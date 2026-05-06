H2h Hampshire vs Somerset List a One-Day Cup, Women 06.05.2026

List a

HAM
HAM

282

SOM
SOM

281

Hampshire vs Somerset

T20, T20 Blast, Women

HAMHampshire

154

SOMSomerset

153

T20, T20 Blast, Women

SOMSomerset

164

HAMHampshire

169

List a, One-Day Cup, Women

SOMSomerset

182

HAMHampshire

213