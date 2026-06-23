Highlights Lancashire Thunder vs Essex List a One-Day Cup, Women 23.06.2026

List a

LAT
LAT

272

ESS
ESS

119

34.6
W

FMK Morris to Thaker, appeal, wicket (bowled - Thaker)

34.5
.

FMK Morris to Thaker, 0 runs

34.4
1

FMK Morris to Munro, 1 run

34.3
.

FMK Morris to Munro, 0 runs

34.2
.

FMK Morris to Munro, 0 runs

34.1
.

FMK Morris to Munro, 0 runs

33.6
.

Jones to Thaker, 0 runs

33.5
.

Jones to Thaker, 0 runs

33.4
.

Jones to Thaker, 0 runs

33.3
.

Jones to Thaker, 0 runs

33.2
.

Jones to Thaker, 0 runs

33.1
1

Jones to Munro, 1 run

33.1
3

Jones to Munro, 3 wides

32.6
W

FMK Morris to MacGregor, appeal, wicket (caught - MacGregor)

32.5
1

FMK Morris to Munro, 1 run

32.4
.

FMK Morris to Munro, 0 runs

32.3
.

FMK Morris to Munro, 0 runs

32.2
4

FMK Morris to Munro, 4 runs

32.1
.

FMK Morris to Munro, 0 runs

31.6
1

Jones to Munro, 1 run

31.5
1

Jones to MacGregor, 1 run

31.4
.

Jones to MacGregor, 0 runs

31.3
.

Jones to MacGregor, 0 runs

31.2
.

Jones to MacGregor, 0 runs

31.1
1

Jones to Munro, 1 run

30.6
.

FMK Morris to MacGregor, 0 runs

30.5
.

FMK Morris to MacGregor, 0 runs

30.4
1

FMK Morris to Munro, 1 run

30.3
.

FMK Morris to Munro, 0 runs

30.2
1

FMK Morris to MacGregor, 1 run

30.1
W

FMK Morris to Gray, appeal, wicket (caught - Gray)

29.6
.

Jones to Munro, 0 runs

29.5
.

Jones to Munro, 0 runs

29.4
1

Jones to Gray, 1 run

29.3
1

Jones to Munro, 1 run

29.2
.

Jones to Munro, 0 runs

29.1
.

Jones to Munro, 0 runs

28.6
.

FMK Morris to Gray, 0 runs

28.5
.

FMK Morris to Gray, 0 runs

28.4
.

FMK Morris to Gray, 0 runs

28.3
.

FMK Morris to Gray, 0 runs

28.2
1

FMK Morris to Munro, 1 run

28.1
1

FMK Morris to Gray, 1 run

27.6
1

Cross to Gray, 1 run

27.5
4

Cross to Gray, 4 runs

27.4
1

Cross to Munro, 1 run

27.3
.

Cross to Munro, 0 runs

27.2
4

Cross to Munro, 4 runs

27.1
.

Cross to Munro, 0 runs

26.6
.

FMK Morris to Gray, 0 runs

26.5
.

FMK Morris to Gray, 0 runs

26.4
1

FMK Morris to Munro, 1 run

26.3
1

FMK Morris to Gray, 1 run

26.2
1

FMK Morris to Munro, 1 run

26.1
.

FMK Morris to Munro, 0 runs

25.6
.

Weerappuli to Gray, 0 runs

25.5
2

Weerappuli to Gray, 2 runs

25.4
.

Weerappuli to Gray, 0 runs

25.3
1

Weerappuli to Munro, 1 run

25.2
.

Weerappuli to Munro, appeal

25.1
1

Weerappuli to Gray, 1 run

24.6
.

FMK Morris to Munro, 0 runs

24.5
1

FMK Morris to Gray, 1 run

24.4
.

FMK Morris to Gray, appeal

24.3
.

FMK Morris to Gray, 0 runs

24.2
.

FMK Morris to Gray, 0 runs

24.1
W

FMK Morris to Heap, appeal, wicket (caught - Heap)

23.6
.

Weerappuli to Munro, 0 runs

23.5
.

Weerappuli to Munro, 0 runs

23.4
1

Weerappuli to Heap, 1 run

23.3
.

Weerappuli to Heap, 0 runs

23.2
.

Weerappuli to Heap, 0 runs

23.1
1

Weerappuli to Munro, 1 run

22.6
4

FMK Morris to Heap, 4 runs

22.5
1

FMK Morris to Munro, 1 run

22.4
.

FMK Morris to Munro, 0 runs

22.3
1

FMK Morris to Heap, 1 run

22.2
.

FMK Morris to Heap, 0 runs

22.1
.

FMK Morris to Heap, 0 runs

21.6
.

Weerappuli to Munro, 0 runs

21.5
.

Weerappuli to Munro, 0 runs

21.4
.

Weerappuli to Munro, 0 runs

21.3
.

Weerappuli to Munro, 0 runs

21.2
.

Weerappuli to Munro, 0 runs

21.1
.

Weerappuli to Munro, 0 runs

20.6
1

FMK Morris to Munro, bye

20.5
1

FMK Morris to Heap, 1 run

20.4
1

FMK Morris to Munro, 1 run

20.3
1

FMK Morris to Heap, 1 run

20.2
1

FMK Morris to Munro, 1 run

20.1
.

FMK Morris to Munro, 0 runs

19.6
.

Jones to Heap, 0 runs

19.5
.

Jones to Heap, 0 runs

19.5
1

Jones to Heap, wide

19.4
.

Jones to Heap, 0 runs

19.3
1

Jones to Munro, 1 run

19.2
.

Jones to Munro, 0 runs

19.1
1

Jones to Heap, 1 run

18.6
.

FMK Morris to Munro, 0 runs

18.5
W

FMK Morris to Gardner, appeal, wicket (caught - Gardner)

18.4
.

FMK Morris to Gardner, 0 runs

18.3
1

FMK Morris to Heap, 1 run

18.2
1

FMK Morris to Gardner, 1 run

18.1
1

FMK Morris to Heap, 1 run

17.6
.

Jones to Gardner, 0 runs

17.5
.

Jones to Gardner, 0 runs

17.4
.

Jones to Gardner, 0 runs

17.3
1

Jones to Heap, 1 run

17.2
1

Jones to Gardner, 1 run

17.1
.

Jones to Gardner, 0 runs

16.6
.

FMK Morris to Heap, 0 runs

16.5
.

FMK Morris to Heap, 0 runs

16.4
.

FMK Morris to Heap, 0 runs

16.3
.

FMK Morris to Heap, 0 runs

16.2
.

FMK Morris to Heap, 0 runs

16.1
W

FMK Morris to Bosch, appeal, wicket (caught - Bosch)

15.6
1

Jones to Bosch, 1 run

15.5
.

Jones to Bosch, 0 runs

15.4
1

Jones to Gardner, 1 run

15.3
1

Jones to Bosch, 1 run

15.2
1

Jones to Gardner, 1 run

15.1
.

Jones to Gardner, 0 runs

14.6
.

Weerappuli to Bosch, 0 runs

14.5
2

Weerappuli to Bosch, 2 runs

14.4
1

Weerappuli to Gardner, 1 run

14.3
.

Weerappuli to Gardner, 0 runs

14.2
.

Weerappuli to Gardner, 0 runs

14.1
1

Weerappuli to Bosch, 1 run

13.6
.

Jones to Gardner, 0 runs

13.5
.

Jones to Gardner, 0 runs

13.4
.

Jones to Gardner, 0 runs

13.3
.

Jones to Gardner, 0 runs

13.2
.

Jones to Gardner, 0 runs

13.1
.

Jones to Gardner, 0 runs

12.6
.

Weerappuli to Bosch, 0 runs

12.5
1

Weerappuli to Gardner, 1 run

12.4
.

Weerappuli to Gardner, 0 runs

12.3
.

Weerappuli to Gardner, 0 runs

12.2
1

Weerappuli to Bosch, 1 run

12.1
4

Weerappuli to Bosch, 4 runs

11.6
.

Jones to Gardner, 0 runs

11.5
1

Jones to Bosch, 1 run

11.4
.

Jones to Bosch, 0 runs

11.3
.

Jones to Bosch, 0 runs

11.2
1

Jones to Gardner, 1 run

11.1
.

Jones to Gardner, 0 runs

10.6
.

Weerappuli to Bosch, 0 runs

10.5
.

Weerappuli to Bosch, 0 runs

10.4
1

Weerappuli to Gardner, 1 run

10.3
1

Weerappuli to Bosch, 1 run

10.2
.

Weerappuli to Bosch, 0 runs

10.1
.

Weerappuli to Bosch, 0 runs

9.6
2

Cross to Gardner, 2 runs

9.5
.

Cross to Gardner, 0 runs

9.4
.

Cross to Gardner, 0 runs

9.3
.

Cross to Gardner, 0 runs

9.3
1

Cross to Gardner, wide

9.2
.

Cross to Gardner, 0 runs

9.1
4

Cross to Gardner, 4 leg byes

8.6
4

Norris to Bosch, 4 runs

8.5
.

Norris to Bosch, 0 runs

8.4
.

Norris to Bosch, 0 runs

8.3
2

Norris to Bosch, 2 runs

8.2
4

Norris to Bosch, 4 runs

8.1
.

Norris to Bosch, 0 runs

7.6
W

Cross to Dowse, appeal, wicket (lbw - Dowse)

7.5
.

Cross to Dowse, 0 runs

7.4
.

Cross to Dowse, 0 runs

7.3
.

Cross to Dowse, 0 runs

7.2
1

Cross to Bosch, 1 run

7.1
.

Cross to Bosch, 0 runs

6.6
.

Norris to Dowse, 0 runs

6.5
1

Norris to Bosch, 1 run

6.4
1

Norris to Dowse, 1 run

6.3
.

Norris to Dowse, 0 runs

6.2
.

Norris to Dowse, 0 runs

6.1
.

Norris to Dowse, 0 runs

5.6
4

Cross to Bosch, 4 runs

5.5
.

Cross to Bosch, 0 runs

5.4
.

Cross to Bosch, 0 runs

5.3
4

Cross to Bosch, 4 runs

5.2
.

Cross to Bosch, 0 runs

5.1
.

Cross to Bosch, 0 runs

4.6
.

Norris to Dowse, 0 runs

4.5
.

Norris to Dowse, 0 runs

4.4
.

Norris to Dowse, 0 runs

4.3
.

Norris to Dowse, 0 runs

4.2
1lb

Norris to Bosch, leg bye, appeal

4.1
1

Norris to Dowse, 1 run

3.6
.

Cross to Bosch, 0 runs

3.5
.

Cross to Bosch, 0 runs

3.4
.

Cross to Bosch, 0 runs

3.3
W

Cross to Gillgrass, appeal, wicket (bowled - Gillgrass)

3.2
.

Cross to Gillgrass, 0 runs

3.1
.

Cross to Gillgrass, appeal

2.6
1

Norris to Gillgrass, 1 run

2.5
4

Norris to Gillgrass, 4 runs

2.4
.

Norris to Gillgrass, appeal

2.3
.

Norris to Gillgrass, 0 runs

2.2
.

Norris to Gillgrass, 0 runs

2.1
1

Norris to Dowse, 1 run

2.1
1

Norris to Dowse, wide

1.6
.

Cross to Gillgrass, 0 runs

1.5
1

Cross to Dowse, 1 run

1.4
1

Cross to Gillgrass, 1 run

1.3
.

Cross to Gillgrass, 0 runs

1.2
.

Cross to Gillgrass, 0 runs

1.1
.

Cross to Gillgrass, 0 runs

0.6
1

Norris to Gillgrass, 1 run

0.5
.

Norris to Gillgrass, 0 runs

0.4
W

Norris to Macleod, appeal, wicket (lbw - Macleod)

0.3
.

Norris to Macleod, 0 runs

0.2
.

Norris to Macleod, 0 runs

0.2
1

Norris to Macleod, wide

0.2
1

Norris to Macleod, wide

0.1
1

Norris to Dowse, 1 run

49.6
1

Gray to Weerappuli, 1 run

49.5
W

Gray to Cross, appeal, wicket (caught - Cross)

49.4
1

Gray to Jones, 1 run

49.3
4

Gray to Jones, 4 runs

49.2
.

Gray to Jones, 0 runs

49.1
1

Gray to Cross, 1 run

48.6
.

Bosch to Jones, 0 runs

48.5
.

Bosch to Jones, 0 runs

48.4
1

Bosch to Cross, 1 run

48.3
.

Bosch to Cross, 0 runs

48.2
4

Bosch to Cross, 4 runs

48.1
.

Bosch to Cross, 0 runs

47.6
.

Gray to Jones, 0 runs

47.5
W

Gray to Norris, appeal, wicket (bowled - Norris)

47.4
1

Gray to Cross, 1 run

47.3
.

Gray to Cross, 0 runs

47.2
1

Gray to Norris, 1 run

47.1
1

Gray to Cross, 1 run

46.6
.

Bosch to Norris, 0 runs

46.5
.

Bosch to Norris, 0 runs

46.4
.

Bosch to Norris, 0 runs

46.3
.

Bosch to Norris, 0 runs

46.2
1

Bosch to Cross, 1 run

46.1
.

Bosch to Cross, 0 runs

45.6
W

MacGregor to Seren Smale, appeal, wicket (caught - Seren Smale)

45.5
2

MacGregor to Seren Smale, 2 runs

45.4
1

MacGregor to Cross, 1 run

45.3
2

MacGregor to Cross, 2 runs

45.2
4

MacGregor to Cross, 4 runs

45.1
4

MacGregor to Cross, 4 runs

44.6
1

Gray to Cross, 1 run

44.5
.

Gray to Cross, 0 runs

44.4
1

Gray to Seren Smale, 1 run

44.3
1

Gray to Cross, 1 run

44.2
1

Gray to Seren Smale, 1 run

44.2
1

Gray to Seren Smale, wide

44.1
1

Gray to Cross, 1 run

43.6
.

MacGregor to Seren Smale, 0 runs

43.5
1

MacGregor to Cross, 1 run

43.4
.

MacGregor to Cross, 0 runs

43.3
W

MacGregor to FMK Morris, appeal, wicket (caught - FMK Morris)

43.2
4

MacGregor to FMK Morris, 4 runs

43.1
.

MacGregor to FMK Morris, 0 runs

42.6
1

Gray to FMK Morris, 1 run

42.5
1

Gray to Seren Smale, 1 run

42.4
.

Gray to Seren Smale, 0 runs

42.3
2

Gray to Seren Smale, 2 runs

42.2
1

Gray to FMK Morris, 1 run

42.1
.

Gray to FMK Morris, 0 runs

41.6
1

MacGregor to FMK Morris, 1 run

41.5
1

MacGregor to Seren Smale, 1 run

41.4
1

MacGregor to FMK Morris, 1 run

41.3
1

MacGregor to Seren Smale, 1 run

41.2
1

MacGregor to FMK Morris, 1 run

41.1
.

MacGregor to FMK Morris, 0 runs

40.6
1

Bosch to FMK Morris, 1 run

40.5
.

Bosch to FMK Morris, 0 runs

40.4
2

Bosch to FMK Morris, 2 runs

40.3
1

Bosch to Seren Smale, 1 run

40.2
2

Bosch to Seren Smale, 2 runs

40.1
4

Bosch to Seren Smale, 4 runs

39.6
1

MacGregor to Seren Smale, 1 run

39.5
2

MacGregor to Seren Smale, 2 runs

39.4
1

MacGregor to FMK Morris, 1 run

39.3
1

MacGregor to Seren Smale, 1 run

39.2
.

MacGregor to Seren Smale, 0 runs

39.1
4

MacGregor to Seren Smale, 4 runs

38.6
.

Bosch to FMK Morris, 0 runs

38.5
.

Bosch to FMK Morris, 0 runs

38.4
1

Bosch to Seren Smale, 1 run

38.3
.

Bosch to Seren Smale, 0 runs

38.2
1

Bosch to FMK Morris, 1 run

38.1
.

Bosch to FMK Morris, 0 runs

37.6
.

MacGregor to Seren Smale, 0 runs

37.5
.

MacGregor to Seren Smale, 0 runs

37.4
.

MacGregor to Seren Smale, 0 runs

37.3
1

MacGregor to FMK Morris, 1 run

37.2
4

MacGregor to FMK Morris, 4 runs

37.1
.

MacGregor to FMK Morris, 0 runs

36.6
4

Bosch to Seren Smale, 4 runs

36.5
.

Bosch to Seren Smale, 0 runs

36.4
.

Bosch to Seren Smale, 0 runs

36.3
.

Bosch to Seren Smale, 0 runs

36.2
1

Bosch to FMK Morris, 1 run

36.1
1

Bosch to Seren Smale, 1 run

35.6
1

Gillgrass to Seren Smale, 1 run

35.5
.

Gillgrass to Seren Smale, 0 runs

35.4
1

Gillgrass to FMK Morris, 1 run

35.3
1

Gillgrass to Seren Smale, 1 run

35.2
4

Gillgrass to Seren Smale, 4 runs

34.6
1

Bosch to FMK Morris, 1 run

34.5
W

Bosch to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)

34.4
1

Bosch to Seren Smale, 1 run

34.3
1

Bosch to Threlkeld, 1 run

34.2
1

Bosch to Seren Smale, 1 run

34.1
.

Bosch to Seren Smale, 0 runs

33.6
.

Gillgrass to Threlkeld, 0 runs

33.5
4

Gillgrass to Threlkeld, 4 runs

33.4
.

Gillgrass to Threlkeld, 0 runs

33.3
.

Gillgrass to Threlkeld, 0 runs

33.2
2

Threlkeld allows it to travel through to the wicketkeeper, and the ball flies away for a pair of byes.

33.1
.

Gillgrass to Threlkeld, 0 runs

32.6
.

Bosch to Seren Smale, 0 runs

32.5
W

Bosch to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)

32.4
1

Bosch to Threlkeld, 1 run

32.3
1

Bosch to E Jones, 1 run

32.2
1

Bosch to Threlkeld, 1 run

32.1
.

Bosch to Threlkeld, 0 runs

31.6
1

Gillgrass to Threlkeld, 1 run

31.5
.

Gillgrass to Threlkeld, 0 runs

31.4
4

Gillgrass to Threlkeld, 4 runs

31.3
4

Gillgrass to Threlkeld, 4 runs

31.2
.

Gillgrass to Threlkeld, 0 runs

31.1
.

Gillgrass to Threlkeld, 0 runs

30.6
.

Bosch to E Jones, 0 runs

30.5
2

Bosch to E Jones, 2 runs

30.4
1

Bosch to Threlkeld, 1 run

30.3
.

Bosch to Threlkeld, 0 runs

30.2
1

Bosch to E Jones, 1 run

30.1
1

Bosch to Threlkeld, 1 run

29.6
.

Gillgrass to E Jones, 0 runs

29.5
1

Gillgrass to Threlkeld, 1 run

29.4
2

Gillgrass to Threlkeld, 2 runs

29.3
.

Gillgrass to Threlkeld, 0 runs

29.2
W

Gillgrass to Kesteven, appeal, wicket (caught - Kesteven)

29.1
1

Gillgrass to E Jones, 1 run

28.6
1

Bosch to E Jones, 1 run

28.5
.

Bosch to E Jones, 0 runs

28.4
1

Bosch to Kesteven, 1 run

28.3
.

Bosch to Kesteven, 0 runs

28.2
4

Bosch to Kesteven, 4 runs

28.1
.

Bosch to Kesteven, 0 runs

27.6
1

Gardner to Kesteven, 1 run

27.5
.

Gardner to Kesteven, 0 runs

27.5
1

Gardner to Kesteven, wide

27.5
1

Gardner to Kesteven, wide

27.4
1

Gardner to E Jones, 1 run

27.3
4

Gardner to E Jones, 4 runs

27.2
1

Gardner to Kesteven, 1 run

27.1
.

Gardner to Kesteven, 0 runs

26.6
1

Bosch to Kesteven, 1 run

26.5
.

Bosch to Kesteven, 0 runs

26.4
1

Bosch to E Jones, 1 run

26.3
1

Bosch to Kesteven, 1 run

25.6
1

Gardner to Kesteven, 1 run

25.6
1

Gardner to Kesteven, wide

25.5
2

Gardner to Kesteven, 2 runs

25.4
.

