Highlights Hampshire vs Surrey List a One-Day Cup, Women 16.09.2026

Live
List a

HAM
HAM

(0 ov.) 14/1

SUR
SUR
3.6
3

Coppack to Adams, 3 runs

3.5
.

Coppack to Adams, 0 runs

3.4
2

Coppack to Adams, 2 runs

3.3
W

Coppack to McCaughan, wicket (bowled - McCaughan)

3.2
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

3.1
1

Coppack to Bouchier, 1 run

2.6
.

Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs

2.5
.

Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs

2.4
.

Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs

2.3
.

Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs

2.2
.

Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs

2.1
4

Macdonald-Gay to McCaughan, 4 runs

2.1
1

Macdonald-Gay to McCaughan, wide

2.1
1

Macdonald-Gay to McCaughan, wide

1.6
.

Coppack to Bouchier, 0 runs

1.5
1

Coppack to McCaughan, 1 run

1.4
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

1.4
1

Coppack to McCaughan, wide

1.3
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

1.2
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

1.1
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

0.6
.

Macdonald-Gay to Bouchier, 0 runs

0.5
1

Macdonald-Gay to McCaughan, 1 run

0.4
4

Macdonald-Gay to McCaughan, 4 runs

0.3
.

Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs

0.2
.

Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs

0.1
.

Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs