Match details Somerset vs Essex List a One-Day Cup, Women 29.04.2026

List a

SOM
SOM

268

ESS
ESS

269

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:Somerset won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, April 29, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Somerset Squad

PlayersOdgers Rebecca, Holland Niamh, Learoyd Anika, Luff Sophie Natasha, Hazell Jess, Jones Katie, Griffiths Alex, Skelton Chloe, Anderson Ellie, Harris Lola, Barnes Olivia
BenchDavis Ruby, Gibson Danielle, Knight Heather, Vukusic Erin

Essex Squad

PlayersScrivens Grace, Griffith Cordelia, Dowse Ariana, Grewcock Jodie, Smale Sophia, Gardner Joana, Miller Florence H, Carr Amara, Munro Sophie, Coppack Kate Louise, Gray Eva
BenchMacGregor Esmae, Macleod Alice

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet