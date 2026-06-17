Match details Essex vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 17.06.2026

List a

ESS
ESS

245

HAM
HAM

246

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:Hampshire won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, June 17, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Essex Squad

PlayersScrivens Grace, Grewcock Jodie, Dowse Ariana, Bosch Anneke, Miller Florence H, Gardner Joana, Smale Sophia, Heap Liberty, Coppack Kate Louise, Gray Eva, MacGregor Esmae
BenchCarr Amara, Griffith Cordelia, Harman Nancy, Macleod Alice, Maqsood Abtaha, Munro Sophie

Hampshire Squad

PlayersBouchier Maia, McCaughan Ella, Norgrove Abigale, Adams Georgia, Southby Rhianna, Sweet Francesca, Dattani Naomi, Wellington Amanda, Tulloch Poppy, Hardwick Hannah, Tyson Rebecca
BenchBell Lauren, Gibb Daisy, Kemp Freya, Lee Ava Georgina, Smith Linsey, Sproul Pippa Nancy, Sturge Megan

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet