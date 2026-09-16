Highlights Hampshire vs Surrey List a One-Day Cup, Women 16.09.2026
Coppack to Adams, 3 runs
Coppack to Adams, 0 runs
Coppack to Adams, 2 runs
Coppack to McCaughan, wicket (bowled - McCaughan)
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to Bouchier, 1 run
Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs
Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs
Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs
Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs
Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs
Macdonald-Gay to McCaughan, 4 runs
Macdonald-Gay to McCaughan, wide
Macdonald-Gay to McCaughan, wide
Coppack to Bouchier, 0 runs
Coppack to McCaughan, 1 run
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to McCaughan, wide
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to McCaughan, 0 runs
Macdonald-Gay to Bouchier, 0 runs
Macdonald-Gay to McCaughan, 1 run
Macdonald-Gay to McCaughan, 4 runs
Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs
Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs
Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs