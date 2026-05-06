Match details Essex vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 06.05.2026

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ESS
ESS

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LAT
LAT

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Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:Essex won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, May 06, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Essex Squad

PlayersScrivens Grace, Griffith Cordelia, Dowse Ariana, Grewcock Jodie, Smale Sophia, Gardner Joana, Miller Florence H, Carr Amara, Munro Sophie, Gray Eva, MacGregor Esmae
BenchCoppack Kate Louise, Macleod Alice

Lancashire Thunder Squad

PlayersJones Evelyn, Clarke Alice, Smale Seren, Penna Madeline, Threlkeld Ellie, Morris Fi, Lister Ailsa, Cross Kate, Norris Tara, Potts Grace, Jones Hannah
BenchCarter Darcey, Ecclestone Sophie, Lamb Emma, Lewis Gaby

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet