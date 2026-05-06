Highlights Essex vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 06.05.2026
Norris to Gardner, 1 run
Norris to Gardner, 0 runs
Norris to Miller, 1 run
Norris to Miller, 0 runs
Norris to Miller, 0 runs
Norris to Sophia Smale, appeal, wicket (caught - Sophia Smale)
Jones to Gardner, 0 runs
Jones to Gardner, 0 runs
Jones to Grewcock, appeal, wicket (bowled - Grewcock)
Jones to Sophia Smale, 1 run
Jones to Sophia Smale, 0 runs
Jones to Sophia Smale, 0 runs
Norris to Grewcock, 0 runs
Norris to Grewcock, 0 runs
Norris to Grewcock, 2 runs
Norris to Grewcock, no ball + 2 runs
Norris to Grewcock, wide
Norris to Grewcock, 4 runs
Norris to Sophia Smale, leg bye
Norris to Sophia Smale, 2 runs
Potts to Sophia Smale, 1 run
Potts to Sophia Smale, 4 runs
Potts to Sophia Smale, 0 runs
Potts to Grewcock, 1 run
Potts to Sophia Smale, 1 run
Potts to Grewcock, 3 runs
Cross to Sophia Smale, 4 runs
Cross to Sophia Smale, 0 runs
Cross to Grewcock, 1 run
Cross to Sophia Smale, 1 run
Cross to Sophia Smale, 0 runs
Cross to Grewcock, 1 run
Potts to Grewcock, 1 run
Potts to Grewcock, appeal
Potts to Grewcock, wide, appeal
Potts to Grewcock, 0 runs
Potts to Sophia Smale, 1 run
Potts to Sophia Smale, 0 runs
Potts to Grewcock, 1 run
Cross to Sophia Smale, 0 runs
Cross to Dowse, appeal, wicket (lbw - Dowse)
Cross to Dowse, 4 runs
Cross to Dowse, 2 runs
Cross to Dowse, 0 runs
Cross to Grewcock, 1 run
Norris to Grewcock, 1 run
Norris to Grewcock, 2 runs, appeal
Norris to Dowse, 1 run
Norris to Grewcock, 1 run
Norris to Grewcock, appeal
Norris to Dowse, 1 run
Cross to Grewcock, 0 runs
Cross to Dowse, 1 run
Cross to Grewcock, 1 run
Cross to Dowse, 1 run
Cross to Dowse, 0 runs
Cross to Dowse, 0 runs
Penna to Dowse, 1 run
Penna to Dowse, 0 runs
Penna to Grewcock, 1 run
Penna to Grewcock, 0 runs
Penna to Dowse, 1 run
Penna to Dowse, 0 runs
FMK Morris to Dowse, 1 run
FMK Morris to Grewcock, 1 run
FMK Morris to Dowse, 1 run
FMK Morris to Grewcock, 1 run
FMK Morris to Dowse, 1 run
FMK Morris to Dowse, 0 runs
Penna to Grewcock, 0 runs
Penna to Grewcock, 2 runs
Penna to Grewcock, 4 runs
Penna to Dowse, 1 run
Penna to Dowse, 0 runs
Penna to Dowse, 0 runs
FMK Morris to Grewcock, 0 runs
FMK Morris to Grewcock, 0 runs
FMK Morris to Dowse, 1 run
FMK Morris to Grewcock, 1 run
FMK Morris to Grewcock, 2 runs
FMK Morris to Dowse, 1 run
Jones to Dowse, 1 run
Jones to Dowse, 2 runs
Jones to Dowse, appeal
Jones to Grewcock, 1 run
Jones to Dowse, 1 run
Jones to Dowse, appeal
FMK Morris to Dowse, 1 run
FMK Morris to Griffith, appeal, wicket (caught - Griffith)
FMK Morris to Griffith, 0 runs
FMK Morris to Griffith, appeal
FMK Morris to Grewcock, 1 run
FMK Morris to Grewcock, 0 runs
FMK Morris to Grewcock, wide
Jones to Grewcock, 1 run
Jones to Grewcock, 0 runs
Jones to Griffith, 1 run
Jones to Grewcock, 1 run
Jones to Griffith, 1 run
Jones to Griffith, 0 runs
FMK Morris to Griffith, 1 run
FMK Morris to Griffith, 2 runs
FMK Morris to Griffith, 2 leg byes, appeal
FMK Morris to Griffith, 0 runs
FMK Morris to Griffith, 4 runs
FMK Morris to Grewcock, 1 run
Potts to Griffith, 2 runs
Potts to Griffith, 4 runs
Potts to Grewcock, 1 run
Potts to Grewcock, 0 runs
Potts to Griffith, 1 run
Potts to Grewcock, 1 run
Jones to Grewcock, 1 run
Jones to Grewcock, 4 runs
Jones to Grewcock, 4 runs
Jones to Grewcock, 0 runs
Jones to Grewcock, 0 runs
Jones to Griffith, 1 run
Potts to Grewcock, 2 runs
Potts to Griffith, 0 runs
Potts to Grewcock, 1 run
Potts to Grewcock, 0 runs
Jones to Griffith, 0 runs
Jones to Grewcock, 1 run
Jones to Grewcock, 0 runs
Jones to Grewcock, 0 runs
Jones to Griffith, 1 run
Jones to Griffith, 0 runs
Potts to Grewcock, 0 runs
Potts to Grewcock, 0 runs
Potts to Grewcock, 4 runs
Potts to Scrivens, appeal, wicket (bowled - Scrivens)
Potts to Scrivens, 0 runs
Potts to Griffith, 1 run
Penna to Scrivens, 0 runs
Penna to Scrivens, 2 runs
Penna to Griffith, 1 run
Penna to Scrivens, 1 run
Penna to Scrivens, 0 runs
Penna to Scrivens, 0 runs
Norris to Griffith, 0 runs
Norris to Griffith, 0 runs
Norris to Griffith, appeal
Norris to Griffith, wide
Norris to Griffith, 4 runs
Norris to Scrivens, 1 run
Norris to Griffith, 1 run
Penna to Griffith, 1 run
Penna to Griffith, appeal
Penna to Griffith, 0 runs
Penna to Scrivens, 1 run
Penna to Scrivens, 4 runs
Penna to Griffith, 1 run
Norris to Griffith, 1 run
Norris to Scrivens, 1 run
Norris to Griffith, 1 run
Norris to Scrivens, 1 run
Norris to Scrivens, 0 runs
Norris to Scrivens, 4 runs
Cross to Scrivens, 1 run
Cross to Scrivens, 0 runs
Cross to Griffith, 1 run
Cross to Scrivens, 1 run
Cross to Scrivens, 0 runs
Cross to Scrivens, 0 runs
FMK Morris to Griffith, 0 runs
FMK Morris to Scrivens, 1 run
FMK Morris to Scrivens, 4 runs
FMK Morris to Griffith, 1 run
FMK Morris to Griffith, 4 runs
Cross to Griffith, 1 run
Cross to Scrivens, 1 run
Cross to Scrivens, 0 runs
Cross to Scrivens, 0 runs
Cross to Scrivens, 0 runs
Cross to Scrivens, 2 runs
FMK Morris to Griffith, 0 runs
FMK Morris to Griffith, 0 runs
FMK Morris to Griffith, 2 runs
FMK Morris to Griffith, 0 runs
FMK Morris to Griffith, 0 runs
FMK Morris to Scrivens, 1 run
Potts to Griffith, 0 runs
Potts to Scrivens, 1 run
Potts to Scrivens, 0 runs
Potts to Scrivens, 6 runs
Potts to Scrivens, 0 runs
Potts to Scrivens, 0 runs
Jones to Scrivens, 1 run
Jones to Scrivens, 0 runs
Jones to Scrivens, 4 runs
Jones to Griffith, 1 run
Jones to Scrivens, 1 run
Jones to Griffith, 1 run
Potts to Scrivens, 4 runs
Potts to Scrivens, 0 runs
Potts to Griffith, 1 run
Potts to Griffith, 2 runs
Potts to Scrivens, 1 run
Potts to Scrivens, 0 runs
Jones to Griffith, 0 runs
Jones to Griffith, 0 runs
Jones to Griffith, 4 runs
Jones to Griffith, 0 runs
Jones to Griffith, 0 runs
Jones to Scrivens, 1 run
Potts to Griffith, 0 runs
Potts to Scrivens, 1 run
Potts to Scrivens, 0 runs
Potts to Scrivens, 0 runs
Potts to Scrivens, 0 runs
Potts to Scrivens, 4 runs
Potts to Scrivens, wide
Jones to Griffith, 0 runs
Jones to Scrivens, 1 run
Jones to Scrivens, 0 runs
Jones to Scrivens, 0 runs
Jones to Griffith, 1 run
Jones to Griffith, 0 runs
Jones to Griffith, wide
Potts to Scrivens, 0 runs
Potts to Griffith, 1 run
Potts to Griffith, 0 runs
Potts to Griffith, 0 runs
Potts to Griffith, 0 runs
Jones to Griffith, 0 runs
Jones to Scrivens, 1 run
Jones to Scrivens, 0 runs
Jones to Griffith, leg bye, appeal
Jones to Griffith, 0 runs
Jones to Scrivens, 3 runs
Cross to Griffith, 0 runs
Cross to Scrivens, 1 run
Cross to Scrivens, 4 runs
Cross to Scrivens, 0 runs
Cross to Scrivens, 0 runs
Cross to Scrivens, 0 runs
Norris to Griffith, 0 runs
Norris to Griffith, 2 runs
Norris to Griffith, 0 runs
Norris to Griffith, 4 runs
Norris to Griffith, 0 runs
Norris to Griffith, 0 runs
Cross to Scrivens, 0 runs
Cross to Griffith, 1 run
Cross to Griffith, 0 runs
Cross to Griffith, 0 runs
Cross to Griffith, 0 runs
Cross to Griffith, 0 runs
Norris to Scrivens, 0 runs
Norris to Scrivens, appeal
Norris to Scrivens, 0 runs
Norris to Griffith, 1 run, appeal
Norris to Scrivens, 2 wides
Norris to Scrivens, 0 runs
Norris to Scrivens, wide
Norris to Scrivens, 0 runs
Cross to Griffith, 0 runs
Cross to Griffith, 0 runs
Cross to Griffith, 0 runs
Cross to Griffith, 0 runs
Cross to Griffith, 0 runs
Cross to Griffith, 0 runs
Norris to Scrivens, 4 runs
Norris to Scrivens, 0 runs
Norris to Scrivens, 0 runs
Norris to Scrivens, 0 runs
Norris to Scrivens, 0 runs
Norris to Scrivens, 4 runs
Cross to Scrivens, 1 run
Cross to Griffith, 1 run
Cross to Griffith, 0 runs
Cross to Griffith, 0 runs
Cross to Griffith, 0 runs
Cross to Griffith, 0 runs
Norris to Scrivens, 0 runs
Norris to Scrivens, 0 runs
Norris to Scrivens, 0 runs
Norris to Scrivens, 4 runs
Norris to Scrivens, 0 runs
Norris to Griffith, leg bye, appeal
Cross to Scrivens, 4 leg byes
Cross to Scrivens, 0 runs
Cross to Scrivens, 0 runs
Cross to Scrivens, 0 runs
Cross to Scrivens, 0 runs
Cross to Scrivens, 0 runs
Scrivens to Cross, 1 run
Scrivens to Norris, 1 run
Scrivens to Lister, 1 run, appeal, wicket (run out - Lister)
Scrivens to Cross, 1 run
Scrivens to Lister, 1 run
Scrivens to Cross, 1 run
Gray to Cross, 1 run
Gray to Cross, 4 runs
Gray to Lister, 1 run
Gray to Lister, 2 runs
Gray to Lister, 0 runs
Gray to Cross, 1 run
Scrivens to Lister, 0 runs
Scrivens to Cross, 1 run
Scrivens to Lister, 1 run
Scrivens to Cross, 1 run
Scrivens to FMK Morris, appeal, wicket (caught - FMK Morris)
Scrivens to Lister, 1 run
Munro to Lister, 1 run
Munro to Lister, 4 runs
Munro to Lister, 4 runs
Munro to Lister, 4 runs
Munro to FMK Morris, 1 run
Munro to FMK Morris, 2 runs
Scrivens to Lister, 0 runs
Scrivens to Lister, 0 runs
Scrivens to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)
Scrivens to FMK Morris, 1 run
Scrivens to E Jones, 1 run
Scrivens to FMK Morris, 1 run
Grewcock to FMK Morris, 1 run
Grewcock to FMK Morris, 0 runs
Grewcock to E Jones, leg bye
Grewcock to FMK Morris, 1 run
Grewcock to FMK Morris, 4 runs
Grewcock to FMK Morris, 2 runs
MacGregor to FMK Morris, 1 run
MacGregor to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)
MacGregor to Threlkeld, 0 runs
MacGregor to Threlkeld, 4 runs
MacGregor to E Jones, 1 run
MacGregor to Threlkeld, 1 run
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 4 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to Threlkeld, 3 runs, appeal
Sophia Smale to E Jones, 1 run
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
MacGregor to E Jones, 1 run
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to Threlkeld, 1 run
MacGregor to E Jones, 1 run
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to Threlkeld, 1 run
Sophia Smale to Threlkeld, 1 run
Sophia Smale to E Jones, 1 run
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to Threlkeld, 1 run
Sophia Smale to Threlkeld, 4 byes
Sophia Smale to E Jones, 1 run
MacGregor to E Jones, 1 run
MacGregor to Threlkeld, 1 run
MacGregor to E Jones, 1 run
MacGregor to Threlkeld, 1 run
MacGregor to Threlkeld, 2 runs
MacGregor to Threlkeld, 0 runs
Scrivens to E Jones, 2 runs
Scrivens to Threlkeld, 1 run
Scrivens to Threlkeld, 4 runs
Scrivens to E Jones, 1 run
Scrivens to E Jones, 2 runs
Scrivens to Threlkeld, 1 run
Gray to Threlkeld, 1 run
Gray to E Jones, 1 run
Gray to Threlkeld, 1 run
Gray to Threlkeld, 0 runs
Gray to E Jones, 1 run
Gray to E Jones, 0 runs
Scrivens to Threlkeld, 0 runs
Scrivens to E Jones, 1 run
Scrivens to E Jones, 2 runs
Scrivens to Threlkeld, 1 run
Scrivens to E Jones, 1 run
Scrivens to E Jones, 0 runs
Gray to E Jones, 1 run
Gray to E Jones, 4 runs
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to E Jones, 4 runs
Gray to E Jones, 2 runs
Scrivens to E Jones, 3 runs
Scrivens to Threlkeld, 1 run
Scrivens to E Jones, 2 wides
Scrivens to Threlkeld, 1 run
Scrivens to Threlkeld, 0 runs
Scrivens to Threlkeld, 0 runs
Scrivens to Threlkeld, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 2 runs
Sophia Smale to Threlkeld, 1 run
Sophia Smale to E Jones, 1 run
Sophia Smale to Threlkeld, 1 run
Sophia Smale to E Jones, 1 run
Scrivens to Threlkeld, 0 runs
Scrivens to Threlkeld, 0 runs
Scrivens to E Jones, 2 wides
Scrivens to E Jones, 0 runs
Scrivens to E Jones, 0 runs
Scrivens to E Jones, 0 runs
Scrivens to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 1 run
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 4 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
MacGregor to Threlkeld, 0 runs
MacGregor to E Jones, 1 run
MacGregor to E Jones, 2 runs
MacGregor to Threlkeld, 3 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 4 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to Threlkeld, 1 run
MacGregor to Threlkeld, 1 run
MacGregor to Threlkeld, 4 runs
MacGregor to Threlkeld, 0 runs
MacGregor to Threlkeld, 0 runs
MacGregor to Threlkeld, 0 runs
MacGregor to E Jones, 1 run
MacGregor to E Jones, wide
Munro to Threlkeld, 0 runs
Munro to Threlkeld, 0 runs
Munro to E Jones, 1 run
Munro to Threlkeld, 1 run
Munro to Threlkeld, 0 runs
Munro to E Jones, 1 run
Grewcock to Threlkeld, 0 runs
Grewcock to E Jones, 1 run
Grewcock to Threlkeld, 1 run
Grewcock to Threlkeld, 0 runs
Grewcock to Threlkeld, 4 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to Threlkeld, 1 run
Munro to Threlkeld, 0 runs
Grewcock to E Jones, 0 runs
Grewcock to E Jones, appeal
Grewcock to E Jones, 4 runs
Grewcock to E Jones, 0 runs
Grewcock to E Jones, 2 runs
Grewcock to Threlkeld, 1 run
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to Threlkeld, 1 run
Gray to E Jones, 1 run
Gray to E Jones, appeal
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to E Jones, 0 runs
Grewcock to Threlkeld, 0 runs
Grewcock to Threlkeld, 0 runs
Grewcock to Threlkeld, 0 runs
Grewcock to Threlkeld, 0 runs
Grewcock to E Jones, 1 run
Grewcock to E Jones, 0 runs
Gray to Threlkeld, 0 runs
Gray to Threlkeld, 0 runs
Gray to Threlkeld, 0 runs
Gray to Threlkeld, 0 runs
Gray to E Jones, 1 run
Gray to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to Threlkeld, 0 runs
Sophia Smale to Threlkeld, 0 runs
Sophia Smale to Threlkeld, 0 runs
Sophia Smale to Threlkeld, 0 runs
Sophia Smale to Threlkeld, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, leg bye
Gray to Threlkeld, 0 runs
Gray to Threlkeld, 0 runs
Gray to Penna, appeal, wicket (caught - Penna)
Gray to Penna, 0 runs
Gray to Penna, 0 runs
Gray to Penna, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 2 runs
Sophia Smale to E Jones, 2 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to Penna, 1 run
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to E Jones, 4 runs
MacGregor to Penna, 1 run
MacGregor to Penna, 0 runs
MacGregor to Penna, 0 runs
MacGregor to Penna, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 2 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to Penna, 1 run
Sophia Smale to E Jones, 1 run
MacGregor to E Jones, 1 run
MacGregor to Penna, 1 run
MacGregor to Penna, 4 runs
MacGregor to E Jones, 1 run
MacGregor to Penna, 1 run
MacGregor to Penna, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to Penna, 1 run
Sophia Smale to Penna, 0 runs
Sophia Smale to Penna, 0 runs
Sophia Smale to Penna, 0 runs
Sophia Smale to Penna, 0 runs
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to Penna, 1 run
MacGregor to Penna, 0 runs
MacGregor to Penna, 0 runs
Sophia Smale to Penna, 1 run
Sophia Smale to Penna, 2 runs
Sophia Smale to Penna, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 1 run
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, wide
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
MacGregor to Penna, 0 runs
MacGregor to Penna, 0 runs
MacGregor to E Jones, 1 run
MacGregor to Penna, 3 leg byes
MacGregor to Penna, 0 runs
MacGregor to Penna, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
Sophia Smale to E Jones, 0 runs
MacGregor to Penna, 0 runs
MacGregor to Penna, 0 runs
MacGregor to Penna, 0 runs
MacGregor to Penna, 0 runs
MacGregor to Penna, 0 runs
MacGregor to Penna, 0 runs
Munro to E Jones, 4 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 4 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Gray to Penna, 4 runs
Gray to Penna, 4 runs
Gray to Penna, 0 runs
Gray to E Jones, 1 run
Gray to E Jones, appeal
Gray to E Jones, 0 runs
Munro to Penna, 0 runs
Munro to Penna, 0 runs
Munro to Penna, 0 runs
Munro to Seren Smale, appeal, wicket (bowled - Seren Smale)
Munro to Seren Smale, 0 runs
Munro to Seren Smale, 0 runs
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to Seren Smale, 1 run
Gray to Seren Smale, 0 runs
Gray to Seren Smale, wide
Gray to Seren Smale, wide
Gray to E Jones, 1 run
Gray to E Jones, 0 runs
Munro to Seren Smale, 4 runs
Munro to Clarke, appeal, wicket (bowled - Clarke)
Munro to Clarke, 0 runs
Munro to Clarke, 0 runs
Munro to Clarke, appeal
Munro to Clarke, appeal
Munro to Clarke, wide
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to E Jones, 4 runs
Gray to E Jones, 0 runs
Munro to Clarke, 2 runs
Munro to E Jones, 1 run
Munro to Clarke, leg bye
Munro to Clarke, appeal
Munro to Clarke, 4 runs
Munro to Clarke, appeal
Munro to Clarke, wide
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to Clarke, 1 run
Gray to Clarke, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to Clarke, 1 run
Munro to Clarke, appeal
Munro to E Jones, 1 run
Munro to E Jones, wide