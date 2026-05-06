Highlights Hampshire vs Somerset List a One-Day Cup, Women 06.05.2026

List a

HAM
HAM

282

SOM
SOM

281

40.4
4

Skelton to Dattani, 4 runs

40.3
4

Skelton to Dattani, 4 runs

40.2
.

Skelton to Dattani, 0 runs

40.1
4

Skelton to Dattani, 4 runs

39.6
.

Anderson to Sturge, 0 runs

39.5
1

Anderson to Dattani, 1 run

39.4
.

Anderson to Dattani, 0 runs

39.3
1

Anderson to Sturge, 1 run

39.2
.

Anderson to Sturge, 0 runs

39.1
1

Anderson to Dattani, 1 run

38.6
W

Skelton to Southby, appeal, wicket (bowled - Southby)

38.5
.

Skelton to Southby, 0 runs

38.4
.

Skelton to Southby, 0 runs

38.3
.

Skelton to Southby, 0 runs

38.2
1

Skelton to Dattani, 1 run

38.1
1

Skelton to Southby, 1 run

37.6
.

Anderson to Dattani, 0 runs

37.5
4

Anderson to Dattani, 4 runs

37.4
.

Anderson to Dattani, 0 runs

37.3
.

Anderson to Dattani, 0 runs

37.2
2

Anderson to Dattani, 2 runs

37.1
1

Anderson to Southby, 1 run

36.6
1

Barnes to Southby, 1 run

36.5
.

Barnes to Southby, 0 runs

36.4
1

Barnes to Dattani, 1 run

36.3
W

Barnes to Bouchier, appeal, wicket (caught - Bouchier)

36.2
2

Barnes to Bouchier, 1 run

36.1
4

Barnes to Bouchier, 4 runs

35.6
1

Anderson to Bouchier, 1 run

35.5
1

Anderson to Southby, 1 run

35.4
.

Anderson to Southby, 0 runs

35.3
1

Anderson to Bouchier, 1 run

35.2
4

Anderson to Bouchier, 4 runs

35.1
4

Anderson to Bouchier, 4 runs

34.6
2

Barnes to Southby, 2 runs

34.5
.

Barnes to Southby, 0 runs

34.4
.

Barnes to Southby, 0 runs

34.3
1

Barnes to Bouchier, 1 run

34.2
2

Barnes to Bouchier, 2 runs

34.1
.

Barnes to Bouchier, 0 runs

34.1
1

Barnes to Bouchier, wide

33.6
.

Anderson to Southby, 0 runs

33.3
.

Anderson to Bouchier, 0 runs

33.2
2

Anderson to Bouchier, 2 leg byes

33.1
1

Anderson to Southby, 1 run

32.6
.

Holland to Bouchier, 0 runs

32.5
1

Holland to Southby, 1 run

32.4
1

Holland to Bouchier, 1 run

32.3
1

Holland to Southby, 1 run

32.3
1

Holland to Southby, wide

32.2
2

Holland to Southby, 2 runs

32.1
.

Holland to Southby, 0 runs

31.6
1

Skelton to Southby, 1 run

31.5
.

Skelton to Southby, 0 runs

31.4
2

Skelton to Southby, 2 runs

31.3
4

Skelton to Southby, 4 runs

31.2
1

Skelton to Bouchier, 1 run

31.1
4

Skelton to Bouchier, 4 runs

30.6
1

Holland to Bouchier, 1 run

30.5
.

Holland to Bouchier, 0 runs

30.4
1

Holland to Southby, 1 run

30.3
.

Holland to Southby, 0 runs

30.3
2

Holland to Bouchier, 2 wides

30.2
.

Holland to Bouchier, 0 runs

30.1
4

Holland to Bouchier, 4 runs

29.6
1

Skelton to Bouchier, 1 run

29.5
1

Skelton to Southby, 1 run

29.4
1

Skelton to Bouchier, 1 run

29.3
.

Skelton to Bouchier, 0 runs

29.2
.

Skelton to Bouchier, 0 runs

29.1
3

Skelton to Southby, 3 runs

28.6
.

Holland to Bouchier, 0 runs

28.5
.

Holland to Bouchier, 0 runs

28.4
1

Holland to Southby, 1 run

28.3
W

Holland to Kemp, appeal, wicket (caught - Kemp)

28.2
.

Holland to Kemp, 0 runs

28.1
.

Holland to Kemp, 0 runs

27.6
.

Skelton to Bouchier, 0 runs

27.5
2

Skelton to Bouchier, 2 runs

27.4
.

Skelton to Bouchier, 0 runs

27.3
4

Skelton to Bouchier, 4 runs

27.2
1

Skelton to Kemp, 1 run

27.1
.

Skelton to Kemp, 0 runs

26.6
4

Griffiths to Bouchier, 4 runs

26.5
1

Griffiths to Kemp, 1 run

26.4
.

Griffiths to Kemp, 0 runs

26.3
1

Griffiths to Bouchier, 1 run

26.2
1

Griffiths to Kemp, 1 run

26.1
.

Griffiths to Kemp, 0 runs

25.6
4

Harris to Bouchier, 4 runs

25.5
1

Harris to Kemp, 1 run

25.4
.

Harris to Kemp, 0 runs

25.3
1

Harris to Bouchier, 1 run

25.2
1

Harris to Kemp, 1 run

25.1
.

Harris to Kemp, 0 runs

24.6
.

Griffiths to Bouchier, 0 runs

24.5
.

Griffiths to Bouchier, 0 runs

24.4
.

Griffiths to Bouchier, 0 runs

24.3
1

Griffiths to Kemp, 1 run

24.2
4

Griffiths to Kemp, 4 runs

24.1
.

Griffiths to Kemp, 0 runs

23.6
1

Harris to Kemp, 1 run

23.5
1

Harris to Bouchier, 1 run

23.4
1

Harris to Kemp, 1 run

23.3
1

Harris to Bouchier, 1 run

23.2
1

Harris to Kemp, 1 run

23.1
1

Harris to Bouchier, 1 run

22.6
1

Holland to Bouchier, 1 run

22.5
2

Holland to Bouchier, 2 leg byes

22.4
1

Holland to Kemp, 1 run

22.3
2

Holland to Kemp, 2 runs

22.2
.

Holland to Kemp, 0 runs

22.1
1

Holland to Bouchier, 1 run

21.6
.

Harris to Kemp, 0 runs

21.5
4

Harris to Kemp, 4 runs

21.4
1

Harris to Bouchier, 1 run

21.3
.

Harris to Bouchier, 0 runs

21.2
1

Harris to Kemp, 1 run

21.1
1

Harris to Bouchier, 1 run

20.6
1

Holland to Bouchier, 1 run

20.5
1

Holland to Kemp, 1 run

20.4
.

Holland to Kemp, 0 runs

20.2
.

Holland to Kemp, 0 runs

20.1
.

Holland to Kemp, 0 runs

19.6
1

Barnes to Kemp, 1 run

19.5
.

Barnes to Kemp, 0 runs

19.4
4

Barnes to Kemp, 4 runs

19.3
4

Barnes to Kemp, 4 runs

19.2
1

Barnes to Bouchier, 1 run

19.1
1

Barnes to Kemp, 1 run

18.6
.

Holland to Bouchier, 0 runs

18.5
2

Holland to Bouchier, 2 runs

18.4
2

Holland to Bouchier, 2 runs

18.3
.

Holland to Bouchier, 0 runs

18.2
.

Holland to Bouchier, 0 runs

18.1
4

Holland to Bouchier, 4 runs

17.6
.

Barnes to Kemp, 0 runs

17.5
1

Barnes to Bouchier, 1 run

17.4
2

Barnes to Bouchier, 2 runs

17.3
4

Barnes to Bouchier, 4 runs

17.2
.

Barnes to Bouchier, 0 runs

17.1
.

Barnes to Bouchier, 0 runs

16.6
2

Holland to Kemp, 2 runs

16.5
1

Holland to Bouchier, 1 run

16.4
1

Holland to Kemp, 1 run

16.3
4

Holland to Kemp, 4 runs

16.2
.

Holland to Kemp, 0 runs

16.1
.

Holland to Kemp, 0 runs

15.6
4

Skelton to Bouchier, 4 runs

15.5
3

Skelton to Kemp, 3 runs

15.4
4

Skelton to Kemp, 4 runs

15.3
.

Skelton to Kemp, 0 runs

15.2
.

Skelton to Kemp, 0 runs

15.1
1

Skelton to Bouchier, 1 run

14.6
1

Harris to Bouchier, 1 run

14.5
.

