Match details Hampshire vs Somerset List a One-Day Cup, Women 06.05.2026

List a

HAM
HAM

282

SOM
SOM

281

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:Hampshire won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, May 06, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Hampshire Squad

PlayersMcCaughan Ella, Bouchier Maia, Norgrove Abigale, Kemp Freya, Southby Rhianna, Dattani Naomi, Sturge Megan, Wellington Amanda, Hardwick Hannah, Tulloch Poppy, Tyson Rebecca
BenchGibb Daisy, Harman Nancy, Smith Linsey, Sweet Francesca

Somerset Squad

PlayersOdgers Rebecca, Davis Ruby, Learoyd Anika, Holland Niamh, Hazell Jess, Jones Katie, Griffiths Alex, Skelton Chloe, Anderson Ellie, Harris Lola, Barnes Olivia
BenchGibson Danielle, Knight Heather, Luff Sophie Natasha, Vukusic Erin

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet