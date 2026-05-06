Squads Hampshire vs Somerset List a One-Day Cup, Women 06.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
McCaughan Ella
batsman
Odgers Rebecca
batsman
Bouchier Maia
batsman
Davis Ruby
batsman
Norgrove Abigale
batsman
Learoyd Anika
batsman
Kemp Freya
bowler
Holland Niamh
bowler
Southby Rhianna
wicket keeper
Hazell Jess
no information yet
Dattani Naomi
all rounder
Jones Katie
wicket keeper
Sturge Megan
bowler
Griffiths Alex
all rounder
Wellington Amanda
bowler
Skelton Chloe
bowler
Hardwick Hannah
all rounder
Anderson Ellie
bowler
Tulloch Poppy
no information yet
Harris Lola
no information yet
Tyson Rebecca
bowler
Barnes Olivia
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Gibb Daisy
no information yet
Gibson Danielle
all rounder
Harman Nancy
bowler
Knight Heather
batsman
Smith Linsey
bowler
Luff Sophie Natasha
batsman
Sweet Francesca
no information yet
Vukusic Erin
no information yet