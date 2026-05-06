Highlights Essex vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 06.05.2026

List a

ESS
ESS

252

LAT
LAT

251

46.6
1

Norris to Gardner, 1 run

46.5
.

Norris to Gardner, 0 runs

46.4
1

Norris to Miller, 1 run

46.3
.

Norris to Miller, 0 runs

46.2
.

Norris to Miller, 0 runs

46.1
W

Norris to Sophia Smale, appeal, wicket (caught - Sophia Smale)

45.6
.

Jones to Gardner, 0 runs

45.5
.

Jones to Gardner, 0 runs

45.4
W

Jones to Grewcock, appeal, wicket (bowled - Grewcock)

45.3
1

Jones to Sophia Smale, 1 run

45.2
.

Jones to Sophia Smale, 0 runs

45.1
.

Jones to Sophia Smale, 0 runs

44.6
.

Norris to Grewcock, 0 runs

44.5
.

Norris to Grewcock, 0 runs

44.4
2

Norris to Grewcock, 2 runs

44.4
nb

Norris to Grewcock, no ball + 2 runs

44.4
1

Norris to Grewcock, wide

44.3
4

Norris to Grewcock, 4 runs

44.2
1

Norris to Sophia Smale, leg bye

44.1
2

Norris to Sophia Smale, 2 runs

43.6
1

Potts to Sophia Smale, 1 run

43.5
4

Potts to Sophia Smale, 4 runs

43.4
.

Potts to Sophia Smale, 0 runs

43.3
1

Potts to Grewcock, 1 run

43.2
1

Potts to Sophia Smale, 1 run

43.1
3

Potts to Grewcock, 3 runs

42.6
4

Cross to Sophia Smale, 4 runs

42.5
.

Cross to Sophia Smale, 0 runs

42.4
1

Cross to Grewcock, 1 run

42.3
1

Cross to Sophia Smale, 1 run

42.2
.

Cross to Sophia Smale, 0 runs

42.1
1

Cross to Grewcock, 1 run

41.6
1

Potts to Grewcock, 1 run

41.5
.

Potts to Grewcock, appeal

41.5
1w

Potts to Grewcock, wide, appeal

41.4
.

Potts to Grewcock, 0 runs

41.3
1

Potts to Sophia Smale, 1 run

41.2
.

Potts to Sophia Smale, 0 runs

41.1
1

Potts to Grewcock, 1 run

40.6
.

Cross to Sophia Smale, 0 runs

40.5
W

Cross to Dowse, appeal, wicket (lbw - Dowse)

40.4
4

Cross to Dowse, 4 runs

40.3
2

Cross to Dowse, 2 runs

40.2
.

Cross to Dowse, 0 runs

40.1
1

Cross to Grewcock, 1 run

39.6
1

Norris to Grewcock, 1 run

39.5
2

Norris to Grewcock, 2 runs, appeal

39.4
1

Norris to Dowse, 1 run

39.3
1

Norris to Grewcock, 1 run

39.2
.

Norris to Grewcock, appeal

39.1
1

Norris to Dowse, 1 run

38.6
.

Cross to Grewcock, 0 runs

38.5
1

Cross to Dowse, 1 run

38.4
1

Cross to Grewcock, 1 run

38.3
1

Cross to Dowse, 1 run

38.2
.

Cross to Dowse, 0 runs

38.1
.

Cross to Dowse, 0 runs

37.6
1

Penna to Dowse, 1 run

37.5
.

Penna to Dowse, 0 runs

37.4
1

Penna to Grewcock, 1 run

37.3
.

Penna to Grewcock, 0 runs

37.2
1

Penna to Dowse, 1 run

37.1
.

Penna to Dowse, 0 runs

36.6
1

FMK Morris to Dowse, 1 run

36.5
1

FMK Morris to Grewcock, 1 run

36.4
1

FMK Morris to Dowse, 1 run

36.3
1

FMK Morris to Grewcock, 1 run

36.2
1

FMK Morris to Dowse, 1 run

36.1
.

FMK Morris to Dowse, 0 runs

35.6
.

Penna to Grewcock, 0 runs

35.5
2

Penna to Grewcock, 2 runs

35.4
4

Penna to Grewcock, 4 runs

35.3
1

Penna to Dowse, 1 run

35.2
.

Penna to Dowse, 0 runs

35.1
.

Penna to Dowse, 0 runs

34.6
.

FMK Morris to Grewcock, 0 runs

34.5
.

FMK Morris to Grewcock, 0 runs

34.4
1

FMK Morris to Dowse, 1 run

34.3
1

FMK Morris to Grewcock, 1 run

34.2
2

FMK Morris to Grewcock, 2 runs

34.1
1

FMK Morris to Dowse, 1 run

33.6
1

Jones to Dowse, 1 run

33.5
2

Jones to Dowse, 2 runs

33.4
.

Jones to Dowse, appeal

33.3
1

Jones to Grewcock, 1 run

33.2
1

Jones to Dowse, 1 run

33.1
.

Jones to Dowse, appeal

32.6
1

FMK Morris to Dowse, 1 run

32.5
W

FMK Morris to Griffith, appeal, wicket (caught - Griffith)

32.4
.

FMK Morris to Griffith, 0 runs

32.3
.

FMK Morris to Griffith, appeal

32.2
1

FMK Morris to Grewcock, 1 run

32.1
.

FMK Morris to Grewcock, 0 runs

32.1
1

FMK Morris to Grewcock, wide

31.6
1

Jones to Grewcock, 1 run

31.5
.

Jones to Grewcock, 0 runs

31.4
1

Jones to Griffith, 1 run

31.3
1

Jones to Grewcock, 1 run

31.2
1

Jones to Griffith, 1 run

31.1
.

Jones to Griffith, 0 runs

30.6
1

FMK Morris to Griffith, 1 run

30.5
2

FMK Morris to Griffith, 2 runs

30.4
2lb

FMK Morris to Griffith, 2 leg byes, appeal

30.3
.

FMK Morris to Griffith, 0 runs

30.2
4

FMK Morris to Griffith, 4 runs

30.1
1

FMK Morris to Grewcock, 1 run

29.6
2

Potts to Griffith, 2 runs

29.5
4

Potts to Griffith, 4 runs

29.4
1

Potts to Grewcock, 1 run

29.3
.

Potts to Grewcock, 0 runs

29.2
1

Potts to Griffith, 1 run

29.1
1

Potts to Grewcock, 1 run

28.6
1

Jones to Grewcock, 1 run

28.5
4

Jones to Grewcock, 4 runs

28.4
4

Jones to Grewcock, 4 runs

28.3
.

Jones to Grewcock, 0 runs

28.2
.

Jones to Grewcock, 0 runs

28.1
1

Jones to Griffith, 1 run

27.6
2

Potts to Grewcock, 2 runs

27.3
.

Potts to Griffith, 0 runs

27.2
1

Potts to Grewcock, 1 run

27.1
.

Potts to Grewcock, 0 runs

26.6
.

Jones to Griffith, 0 runs

26.5
1

Jones to Grewcock, 1 run

26.4
.

Jones to Grewcock, 0 runs

26.3
.

Jones to Grewcock, 0 runs

26.2
1

Jones to Griffith, 1 run

26.1
.

Jones to Griffith, 0 runs

25.6
.

Potts to Grewcock, 0 runs

25.5
.

Potts to Grewcock, 0 runs

25.4
4

Potts to Grewcock, 4 runs

25.3
W

Potts to Scrivens, appeal, wicket (bowled - Scrivens)

25.2
.

Potts to Scrivens, 0 runs

25.1
1

Potts to Griffith, 1 run

24.6
.

Penna to Scrivens, 0 runs

24.5
2

Penna to Scrivens, 2 runs

24.4
1

Penna to Griffith, 1 run

24.3
1

Penna to Scrivens, 1 run

24.2
.

Penna to Scrivens, 0 runs

24.1
.

Penna to Scrivens, 0 runs

23.6
.

Norris to Griffith, 0 runs

23.5
.

Norris to Griffith, 0 runs

23.4
.

Norris to Griffith, appeal

23.4
1

Norris to Griffith, wide

23.3
4

Norris to Griffith, 4 runs

23.2
1

Norris to Scrivens, 1 run

23.1
1

Norris to Griffith, 1 run

22.6
1

Penna to Griffith, 1 run

22.5
.

Penna to Griffith, appeal

22.4
.

Penna to Griffith, 0 runs

22.3
1

Penna to Scrivens, 1 run

22.2
4

Penna to Scrivens, 4 runs

22.1
1

Penna to Griffith, 1 run

21.6
1

Norris to Griffith, 1 run

21.5
1

Norris to Scrivens, 1 run

21.4
1

Norris to Griffith, 1 run

21.3
1

Norris to Scrivens, 1 run

21.2
.

Norris to Scrivens, 0 runs

21.1
4

Norris to Scrivens, 4 runs

20.6
1

Cross to Scrivens, 1 run

20.5
.

Cross to Scrivens, 0 runs

20.4
1

Cross to Griffith, 1 run

20.3
1

Cross to Scrivens, 1 run

20.2
.

Cross to Scrivens, 0 runs

20.1
.

Cross to Scrivens, 0 runs

19.6
.

FMK Morris to Griffith, 0 runs

19.5
1

FMK Morris to Scrivens, 1 run

19.4
4

FMK Morris to Scrivens, 4 runs

19.3
1

FMK Morris to Griffith, 1 run

19.2
4

FMK Morris to Griffith, 4 runs

18.6
1

Cross to Griffith, 1 run

18.5
1

Cross to Scrivens, 1 run

18.4
.

Cross to Scrivens, 0 runs

18.3
.

Cross to Scrivens, 0 runs

18.2
.

Cross to Scrivens, 0 runs

18.1
2

Cross to Scrivens, 2 runs

17.6
.

FMK Morris to Griffith, 0 runs

17.5
.

FMK Morris to Griffith, 0 runs

17.4
2

FMK Morris to Griffith, 2 runs

17.3
.

FMK Morris to Griffith, 0 runs

17.2
.

FMK Morris to Griffith, 0 runs

17.1
1

FMK Morris to Scrivens, 1 run

16.6
.

Potts to Griffith, 0 runs

16.5
1

Potts to Scrivens, 1 run

16.4
.

Potts to Scrivens, 0 runs

16.3
6

Potts to Scrivens, 6 runs

16.2
.

Potts to Scrivens, 0 runs

16.1
.

Potts to Scrivens, 0 runs

15.6
1

Jones to Scrivens, 1 run

15.5
.

Jones to Scrivens, 0 runs

15.4
4

Jones to Scrivens, 4 runs

15.3
1

Jones to Griffith, 1 run

15.2
1

Jones to Scrivens, 1 run

15.1
1

Jones to Griffith, 1 run

14.6
4

Potts to Scrivens, 4 runs

14.5
.

Potts to Scrivens, 0 runs

14.4
1

Potts to Griffith, 1 run

14.3
2

Potts to Griffith, 2 runs

14.2
1

Potts to Scrivens, 1 run

14.1
.

Potts to Scrivens, 0 runs

13.6
.

Jones to Griffith, 0 runs

13.5
.

Jones to Griffith, 0 runs

13.4
4

Jones to Griffith, 4 runs

13.3
.

Jones to Griffith, 0 runs

13.2
.

Jones to Griffith, 0 runs

13.1
1

Jones to Scrivens, 1 run

12.6
.

Potts to Griffith, 0 runs

12.5
1

Potts to Scrivens, 1 run

12.4
.

Potts to Scrivens, 0 runs

12.3
.

Potts to Scrivens, 0 runs

12.2
.

Potts to Scrivens, 0 runs

12.1
4

Potts to Scrivens, 4 runs

12.1
1

Potts to Scrivens, wide

11.6
.

Jones to Griffith, 0 runs

11.5
1

Jones to Scrivens, 1 run

11.4
.

Jones to Scrivens, 0 runs

11.3
.

Jones to Scrivens, 0 runs

11.2
1

Jones to Griffith, 1 run

11.1
.

Jones to Griffith, 0 runs

11.1
1

Jones to Griffith, wide

10.6
.

Potts to Scrivens, 0 runs

10.5
1

Potts to Griffith, 1 run

10.4
.

Potts to Griffith, 0 runs

10.3
.

Potts to Griffith, 0 runs

10.2
.

Potts to Griffith, 0 runs

9.6
.

Jones to Griffith, 0 runs

9.5
1

Jones to Scrivens, 1 run

9.4
.

Jones to Scrivens, 0 runs

9.3
1lb

Jones to Griffith, leg bye, appeal

9.2
.

Jones to Griffith, 0 runs

9.1
3

Jones to Scrivens, 3 runs

8.6
.

Cross to Griffith, 0 runs

8.5
1

Cross to Scrivens, 1 run

8.4
4

Cross to Scrivens, 4 runs

8.3
.

Cross to Scrivens, 0 runs

8.2
.

Cross to Scrivens, 0 runs

8.1
.

Cross to Scrivens, 0 runs

7.6
.

Norris to Griffith, 0 runs

7.5
2

Norris to Griffith, 2 runs

7.4
.

Norris to Griffith, 0 runs

7.3
4

Norris to Griffith, 4 runs

7.2
.

Norris to Griffith, 0 runs

7.1
.

Norris to Griffith, 0 runs

6.6
.

Cross to Scrivens, 0 runs

6.5
1

Cross to Griffith, 1 run

6.4
.

Cross to Griffith, 0 runs

6.3
.

Cross to Griffith, 0 runs

6.2
.

Cross to Griffith, 0 runs

6.1
.

Cross to Griffith, 0 runs

5.6
.

Norris to Scrivens, 0 runs

5.5
.

Norris to Scrivens, appeal

5.4
.

Norris to Scrivens, 0 runs

5.3
1

Norris to Griffith, 1 run, appeal

5.3
2

Norris to Scrivens, 2 wides

5.2
.

Norris to Scrivens, 0 runs

5.2
1

Norris to Scrivens, wide

5.1
.

Norris to Scrivens, 0 runs

4.6
.

Cross to Griffith, 0 runs

4.5
.

Cross to Griffith, 0 runs

4.4
.

Cross to Griffith, 0 runs

4.3
.

Cross to Griffith, 0 runs

4.2
.

Cross to Griffith, 0 runs

4.1
.

Cross to Griffith, 0 runs

3.6
4

Norris to Scrivens, 4 runs

3.5
.

Norris to Scrivens, 0 runs

3.4
.

Norris to Scrivens, 0 runs

3.3
.

Norris to Scrivens, 0 runs

3.2
.

Norris to Scrivens, 0 runs

3.1
4

Norris to Scrivens, 4 runs

2.6
1

Cross to Scrivens, 1 run

2.5
1

Cross to Griffith, 1 run

2.4
.

Cross to Griffith, 0 runs

2.3
.

Cross to Griffith, 0 runs

2.2
.

Cross to Griffith, 0 runs

2.1
.

Cross to Griffith, 0 runs

1.6
.

Norris to Scrivens, 0 runs

1.5
.

Norris to Scrivens, 0 runs

1.4
.

Norris to Scrivens, 0 runs

1.3
4

Norris to Scrivens, 4 runs

1.2
.

Norris to Scrivens, 0 runs

1.1
1lb

Norris to Griffith, leg bye, appeal

0.6
4

Cross to Scrivens, 4 leg byes

0.5
.

Cross to Scrivens, 0 runs

0.4
.

Cross to Scrivens, 0 runs

0.3
.

Cross to Scrivens, 0 runs

0.2
.

Cross to Scrivens, 0 runs

0.1
.

Cross to Scrivens, 0 runs

49.6
1

Scrivens to Cross, 1 run

49.5
1

Scrivens to Norris, 1 run

49.4
W

Scrivens to Lister, 1 run, appeal, wicket (run out - Lister)

49.3
1

Scrivens to Cross, 1 run

49.2
1

Scrivens to Lister, 1 run

49.1
1

Scrivens to Cross, 1 run

48.6
1

Gray to Cross, 1 run

48.5
4

Gray to Cross, 4 runs

48.4
1

Gray to Lister, 1 run

48.3
2

Gray to Lister, 2 runs

48.2
.

Gray to Lister, 0 runs

48.1
1

Gray to Cross, 1 run

47.6
.

Scrivens to Lister, 0 runs

47.5
1

Scrivens to Cross, 1 run

47.4
1

Scrivens to Lister, 1 run

47.3
1

Scrivens to Cross, 1 run

47.2
W

Scrivens to FMK Morris, appeal, wicket (caught - FMK Morris)

47.1
1

Scrivens to Lister, 1 run

46.6
1

Munro to Lister, 1 run

46.5
4

Munro to Lister, 4 runs

46.4
4

Munro to Lister, 4 runs

46.3
4

Munro to Lister, 4 runs

46.2
1

Munro to FMK Morris, 1 run

46.1
2

Munro to FMK Morris, 2 runs

45.6
.

Scrivens to Lister, 0 runs

45.5
.

Scrivens to Lister, 0 runs

45.4
W

Scrivens to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)

45.3
1

Scrivens to FMK Morris, 1 run

45.2
1

Scrivens to E Jones, 1 run

45.1
1

Scrivens to FMK Morris, 1 run

44.6
1

Grewcock to FMK Morris, 1 run

44.5
.

Grewcock to FMK Morris, 0 runs

44.4
1

Grewcock to E Jones, leg bye

44.3
1

Grewcock to FMK Morris, 1 run

44.2
4

Grewcock to FMK Morris, 4 runs

44.1
2

Grewcock to FMK Morris, 2 runs

43.6
1

MacGregor to FMK Morris, 1 run

43.5
W

MacGregor to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)

43.4
.

MacGregor to Threlkeld, 0 runs

43.3
4

MacGregor to Threlkeld, 4 runs

43.2
1

MacGregor to E Jones, 1 run

43.1
1

MacGregor to Threlkeld, 1 run

42.6
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

42.5
4

Sophia Smale to E Jones, 4 runs

42.4
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

42.3
3

Sophia Smale to Threlkeld, 3 runs, appeal

42.2
1

Sophia Smale to E Jones, 1 run

42.1
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

41.6
1

MacGregor to E Jones, 1 run

41.5
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

41.4
1

MacGregor to Threlkeld, 1 run

41.3
1

MacGregor to E Jones, 1 run

41.2
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

41.1
1

MacGregor to Threlkeld, 1 run

40.6
1

Sophia Smale to Threlkeld, 1 run

40.5
1

Sophia Smale to E Jones, 1 run

40.4
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

40.3
1

Sophia Smale to Threlkeld, 1 run

40.2
4

Sophia Smale to Threlkeld, 4 byes

40.1
1

Sophia Smale to E Jones, 1 run

39.6
1

MacGregor to E Jones, 1 run

39.5
1

MacGregor to Threlkeld, 1 run

39.4
1

MacGregor to E Jones, 1 run

39.3
1

MacGregor to Threlkeld, 1 run

39.2
2

MacGregor to Threlkeld, 2 runs

39.1
.

MacGregor to Threlkeld, 0 runs

38.6
2

Scrivens to E Jones, 2 runs

38.5
1

Scrivens to Threlkeld, 1 run

38.4
4

Scrivens to Threlkeld, 4 runs

38.3
1

Scrivens to E Jones, 1 run

38.2
2

Scrivens to E Jones, 2 runs

38.1
1

Scrivens to Threlkeld, 1 run

37.6
1

Gray to Threlkeld, 1 run

37.5
1

Gray to E Jones, 1 run

37.4
1

Gray to Threlkeld, 1 run

37.3
.

Gray to Threlkeld, 0 runs

37.2
1

Gray to E Jones, 1 run

37.1
.

Gray to E Jones, 0 runs

36.6
.

Scrivens to Threlkeld, 0 runs

36.5
1

Scrivens to E Jones, 1 run

36.4
2

Scrivens to E Jones, 2 runs

36.3
1

Scrivens to Threlkeld, 1 run

36.2
1

Scrivens to E Jones, 1 run

36.1
.

Scrivens to E Jones, 0 runs

35.6
1

Gray to E Jones, 1 run

35.5
4

Gray to E Jones, 4 runs

35.4
.

Gray to E Jones, 0 runs

35.3
.

Gray to E Jones, 0 runs

35.2
4

Gray to E Jones, 4 runs

35.1
2

Gray to E Jones, 2 runs

34.6
3

Scrivens to E Jones, 3 runs

34.5
1

Scrivens to Threlkeld, 1 run

34.5
2

Scrivens to E Jones, 2 wides

34.4
1

Scrivens to Threlkeld, 1 run

34.3
.

Scrivens to Threlkeld, 0 runs

34.2
.

Scrivens to Threlkeld, 0 runs

34.1
.

Scrivens to Threlkeld, 0 runs

33.6
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

33.5
2

Sophia Smale to E Jones, 2 runs

33.4
1

Sophia Smale to Threlkeld, 1 run

33.3
1

Sophia Smale to E Jones, 1 run

33.2
1

Sophia Smale to Threlkeld, 1 run

33.1
1

Sophia Smale to E Jones, 1 run

32.6
.

Scrivens to Threlkeld, 0 runs

32.5
.

Scrivens to Threlkeld, 0 runs

32.5
2

Scrivens to E Jones, 2 wides

32.4
.

Scrivens to E Jones, 0 runs

32.3
.

Scrivens to E Jones, 0 runs

32.2
.

Scrivens to E Jones, 0 runs

32.1
.

Scrivens to E Jones, 0 runs

31.6
1

Sophia Smale to E Jones, 1 run

31.5
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

31.4
4

Sophia Smale to E Jones, 4 runs

31.3
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

31.2
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

31.1
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

30.6
.

MacGregor to Threlkeld, 0 runs

30.5
1

MacGregor to E Jones, 1 run

30.4
2

MacGregor to E Jones, 2 runs

30.3
3

MacGregor to Threlkeld, 3 runs

29.6
.

Munro to E Jones, 0 runs

29.5
.

Munro to E Jones, 0 runs

29.4
.

Munro to E Jones, 0 runs

29.3
4

Munro to E Jones, 4 runs

29.2
.

Munro to E Jones, 0 runs

29.1
1

Munro to Threlkeld, 1 run

28.6
1

MacGregor to Threlkeld, 1 run

28.5
4

MacGregor to Threlkeld, 4 runs

28.4
.

MacGregor to Threlkeld, 0 runs

28.3
.

MacGregor to Threlkeld, 0 runs

28.2
.

MacGregor to Threlkeld, 0 runs

28.1
1

MacGregor to E Jones, 1 run

28.1
1

MacGregor to E Jones, wide

27.6
.

Munro to Threlkeld, 0 runs

27.5
.

Munro to Threlkeld, 0 runs

27.4
1

Munro to E Jones, 1 run

27.3
1

Munro to Threlkeld, 1 run

27.2
.

Munro to Threlkeld, 0 runs

27.1
1

Munro to E Jones, 1 run

26.5
.

Grewcock to Threlkeld, 0 runs

26.4
1

Grewcock to E Jones, 1 run

26.3
1

Grewcock to Threlkeld, 1 run

26.2
.

Grewcock to Threlkeld, 0 runs

26.1
4

Grewcock to Threlkeld, 4 runs

25.6
.

Munro to E Jones, 0 runs

25.5
.

Munro to E Jones, 0 runs

25.4
.

Munro to E Jones, 0 runs

25.3
.

Munro to E Jones, 0 runs

25.2
1

Munro to Threlkeld, 1 run

25.1
.

Munro to Threlkeld, 0 runs

24.6
.

Grewcock to E Jones, 0 runs

24.5
.

Grewcock to E Jones, appeal

24.4
4

Grewcock to E Jones, 4 runs

24.3
.

Grewcock to E Jones, 0 runs

24.2
2

Grewcock to E Jones, 2 runs

24.1
1

Grewcock to Threlkeld, 1 run

23.6
.

Gray to E Jones, 0 runs

23.5
1

Gray to Threlkeld, 1 run

23.4
1

Gray to E Jones, 1 run

23.3
.

Gray to E Jones, appeal

23.2
.

Gray to E Jones, 0 runs

23.1
.

Gray to E Jones, 0 runs

22.6
.

Grewcock to Threlkeld, 0 runs

22.5
.

Grewcock to Threlkeld, 0 runs

22.4
.

Grewcock to Threlkeld, 0 runs

22.3
.

Grewcock to Threlkeld, 0 runs

22.2
1

Grewcock to E Jones, 1 run

22.1
.

Grewcock to E Jones, 0 runs

21.6
.

Gray to Threlkeld, 0 runs

21.5
.

Gray to Threlkeld, 0 runs

21.4
.

Gray to Threlkeld, 0 runs

21.3
.

Gray to Threlkeld, 0 runs

21.2
1

Gray to E Jones, 1 run

21.1
.

Gray to E Jones, 0 runs

20.6
.

Sophia Smale to Threlkeld, 0 runs

20.5
.

Sophia Smale to Threlkeld, 0 runs

20.4
.

Sophia Smale to Threlkeld, 0 runs

20.3
.

Sophia Smale to Threlkeld, 0 runs

20.2
.

Sophia Smale to Threlkeld, 0 runs

20.1
1

Sophia Smale to E Jones, leg bye

19.6
.

Gray to Threlkeld, 0 runs

19.5
.

Gray to Threlkeld, 0 runs

19.4
W

Gray to Penna, appeal, wicket (caught - Penna)

19.3
.

Gray to Penna, 0 runs

19.2
.

Gray to Penna, 0 runs

19.1
.

Gray to Penna, 0 runs

18.6
2

Sophia Smale to E Jones, 2 runs

18.5
2

Sophia Smale to E Jones, 2 runs

18.4
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

18.3
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

18.2
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

18.1
1

Sophia Smale to Penna, 1 run

17.6
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

17.5
4

MacGregor to E Jones, 4 runs

17.4
1

MacGregor to Penna, 1 run

17.3
.

MacGregor to Penna, 0 runs

17.2
.

MacGregor to Penna, 0 runs

17.1
.

MacGregor to Penna, 0 runs

16.6
2

Sophia Smale to E Jones, 2 runs

16.5
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

16.4
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

16.3
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

16.2
1

Sophia Smale to Penna, 1 run

16.1
1

Sophia Smale to E Jones, 1 run

15.6
1

MacGregor to E Jones, 1 run

15.5
1

MacGregor to Penna, 1 run

15.4
4

MacGregor to Penna, 4 runs

15.3
1

MacGregor to E Jones, 1 run

15.2
1

MacGregor to Penna, 1 run

15.1
.

MacGregor to Penna, 0 runs

14.6
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

14.5
1

Sophia Smale to Penna, 1 run

14.4
.

Sophia Smale to Penna, 0 runs

14.3
.

Sophia Smale to Penna, 0 runs

14.2
.

Sophia Smale to Penna, 0 runs

14.1
.

Sophia Smale to Penna, 0 runs

13.6
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

13.5
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

13.4
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

13.3
1

MacGregor to Penna, 1 run

13.2
.

MacGregor to Penna, 0 runs

13.1
.

MacGregor to Penna, 0 runs

12.6
1

Sophia Smale to Penna, 1 run

12.5
2

Sophia Smale to Penna, 2 runs

12.4
.

Sophia Smale to Penna, 0 runs

12.3
1

Sophia Smale to E Jones, 1 run

12.2
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

12.2
1

Sophia Smale to E Jones, wide

12.1
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

11.6
.

MacGregor to Penna, 0 runs

11.5
.

MacGregor to Penna, 0 runs

11.4
1

MacGregor to E Jones, 1 run

11.3
3

MacGregor to Penna, 3 leg byes

11.2
.

MacGregor to Penna, 0 runs

11.1
.

MacGregor to Penna, 0 runs

10.6
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

10.5
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

10.4
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

10.3
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

10.2
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

10.1
.

Sophia Smale to E Jones, 0 runs

9.6
.

MacGregor to Penna, 0 runs

9.5
.

MacGregor to Penna, 0 runs

9.4
.

MacGregor to Penna, 0 runs

9.3
.

MacGregor to Penna, 0 runs

9.2
.

MacGregor to Penna, 0 runs

9.1
.

MacGregor to Penna, 0 runs

8.6
4

Munro to E Jones, 4 runs

8.5
.

Munro to E Jones, 0 runs

8.4
.

Munro to E Jones, 0 runs

8.3
.

Munro to E Jones, 0 runs

8.2
4

Munro to E Jones, 4 runs

8.1
.

Munro to E Jones, 0 runs

7.6
4

Gray to Penna, 4 runs

7.5
4

Gray to Penna, 4 runs

7.4
.

Gray to Penna, 0 runs

7.3
1

Gray to E Jones, 1 run

7.2
.

Gray to E Jones, appeal

7.1
.

Gray to E Jones, 0 runs

6.6
.

Munro to Penna, 0 runs

6.5
.

Munro to Penna, 0 runs

6.4
.

Munro to Penna, 0 runs

6.3
W

Munro to Seren Smale, appeal, wicket (bowled - Seren Smale)

6.2
.

Munro to Seren Smale, 0 runs

6.1
.

Munro to Seren Smale, 0 runs

5.6
.

Gray to E Jones, 0 runs

5.5
.

Gray to E Jones, 0 runs

5.4
1

Gray to Seren Smale, 1 run

5.3
.

Gray to Seren Smale, 0 runs

5.3
1

Gray to Seren Smale, wide

5.3
1

Gray to Seren Smale, wide

5.2
1

Gray to E Jones, 1 run

5.1
.

Gray to E Jones, 0 runs

4.6
4

Munro to Seren Smale, 4 runs

4.5
W

Munro to Clarke, appeal, wicket (bowled - Clarke)

4.4
.

Munro to Clarke, 0 runs

4.3
.

Munro to Clarke, 0 runs

4.2
.

Munro to Clarke, appeal

4.1
.

Munro to Clarke, appeal

4.1
1

Munro to Clarke, wide

3.6
.

Gray to E Jones, 0 runs

3.5
.

Gray to E Jones, 0 runs

3.4
.

Gray to E Jones, 0 runs

3.3
.

Gray to E Jones, 0 runs

3.2
4

Gray to E Jones, 4 runs

3.1
.

Gray to E Jones, 0 runs

2.6
2

Munro to Clarke, 2 runs

2.5
1

Munro to E Jones, 1 run

2.4
1

Munro to Clarke, leg bye

2.3
.

Munro to Clarke, appeal

2.2
4

Munro to Clarke, 4 runs

2.1
.

Munro to Clarke, appeal

2.1
1

Munro to Clarke, wide

1.6
.

Gray to E Jones, 0 runs

1.5
.

Gray to E Jones, 0 runs

1.4
.

Gray to E Jones, 0 runs

1.3
.

Gray to E Jones, 0 runs

1.2
1

Gray to Clarke, 1 run

1.1
.

Gray to Clarke, 0 runs

0.6
.

Munro to E Jones, 0 runs

0.5
.

Munro to E Jones, 0 runs

0.4
.

Munro to E Jones, 0 runs

0.3
1

Munro to Clarke, 1 run

0.2
.

Munro to Clarke, appeal

0.1
1

Munro to E Jones, 1 run

0.1
1

Munro to E Jones, wide