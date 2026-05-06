Highlights Hampshire vs Somerset List a One-Day Cup, Women 06.05.2026
Skelton to Dattani, 4 runs
Skelton to Dattani, 4 runs
Skelton to Dattani, 0 runs
Skelton to Dattani, 4 runs
Anderson to Sturge, 0 runs
Anderson to Dattani, 1 run
Anderson to Dattani, 0 runs
Anderson to Sturge, 1 run
Anderson to Sturge, 0 runs
Anderson to Dattani, 1 run
Skelton to Southby, appeal, wicket (bowled - Southby)
Skelton to Southby, 0 runs
Skelton to Southby, 0 runs
Skelton to Southby, 0 runs
Skelton to Dattani, 1 run
Skelton to Southby, 1 run
Anderson to Dattani, 0 runs
Anderson to Dattani, 4 runs
Anderson to Dattani, 0 runs
Anderson to Dattani, 0 runs
Anderson to Dattani, 2 runs
Anderson to Southby, 1 run
Barnes to Southby, 1 run
Barnes to Southby, 0 runs
Barnes to Dattani, 1 run
Barnes to Bouchier, appeal, wicket (caught - Bouchier)
Barnes to Bouchier, 1 run
Barnes to Bouchier, 4 runs
Anderson to Bouchier, 1 run
Anderson to Southby, 1 run
Anderson to Southby, 0 runs
Anderson to Bouchier, 1 run
Anderson to Bouchier, 4 runs
Anderson to Bouchier, 4 runs
Barnes to Southby, 2 runs
Barnes to Southby, 0 runs
Barnes to Southby, 0 runs
Barnes to Bouchier, 1 run
Barnes to Bouchier, 2 runs
Barnes to Bouchier, 0 runs
Barnes to Bouchier, wide
Anderson to Southby, 0 runs
Anderson to Bouchier, 0 runs
Anderson to Bouchier, 2 leg byes
Anderson to Southby, 1 run
Holland to Bouchier, 0 runs
Holland to Southby, 1 run
Holland to Bouchier, 1 run
Holland to Southby, 1 run
Holland to Southby, wide
Holland to Southby, 2 runs
Holland to Southby, 0 runs
Skelton to Southby, 1 run
Skelton to Southby, 0 runs
Skelton to Southby, 2 runs
Skelton to Southby, 4 runs
Skelton to Bouchier, 1 run
Skelton to Bouchier, 4 runs
Holland to Bouchier, 1 run
Holland to Bouchier, 0 runs
Holland to Southby, 1 run
Holland to Southby, 0 runs
Holland to Bouchier, 2 wides
Holland to Bouchier, 0 runs
Holland to Bouchier, 4 runs
Skelton to Bouchier, 1 run
Skelton to Southby, 1 run
Skelton to Bouchier, 1 run
Skelton to Bouchier, 0 runs
Skelton to Bouchier, 0 runs
Skelton to Southby, 3 runs
Holland to Bouchier, 0 runs
Holland to Bouchier, 0 runs
Holland to Southby, 1 run
Holland to Kemp, appeal, wicket (caught - Kemp)
Holland to Kemp, 0 runs
Holland to Kemp, 0 runs
Skelton to Bouchier, 0 runs
Skelton to Bouchier, 2 runs
Skelton to Bouchier, 0 runs
Skelton to Bouchier, 4 runs
Skelton to Kemp, 1 run
Skelton to Kemp, 0 runs
Griffiths to Bouchier, 4 runs
Griffiths to Kemp, 1 run
Griffiths to Kemp, 0 runs
Griffiths to Bouchier, 1 run
Griffiths to Kemp, 1 run
Griffiths to Kemp, 0 runs
Harris to Bouchier, 4 runs
Harris to Kemp, 1 run
Harris to Kemp, 0 runs
Harris to Bouchier, 1 run
Harris to Kemp, 1 run
Harris to Kemp, 0 runs
Griffiths to Bouchier, 0 runs
Griffiths to Bouchier, 0 runs
Griffiths to Bouchier, 0 runs
Griffiths to Kemp, 1 run
Griffiths to Kemp, 4 runs
Griffiths to Kemp, 0 runs
Harris to Kemp, 1 run
Harris to Bouchier, 1 run
Harris to Kemp, 1 run
Harris to Bouchier, 1 run
Harris to Kemp, 1 run
Harris to Bouchier, 1 run
Holland to Bouchier, 1 run
Holland to Bouchier, 2 leg byes
Holland to Kemp, 1 run
Holland to Kemp, 2 runs
Holland to Kemp, 0 runs
Holland to Bouchier, 1 run
Harris to Kemp, 0 runs
Harris to Kemp, 4 runs
Harris to Bouchier, 1 run
Harris to Bouchier, 0 runs
Harris to Kemp, 1 run
Harris to Bouchier, 1 run
Holland to Bouchier, 1 run
Holland to Kemp, 1 run
Holland to Kemp, 0 runs
Holland to Kemp, 0 runs
Holland to Kemp, 0 runs
Barnes to Kemp, 1 run
Barnes to Kemp, 0 runs
Barnes to Kemp, 4 runs
Barnes to Kemp, 4 runs
Barnes to Bouchier, 1 run
Barnes to Kemp, 1 run
Holland to Bouchier, 0 runs
Holland to Bouchier, 2 runs
Holland to Bouchier, 2 runs
Holland to Bouchier, 0 runs
Holland to Bouchier, 0 runs
Holland to Bouchier, 4 runs
Barnes to Kemp, 0 runs
Barnes to Bouchier, 1 run
Barnes to Bouchier, 2 runs
Barnes to Bouchier, 4 runs
Barnes to Bouchier, 0 runs
Barnes to Bouchier, 0 runs
Holland to Kemp, 2 runs
Holland to Bouchier, 1 run
Holland to Kemp, 1 run
Holland to Kemp, 4 runs
Holland to Kemp, 0 runs
Holland to Kemp, 0 runs
Skelton to Bouchier, 4 runs
Skelton to Kemp, 3 runs
Skelton to Kemp, 4 runs
Skelton to Kemp, 0 runs
Skelton to Kemp, 0 runs
Skelton to Bouchier, 1 run
Harris to Bouchier, 1 run
Harris to Bouchier, 0 runs
Harris to Kemp, 1 run
Harris to Bouchier, 1 run
Harris to Bouchier, 4 runs
Harris to Kemp, 1 run
Skelton to Kemp, 1 run
Skelton to Kemp, 0 runs
Skelton to Kemp, 0 runs
Skelton to Kemp, 0 runs
Skelton to Kemp, 0 runs
Skelton to Bouchier, 1 run
Harris to Bouchier, 1 run
Harris to Bouchier, 0 runs
Harris to Bouchier, 4 runs
Harris to Bouchier, 0 runs
Harris to Kemp, 1 run, appeal
Harris to Bouchier, 1 run
Skelton to Kemp, 2 runs
Skelton to Kemp, 0 runs
Skelton to Kemp, 0 runs
Skelton to Kemp, 0 runs
Skelton to Bouchier, 1 run
Skelton to Kemp, 1 run
Harris to Kemp, 1 run
Harris to Kemp, 0 runs
Harris to Bouchier, 3 runs
Harris to Bouchier, 0 runs
Harris to Kemp, 1 run
Harris to Bouchier, 1 run
Skelton to Kemp, 4 runs
Skelton to Kemp, 0 runs
Skelton to Kemp, 4 runs
Skelton to Kemp, 0 runs
Skelton to Kemp, 0 runs
Skelton to Kemp, 0 runs
Griffiths to Bouchier, 2 runs
Griffiths to Bouchier, 4 runs
Griffiths to Kemp, 1 run
Griffiths to Bouchier, 1 run
Griffiths to Bouchier, 0 runs
Griffiths to Bouchier, 4 runs
Anderson to Kemp, 0 runs
Anderson to Bouchier, 1 run
Anderson to Bouchier, appeal
Anderson to Bouchier, 0 runs
Anderson to Bouchier, wide
Anderson to Bouchier, 2 runs
Anderson to Bouchier, 4 runs
Griffiths to Norgrove, appeal, wicket (caught - Norgrove)
Griffiths to Bouchier, 3 runs
Griffiths to Bouchier, 0 runs
Griffiths to Bouchier, 0 runs
Griffiths to Bouchier, 4 runs
Griffiths to Bouchier, 0 runs
Anderson to McCaughan, appeal, wicket (caught - McCaughan)
Anderson to McCaughan, 0 runs
Anderson to Bouchier, 1 run
Anderson to Bouchier, 0 runs
Anderson to Bouchier, 0 runs
Anderson to Bouchier, 0 runs
Griffiths to McCaughan, 0 runs
Griffiths to Bouchier, 1 run
Griffiths to McCaughan, 3 runs
Griffiths to McCaughan, 0 runs
Griffiths to Bouchier, 1 run
Griffiths to McCaughan, 1 run
Anderson to Bouchier, 0 runs
Anderson to Bouchier, wide
Anderson to Bouchier, 0 runs
Anderson to Bouchier, 4 runs
Anderson to Bouchier, wide
Anderson to Bouchier, 0 runs
Anderson to Bouchier, 0 runs
Anderson to Bouchier, 4 runs
Griffiths to Bouchier, 1 run
Griffiths to Bouchier, wide
Griffiths to Bouchier, 4 runs
Griffiths to Bouchier, 0 runs
Griffiths to Bouchier, 0 runs
Griffiths to Bouchier, 0 runs
Griffiths to McCaughan, 1 run
Anderson to McCaughan, 1 run
Anderson to McCaughan, 0 runs
Anderson to McCaughan, wide
Anderson to McCaughan, 0 runs
Anderson to McCaughan, 4 runs
Anderson to McCaughan, 0 runs
Anderson to McCaughan, 2 runs
Anderson to McCaughan, wide
Griffiths to McCaughan, 1 run
Griffiths to McCaughan, 0 runs
Griffiths to Bouchier, 1 run
Griffiths to Bouchier, 4 runs
Griffiths to McCaughan, leg bye
Griffiths to McCaughan, 0 runs
Dattani to Odgers, 4 runs
Dattani to Odgers, 2 runs
Dattani to Skelton, 1 run
Dattani to Odgers, 1 run
Dattani to Skelton, 1 run
Dattani to Skelton, 6 runs
Sturge to Odgers, 4 runs
Sturge to Skelton, 1 run
Sturge to Odgers, 1 run
Sturge to Skelton, 1 run
Sturge to Skelton, 4 runs
Sturge to Skelton, 0 runs
Dattani to Odgers, 4 runs
Dattani to Odgers, 4 runs
Dattani to Skelton, 1 run
Dattani to Skelton, 4 runs
Dattani to Skelton, 2 runs
Dattani to Odgers, 1 run
Tulloch to Skelton, 4 runs
Tulloch to Odgers, 1 run
Tulloch to Odgers, 0 runs
Tulloch to Odgers, 6 runs
Tulloch to Odgers, 4 runs
Tulloch to Skelton, 1 run
Hardwick to Skelton, 1 run
Hardwick to Skelton, 4 runs
Hardwick to Skelton, 0 runs
Hardwick to Odgers, 1 run
Hardwick to Skelton, 1 run
Hardwick to Skelton, 4 runs
Tulloch to Skelton, 1 run
Tulloch to Skelton, 2 runs
Tulloch to Odgers, 1 run
Tulloch to Odgers, 0 runs
Tulloch to Skelton, 1 run
Tulloch to Odgers, 1 run
Sturge to Odgers, 1 run
Sturge to Skelton, 1 run
Sturge to Odgers, 1 run
Sturge to Odgers, 4 runs
Sturge to Skelton, 1 run
Sturge to Skelton, 2 runs
Tulloch to Odgers, 4 runs
Tulloch to Odgers, 0 runs
Tulloch to Skelton, 1 run
Tulloch to Skelton, 0 runs
Tulloch to Skelton, 4 runs
Tulloch to Skelton, 0 runs
Sturge to Skelton, 1 run
Sturge to Odgers, 1 run
Sturge to Skelton, 1 run
Sturge to Skelton, 0 runs
Sturge to Odgers, 1 run
Sturge to Skelton, 1 run
Tulloch to Odgers, 0 runs
Tulloch to Skelton, 1 run
Tulloch to Odgers, leg bye
Tulloch to Skelton, 1 run
Tulloch to Skelton, 2 runs
Tulloch to Skelton, 0 runs
Sturge to Odgers, 0 runs
Sturge to Skelton, 1 run
Sturge to Skelton, 0 runs
Sturge to Skelton, 0 runs
Sturge to Odgers, 1 run
Sturge to Skelton, 1 run
Tyson to Skelton, 1 run
Tyson to Skelton, 0 runs
Tyson to Skelton, 0 runs
Tyson to Odgers, 1 run
Wellington to Skelton, 0 runs
Wellington to Skelton, 0 runs
Wellington to Skelton, 0 runs
Wellington to Skelton, 0 runs
Wellington to Odgers, 1 run
Wellington to Odgers, 0 runs
Tyson to Odgers, leg bye
Tyson to Odgers, 0 runs
Tyson to Skelton, 1 run
Tyson to Skelton, 0 runs
Tyson to Skelton, 0 runs
Tyson to Skelton, 4 runs
Wellington to Skelton, 1 run
Wellington to Skelton, 0 runs
Wellington to Skelton, 0 runs
Wellington to Odgers, 1 run
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Skelton, 1 run
Tyson to Skelton, 1 run
Tyson to Skelton, 0 runs
Tyson to Skelton, 0 runs
Tyson to Skelton, 0 runs
Tyson to Odgers, 1 run
Tyson to Odgers, 0 runs
Wellington to Odgers, 1 run
Wellington to Skelton, 1 run
Wellington to Skelton, 4 runs
Wellington to Skelton, 0 runs
Wellington to Odgers, 1 run
Wellington to Odgers, 2 runs
Dattani to Odgers, 1 run
Dattani to Odgers, 0 runs
Dattani to Skelton, 1 run
Dattani to Odgers, 4 runs
Tulloch to Odgers, 1 run
Tulloch to Odgers, 0 runs
Tulloch to Skelton, 1 run
Tulloch to Odgers, 1 run
Tulloch to Odgers, 4 runs
Tulloch to Odgers, 0 runs
Dattani to Skelton, 0 runs
Dattani to Skelton, 0 runs
Dattani to Skelton, 2 runs
Dattani to Griffiths, appeal, wicket (caught - Griffiths)
Dattani to Odgers, 1 run
Dattani to Odgers, 0 runs
Tulloch to Griffiths, 0 runs
Tulloch to Griffiths, 0 runs
Tulloch to Griffiths, wide
Tulloch to Odgers, 1 run
Tulloch to Odgers, 0 runs
Tulloch to Odgers, 0 runs
Dattani to Odgers, 1 run
Dattani to Odgers, 0 runs
Dattani to Jones, leg bye
Dattani to Jones, 0 runs
Dattani to Jones, 4 runs
Dattani to Jones, 0 runs
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Jones, 1 run
Wellington to Jones, 0 runs
Wellington to Odgers, 1 run
Tyson to Odgers, 1 run
Tyson to Jones, 1 run
Tyson to Jones, appeal
Tyson to Odgers, 1 run
Tyson to Jones, 1 run
Tyson to Jones, 0 runs
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Jones, 1 run
Wellington to Hazell, wicket (caught - Hazell)
Wellington to Odgers, 1 run
Wellington to Hazell, 1 run
Wellington to Odgers, 1 run
Tyson to Hazell, 0 runs
Tyson to Odgers, no ball + 1 run
Tyson to Hazell, 1 run
Tyson to Hazell, 0 runs
Tyson to Hazell, 0 runs
Tyson to Odgers, 1 run
Tyson to Odgers, 0 runs
Wellington to Holland, appeal, wicket (bowled - Holland)
Wellington to Odgers, 1 run
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Holland, 1 run
Tyson to Holland, 1 run
Tyson to Holland, 0 runs
Tyson to Holland, 0 runs
Tyson to Odgers, 1 run
Tyson to Odgers, 0 runs
Tyson to Odgers, 0 runs
Sturge to Odgers, 1 run
Sturge to Holland, 1 run
Sturge to Learoyd, appeal, wicket (caught - Learoyd)
Sturge to Odgers, 1 run
Sturge to Odgers, 0 runs
Sturge to Learoyd, 1 run
Tulloch to Learoyd, 1 run
Tulloch to Learoyd, 0 runs
Tulloch to Odgers, 1 run
Tulloch to Odgers, 0 runs
Tulloch to Odgers, wide
Tulloch to Odgers, 0 runs
Tulloch to Odgers, 0 runs
Sturge to Odgers, 1 run
Sturge to Odgers, 4 runs
Sturge to Odgers, 0 runs
Sturge to Learoyd, 1 run
Sturge to Learoyd, 0 runs
Sturge to Learoyd, 0 runs
Tulloch to Learoyd, 1 run
Tulloch to Odgers, leg bye
Tulloch to Odgers, 0 runs
Tulloch to Learoyd, 1 run
Tulloch to Learoyd, 0 runs
Tulloch to Odgers, 1 run
Sturge to Learoyd, 6 runs
Sturge to Odgers, 1 run
Sturge to Learoyd, 1 run
Sturge to Learoyd, 0 runs
Sturge to Odgers, 1 run
Sturge to Odgers, 0 runs
Tulloch to Learoyd, 0 runs
Tulloch to Learoyd, 0 runs
Tulloch to Learoyd, 0 runs
Tulloch to Learoyd, 0 runs
Tulloch to Learoyd, 0 runs
Tulloch to Learoyd, 0 runs
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Learoyd, 1 run
Wellington to Learoyd, 0 runs
Tulloch to Learoyd, 1 run
Tulloch to Learoyd, 2 runs
Tulloch to Learoyd, 0 runs
Tulloch to Odgers, 1 run
Tulloch to Odgers, no ball
Tulloch to Odgers, 0 runs
Tulloch to Learoyd, 1 run
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Learoyd, 1 run
Wellington to Odgers, 1 run
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Learoyd, 1 run
Hardwick to Learoyd, 1 run
Hardwick to Learoyd, 0 runs
Hardwick to Odgers, 1 run
Hardwick to Learoyd, 1 run
Hardwick to Learoyd, 0 runs
Hardwick to Learoyd, 4 runs
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Learoyd, 1 run
Wellington to Learoyd, 2 leg byes, appeal
Wellington to Learoyd, 0 runs
Wellington to Learoyd, 0 runs
Wellington to Learoyd, 0 runs
Hardwick to Odgers, 4 runs
Hardwick to Learoyd, 1 run
Hardwick to Learoyd, wide
Hardwick to Learoyd, 4 runs
Hardwick to Odgers, 1 run
Hardwick to Odgers, 0 runs
Hardwick to Learoyd, 1 run
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Odgers, 0 runs
Wellington to Odgers, 2 runs
Wellington to Odgers, 2 runs
Wellington to Learoyd, 1 run
Wellington to Learoyd, 0 runs
Dattani to Odgers, 0 runs
Dattani to Odgers, 0 runs
Dattani to Odgers, 0 runs
Dattani to Odgers, 4 runs
Dattani to Odgers, 4 runs
Dattani to Odgers, 4 runs
Tyson to Odgers, 1 run
Tyson to Odgers, 0 runs
Tyson to Odgers, 0 runs
Tyson to Odgers, 0 runs
Tyson to Learoyd, 1 run
Tyson to Odgers, 1 run
Dattani to Learoyd, 4 runs
Dattani to Learoyd, 0 runs
Dattani to Learoyd, 0 runs
Dattani to Learoyd, 0 runs
Dattani to Learoyd, 0 runs
Dattani to Learoyd, 0 runs
Tyson to Odgers, 4 runs
Tyson to Odgers, appeal
Tyson to Odgers, 0 runs
Tyson to Odgers, 0 runs
Tyson to Odgers, 0 runs
Tyson to Odgers, 2 runs
Dattani to Learoyd, 0 runs
Dattani to Learoyd, 0 runs
Dattani to Learoyd, 0 runs
Dattani to Davis, appeal, wicket (bowled - Davis)
Dattani to Odgers, 1 run
Dattani to Odgers, 0 runs
Dattani to Odgers, wide
Tyson to Odgers, 1 run
Tyson to Odgers, 0 runs
Tyson to Odgers, 0 runs
Tyson to Odgers, 0 runs
Tyson to Davis, 1 run
Tyson to Odgers, 1 run
Dattani to Davis, 4 runs
Dattani to Odgers, leg bye
Dattani to Odgers, 0 runs
Dattani to Odgers, 0 runs
Dattani to Odgers, 0 runs
Dattani to Odgers, 0 runs
Tyson to Odgers, 1 run
Tyson to Odgers, appeal
Tyson to Odgers, 0 runs
Tyson to Odgers, 0 runs
Tyson to Davis, 1 run
Tyson to Odgers, 1 run
Dattani to Odgers, 1 run
Dattani to Odgers, 0 runs
Dattani to Davis, 1 run
Dattani to Davis, 0 runs
Dattani to Odgers, 1 run
Dattani to Odgers, 0 runs