Squads Hampshire vs Durham List a One-Day Cup, Women 25.04.2026

List a

HAM
HAM

121

DUR
DUR

118

Playing

HAM
HAM
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Marlow Emma

all rounder

Wilson Tahlia

wicket keeper

Armitage Hollie

all rounder

Southby Rhianna

wicket keeper

Dattani Naomi

all rounder

Heath Bess

wicket keeper

Gibb Daisy

no information yet

Bench

HAM
HAM
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Robson Harriet

no information yet

Rodgers Mia

wicket keeper

Sweet Francesca

no information yet

Thompson Grace

no information yet

Tulloch Poppy

no information yet