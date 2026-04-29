H2h Somerset vs Essex List a One-Day Cup, Women 29.04.2026

List a

SOM
SOM

268

ESS
ESS

269

Somerset vs Essex

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

SOMSomerset

312

T20, T20 Blast, Women

SOMSomerset

156

ESSEssex

155

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

149

SOMSomerset

84
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