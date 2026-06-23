H2h Lancashire Thunder vs Essex List a One-Day Cup, Women 23.06.2026

List a

LAT
LAT

272

ESS
ESS

119

Lancashire Thunder vs Essex

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

132

LATLancashire Thunder

128

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

252

LATLancashire Thunder

251

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

168

LATLancashire Thunder

306
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