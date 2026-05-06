H2h Essex vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 06.05.2026

List a

ESS
ESS

252

LAT
LAT

251

Essex vs Lancashire Thunder

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

168

LATLancashire Thunder

306

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

107

LATLancashire Thunder

109

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

47

LATLancashire Thunder

55