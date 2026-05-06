Squads Hampshire vs Somerset List a One-Day Cup, Women 06.05.2026

List a

HAM
HAM

282

SOM
SOM

281

Playing

HAM
HAM
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Davis Ruby

batsman

Southby Rhianna

wicket keeper

Hazell Jess

no information yet

Dattani Naomi

all rounder

Jones Katie

wicket keeper

Griffiths Alex

all rounder

Hardwick Hannah

all rounder

Tulloch Poppy

no information yet

Harris Lola

no information yet

Barnes Olivia

no information yet

Bench

HAM
HAM
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Gibb Daisy

no information yet

Gibson Danielle

all rounder

Sweet Francesca

no information yet

Vukusic Erin

no information yet