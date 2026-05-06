Match details Essex vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 06.05.2026
Match Info
|Match:
|One-Day Cup, Women 2026
|Date:
|Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
|Toss:
|Essex won the toss and opt to bat
|Time:
|Wednesday, May 06, 2026 09:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Essex Squad
|Players
|Scrivens Grace, Griffith Cordelia, Dowse Ariana, Grewcock Jodie, Smale Sophia, Gardner Joana, Miller Florence H, Carr Amara, Munro Sophie, Gray Eva, MacGregor Esmae
|Bench
|Coppack Kate Louise, Macleod Alice
Lancashire Thunder Squad
|Players
|Jones Evelyn, Clarke Alice, Smale Seren, Penna Madeline, Threlkeld Ellie, Morris Fi, Lister Ailsa, Cross Kate, Norris Tara, Potts Grace, Jones Hannah
|Bench
|Carter Darcey, Ecclestone Sophie, Lamb Emma, Lewis Gaby
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet