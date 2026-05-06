Squads Essex vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 06.05.2026

List a

ESS
ESS

252

LAT
LAT

251

Playing

ESS
ESS
LAT
LAT
First TeamSecond Team
Scrivens Grace

all rounder

Clarke Alice

wicket keeper

Dowse Ariana

wicket keeper

Smale Seren

wicket keeper

Penna Madeline

all rounder

Threlkeld Ellie

wicket keeper

Gardner Joana

all rounder

Morris Fi

bowler

Lister Ailsa

wicket keeper

Carr Amara

wicket keeper

Gray Eva

bowler

Jones Hannah

no information yet

Bench

ESS
ESS
LAT
LAT
First TeamSecond Team
Carter Darcey

all rounder