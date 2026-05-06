Squads Essex vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 06.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Scrivens Grace
all rounder
Jones Evelyn
batsman
Griffith Cordelia
batsman
Clarke Alice
wicket keeper
Dowse Ariana
wicket keeper
Smale Seren
wicket keeper
Grewcock Jodie
bowler
Penna Madeline
all rounder
Smale Sophia
bowler
Threlkeld Ellie
wicket keeper
Gardner Joana
all rounder
Morris Fi
bowler
Miller Florence H
batsman
Lister Ailsa
wicket keeper
Carr Amara
wicket keeper
Cross Kate
bowler
Munro Sophie
bowler
Norris Tara
bowler
Gray Eva
bowler
Potts Grace
bowler
MacGregor Esmae
bowler
Jones Hannah
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Coppack Kate Louise
all rounder
Carter Darcey
all rounder
Macleod Alice
batsman
Ecclestone Sophie
all rounder