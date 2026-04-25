H2h Hampshire vs Durham List a One-Day Cup, Women 25.04.2026

List a

HAM
HAM

121

DUR
DUR

118

Hampshire vs Durham

List a, One-Day Cup, Women

DURDurham

224

HAMHampshire

174

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

104

HAMHampshire

103

T20, T20 Blast, Women

HAMHampshire

33

DURDurham

119
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