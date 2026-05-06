Match details Hampshire vs Somerset List a One-Day Cup, Women 06.05.2026
Match Info
|Match:
|One-Day Cup, Women 2026
|Date:
|Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
|Toss:
|Hampshire won the toss and opt to bat
|Time:
|Wednesday, May 06, 2026 09:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Hampshire Squad
|Players
|McCaughan Ella, Bouchier Maia, Norgrove Abigale, Kemp Freya, Southby Rhianna, Dattani Naomi, Sturge Megan, Wellington Amanda, Hardwick Hannah, Tulloch Poppy, Tyson Rebecca
|Bench
|Gibb Daisy, Harman Nancy, Smith Linsey, Sweet Francesca
Somerset Squad
|Players
|Odgers Rebecca, Davis Ruby, Learoyd Anika, Holland Niamh, Hazell Jess, Jones Katie, Griffiths Alex, Skelton Chloe, Anderson Ellie, Harris Lola, Barnes Olivia
|Bench
|Gibson Danielle, Knight Heather, Luff Sophie Natasha, Vukusic Erin
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet