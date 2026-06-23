Match details Lancashire Thunder vs Essex List a One-Day Cup, Women 23.06.2026

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LAT
LAT

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ESS
ESS

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Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:Lancashire Thunder won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, June 23, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Lancashire Thunder Squad

PlayersLamb Emma, Jones Evelyn, Kesteven Tilly, Mack Katie, Smale Seren, Threlkeld Ellie, Morris Fi, Cross Kate, Norris Tara, Weerappuli Venus, Jones Hannah
BenchBell Olivia, Carter Darcey, Clarke Alice, Collins Danielle, Ecclestone Sophie, Gaur Mahika, Johnson Grace M, Lewis Gaby, Lister Ailsa, Morris Sophie, Penna Madeline, Potts Grace

Essex Squad

PlayersDowse Ariana, Macleod Alice, Gillgrass Bryony, Bosch Anneke, Miller Florence H, Gardner Joana, Heap Liberty, Munro Sophie, Gray Eva, MacGregor Esmae, Thaker Clara
BenchCarr Amara, Coppack Kate Louise, Grewcock Jodie, Griffith Cordelia, Harman Nancy, Maqsood Abtaha, Scrivens Grace, Smale Sophia

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet