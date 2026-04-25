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One-Day Cup, Women
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Hampshire vs Durham
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H2h
H2h Hampshire vs Durham List a One-Day Cup, Women 25.04.2026
Apr 25, 2026
List a
09:30
AM
HAM
121
DUR
118
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Hampshire vs Durham
Sep 07, 2025
List a, One-Day Cup, Women
Durham
224
Hampshire
174
Jul 11, 2025
T20, T20 Blast, Women
Durham
104
Hampshire
103
Jun 07, 2025
T20, T20 Blast, Women
Hampshire
33
Durham
119
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