Harris to Bouchier, 0 runs

14.4
1

Harris to Kemp, 1 run

14.3
1

Harris to Bouchier, 1 run

14.2
4

Harris to Bouchier, 4 runs

14.1
1

Harris to Kemp, 1 run

13.6
1

Skelton to Kemp, 1 run

13.5
.

Skelton to Kemp, 0 runs

13.4
.

Skelton to Kemp, 0 runs

13.3
.

Skelton to Kemp, 0 runs

13.2
.

Skelton to Kemp, 0 runs

13.1
1

Skelton to Bouchier, 1 run

12.6
1

Harris to Bouchier, 1 run

12.5
.

Harris to Bouchier, 0 runs

12.4
4

Harris to Bouchier, 4 runs

12.3
.

Harris to Bouchier, 0 runs

12.2
1

Harris to Kemp, 1 run, appeal

12.1
1

Harris to Bouchier, 1 run

11.6
2

Skelton to Kemp, 2 runs

11.5
.

Skelton to Kemp, 0 runs

11.4
.

Skelton to Kemp, 0 runs

11.3
.

Skelton to Kemp, 0 runs

11.2
1

Skelton to Bouchier, 1 run

11.1
1

Skelton to Kemp, 1 run

10.6
1

Harris to Kemp, 1 run

10.5
.

Harris to Kemp, 0 runs

10.4
3

Harris to Bouchier, 3 runs

10.3
.

Harris to Bouchier, 0 runs

10.2
1

Harris to Kemp, 1 run

10.1
1

Harris to Bouchier, 1 run

9.6
4

Skelton to Kemp, 4 runs

9.5
.

Skelton to Kemp, 0 runs

9.4
4

Skelton to Kemp, 4 runs

9.3
.

Skelton to Kemp, 0 runs

9.2
.

Skelton to Kemp, 0 runs

9.1
.

Skelton to Kemp, 0 runs

8.6
2

Griffiths to Bouchier, 2 runs

8.5
4

Griffiths to Bouchier, 4 runs

8.4
1

Griffiths to Kemp, 1 run

8.3
1

Griffiths to Bouchier, 1 run

8.2
.

Griffiths to Bouchier, 0 runs

8.1
4

Griffiths to Bouchier, 4 runs

7.6
.

Anderson to Kemp, 0 runs

7.5
1

Anderson to Bouchier, 1 run

7.4
.

Anderson to Bouchier, appeal

7.3
.

Anderson to Bouchier, 0 runs

7.3
1

Anderson to Bouchier, wide

7.2
2

Anderson to Bouchier, 2 runs

7.1
4

Anderson to Bouchier, 4 runs

6.6
W

Griffiths to Norgrove, appeal, wicket (caught - Norgrove)

6.5
3

Griffiths to Bouchier, 3 runs

6.4
.

Griffiths to Bouchier, 0 runs

6.3
.

Griffiths to Bouchier, 0 runs

6.2
4

Griffiths to Bouchier, 4 runs

6.1
.

Griffiths to Bouchier, 0 runs

5.6
W

Anderson to McCaughan, appeal, wicket (caught - McCaughan)

5.5
.

Anderson to McCaughan, 0 runs

5.4
1

Anderson to Bouchier, 1 run

5.3
.

Anderson to Bouchier, 0 runs

5.2
.

Anderson to Bouchier, 0 runs

5.1
.

Anderson to Bouchier, 0 runs

4.6
.

Griffiths to McCaughan, 0 runs

4.5
1

Griffiths to Bouchier, 1 run

4.4
3

Griffiths to McCaughan, 3 runs

4.3
.

Griffiths to McCaughan, 0 runs

4.2
1

Griffiths to Bouchier, 1 run

4.1
1

Griffiths to McCaughan, 1 run

3.6
.

Anderson to Bouchier, 0 runs

3.6
1

Anderson to Bouchier, wide

3.5
.

Anderson to Bouchier, 0 runs

3.4
4

Anderson to Bouchier, 4 runs

3.4
1

Anderson to Bouchier, wide

3.3
.

Anderson to Bouchier, 0 runs

3.2
.

Anderson to Bouchier, 0 runs

3.1
4

Anderson to Bouchier, 4 runs

2.6
1

Griffiths to Bouchier, 1 run

2.6
1

Griffiths to Bouchier, wide

2.5
4

Griffiths to Bouchier, 4 runs

2.4
.

Griffiths to Bouchier, 0 runs

2.3
.

Griffiths to Bouchier, 0 runs

2.2
.

Griffiths to Bouchier, 0 runs

2.1
1

Griffiths to McCaughan, 1 run

1.6
1

Anderson to McCaughan, 1 run

1.5
.

Anderson to McCaughan, 0 runs

1.5
1

Anderson to McCaughan, wide

1.4
.

Anderson to McCaughan, 0 runs

1.3
4

Anderson to McCaughan, 4 runs

1.2
.

Anderson to McCaughan, 0 runs

1.1
2

Anderson to McCaughan, 2 runs

1.1
1

Anderson to McCaughan, wide

0.6
1

Griffiths to McCaughan, 1 run

0.5
.

Griffiths to McCaughan, 0 runs

0.4
1

Griffiths to Bouchier, 1 run

0.3
4

Griffiths to Bouchier, 4 runs

0.2
1

Griffiths to McCaughan, leg bye

0.1
.

Griffiths to McCaughan, 0 runs

49.6
4

Dattani to Odgers, 4 runs

49.5
2

Dattani to Odgers, 2 runs

49.4
1

Dattani to Skelton, 1 run

49.3
1

Dattani to Odgers, 1 run

49.2
1

Dattani to Skelton, 1 run

49.1
6

Dattani to Skelton, 6 runs

48.6
4

Sturge to Odgers, 4 runs

48.5
1

Sturge to Skelton, 1 run

48.4
1

Sturge to Odgers, 1 run

48.3
1

Sturge to Skelton, 1 run

48.2
4

Sturge to Skelton, 4 runs

48.1
.

Sturge to Skelton, 0 runs

47.6
4

Dattani to Odgers, 4 runs

47.5
4

Dattani to Odgers, 4 runs

47.4
1

Dattani to Skelton, 1 run

47.3
4

Dattani to Skelton, 4 runs

47.2
2

Dattani to Skelton, 2 runs

47.1
1

Dattani to Odgers, 1 run

46.6
4

Tulloch to Skelton, 4 runs

46.5
1

Tulloch to Odgers, 1 run

46.4
.

Tulloch to Odgers, 0 runs

46.3
6

Tulloch to Odgers, 6 runs

46.2
4

Tulloch to Odgers, 4 runs

46.1
1

Tulloch to Skelton, 1 run

45.6
1

Hardwick to Skelton, 1 run

45.5
4

Hardwick to Skelton, 4 runs

45.4
.

Hardwick to Skelton, 0 runs

45.3
1

Hardwick to Odgers, 1 run

45.2
1

Hardwick to Skelton, 1 run

45.1
4

Hardwick to Skelton, 4 runs

44.6
1

Tulloch to Skelton, 1 run

44.5
2

Tulloch to Skelton, 2 runs

44.4
1

Tulloch to Odgers, 1 run

44.3
.

Tulloch to Odgers, 0 runs

44.2
1

Tulloch to Skelton, 1 run

44.1
1

Tulloch to Odgers, 1 run

43.6
1

Sturge to Odgers, 1 run

43.5
1

Sturge to Skelton, 1 run

43.4
1

Sturge to Odgers, 1 run

43.3
4

Sturge to Odgers, 4 runs

43.2
1

Sturge to Skelton, 1 run

43.1
2

Sturge to Skelton, 2 runs

42.6
4

Tulloch to Odgers, 4 runs

42.5
.

Tulloch to Odgers, 0 runs

42.4
1

Tulloch to Skelton, 1 run

42.3
.

Tulloch to Skelton, 0 runs

42.2
4

Tulloch to Skelton, 4 runs

42.1
.

Tulloch to Skelton, 0 runs

41.6
1

Sturge to Skelton, 1 run

41.5
1

Sturge to Odgers, 1 run

41.4
1

Sturge to Skelton, 1 run

41.3
.

Sturge to Skelton, 0 runs

41.2
1

Sturge to Odgers, 1 run

41.1
1

Sturge to Skelton, 1 run

40.6
.

Tulloch to Odgers, 0 runs

40.5
1

Tulloch to Skelton, 1 run

40.4
1

Tulloch to Odgers, leg bye

40.3
1

Tulloch to Skelton, 1 run

40.2
2

Tulloch to Skelton, 2 runs

40.1
.

Tulloch to Skelton, 0 runs

39.6
.

Sturge to Odgers, 0 runs

39.5
1

Sturge to Skelton, 1 run

39.4
.

Sturge to Skelton, 0 runs

39.3
.

Sturge to Skelton, 0 runs

39.2
1

Sturge to Odgers, 1 run

39.1
1

Sturge to Skelton, 1 run

38.6
1

Tyson to Skelton, 1 run

38.3
.

Tyson to Skelton, 0 runs

38.2
.

Tyson to Skelton, 0 runs

38.1
1

Tyson to Odgers, 1 run

37.6
.

Wellington to Skelton, 0 runs

37.5
.

Wellington to Skelton, 0 runs

37.4
.

Wellington to Skelton, 0 runs

37.3
.

Wellington to Skelton, 0 runs

37.2
1

Wellington to Odgers, 1 run

37.1
.

Wellington to Odgers, 0 runs

36.6
1

Tyson to Odgers, leg bye

36.5
.

Tyson to Odgers, 0 runs

36.4
1

Tyson to Skelton, 1 run

36.3
.

Tyson to Skelton, 0 runs

36.2
.

Tyson to Skelton, 0 runs

36.1
4

Tyson to Skelton, 4 runs

35.6
1

Wellington to Skelton, 1 run

35.5
.

Wellington to Skelton, 0 runs

35.4
.

Wellington to Skelton, 0 runs

35.3
1

Wellington to Odgers, 1 run

35.2
.

Wellington to Odgers, 0 runs

35.1
1

Wellington to Skelton, 1 run

34.6
1

Tyson to Skelton, 1 run

34.5
.

Tyson to Skelton, 0 runs

34.4
.

Tyson to Skelton, 0 runs

34.3
.

Tyson to Skelton, 0 runs

34.2
1

Tyson to Odgers, 1 run

34.1
.

Tyson to Odgers, 0 runs

33.6
1

Wellington to Odgers, 1 run

33.5
1

Wellington to Skelton, 1 run

33.4
4

Wellington to Skelton, 4 runs

33.3
.

Wellington to Skelton, 0 runs

33.2
1

Wellington to Odgers, 1 run

33.1
2

Wellington to Odgers, 2 runs

32.6
1

Dattani to Odgers, 1 run

32.5
.

Dattani to Odgers, 0 runs

32.4
1

Dattani to Skelton, 1 run

32.1
4

Dattani to Odgers, 4 runs

31.6
1

Tulloch to Odgers, 1 run

31.5
.

Tulloch to Odgers, 0 runs

31.4
1

Tulloch to Skelton, 1 run

31.3
1

Tulloch to Odgers, 1 run

31.2
4

Tulloch to Odgers, 4 runs

31.1
.

Tulloch to Odgers, 0 runs

30.6
.

Dattani to Skelton, 0 runs

30.5
.

Dattani to Skelton, 0 runs

30.4
2

Dattani to Skelton, 2 runs

30.3
W

Dattani to Griffiths, appeal, wicket (caught - Griffiths)

30.2
1

Dattani to Odgers, 1 run

30.1
.

Dattani to Odgers, 0 runs

29.6
.

Tulloch to Griffiths, 0 runs

29.5
.

Tulloch to Griffiths, 0 runs

29.5
1

Tulloch to Griffiths, wide

29.3
1

Tulloch to Odgers, 1 run

29.2
.

Tulloch to Odgers, 0 runs

29.1
.

Tulloch to Odgers, 0 runs

28.6
1

Dattani to Odgers, 1 run

28.5
.

Dattani to Odgers, 0 runs

28.4
1

Dattani to Jones, leg bye

28.3
.

Dattani to Jones, 0 runs

28.2
4

Dattani to Jones, 4 runs

28.1
.

Dattani to Jones, 0 runs

27.6
.

Wellington to Odgers, 0 runs

27.5
.

Wellington to Odgers, 0 runs

27.4
.

Wellington to Odgers, 0 runs

27.3
1

Wellington to Jones, 1 run

27.2
.

Wellington to Jones, 0 runs

27.1
1

Wellington to Odgers, 1 run

26.6
1

Tyson to Odgers, 1 run

26.5
1

Tyson to Jones, 1 run

26.4
.

Tyson to Jones, appeal

26.3
1

Tyson to Odgers, 1 run

26.2
1

Tyson to Jones, 1 run

26.1
.

Tyson to Jones, 0 runs

25.6
.

Wellington to Odgers, 0 runs

25.5
1

Wellington to Jones, 1 run

25.4
W

Wellington to Hazell, wicket (caught - Hazell)

25.3
1

Wellington to Odgers, 1 run

25.2
1

Wellington to Hazell, 1 run

25.1
1

Wellington to Odgers, 1 run

24.6
.

Tyson to Hazell, 0 runs

24.6
nb

Tyson to Odgers, no ball + 1 run

24.5
1

Tyson to Hazell, 1 run

24.4
.

Tyson to Hazell, 0 runs

24.3
.

Tyson to Hazell, 0 runs

24.2
1

Tyson to Odgers, 1 run

24.1
.

Tyson to Odgers, 0 runs

23.6
W

Wellington to Holland, appeal, wicket (bowled - Holland)

23.5
1

Wellington to Odgers, 1 run

23.4
.

Wellington to Odgers, 0 runs

23.3
.

Wellington to Odgers, 0 runs

23.2
.

Wellington to Odgers, 0 runs

23.1
1

Wellington to Holland, 1 run

22.6
1

Tyson to Holland, 1 run

22.5
.

Tyson to Holland, 0 runs

22.4
.

Tyson to Holland, 0 runs

22.3
1

Tyson to Odgers, 1 run

22.2
.

Tyson to Odgers, 0 runs

22.1
.

Tyson to Odgers, 0 runs

21.6
1

Sturge to Odgers, 1 run

21.5
1

Sturge to Holland, 1 run

21.4
W

Sturge to Learoyd, appeal, wicket (caught - Learoyd)

21.3
1

Sturge to Odgers, 1 run

21.2
.

Sturge to Odgers, 0 runs

21.1
1

Sturge to Learoyd, 1 run

20.6
1

Tulloch to Learoyd, 1 run

20.5
.

Tulloch to Learoyd, 0 runs

20.4
1

Tulloch to Odgers, 1 run

20.3
.

Tulloch to Odgers, 0 runs

20.3
1

Tulloch to Odgers, wide

20.2
.

Tulloch to Odgers, 0 runs

20.1
.

Tulloch to Odgers, 0 runs

19.6
1

Sturge to Odgers, 1 run

19.5
4

Sturge to Odgers, 4 runs

19.4
.

Sturge to Odgers, 0 runs

19.3
1

Sturge to Learoyd, 1 run

19.2
.

Sturge to Learoyd, 0 runs

19.1
.

Sturge to Learoyd, 0 runs

18.6
1

Tulloch to Learoyd, 1 run

18.5
1

Tulloch to Odgers, leg bye

18.4
.

Tulloch to Odgers, 0 runs

18.3
1

Tulloch to Learoyd, 1 run

18.2
.

Tulloch to Learoyd, 0 runs

18.1
1

Tulloch to Odgers, 1 run

17.6
6

Sturge to Learoyd, 6 runs

17.5
1

Sturge to Odgers, 1 run

17.4
1

Sturge to Learoyd, 1 run

17.3
.

Sturge to Learoyd, 0 runs

17.2
1

Sturge to Odgers, 1 run

17.1
.

Sturge to Odgers, 0 runs

16.6
.

Tulloch to Learoyd, 0 runs

16.5
.

Tulloch to Learoyd, 0 runs

16.4
.

Tulloch to Learoyd, 0 runs

16.3
.

Tulloch to Learoyd, 0 runs

16.2
.

Tulloch to Learoyd, 0 runs

16.1
.

Tulloch to Learoyd, 0 runs

15.6
.

Wellington to Odgers, 0 runs

15.5
.

Wellington to Odgers, 0 runs

15.4
.

Wellington to Odgers, 0 runs

15.3
.

Wellington to Odgers, 0 runs

15.2
1

Wellington to Learoyd, 1 run

15.1
.

Wellington to Learoyd, 0 runs

14.6
1

Tulloch to Learoyd, 1 run

14.5
2

Tulloch to Learoyd, 2 runs

14.4
.

Tulloch to Learoyd, 0 runs

14.3
1

Tulloch to Odgers, 1 run

14.3
1

Tulloch to Odgers, no ball

14.2
.

Tulloch to Odgers, 0 runs

14.1
1

Tulloch to Learoyd, 1 run

13.6
.

Wellington to Odgers, 0 runs

13.5
1

Wellington to Learoyd, 1 run

13.4
1

Wellington to Odgers, 1 run

13.3
.

Wellington to Odgers, 0 runs

13.2
.

Wellington to Odgers, 0 runs

13.1
1

Wellington to Learoyd, 1 run

12.6
1

Hardwick to Learoyd, 1 run

12.5
.

