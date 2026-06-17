Highlights Essex vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 17.06.2026
Gray to McCaughan, 4 runs
Gray to McCaughan, 4 runs
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to McCaughan, 4 runs
Scrivens to McCaughan, 4 runs
Scrivens to Bouchier, 1 run
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to McCaughan, 0 runs
Gray to Bouchier, 0 runs
Gray to McCaughan, 1 run
Gray to Bouchier, 1 run
Gray to Bouchier, 4 runs
Gray to McCaughan, 1 run
Gray to McCaughan, appeal
Scrivens to Bouchier, 0 runs
Scrivens to Bouchier, 2 runs
Free hit. Bouchier defends for a pair of runs.
FOUR! Bouchier defends for 4 runs.
Scrivens to Bouchier, 4 runs
Scrivens to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 4 runs
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 4 runs
Sophia Smale to Bouchier, 1 run
MacGregor to Bouchier, 1 run
MacGregor to Bouchier, 4 runs
MacGregor to Bouchier, 4 runs
MacGregor to Bouchier, 4 runs
MacGregor to Bouchier, 4 runs
MacGregor to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to Bouchier, 2 runs
Sophia Smale to Bouchier, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to Bouchier, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to Bouchier, 1 run
MacGregor to Bouchier, 1 run
MacGregor to Bouchier, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 1 run
MacGregor to Bouchier, 1 run
MacGregor to Bouchier, 4 runs
MacGregor to Bouchier, 0 runs
MacGregor to Bouchier, wide
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, appeal
Bouchier defends for a single run.
Sophia Smale to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 4 runs
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Bosch to McCaughan, 1 run
Bosch to McCaughan, 0 runs
Bosch to Bouchier, 1 run
Bosch to McCaughan, 1 run
Bosch to Bouchier, 1 run
Bosch to McCaughan, 1 run
Coppack to McCaughan, 1 run
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to Bouchier, 1 run
Coppack to McCaughan, 1 run
Coppack to Bouchier, 1 run
Coppack to McCaughan, 1 run
Bosch to Bouchier, 0 runs
Bosch to McCaughan, 1 run
Bosch to Bouchier, 1 run
Bosch to Bouchier, wide
Bosch to McCaughan, 1 run
Bosch to McCaughan, 0 runs
Bosch to McCaughan, 2 runs
Coppack to McCaughan, 1 run
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to McCaughan, 4 runs
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to McCaughan, 0 runs
Bosch to Bouchier, 0 runs
Bosch to McCaughan, 1 run
Bosch to Bouchier, 1 run
Bosch to Bouchier, 0 runs
Bosch to Bouchier, 0 runs
Bosch to McCaughan, 1 run
McCaughan plays a defensive stroke for 1 run.
Bouchier plays a defensive stroke for 1 run.
0 runs
0 runs
McCaughan defends for 1 run.
0 runs
Scrivens to Bouchier, 0 runs
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to Bouchier, 1 run
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to McCaughan, 0 runs
Scrivens to Bouchier, 1 run
Grewcock to Bouchier, 1 run
Grewcock to Bouchier, 6 runs
Grewcock to McCaughan, 1 run
Grewcock to McCaughan, 4 runs
Grewcock to Bouchier, 1 run
Grewcock to Bouchier, 0 runs
Scrivens to Bouchier, 1 run
Scrivens to Bouchier, 2 runs
Scrivens to Bouchier, 0 runs
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to Bouchier, 1 run
Scrivens to Bouchier, 0 runs
Grewcock to Bouchier, 1 run
Grewcock to McCaughan, 1 run
Grewcock to McCaughan, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 0 runs
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to McCaughan, 0 runs
Scrivens to Bouchier, 1 run
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to McCaughan, 0 runs
Scrivens to McCaughan, 0 runs
McCaughan defends for a run.
Bouchier defends for one run.
McCaughan plays a defensive stroke for 1 run.
Bouchier plays a defensive stroke for 1 run.
McCaughan plays a defensive stroke for 1 run.
Bouchier plays a defensive stroke for a single run.
Gray to McCaughan, 2 runs
Gray to McCaughan, 0 runs
Gray to McCaughan, 0 runs
Gray to McCaughan, wide
Gray to McCaughan, 0 runs
Gray to Bouchier, 1 run
Gray to Bouchier, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 4 runs
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to Bouchier, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Gray to Bouchier, 4 runs
Bouchier defends for two runs.
Gray to Bouchier, 0 runs
Gray to Bouchier, 4 runs
Gray to Bouchier, 0 runs
Gray to Bouchier, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to Bouchier, 1 run
Sophia Smale to Bouchier, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to Bouchier, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 1 run
Gray to McCaughan, 1 run
Gray to Bouchier, 1 run
Gray to Bouchier, 0 runs
Gray to Bouchier, 0 runs
Gray to Bouchier, 4 runs
Gray to Bouchier, 0 runs
Sophia Smale to Bouchier, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 2 runs
Sophia Smale to Bouchier, 1 run
Sophia Smale to Bouchier, 0 runs
Gray to Bouchier, 1 run
Gray to Bouchier, 0 runs
Gray to Bouchier, 2 runs
Gray to Bouchier, 0 runs
Gray to Bouchier, wide
Gray to McCaughan, 1 run
Gray to Bouchier, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 4 runs
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to Bouchier, 1 run
MacGregor to McCaughan, 4 runs
MacGregor to Bouchier, 1 run
MacGregor to Bouchier, 0 runs
MacGregor to Bouchier, 0 runs
MacGregor to Bouchier, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 1 run
Grewcock to Bouchier, 0 runs
Grewcock to Bouchier, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 1 run
Grewcock to McCaughan, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 0 runs
MacGregor to Bouchier, 4 runs
MacGregor to McCaughan, 1 run
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
Grewcock to Bouchier, 0 runs
Grewcock to Bouchier, 0 runs
Grewcock to Bouchier, 0 runs
Grewcock to Bouchier, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 1 run
Grewcock to McCaughan, 0 runs
MacGregor to Bouchier, 4 runs
MacGregor to Bouchier, 0 runs
MacGregor to Bouchier, 0 runs
MacGregor to Bouchier, 4 runs
MacGregor to Bouchier, 0 runs
MacGregor to Bouchier, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 0 runs
Grewcock to McCaughan, wide
Grewcock to Bouchier, 6 runs
Grewcock to Bouchier, 4 runs
MacGregor to McCaughan, 4 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
Coppack to Bouchier, 4 runs
Coppack to Bouchier, 0 runs
Coppack to Bouchier, 0 runs
Coppack to Bouchier, 4 runs
Coppack to Bouchier, 0 runs
Coppack to Bouchier, 4 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to Bouchier, 1 run
MacGregor to Bouchier, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 1 run
MacGregor to McCaughan, 0 runs
Coppack to Bouchier, 0 runs
Coppack to Bouchier, 0 runs
Coppack to Bouchier, 0 runs
Coppack to McCaughan, 1 run
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to McCaughan, wide
Coppack to McCaughan, 0 runs
appeal, wicket (caught - MacGregor)
Dattani to MacGregor, 0 runs
Dattani to Gray, 1 run
Dattani to MacGregor, 1 run
Dattani to MacGregor, 2 runs
Dattani to MacGregor, 0 runs
Hardwick to MacGregor, 1 run
Hardwick to MacGregor, 0 runs
Hardwick to Coppack, appeal, wicket (caught - Coppack)
Hardwick to Gray, 1 run
Coppack defends for three runs.
Hardwick to Gray, 1 run
Dattani to Coppack, 0 runs
Dattani to Coppack, 0 runs
Dattani to Gray, 1 run
Dattani to Heap, appeal, wicket (caught - Heap)
Dattani to Heap, 0 runs
Dattani to Coppack, 1 run
Tyson to Heap, 6 runs
Tyson to Heap, 2 runs
Tyson to Heap, 2 runs
Tyson to Heap, 0 runs
Tyson to Heap, 4 runs
Tyson to Heap, 4 runs
Tulloch to Coppack, 2 runs
Tulloch to Heap, 1 run
Tulloch to Heap, 0 runs
Tulloch to Heap, 6 runs
Tulloch to Heap, 0 runs
Tulloch to Coppack, 1 run
Tyson to Heap, 4 runs
Tyson to Heap, 0 runs
Tyson to Coppack, 1 run
Tyson to Coppack, 0 runs
Tyson to Coppack, 0 runs
Tyson to Gardner, wicket (lbw - Gardner)
Tulloch to Heap, 0 runs
Tulloch to Gardner, 1 run
Tulloch to Gardner, 4 runs
Tulloch to Gardner, 0 runs
Tulloch to Gardner, 2 leg byes
Tulloch to Gardner, 0 runs
Tyson to Gardner, 1 run
Tyson to Gardner, 4 runs
Tyson to Gardner, 0 runs
Tyson to Heap, 1 run
Tyson to Heap, 4 runs
Tyson to Gardner, 1 run
Wellington to Heap, 6 runs
Wellington to Heap, 0 runs
Wellington to Gardner, 1 run
Wellington to Gardner, 0 runs
Wellington to Gardner, 0 runs
Wellington to Heap, 1 run
Hardwick to Gardner, 2 runs
Hardwick to Heap, 1 run
Hardwick to Heap, 0 runs
Hardwick to Heap, 4 runs
Hardwick to Heap, 0 runs
Hardwick to Heap, 0 runs
Wellington to Heap, 1 run
Wellington to Heap, 0 runs
Wellington to Gardner, 1 run
Wellington to Gardner, 0 runs
Wellington to Heap, 1 run
Wellington to Heap, 0 runs
Hardwick to Gardner, 0 runs
Hardwick to Gardner, 0 runs
Hardwick to Gardner, 0 runs
Hardwick to Gardner, 0 runs
Hardwick to Heap, 1 run
Hardwick to Heap, 0 runs
Wellington to Gardner, 1 run
Wellington to Gardner, 4 runs
Wellington to Heap, 1 run
Wellington to Heap, 0 runs
Wellington to Gardner, 1 run
Tulloch to Heap, 0 runs
Tulloch to Gardner, 1 run
Tulloch to Gardner, 0 runs
Tulloch to Heap, 1 run
Tulloch to Gardner, 1 run
Tulloch to Gardner, 2 runs
Dattani to Gardner, 1 run
Dattani to Heap, 1 run
Dattani to Gardner, 1 run
Dattani to Gardner, 0 runs
Dattani to Gardner, 0 runs
Dattani to Gardner, 0 runs
Tulloch to Heap, 4 runs
Tulloch to Heap, 0 runs
Tulloch to Gardner, 1 run
Tulloch to Heap, 1 run
Tulloch to Heap, 0 runs
Dattani to Heap, 1 run
Dattani to Heap, 0 runs
Dattani to Heap, 0 runs
Dattani to Heap, 0 runs
Dattani to Gardner, 1 run
Dattani to Gardner, 0 runs
Tulloch to Heap, 0 runs
Tulloch to Gardner, 1 run
Tulloch to Gardner, 0 runs
Tulloch to Heap, 1 run
Tulloch to Heap, 0 runs
Tulloch to Heap, 4 runs
Tulloch to Heap, wide
Dattani to Gardner, 0 runs
Dattani to Heap, 1 run
Dattani to Heap, 0 runs
Dattani to Heap, 0 runs
Dattani to Heap, 0 runs
Dattani to Heap, 0 runs
Tulloch to Gardner, 0 runs
Tulloch to Gardner, 0 runs
Tulloch to Heap, 1 run
Tulloch to Gardner, 1 run
Tulloch to Heap, 1 run
Adams to Heap, no ball + 4 runs
Adams to Heap, 0 runs
Wellington to Gardner, 0 runs
Wellington to Gardner, 0 runs
Wellington to Heap, 1 run
Wellington to Heap, 0 runs
Wellington to Gardner, 1 run
Wellington to Heap, 1 run
Adams to Heap, 1 run
Adams to Gardner, 1 run
Adams to Gardner, 0 runs
Adams to Gardner, 0 runs
Adams to Gardner, 4 runs
Adams to Heap, no ball + 1 run
Adams to Sophia Smale, appeal, wicket (bowled - Sophia Smale)
Wellington to Gardner, 0 runs
Wellington to Gardner, 0 runs
Wellington to Sophia Smale, 1 run
Wellington to Sophia Smale, 0 runs
Wellington to Sophia Smale, 0 runs
Wellington to Gardner, 1 run
Tyson to Gardner, 1 run
Tyson to Sophia Smale, 1 run
Tyson to Sophia Smale, 4 runs
Tyson to Gardner, 1 run
Tyson to Sophia Smale, 1 run
Tyson to Sophia Smale, 0 runs
Wellington to Gardner, 0 runs
Tyson to Gardner, 4 runs
Tyson to Gardner, 0 runs
Tulloch to Gardner, 0 runs
Tulloch to Gardner, 0 runs
Tulloch to Sophia Smale, 1 run
Tulloch to Sophia Smale, 0 runs
Wellington to Gardner, 0 runs
Wellington to Gardner, 0 runs
Wellington to Sophia Smale, 1 run
Wellington to Sophia Smale, 0 runs
Wellington to Sophia Smale, 0 runs
Wellington to Sophia Smale, 0 runs
Tulloch to Sophia Smale, 1 run
Tulloch to Sophia Smale, 4 runs
Tulloch to Gardner, 1 run
Tulloch to Sophia Smale, 1 run
Tulloch to Sophia Smale, wide
Gardner defends for 1 leg bye.
Tulloch to Sophia Smale, 1 run
Wellington to Sophia Smale, 1 run
Wellington to Sophia Smale, 0 runs
Wellington to Dowse, appeal, wicket (caught - Dowse)
Wellington to Gardner, 1 run
Wellington to Gardner, 0 runs
Wellington to Gardner, 4 runs
Gardner defends for one run.
Tulloch to Gardner, 0 runs
Tulloch to Gardner, 0 runs
Tulloch to Gardner, 0 runs
Tulloch to Gardner, 0 runs
Tulloch to Gardner, 0 runs
Wellington to Dowse, 0 runs
Wellington to Dowse, 0 runs
Wellington to Gardner, 1 run
Wellington to Miller, appeal, wicket (bowled - Miller)
Wellington to Miller, 0 runs
Wellington to Miller, 0 runs
Tulloch to Dowse, 0 runs
Tulloch to Dowse, 0 runs
Tulloch to Dowse, 0 runs
Tulloch to Dowse, 0 runs
Tulloch to Dowse, 4 runs
Tulloch to Dowse, 0 runs
Wellington to Dowse, 1 run
Wellington to Dowse, 0 runs
Wellington to Dowse, 0 runs
Wellington to Miller, 1 run
Wellington to Miller, 0 runs
Wellington to Miller, 0 runs
Tyson to Dowse, 0 runs
Tyson to Dowse, 0 runs
Tyson to Miller, 1 run
Tyson to Miller, 0 runs
Tyson to Miller, 4 runs
Tyson to Miller, 2 runs
Hardwick to Miller, leg bye
Hardwick to Miller, 0 runs
Hardwick to Miller, 0 runs
Hardwick to Miller, wide
Hardwick to Miller, 0 runs
Hardwick to Miller, 4 runs
Hardwick to Miller, 0 runs
Tyson to Miller, 1 run
Tyson to Miller, 0 runs
Tyson to Miller, 0 runs
Tyson to Bosch, wicket (lbw - Bosch)
Tyson to Dowse, 1 run
Tyson to Dowse, 0 runs
Hardwick to Bosch, 0 runs
Hardwick to Bosch, 0 runs
Hardwick to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)
Hardwick to Dowse, 1 run
Hardwick to Scrivens, 1 run
Hardwick to Scrivens, 0 runs
Tyson to Dowse, 0 runs
Scrivens defends for one run.
Tyson to Scrivens, 0 runs
Tyson to Scrivens, 0 runs
Tyson to Scrivens, 2 runs
Tyson to Dowse, 1 run
Hardwick to Scrivens, 4 runs
Hardwick to Dowse, 1 run
Hardwick to Dowse, wide
Hardwick to Dowse, 0 runs
Hardwick to Dowse, wide
Hardwick to Dowse, 0 runs
Hardwick to Scrivens, 1 run
Hardwick to Dowse, 1 run
Tyson to Scrivens, 0 runs
Tyson to Scrivens, 0 runs
Tyson to Dowse, 1 run
Tyson to Dowse, 0 runs
Tyson to Dowse, 0 runs
Tyson to Dowse, 0 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, wide
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, 2 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs
Tyson to Dowse, 0 runs
Tyson to Grewcock, appeal, wicket (caught - Grewcock)
Tyson to Grewcock, 4 runs
Tyson to Grewcock, 0 runs
Tyson to Grewcock, wide
Tyson to Grewcock, 0 runs
Tyson to Grewcock, 0 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, 4 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, wide
Adams to Grewcock, 0 runs
Adams to Grewcock, 0 runs
Adams to Grewcock, 0 runs
Adams to Scrivens, 1 run
Adams to Scrivens, 0 runs
Adams to Scrivens, 0 runs
Dattani to Grewcock, 0 runs
Dattani to Grewcock, 0 runs
Dattani to Grewcock, wide
Dattani to Grewcock, 0 runs
Dattani to Scrivens, 1 run
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs
Adams to Grewcock, 4 runs
Adams to Grewcock, 0 runs
Adams to Grewcock, 4 runs
Adams to Grewcock, wide
Adams to Grewcock, 0 runs
Adams to Grewcock, 0 runs
Adams to Scrivens, 1 run
Dattani to Grewcock, 0 runs
Dattani to Grewcock, wide
Dattani to Scrivens, 1 run
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs
Adams to Scrivens, 1 run
Adams to Scrivens, 0 runs
Adams to Scrivens, 0 runs
Adams to Grewcock, 1 run
Adams to Scrivens, 1 run
Adams to Scrivens, 0 runs
Dattani to Grewcock, 4 runs
Dattani to Scrivens, 1 run
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs
Dattani to Scrivens, 0 runs