Gardner to Kesteven, 0 runs

25.3
.

Gardner to Kesteven, 0 runs

25.2
2

Gardner to Kesteven, 2 runs

25.1
.

Gardner to Kesteven, 0 runs

24.6
1

Thaker to Kesteven, 1 run

24.5
4

Thaker to Kesteven, 4 runs

24.4
.

Thaker to Kesteven, 0 runs

24.3
1

Thaker to E Jones, 1 run

24.3
1

Thaker to E Jones, wide

24.2
1

Thaker to Kesteven, 1 run

24.1
.

Thaker to Kesteven, appeal

23.6
1

Gardner to Kesteven, 1 run

23.5
4

Gardner to Kesteven, 4 runs

23.4
1

Gardner to E Jones, 1 run

23.3
1

Gardner to Kesteven, 1 run

23.2
1lb

Gardner to E Jones, leg bye, appeal

23.1
1

Gardner to Kesteven, 1 run

22.6
1

Thaker to Kesteven, 1 run

22.5
1

Thaker to E Jones, 1 run

22.4
.

Thaker to E Jones, 0 runs

22.3
4

Thaker to E Jones, 4 runs

22.2
1

Thaker to Kesteven, leg bye

22.1
1

Thaker to E Jones, 1 run

21.6
4

Gillgrass to Kesteven, 4 runs

21.5
.

Gillgrass to Kesteven, 0 runs

21.4
1

Gillgrass to E Jones, 1 run

21.3
W

Gillgrass to Mack, appeal, wicket (run out - Mack)

21.2
.

Gillgrass to Mack, 0 runs

21.1
1

Gillgrass to E Jones, 1 run

20.6
1

Munro to E Jones, 1 run

20.5
1

Munro to Mack, 1 run

20.4
.

Munro to Mack, 0 runs

20.3
.

Munro to Mack, 0 runs

20.2
1

Munro to E Jones, 1 run

20.1
1

Munro to Mack, 1 run

19.6
1

Gillgrass to Mack, 1 run

19.5
.

Gillgrass to Mack, 0 runs

19.4
1

Gillgrass to E Jones, 1 run

19.3
1

Gillgrass to Mack, 1 run

19.2
.

Gillgrass to Mack, appeal

19.1
1

Gillgrass to E Jones, 1 run

18.6
.

Munro to Mack, 0 runs

18.5
2

Munro to Mack, 2 runs

18.4
1

Munro to E Jones, 1 run

18.3
1

Munro to Mack, 1 run

18.2
1

Munro to E Jones, 1 run

18.1
1

Munro to Mack, 1 run

17.6
.

Gillgrass to E Jones, 0 runs

17.5
1

Gillgrass to Mack, 1 run

17.4
1

Gillgrass to E Jones, 1 run

17.3
.

Gillgrass to E Jones, 0 runs

17.2
1

Gillgrass to Mack, 1 run

17.1
1

Gillgrass to E Jones, 1 run

16.6
.

Munro to Mack, 0 runs

16.5
.

Munro to Mack, 0 runs

16.4
.

Munro to Mack, 0 runs

16.3
1

Munro to E Jones, 1 run

16.3
1

Munro to E Jones, wide

16.2
.

Munro to E Jones, 0 runs

16.1
.

Munro to E Jones, 0 runs

16.1
1

Munro to E Jones, wide

15.6
.

Gillgrass to Mack, 0 runs

15.5
.

Gillgrass to Mack, 0 runs

15.4
1

Gillgrass to E Jones, 1 run

15.3
1

Gillgrass to Mack, 1 run

15.2
2

Gillgrass to Mack, 2 runs

15.1
1

Gillgrass to E Jones, 1 run

14.6
.

Gray to Mack, 0 runs

14.5
1

Gray to E Jones, 1 run

14.4
.

Gray to E Jones, 0 runs

14.3
1

Gray to Mack, 1 run

14.2
.

Gray to Mack, 0 runs

14.1
.

Gray to Mack, 0 runs

13.6
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

13.5
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

13.4
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

13.3
1

MacGregor to Mack, 1 run

13.2
.

MacGregor to Mack, 0 runs

13.1
W

MacGregor to Lamb, appeal, wicket (stumped - Lamb)

12.6
4

Gray to E Jones, 4 runs

12.5
2

Gray to E Jones, 2 runs

12.5
5

Gray to E Jones, 5 wides

12.4
.

Gray to E Jones, 0 runs

12.3
1

Gray to Lamb, 1 run

12.2
1

Gray to E Jones, 1 run

12.1
1

Gray to Lamb, 1 run

12.1
1

Gray to Lamb, wide

11.6
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

11.5
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

11.4
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

11.3
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

11.2
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

11.1
1

MacGregor to Lamb, 1 run

10.6
1

Gray to Lamb, 1 run

10.5
1

Gray to E Jones, 1 run

10.4
1

Gray to Lamb, 1 run

10.3
.

Gray to Lamb, 0 runs

10.2
1

Gray to E Jones, 1 run

10.1
.

Gray to E Jones, 0 runs

9.6
.

MacGregor to Lamb, appeal

9.5
2

MacGregor to Lamb, 2 runs

9.4
.

MacGregor to Lamb, 0 runs

9.3
.

MacGregor to Lamb, 0 runs

9.2
.

MacGregor to Lamb, 0 runs

9.1
.

MacGregor to Lamb, 0 runs

8.6
.

Gray to E Jones, 0 runs

8.5
.

Gray to E Jones, 0 runs

8.4
1

Gray to Lamb, 1 run

8.3
4

Gray to Lamb, 4 runs

8.2
.

Gray to Lamb, 0 runs

8.1
.

Gray to Lamb, 0 runs

7.6
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

7.5
1

MacGregor to Lamb, 1 run

7.4
.

MacGregor to Lamb, 0 runs

7.3
1

MacGregor to E Jones, 1 run

7.2
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

7.2
1

MacGregor to E Jones, wide

7.1
.

MacGregor to E Jones, 0 runs

6.6
.

Munro to Lamb, 0 runs

6.5
4

Munro to Lamb, 4 runs

6.5
1

Munro to Lamb, wide

6.4
.

Munro to Lamb, 0 runs

6.3
1

Munro to E Jones, 1 run

6.2
1

Munro to Lamb, 1 run

6.1
.

Munro to Lamb, 0 runs

6.1
1

Munro to Lamb, wide

5.6
.

Thaker to E Jones, 0 runs

5.5
.

Thaker to E Jones, 0 runs

5.4
.

Thaker to E Jones, 0 runs

5.3
4

Thaker to E Jones, 4 runs

5.2
4

Thaker to E Jones, 4 runs

5.1
.

Thaker to E Jones, 0 runs

4.6
.

Munro to Lamb, 0 runs

4.5
.

Munro to Lamb, 0 runs

4.4
4

Munro to Lamb, 4 runs

4.4
1

Munro to Lamb, wide

4.3
2

Munro to Lamb, 2 runs

4.2
.

Munro to Lamb, 0 runs

4.1
.

Munro to Lamb, 0 runs

3.6
.

Thaker to E Jones, 0 runs

3.5
.

Thaker to E Jones, 0 runs

3.4
.

Thaker to E Jones, 0 runs

3.3
1

Thaker to Lamb, 1 run

3.2
4

Thaker to Lamb, 4 runs

3.2
1

Thaker to Lamb, wide

3.1
2

Thaker to Lamb, 2 runs

2.6
.

Munro to E Jones, 0 runs

2.5
.

Munro to E Jones, 0 runs

2.4
.

Munro to E Jones, 0 runs

2.3
.

Munro to E Jones, 0 runs

2.2
.

Munro to E Jones, 0 runs

2.1
1

Munro to Lamb, 1 run

1.4
.

Thaker to Lamb, 0 runs

1.3
.

Thaker to Lamb, 0 runs

1.2
.

Thaker to Lamb, 0 runs

1.1
.

Thaker to Lamb, 0 runs

0.6
1

Munro to Lamb, leg bye

0.5
2

Munro to Lamb, 2 runs

0.4
.

Munro to Lamb, 0 runs

0.3
1

Munro to E Jones, 1 run

0.2
.

Munro to E Jones, 0 runs

0.1
.

Munro to E Jones, 0 runs