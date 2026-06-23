FMK Morris to Thaker, appeal, wicket (bowled - Thaker)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

FMK Morris to MacGregor, appeal, wicket (caught - MacGregor)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

FMK Morris to Gray, appeal, wicket (caught - Gray)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

FMK Morris to Heap, appeal, wicket (caught - Heap)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

FMK Morris to Gardner, appeal, wicket (caught - Gardner)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

FMK Morris to Bosch, appeal, wicket (caught - Bosch)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cross to Dowse, appeal, wicket (lbw - Dowse)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cross to Gillgrass, appeal, wicket (bowled - Gillgrass)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Norris to Macleod, appeal, wicket (lbw - Macleod)

.

.

Gray to Cross, appeal, wicket (caught - Cross)

.

.

.

.

.

.

Gray to Norris, appeal, wicket (bowled - Norris)

.

.

.

.

.

.

MacGregor to Seren Smale, appeal, wicket (caught - Seren Smale)

.

.

.

MacGregor to FMK Morris, appeal, wicket (caught - FMK Morris)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bosch to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)

.

.

.

.

Threlkeld allows it to travel through to the wicketkeeper, and the ball flies away for a pair of byes.

.

.

32.5 W

Bosch to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)