run.

30.3
1

Sophia Smale to McCaughan, 1 run

30.2
4

Sophia Smale to McCaughan, 4 runs

30.1
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

29.6
1

Bosch to McCaughan, 1 run

29.5
.

Bosch to McCaughan, 0 runs

29.4
1

Bosch to Bouchier, 1 run

29.3
1

Bosch to McCaughan, 1 run

29.2
1

Bosch to Bouchier, 1 run

29.1
1

Bosch to McCaughan, 1 run

28.6
1

Coppack to McCaughan, 1 run

28.5
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

28.4
1

Coppack to Bouchier, 1 run

28.3
1

Coppack to McCaughan, 1 run

28.2
1

Coppack to Bouchier, 1 run

28.1
1

Coppack to McCaughan, 1 run

27.6
.

Bosch to Bouchier, 0 runs

27.5
1

Bosch to McCaughan, 1 run

27.4
1

Bosch to Bouchier, 1 run

27.4
1

Bosch to Bouchier, wide

27.3
1

Bosch to McCaughan, 1 run

27.2
.

Bosch to McCaughan, 0 runs

27.1
2

Bosch to McCaughan, 2 runs

26.6
1

Coppack to McCaughan, 1 run

26.5
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

26.4
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

26.3
4

Coppack to McCaughan, 4 runs

26.2
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

26.1
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

25.6
.

Bosch to Bouchier, 0 runs

25.5
1

Bosch to McCaughan, 1 run

25.4
1

Bosch to Bouchier, 1 run

25.3
.

Bosch to Bouchier, 0 runs

25.2
.

Bosch to Bouchier, 0 runs

25.1
1

Bosch to McCaughan, 1 run

24.6
1

McCaughan plays a defensive stroke for 1 run.

24.5
1

Bouchier plays a defensive stroke for 1 run.

24.4
.

0 runs

24.3
.

0 runs

24.2
1

McCaughan defends for 1 run.

24.1
.

0 runs

23.6
.

Scrivens to Bouchier, 0 runs

23.5
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

23.4
1

Scrivens to Bouchier, 1 run

23.3
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

23.2
.

Scrivens to McCaughan, 0 runs

23.1
1

Scrivens to Bouchier, 1 run

22.6
1

Grewcock to Bouchier, 1 run

22.5
6

Grewcock to Bouchier, 6 runs

22.4
1

Grewcock to McCaughan, 1 run

22.3
4

Grewcock to McCaughan, 4 runs

22.2
1

Grewcock to Bouchier, 1 run

22.1
.

Grewcock to Bouchier, 0 runs

21.6
1

Scrivens to Bouchier, 1 run

21.5
2

Scrivens to Bouchier, 2 runs

21.4
.

Scrivens to Bouchier, 0 runs

21.3
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

21.2
1

Scrivens to Bouchier, 1 run

21.1
.

Scrivens to Bouchier, 0 runs

20.6
1

Grewcock to Bouchier, 1 run

20.5
1

Grewcock to McCaughan, 1 run

20.4
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

20.3
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

20.2
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

20.1
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

19.6
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

19.5
.

Scrivens to McCaughan, 0 runs

19.4
1

Scrivens to Bouchier, 1 run

19.3
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

19.2
.

Scrivens to McCaughan, 0 runs

19.1
.

Scrivens to McCaughan, 0 runs

18.6
1

McCaughan defends for a run.

18.5
1

Bouchier defends for one run.

18.4
1

McCaughan plays a defensive stroke for 1 run.

18.3
1

Bouchier plays a defensive stroke for 1 run.

18.2
1

McCaughan plays a defensive stroke for 1 run.

18.1
1

Bouchier plays a defensive stroke for a single run.

17.6
2

Gray to McCaughan, 2 runs

17.5
.

Gray to McCaughan, 0 runs

17.4
.

Gray to McCaughan, 0 runs

17.4
1

Gray to McCaughan, wide

17.3
.

Gray to McCaughan, 0 runs

17.2
1

Gray to Bouchier, 1 run

17.1
.

Gray to Bouchier, 0 runs

16.6
4

Sophia Smale to McCaughan, 4 runs

16.5
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

16.4
1

Sophia Smale to Bouchier, 1 run

16.3
1

Sophia Smale to McCaughan, 1 run

16.2
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

16.1
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

15.6
4

Gray to Bouchier, 4 runs

15.5
2

Bouchier defends for two runs.

15.4
.

Gray to Bouchier, 0 runs

15.3
4

Gray to Bouchier, 4 runs

15.2
.

Gray to Bouchier, 0 runs

15.1
.

Gray to Bouchier, 0 runs

14.6
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

14.5
1

Sophia Smale to Bouchier, 1 run

14.4
.

Sophia Smale to Bouchier, 0 runs

14.3
1

Sophia Smale to McCaughan, 1 run

14.2
1

Sophia Smale to Bouchier, 1 run

14.1
1

Sophia Smale to McCaughan, 1 run

13.6
1

Gray to McCaughan, 1 run

13.5
1

Gray to Bouchier, 1 run

13.4
.

Gray to Bouchier, 0 runs

13.3
.

Gray to Bouchier, 0 runs

13.2
4

Gray to Bouchier, 4 runs

13.1
.

Gray to Bouchier, 0 runs

12.6
1

Sophia Smale to Bouchier, 1 run

12.5
1

Sophia Smale to McCaughan, 1 run

12.4
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

12.3
2

Sophia Smale to McCaughan, 2 runs

12.2
1

Sophia Smale to Bouchier, 1 run

12.1
.

Sophia Smale to Bouchier, 0 runs

11.6
1

Gray to Bouchier, 1 run

11.5
.

Gray to Bouchier, 0 runs

11.4
2

Gray to Bouchier, 2 runs

11.3
.

Gray to Bouchier, 0 runs

11.3
1

Gray to Bouchier, wide

11.2
1

Gray to McCaughan, 1 run

11.1
1

Gray to Bouchier, 1 run

10.6
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

10.5
4

Sophia Smale to McCaughan, 4 runs

10.4
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

10.3
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

10.2
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

10.1
1

Sophia Smale to Bouchier, 1 run

9.6
4

MacGregor to McCaughan, 4 runs

9.5
1

MacGregor to Bouchier, 1 run

9.4
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

9.3
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

9.2
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

9.1
1

MacGregor to McCaughan, 1 run

8.6
.

Grewcock to Bouchier, 0 runs

8.5
.

Grewcock to Bouchier, 0 runs

8.4
1

Grewcock to McCaughan, 1 run

8.3
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

8.2
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

8.1
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

7.6
4

MacGregor to Bouchier, 4 runs

7.5
1

MacGregor to McCaughan, 1 run

7.4
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

7.3
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

7.2
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

7.1
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

6.6
.

Grewcock to Bouchier, 0 runs

6.5
.

Grewcock to Bouchier, 0 runs

6.4
.

Grewcock to Bouchier, 0 runs

6.3
.

Grewcock to Bouchier, 0 runs

6.2
1

Grewcock to McCaughan, 1 run

6.1
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

5.6
4

MacGregor to Bouchier, 4 runs

5.5
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

5.4
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

5.3
4

MacGregor to Bouchier, 4 runs

5.2
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

5.1
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

4.6
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

4.6
1

Grewcock to McCaughan, wide

4.2
6

Grewcock to Bouchier, 6 runs

4.1
4

Grewcock to Bouchier, 4 runs

3.6
4

MacGregor to McCaughan, 4 runs

3.5
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

3.4
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

3.3
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

3.2
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

3.1
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

2.6
4

Coppack to Bouchier, 4 runs

2.5
.

Coppack to Bouchier, 0 runs

2.4
.

Coppack to Bouchier, 0 runs

2.3
4

Coppack to Bouchier, 4 runs

2.2
.

Coppack to Bouchier, 0 runs

2.1
4

Coppack to Bouchier, 4 runs

1.6
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

1.5
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

1.4
1

MacGregor to Bouchier, 1 run

1.3
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

1.2
1

MacGregor to McCaughan, 1 run

1.1
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

0.6
.

Coppack to Bouchier, 0 runs

0.5
.

Coppack to Bouchier, 0 runs

0.4
.

Coppack to Bouchier, 0 runs

0.3
1

Coppack to McCaughan, 1 run

0.2
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

0.2
1

Coppack to McCaughan, wide

0.1
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

48.6
W

appeal, wicket (caught - MacGregor)

48.5
.

Dattani to MacGregor, 0 runs

48.4
1

Dattani to Gray, 1 run

48.3
1

Dattani to MacGregor, 1 run

48.2
2

Dattani to MacGregor, 2 runs

48.1
.

Dattani to MacGregor, 0 runs

47.6
1

Hardwick to MacGregor, 1 run

47.5
.

Hardwick to MacGregor, 0 runs

47.4
W

Hardwick to Coppack, appeal, wicket (caught - Coppack)

47.3
1

Hardwick to Gray, 1 run

47.2
3

Coppack defends for three runs.

47.1
1

Hardwick to Gray, 1 run

46.6
.

Dattani to Coppack, 0 runs

46.5
.

Dattani to Coppack, 0 runs

46.4
1

Dattani to Gray, 1 run

46.3
W

Dattani to Heap, appeal, wicket (caught - Heap)

46.2
.

Dattani to Heap, 0 runs

46.1
1

Dattani to Coppack, 1 run

45.6
6

Tyson to Heap, 6 runs

45.5
2

Tyson to Heap, 2 runs

45.4
2

Tyson to Heap, 2 runs

45.3
.

Tyson to Heap, 0 runs

45.2
4

Tyson to Heap, 4 runs

45.1
4

Tyson to Heap, 4 runs

44.6
2

Tulloch to Coppack, 2 runs

44.5
1

Tulloch to Heap, 1 run

44.4
.

Tulloch to Heap, 0 runs

44.3
6

Tulloch to Heap, 6 runs

44.2
.

Tulloch to Heap, 0 runs

44.1
1

Tulloch to Coppack, 1 run

43.6
4

Tyson to Heap, 4 runs

43.5
.

Tyson to Heap, 0 runs

43.4
1

Tyson to Coppack, 1 run

43.3
.

Tyson to Coppack, 0 runs

43.2
.

Tyson to Coppack, 0 runs

43.1
W

Tyson to Gardner, wicket (lbw - Gardner)

42.6
.

Tulloch to Heap, 0 runs

42.5
1

Tulloch to Gardner, 1 run

42.4
4

Tulloch to Gardner, 4 runs

42.3
.

Tulloch to Gardner, 0 runs

42.2
2

Tulloch to Gardner, 2 leg byes

42.1
.

Tulloch to Gardner, 0 runs

41.6
1

Tyson to Gardner, 1 run

41.5
4

Tyson to Gardner, 4 runs

41.4
.

Tyson to Gardner, 0 runs

41.3
1

Tyson to Heap, 1 run

41.2
4

Tyson to Heap, 4 runs

41.1
1

Tyson to Gardner, 1 run

40.6
6

Wellington to Heap, 6 runs

40.5
.

Wellington to Heap, 0 runs

40.4
1

Wellington to Gardner, 1 run

40.3
.

Wellington to Gardner, 0 runs

40.2
.

Wellington to Gardner, 0 runs

40.1
1

Wellington to Heap, 1 run

39.6
2

Hardwick to Gardner, 2 runs

39.5
1

Hardwick to Heap, 1 run

39.4
.

Hardwick to Heap, 0 runs

39.3
4

Hardwick to Heap, 4 runs

39.2
.

Hardwick to Heap, 0 runs

39.1
.

Hardwick to Heap, 0 runs

38.6
1

Wellington to Heap, 1 run

38.5
.

Wellington to Heap, 0 runs

38.4
1

Wellington to Gardner, 1 run

38.3
.

Wellington to Gardner, 0 runs

38.2
1

Wellington to Heap, 1 run

38.1
.

Wellington to Heap, 0 runs

37.6
.

Hardwick to Gardner, 0 runs

37.5
.

Hardwick to Gardner, 0 runs

37.4
.

Hardwick to Gardner, 0 runs

37.3
.

Hardwick to Gardner, 0 runs

37.2
1

Hardwick to Heap, 1 run

37.1
.

Hardwick to Heap, 0 runs

36.5
1

Wellington to Gardner, 1 run

36.4
4

Wellington to Gardner, 4 runs

36.3
1

Wellington to Heap, 1 run

36.2
.

Wellington to Heap, 0 runs

36.1
1

Wellington to Gardner, 1 run

35.6
.

Tulloch to Heap, 0 runs

35.5
1

Tulloch to Gardner, 1 run

35.4
.

Tulloch to Gardner, 0 runs

35.3
1

Tulloch to Heap, 1 run

35.2
1

Tulloch to Gardner, 1 run

35.1
2

Tulloch to Gardner, 2 runs

34.6
1

Dattani to Gardner, 1 run

34.5
1

Dattani to Heap, 1 run

34.4
1

Dattani to Gardner, 1 run

34.3
.

Dattani to Gardner, 0 runs

34.2
.

Dattani to Gardner, 0 runs

34.1
.

Dattani to Gardner, 0 runs

33.6
4

Tulloch to Heap, 4 runs

33.5
.

Tulloch to Heap, 0 runs

33.4
1

Tulloch to Gardner, 1 run

33.2
1

Tulloch to Heap, 1 run

33.1
.

Tulloch to Heap, 0 runs

32.6
1

Dattani to Heap, 1 run

32.5
.

Dattani to Heap, 0 runs

32.4
.

Dattani to Heap, 0 runs

32.3
.

Dattani to Heap, 0 runs

32.2
1

Dattani to Gardner, 1 run

32.1
.

Dattani to Gardner, 0 runs

31.6
.

Tulloch to Heap, 0 runs

31.5
1

Tulloch to Gardner, 1 run

31.4
.

Tulloch to Gardner, 0 runs

31.3
1

Tulloch to Heap, 1 run

31.2
.

Tulloch to Heap, 0 runs

31.1
4

Tulloch to Heap, 4 runs

31.1
1

Tulloch to Heap, wide

30.6
.

Dattani to Gardner, 0 runs

30.5
1

Dattani to Heap, 1 run

30.4
.

Dattani to Heap, 0 runs

30.3
.

Dattani to Heap, 0 runs

30.2
.

Dattani to Heap, 0 runs

30.1
.

Dattani to Heap, 0 runs

29.6
.

Tulloch to Gardner, 0 runs

29.5
.

Tulloch to Gardner, 0 runs

29.4
1

Tulloch to Heap, 1 run

29.3
1

Tulloch to Gardner, 1 run

29.2
1

Tulloch to Heap, 1 run

29.2
nb

Adams to Heap, no ball + 4 runs

29.1
.

Adams to Heap, 0 runs

28.6
.

Wellington to Gardner, 0 runs

28.5
.

Wellington to Gardner, 0 runs

28.4
1

Wellington to Heap, 1 run

28.3
.

Wellington to Heap, 0 runs

28.2
1

Wellington to Gardner, 1 run

28.1
1

Wellington to Heap, 1 run

27.6
1

Adams to Heap, 1 run

27.5
1

Adams to Gardner, 1 run

27.4
.

Adams to Gardner, 0 runs

27.3
.

Adams to Gardner, 0 runs

27.2
4

Adams to Gardner, 4 runs

27.2
nb

Adams to Heap, no ball + 1 run

27.1
W

Adams to Sophia Smale, appeal, wicket (bowled - Sophia Smale)

26.6
.

Wellington to Gardner, 0 runs

26.5
.

Wellington to Gardner, 0 runs

26.4
1

Wellington to Sophia Smale, 1 run

26.3
.

Wellington to Sophia Smale, 0 runs

26.2
.

