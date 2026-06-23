Highlights Lancashire Thunder vs Essex List a One-Day Cup, Women 23.06.2026
FMK Morris to Thaker, appeal, wicket (bowled - Thaker)
FMK Morris to Thaker, 0 runs
FMK Morris to Munro, 1 run
FMK Morris to Munro, 0 runs
FMK Morris to Munro, 0 runs
FMK Morris to Munro, 0 runs
Jones to Thaker, 0 runs
Jones to Thaker, 0 runs
Jones to Thaker, 0 runs
Jones to Thaker, 0 runs
Jones to Thaker, 0 runs
Jones to Munro, 1 run
Jones to Munro, 3 wides
FMK Morris to MacGregor, appeal, wicket (caught - MacGregor)
FMK Morris to Munro, 1 run
FMK Morris to Munro, 0 runs
FMK Morris to Munro, 0 runs
FMK Morris to Munro, 4 runs
FMK Morris to Munro, 0 runs
Jones to Munro, 1 run
Jones to MacGregor, 1 run
Jones to MacGregor, 0 runs
Jones to MacGregor, 0 runs
Jones to MacGregor, 0 runs
Jones to Munro, 1 run
FMK Morris to MacGregor, 0 runs
FMK Morris to MacGregor, 0 runs
FMK Morris to Munro, 1 run
FMK Morris to Munro, 0 runs
FMK Morris to MacGregor, 1 run
FMK Morris to Gray, appeal, wicket (caught - Gray)
Jones to Munro, 0 runs
Jones to Munro, 0 runs
Jones to Gray, 1 run
Jones to Munro, 1 run
Jones to Munro, 0 runs
Jones to Munro, 0 runs
FMK Morris to Gray, 0 runs
FMK Morris to Gray, 0 runs
FMK Morris to Gray, 0 runs
FMK Morris to Gray, 0 runs
FMK Morris to Munro, 1 run
FMK Morris to Gray, 1 run
Cross to Gray, 1 run
Cross to Gray, 4 runs
Cross to Munro, 1 run
Cross to Munro, 0 runs
Cross to Munro, 4 runs
Cross to Munro, 0 runs
FMK Morris to Gray, 0 runs
FMK Morris to Gray, 0 runs
FMK Morris to Munro, 1 run
FMK Morris to Gray, 1 run
FMK Morris to Munro, 1 run
FMK Morris to Munro, 0 runs
Weerappuli to Gray, 0 runs
Weerappuli to Gray, 2 runs
Weerappuli to Gray, 0 runs
Weerappuli to Munro, 1 run
Weerappuli to Munro, appeal
Weerappuli to Gray, 1 run
FMK Morris to Munro, 0 runs
FMK Morris to Gray, 1 run
FMK Morris to Gray, appeal
FMK Morris to Gray, 0 runs
FMK Morris to Gray, 0 runs
FMK Morris to Heap, appeal, wicket (caught - Heap)
Weerappuli to Munro, 0 runs
Weerappuli to Munro, 0 runs
Weerappuli to Heap, 1 run
Weerappuli to Heap, 0 runs
Weerappuli to Heap, 0 runs
Weerappuli to Munro, 1 run
FMK Morris to Heap, 4 runs
FMK Morris to Munro, 1 run
FMK Morris to Munro, 0 runs
FMK Morris to Heap, 1 run
FMK Morris to Heap, 0 runs
FMK Morris to Heap, 0 runs
Weerappuli to Munro, 0 runs
Weerappuli to Munro, 0 runs
Weerappuli to Munro, 0 runs
Weerappuli to Munro, 0 runs
Weerappuli to Munro, 0 runs
Weerappuli to Munro, 0 runs
FMK Morris to Munro, bye
FMK Morris to Heap, 1 run
FMK Morris to Munro, 1 run
FMK Morris to Heap, 1 run
FMK Morris to Munro, 1 run
FMK Morris to Munro, 0 runs
Jones to Heap, 0 runs
Jones to Heap, 0 runs
Jones to Heap, wide
Jones to Heap, 0 runs
Jones to Munro, 1 run
Jones to Munro, 0 runs
Jones to Heap, 1 run
FMK Morris to Munro, 0 runs
FMK Morris to Gardner, appeal, wicket (caught - Gardner)
FMK Morris to Gardner, 0 runs
FMK Morris to Heap, 1 run
FMK Morris to Gardner, 1 run
FMK Morris to Heap, 1 run
Jones to Gardner, 0 runs
Jones to Gardner, 0 runs
Jones to Gardner, 0 runs
Jones to Heap, 1 run
Jones to Gardner, 1 run
Jones to Gardner, 0 runs
FMK Morris to Heap, 0 runs
FMK Morris to Heap, 0 runs
FMK Morris to Heap, 0 runs
FMK Morris to Heap, 0 runs
FMK Morris to Heap, 0 runs
FMK Morris to Bosch, appeal, wicket (caught - Bosch)
Jones to Bosch, 1 run
Jones to Bosch, 0 runs
Jones to Gardner, 1 run
Jones to Bosch, 1 run
Jones to Gardner, 1 run
Jones to Gardner, 0 runs
Weerappuli to Bosch, 0 runs
Weerappuli to Bosch, 2 runs
Weerappuli to Gardner, 1 run
Weerappuli to Gardner, 0 runs
Weerappuli to Gardner, 0 runs
Weerappuli to Bosch, 1 run
Jones to Gardner, 0 runs
Jones to Gardner, 0 runs
Jones to Gardner, 0 runs
Jones to Gardner, 0 runs
Jones to Gardner, 0 runs
Jones to Gardner, 0 runs
Weerappuli to Bosch, 0 runs
Weerappuli to Gardner, 1 run
Weerappuli to Gardner, 0 runs
Weerappuli to Gardner, 0 runs
Weerappuli to Bosch, 1 run
Weerappuli to Bosch, 4 runs
Jones to Gardner, 0 runs
Jones to Bosch, 1 run
Jones to Bosch, 0 runs
Jones to Bosch, 0 runs
Jones to Gardner, 1 run
Jones to Gardner, 0 runs
Weerappuli to Bosch, 0 runs
Weerappuli to Bosch, 0 runs
Weerappuli to Gardner, 1 run
Weerappuli to Bosch, 1 run
Weerappuli to Bosch, 0 runs
Weerappuli to Bosch, 0 runs
Cross to Gardner, 2 runs
Cross to Gardner, 0 runs
Cross to Gardner, 0 runs
Cross to Gardner, 0 runs
Cross to Gardner, wide
Cross to Gardner, 0 runs
Cross to Gardner, 4 leg byes
Norris to Bosch, 4 runs
Norris to Bosch, 0 runs
Norris to Bosch, 0 runs
Norris to Bosch, 2 runs
Norris to Bosch, 4 runs
Norris to Bosch, 0 runs
Cross to Dowse, appeal, wicket (lbw - Dowse)
Cross to Dowse, 0 runs
Cross to Dowse, 0 runs
Cross to Dowse, 0 runs
Cross to Bosch, 1 run
Cross to Bosch, 0 runs
Norris to Dowse, 0 runs
Norris to Bosch, 1 run
Norris to Dowse, 1 run
Norris to Dowse, 0 runs
Norris to Dowse, 0 runs
Norris to Dowse, 0 runs
Cross to Bosch, 4 runs
Cross to Bosch, 0 runs
Cross to Bosch, 0 runs
Cross to Bosch, 4 runs
Cross to Bosch, 0 runs
Cross to Bosch, 0 runs
Norris to Dowse, 0 runs
Norris to Dowse, 0 runs
Norris to Dowse, 0 runs
Norris to Dowse, 0 runs
Norris to Bosch, leg bye, appeal
Norris to Dowse, 1 run
Cross to Bosch, 0 runs
Cross to Bosch, 0 runs
Cross to Bosch, 0 runs
Cross to Gillgrass, appeal, wicket (bowled - Gillgrass)
Cross to Gillgrass, 0 runs
Cross to Gillgrass, appeal
Norris to Gillgrass, 1 run
Norris to Gillgrass, 4 runs
Norris to Gillgrass, appeal
Norris to Gillgrass, 0 runs
Norris to Gillgrass, 0 runs
Norris to Dowse, 1 run
Norris to Dowse, wide
Cross to Gillgrass, 0 runs
Cross to Dowse, 1 run
Cross to Gillgrass, 1 run
Cross to Gillgrass, 0 runs
Cross to Gillgrass, 0 runs
Cross to Gillgrass, 0 runs
Norris to Gillgrass, 1 run
Norris to Gillgrass, 0 runs
Norris to Macleod, appeal, wicket (lbw - Macleod)
Norris to Macleod, 0 runs
Norris to Macleod, 0 runs
Norris to Macleod, wide
Norris to Macleod, wide
Norris to Dowse, 1 run
Gray to Weerappuli, 1 run
Gray to Cross, appeal, wicket (caught - Cross)
Gray to Jones, 1 run
Gray to Jones, 4 runs
Gray to Jones, 0 runs
Gray to Cross, 1 run
Bosch to Jones, 0 runs
Bosch to Jones, 0 runs
Bosch to Cross, 1 run
Bosch to Cross, 0 runs
Bosch to Cross, 4 runs
Bosch to Cross, 0 runs
Gray to Jones, 0 runs
Gray to Norris, appeal, wicket (bowled - Norris)
Gray to Cross, 1 run
Gray to Cross, 0 runs
Gray to Norris, 1 run
Gray to Cross, 1 run
Bosch to Norris, 0 runs
Bosch to Norris, 0 runs
Bosch to Norris, 0 runs
Bosch to Norris, 0 runs
Bosch to Cross, 1 run
Bosch to Cross, 0 runs
MacGregor to Seren Smale, appeal, wicket (caught - Seren Smale)
MacGregor to Seren Smale, 2 runs
MacGregor to Cross, 1 run
MacGregor to Cross, 2 runs
MacGregor to Cross, 4 runs
MacGregor to Cross, 4 runs
Gray to Cross, 1 run
Gray to Cross, 0 runs
Gray to Seren Smale, 1 run
Gray to Cross, 1 run
Gray to Seren Smale, 1 run
Gray to Seren Smale, wide
Gray to Cross, 1 run
MacGregor to Seren Smale, 0 runs
MacGregor to Cross, 1 run
MacGregor to Cross, 0 runs
MacGregor to FMK Morris, appeal, wicket (caught - FMK Morris)
MacGregor to FMK Morris, 4 runs
MacGregor to FMK Morris, 0 runs
Gray to FMK Morris, 1 run
Gray to Seren Smale, 1 run
Gray to Seren Smale, 0 runs
Gray to Seren Smale, 2 runs
Gray to FMK Morris, 1 run
Gray to FMK Morris, 0 runs
MacGregor to FMK Morris, 1 run
MacGregor to Seren Smale, 1 run
MacGregor to FMK Morris, 1 run
MacGregor to Seren Smale, 1 run
MacGregor to FMK Morris, 1 run
MacGregor to FMK Morris, 0 runs
Bosch to FMK Morris, 1 run
Bosch to FMK Morris, 0 runs
Bosch to FMK Morris, 2 runs
Bosch to Seren Smale, 1 run
Bosch to Seren Smale, 2 runs
Bosch to Seren Smale, 4 runs
MacGregor to Seren Smale, 1 run
MacGregor to Seren Smale, 2 runs
MacGregor to FMK Morris, 1 run
MacGregor to Seren Smale, 1 run
MacGregor to Seren Smale, 0 runs
MacGregor to Seren Smale, 4 runs
Bosch to FMK Morris, 0 runs
Bosch to FMK Morris, 0 runs
Bosch to Seren Smale, 1 run
Bosch to Seren Smale, 0 runs
Bosch to FMK Morris, 1 run
Bosch to FMK Morris, 0 runs
MacGregor to Seren Smale, 0 runs
MacGregor to Seren Smale, 0 runs
MacGregor to Seren Smale, 0 runs
MacGregor to FMK Morris, 1 run
MacGregor to FMK Morris, 4 runs
MacGregor to FMK Morris, 0 runs
Bosch to Seren Smale, 4 runs
Bosch to Seren Smale, 0 runs
Bosch to Seren Smale, 0 runs
Bosch to Seren Smale, 0 runs
Bosch to FMK Morris, 1 run
Bosch to Seren Smale, 1 run
Gillgrass to Seren Smale, 1 run
Gillgrass to Seren Smale, 0 runs
Gillgrass to FMK Morris, 1 run
Gillgrass to Seren Smale, 1 run
Gillgrass to Seren Smale, 4 runs
Bosch to FMK Morris, 1 run
Bosch to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)
Bosch to Seren Smale, 1 run
Bosch to Threlkeld, 1 run
Bosch to Seren Smale, 1 run
Bosch to Seren Smale, 0 runs
Gillgrass to Threlkeld, 0 runs
Gillgrass to Threlkeld, 4 runs
Gillgrass to Threlkeld, 0 runs
Gillgrass to Threlkeld, 0 runs
Threlkeld allows it to travel through to the wicketkeeper, and the ball flies away for a pair of byes.
Gillgrass to Threlkeld, 0 runs
Bosch to Seren Smale, 0 runs
Bosch to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)
Bosch to Threlkeld, 1 run
Bosch to E Jones, 1 run
Bosch to Threlkeld, 1 run
Bosch to Threlkeld, 0 runs
Gillgrass to Threlkeld, 1 run
Gillgrass to Threlkeld, 0 runs
Gillgrass to Threlkeld, 4 runs
Gillgrass to Threlkeld, 4 runs
Gillgrass to Threlkeld, 0 runs
Gillgrass to Threlkeld, 0 runs
Bosch to E Jones, 0 runs
Bosch to E Jones, 2 runs
Bosch to Threlkeld, 1 run
Bosch to Threlkeld, 0 runs
Bosch to E Jones, 1 run
Bosch to Threlkeld, 1 run
Gillgrass to E Jones, 0 runs
Gillgrass to Threlkeld, 1 run
Gillgrass to Threlkeld, 2 runs
Gillgrass to Threlkeld, 0 runs
Gillgrass to Kesteven, appeal, wicket (caught - Kesteven)
Gillgrass to E Jones, 1 run
Bosch to E Jones, 1 run
Bosch to E Jones, 0 runs
Bosch to Kesteven, 1 run
Bosch to Kesteven, 0 runs
Bosch to Kesteven, 4 runs
Bosch to Kesteven, 0 runs
Gardner to Kesteven, 1 run
Gardner to Kesteven, 0 runs
Gardner to Kesteven, wide
Gardner to Kesteven, wide
Gardner to E Jones, 1 run
Gardner to E Jones, 4 runs
Gardner to Kesteven, 1 run
Gardner to Kesteven, 0 runs
Bosch to Kesteven, 1 run
Bosch to Kesteven, 0 runs
Bosch to E Jones, 1 run
Bosch to Kesteven, 1 run
Gardner to Kesteven, 1 run
Gardner to Kesteven, wide
Gardner to Kesteven, 2 runs
Gardner to Kesteven, 0 runs
Gardner to Kesteven, 0 runs
Gardner to Kesteven, 2 runs
Gardner to Kesteven, 0 runs
Thaker to Kesteven, 1 run
Thaker to Kesteven, 4 runs
Thaker to Kesteven, 0 runs
Thaker to E Jones, 1 run
Thaker to E Jones, wide
Thaker to Kesteven, 1 run
Thaker to Kesteven, appeal
Gardner to Kesteven, 1 run
Gardner to Kesteven, 4 runs
Gardner to E Jones, 1 run
Gardner to Kesteven, 1 run
Gardner to E Jones, leg bye, appeal
Gardner to Kesteven, 1 run
Thaker to Kesteven, 1 run
Thaker to E Jones, 1 run
Thaker to E Jones, 0 runs
Thaker to E Jones, 4 runs
Thaker to Kesteven, leg bye
Thaker to E Jones, 1 run
Gillgrass to Kesteven, 4 runs
Gillgrass to Kesteven, 0 runs
Gillgrass to E Jones, 1 run
Gillgrass to Mack, appeal, wicket (run out - Mack)
Gillgrass to Mack, 0 runs
Gillgrass to E Jones, 1 run
Munro to E Jones, 1 run
Munro to Mack, 1 run
Munro to Mack, 0 runs
Munro to Mack, 0 runs
Munro to E Jones, 1 run
Munro to Mack, 1 run
Gillgrass to Mack, 1 run
Gillgrass to Mack, 0 runs
Gillgrass to E Jones, 1 run
Gillgrass to Mack, 1 run
Gillgrass to Mack, appeal
Gillgrass to E Jones, 1 run
Munro to Mack, 0 runs
Munro to Mack, 2 runs
Munro to E Jones, 1 run
Munro to Mack, 1 run
Munro to E Jones, 1 run
Munro to Mack, 1 run
Gillgrass to E Jones, 0 runs
Gillgrass to Mack, 1 run
Gillgrass to E Jones, 1 run
Gillgrass to E Jones, 0 runs
Gillgrass to Mack, 1 run
Gillgrass to E Jones, 1 run
Munro to Mack, 0 runs
Munro to Mack, 0 runs
Munro to Mack, 0 runs
Munro to E Jones, 1 run
Munro to E Jones, wide
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, wide
Gillgrass to Mack, 0 runs
Gillgrass to Mack, 0 runs
Gillgrass to E Jones, 1 run
Gillgrass to Mack, 1 run
Gillgrass to Mack, 2 runs
Gillgrass to E Jones, 1 run
Gray to Mack, 0 runs
Gray to E Jones, 1 run
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to Mack, 1 run
Gray to Mack, 0 runs
Gray to Mack, 0 runs
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to Mack, 1 run
MacGregor to Mack, 0 runs
MacGregor to Lamb, appeal, wicket (stumped - Lamb)
Gray to E Jones, 4 runs
Gray to E Jones, 2 runs
Gray to E Jones, 5 wides
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to Lamb, 1 run
Gray to E Jones, 1 run
Gray to Lamb, 1 run
Gray to Lamb, wide
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to Lamb, 1 run
Gray to Lamb, 1 run
Gray to E Jones, 1 run
Gray to Lamb, 1 run
Gray to Lamb, 0 runs
Gray to E Jones, 1 run
Gray to E Jones, 0 runs
MacGregor to Lamb, appeal
MacGregor to Lamb, 2 runs
MacGregor to Lamb, 0 runs
MacGregor to Lamb, 0 runs
MacGregor to Lamb, 0 runs
MacGregor to Lamb, 0 runs
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to Lamb, 1 run
Gray to Lamb, 4 runs
Gray to Lamb, 0 runs
Gray to Lamb, 0 runs
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to Lamb, 1 run
MacGregor to Lamb, 0 runs
MacGregor to E Jones, 1 run
MacGregor to E Jones, 0 runs
MacGregor to E Jones, wide
MacGregor to E Jones, 0 runs
Munro to Lamb, 0 runs
Munro to Lamb, 4 runs
Munro to Lamb, wide
Munro to Lamb, 0 runs
Munro to E Jones, 1 run
Munro to Lamb, 1 run
Munro to Lamb, 0 runs
Munro to Lamb, wide
Thaker to E Jones, 0 runs
Thaker to E Jones, 0 runs
Thaker to E Jones, 0 runs
Thaker to E Jones, 4 runs
Thaker to E Jones, 4 runs
Thaker to E Jones, 0 runs
Munro to Lamb, 0 runs
Munro to Lamb, 0 runs
Munro to Lamb, 4 runs
Munro to Lamb, wide
Munro to Lamb, 2 runs
Munro to Lamb, 0 runs
Munro to Lamb, 0 runs
Thaker to E Jones, 0 runs
Thaker to E Jones, 0 runs
Thaker to E Jones, 0 runs
Thaker to Lamb, 1 run
Thaker to Lamb, 4 runs
Thaker to Lamb, wide
Thaker to Lamb, 2 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to Lamb, 1 run
Thaker to Lamb, 0 runs
Thaker to Lamb, 0 runs
Thaker to Lamb, 0 runs
Thaker to Lamb, 0 runs
Munro to Lamb, leg bye
Munro to Lamb, 2 runs
Munro to Lamb, 0 runs
Munro to E Jones, 1 run
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to E Jones, 0 runs