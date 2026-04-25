Squads Hampshire vs Durham List a One-Day Cup, Women 25.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
McCaughan Ella
batsman
Marlow Emma
all rounder
Bouchier Maia
batsman
Wilson Tahlia
wicket keeper
Norgrove Abigale
batsman
Armitage Hollie
all rounder
Kemp Freya
bowler
Villiers Mady
bowler
Southby Rhianna
wicket keeper
Windsor Emily
batsman
Dattani Naomi
all rounder
Heath Bess
wicket keeper
Wellington Amanda
bowler
Turner Phoebe
bowler
Smith Linsey
bowler
Fraser Katherine
bowler
Gibb Daisy
no information yet
Turner Sophia
bowler
Tyson Rebecca
bowler
Filer Lauren
bowler
Bell Lauren
bowler
Levick Katie
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Harman Nancy
bowler
Robson Harriet
no information yet
Sturge Megan
bowler
Rodgers Mia
wicket keeper
Sweet Francesca
no information yet
Thompson Grace
no information yet
Tulloch Poppy
no information yet