Wellington to Sophia Smale, 0 runs

26.1
1

Wellington to Gardner, 1 run

25.6
1

Tyson to Gardner, 1 run

25.5
1

Tyson to Sophia Smale, 1 run

25.4
4

Tyson to Sophia Smale, 4 runs

25.3
1

Tyson to Gardner, 1 run

25.2
1

Tyson to Sophia Smale, 1 run

25.1
.

Tyson to Sophia Smale, 0 runs

24.6
.

Wellington to Gardner, 0 runs

23.6
4

Tyson to Gardner, 4 runs

23.5
.

Tyson to Gardner, 0 runs

23.4
.

Tulloch to Gardner, 0 runs

23.3
.

Tulloch to Gardner, 0 runs

23.2
1

Tulloch to Sophia Smale, 1 run

23.1
.

Tulloch to Sophia Smale, 0 runs

22.6
.

Wellington to Gardner, 0 runs

22.5
.

Wellington to Gardner, 0 runs

22.4
1

Wellington to Sophia Smale, 1 run

22.3
.

Wellington to Sophia Smale, 0 runs

22.2
.

Wellington to Sophia Smale, 0 runs

22.1
.

Wellington to Sophia Smale, 0 runs

21.6
1

Tulloch to Sophia Smale, 1 run

21.5
4

Tulloch to Sophia Smale, 4 runs

21.4
1

Tulloch to Gardner, 1 run

21.3
1

Tulloch to Sophia Smale, 1 run

21.3
1

Tulloch to Sophia Smale, wide

21.2
1lb

Gardner defends for 1 leg bye.

21.1
1

Tulloch to Sophia Smale, 1 run

20.6
1

Wellington to Sophia Smale, 1 run

20.5
.

Wellington to Sophia Smale, 0 runs

20.4
W

Wellington to Dowse, appeal, wicket (caught - Dowse)

20.3
1

Wellington to Gardner, 1 run

20.2
.

Wellington to Gardner, 0 runs

20.1
4

Wellington to Gardner, 4 runs

19.6
1

Gardner defends for one run.

19.5
.

Tulloch to Gardner, 0 runs

19.4
.

Tulloch to Gardner, 0 runs

19.3
.

Tulloch to Gardner, 0 runs

19.2
.

Tulloch to Gardner, 0 runs

19.1
.

Tulloch to Gardner, 0 runs

18.6
.

Wellington to Dowse, 0 runs

18.5
.

Wellington to Dowse, 0 runs

18.4
1

Wellington to Gardner, 1 run

18.3
W

Wellington to Miller, appeal, wicket (bowled - Miller)

18.2
.

Wellington to Miller, 0 runs

18.1
.

Wellington to Miller, 0 runs

17.6
.

Tulloch to Dowse, 0 runs

17.5
.

Tulloch to Dowse, 0 runs

17.4
.

Tulloch to Dowse, 0 runs

17.3
.

Tulloch to Dowse, 0 runs

17.2
4

Tulloch to Dowse, 4 runs

17.1
.

Tulloch to Dowse, 0 runs

16.6
1

Wellington to Dowse, 1 run

16.5
.

Wellington to Dowse, 0 runs

16.4
.

Wellington to Dowse, 0 runs

16.3
1

Wellington to Miller, 1 run

16.2
.

Wellington to Miller, 0 runs

16.1
.

Wellington to Miller, 0 runs

15.6
.

Tyson to Dowse, 0 runs

15.5
.

Tyson to Dowse, 0 runs

15.4
1

Tyson to Miller, 1 run

15.3
.

Tyson to Miller, 0 runs

15.2
4

Tyson to Miller, 4 runs

15.1
2

Tyson to Miller, 2 runs

14.6
1

Hardwick to Miller, leg bye

14.5
.

Hardwick to Miller, 0 runs

14.4
.

Hardwick to Miller, 0 runs

14.4
1

Hardwick to Miller, wide

14.3
.

Hardwick to Miller, 0 runs

14.2
4

Hardwick to Miller, 4 runs

14.1
.

Hardwick to Miller, 0 runs

13.6
1

Tyson to Miller, 1 run

13.5
.

Tyson to Miller, 0 runs

13.4
.

Tyson to Miller, 0 runs

13.3
W

Tyson to Bosch, wicket (lbw - Bosch)

13.2
1

Tyson to Dowse, 1 run

13.1
.

Tyson to Dowse, 0 runs

12.6
.

Hardwick to Bosch, 0 runs

12.5
.

Hardwick to Bosch, 0 runs

12.4
W

Hardwick to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)

12.3
1

Hardwick to Dowse, 1 run

12.2
1

Hardwick to Scrivens, 1 run

12.1
.

Hardwick to Scrivens, 0 runs

11.6
.

Tyson to Dowse, 0 runs

11.5
1

Scrivens defends for one run.

11.4
.

Tyson to Scrivens, 0 runs

11.3
.

Tyson to Scrivens, 0 runs

11.2
2

Tyson to Scrivens, 2 runs

11.1
1

Tyson to Dowse, 1 run

10.6
4

Hardwick to Scrivens, 4 runs

10.5
1

Hardwick to Dowse, 1 run

10.5
1

Hardwick to Dowse, wide

10.4
.

Hardwick to Dowse, 0 runs

10.4
1

Hardwick to Dowse, wide

10.3
.

Hardwick to Dowse, 0 runs

10.2
1

Hardwick to Scrivens, 1 run

10.1
1

Hardwick to Dowse, 1 run

9.6
.

Tyson to Scrivens, 0 runs

9.5
.

Tyson to Scrivens, 0 runs

9.4
1

Tyson to Dowse, 1 run

9.3
.

Tyson to Dowse, 0 runs

9.2
.

Tyson to Dowse, 0 runs

9.1
.

Tyson to Dowse, 0 runs

8.6
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

8.5
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

8.4
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

8.4
1

Dattani to Scrivens, wide

8.3
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

8.2
2

Dattani to Scrivens, 2 runs

8.1
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

7.6
.

Tyson to Dowse, 0 runs

7.5
W

Tyson to Grewcock, appeal, wicket (caught - Grewcock)

7.4
4

Tyson to Grewcock, 4 runs

7.3
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

7.3
1

Tyson to Grewcock, wide

7.2
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

7.1
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

6.6
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

6.5
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

6.4
4

Dattani to Scrivens, 4 runs

6.3
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

6.2
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

6.1
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

6.1
1

Dattani to Scrivens, wide

5.6
.

Adams to Grewcock, 0 runs

5.5
.

Adams to Grewcock, 0 runs

5.4
.

Adams to Grewcock, 0 runs

5.3
1

Adams to Scrivens, 1 run

5.2
.

Adams to Scrivens, 0 runs

5.1
.

Adams to Scrivens, 0 runs

4.6
.

Dattani to Grewcock, 0 runs

4.5
.

Dattani to Grewcock, 0 runs

4.5
1

Dattani to Grewcock, wide

4.4
.

Dattani to Grewcock, 0 runs

4.3
1

Dattani to Scrivens, 1 run

4.2
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

4.1
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

3.6
4

Adams to Grewcock, 4 runs

3.5
.

Adams to Grewcock, 0 runs

3.4
4

Adams to Grewcock, 4 runs

3.4
1

Adams to Grewcock, wide

3.3
.

Adams to Grewcock, 0 runs

3.2
.

Adams to Grewcock, 0 runs

3.1
1

Adams to Scrivens, 1 run

2.6
.

Dattani to Grewcock, 0 runs

2.6
1

Dattani to Grewcock, wide

2.5
1

Dattani to Scrivens, 1 run

2.4
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

2.3
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

2.2
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

2.1
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

1.6
1

Adams to Scrivens, 1 run

1.5
.

Adams to Scrivens, 0 runs

1.4
.

Adams to Scrivens, 0 runs

1.3
1

Adams to Grewcock, 1 run

1.2
1

Adams to Scrivens, 1 run

1.1
.

Adams to Scrivens, 0 runs

0.6
4

Dattani to Grewcock, 4 runs

0.5
1

Dattani to Scrivens, 1 run

0.4
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

0.3
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

0.2
.

Dattani to Scrivens, 0 runs

0.1
.

Dattani to Scrivens, 0 runs