Hardwick to Learoyd, 0 runs

12.4
1

Hardwick to Odgers, 1 run

12.3
1

Hardwick to Learoyd, 1 run

12.2
.

Hardwick to Learoyd, 0 runs

12.1
4

Hardwick to Learoyd, 4 runs

11.6
.

Wellington to Odgers, 0 runs

11.5
1

Wellington to Learoyd, 1 run

11.4
2lb

Wellington to Learoyd, 2 leg byes, appeal

11.3
.

Wellington to Learoyd, 0 runs

11.2
.

Wellington to Learoyd, 0 runs

11.1
.

Wellington to Learoyd, 0 runs

10.6
4

Hardwick to Odgers, 4 runs

10.5
1

Hardwick to Learoyd, 1 run

10.5
1

Hardwick to Learoyd, wide

10.4
4

Hardwick to Learoyd, 4 runs

10.3
1

Hardwick to Odgers, 1 run

10.2
.

Hardwick to Odgers, 0 runs

10.1
1

Hardwick to Learoyd, 1 run

9.6
.

Wellington to Odgers, 0 runs

9.5
.

Wellington to Odgers, 0 runs

9.4
2

Wellington to Odgers, 2 runs

9.3
2

Wellington to Odgers, 2 runs

9.2
1

Wellington to Learoyd, 1 run

9.1
.

Wellington to Learoyd, 0 runs

8.6
.

Dattani to Odgers, 0 runs

8.5
.

Dattani to Odgers, 0 runs

8.4
.

Dattani to Odgers, 0 runs

8.3
4

Dattani to Odgers, 4 runs

8.2
4

Dattani to Odgers, 4 runs

8.1
4

Dattani to Odgers, 4 runs

7.6
1

Tyson to Odgers, 1 run

7.5
.

Tyson to Odgers, 0 runs

7.4
.

Tyson to Odgers, 0 runs

7.3
.

Tyson to Odgers, 0 runs

7.2
1

Tyson to Learoyd, 1 run

7.1
1

Tyson to Odgers, 1 run

6.6
4

Dattani to Learoyd, 4 runs

6.5
.

Dattani to Learoyd, 0 runs

6.4
.

Dattani to Learoyd, 0 runs

6.3
.

Dattani to Learoyd, 0 runs

6.2
.

Dattani to Learoyd, 0 runs

6.1
.

Dattani to Learoyd, 0 runs

5.6
4

Tyson to Odgers, 4 runs

5.5
.

Tyson to Odgers, appeal

5.4
.

Tyson to Odgers, 0 runs

5.3
.

Tyson to Odgers, 0 runs

5.2
.

Tyson to Odgers, 0 runs

5.1
2

Tyson to Odgers, 2 runs

4.6
.

Dattani to Learoyd, 0 runs

4.5
.

Dattani to Learoyd, 0 runs

4.4
.

Dattani to Learoyd, 0 runs

4.3
W

Dattani to Davis, appeal, wicket (bowled - Davis)

4.2
1

Dattani to Odgers, 1 run

4.1
.

Dattani to Odgers, 0 runs

4.1
1

Dattani to Odgers, wide

3.6
1

Tyson to Odgers, 1 run

3.5
.

Tyson to Odgers, 0 runs

3.4
.

Tyson to Odgers, 0 runs

3.3
.

Tyson to Odgers, 0 runs

3.2
1

Tyson to Davis, 1 run

3.1
1

Tyson to Odgers, 1 run

2.6
4

Dattani to Davis, 4 runs

2.5
1

Dattani to Odgers, leg bye

2.4
.

Dattani to Odgers, 0 runs

2.3
.

Dattani to Odgers, 0 runs

2.2
.

Dattani to Odgers, 0 runs

2.1
.

Dattani to Odgers, 0 runs

1.6
1

Tyson to Odgers, 1 run

1.5
.

Tyson to Odgers, appeal

1.4
.

Tyson to Odgers, 0 runs

1.3
.

Tyson to Odgers, 0 runs

1.2
1

Tyson to Davis, 1 run

1.1
1

Tyson to Odgers, 1 run

0.6
1

Dattani to Odgers, 1 run

0.5
.

Dattani to Odgers, 0 runs

0.4
1

Dattani to Davis, 1 run

0.3
.

Dattani to Davis, 0 runs

0.2
1

Dattani to Odgers, 1 run

0.1
.

Dattani to Odgers, 0 runs